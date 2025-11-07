Cer noros și ceață în Moldova: temperaturi stabile, fără precipitații
Realitatea.md, 7 noiembrie 2025 07:00
Serviciul Hidrometeorologic de Stat anunță că, în intervalul 6 noiembrie, ora 20:00 – 7 noiembrie, ora 20:00, vremea pe teritoriul Republicii Moldova va fi predominant mohorâtă, cu cer mai mult acoperit de nori. Potrivit meteorologilor, nu sunt prognozate precipitații, însă pe parcursul nopții și dimineții, pe alocuri, se va forma ceață slabă, care ar putea
Acum 10 minute
07:20
Astrele aduc astăzi energie nouă și schimbări semnificative pentru fiecare zodie. Unele semne primesc vești bune și oportunități neașteptate, în timp ce altele simt nevoia de claritate și echilibru. Indiferent de provocări, amintește-ți să fii recunoscătoare pentru tot ce trăiești și să ai grijă de sufletul tău: totul se așază exact așa cum trebuie. Berbec
Acum 30 minute
07:10
Banca Națională a Moldovei a publicat cotațiile oficiale ale monedelor pentru data de 07-09 noiembrie 2025. Astfel, euro urcă la valoarea de 19 lei și 71 de bani, cu patru bani mai mult. Dolarul american coboară la valoarea de 17 lei și 11 bani, cu un ban mai puțin. Leul românesc va fi cotat la
07:00
Mai multe zboruri au fost anulate sau redirecţionate joi, după ce autorităţile au semnalat prezenţa a cel puţin unei drone în apropierea Aeroportului Landvetter din Göteborg, în vestul Suediei. Un purtător de cuvânt al controlului aerian suedez, Bjorn Stavas, precizează că traficul a fost întrerupt în urma observării a cel puţin o dronă. Landvetter precizează
07:00
Serviciul Hidrometeorologic de Stat anunță că, în intervalul 6 noiembrie, ora 20:00 – 7 noiembrie, ora 20:00, vremea pe teritoriul Republicii Moldova va fi predominant mohorâtă, cu cer mai mult acoperit de nori. Potrivit meteorologilor, nu sunt prognozate precipitații, însă pe parcursul nopții și dimineții, pe alocuri, se va forma ceață slabă, care ar putea
Acum 12 ore
23:10
Un francez s-a îmbogăţit peste noapte după ce a săpat o piscină în grădină. Cât valorează comoara pe care a găsit-o # Realitatea.md
Un bărbat a descoperit lingouri şi monede de aur în valoare de circa 700.000 de euro în timp ce săpa o piscină în grădina casei sale din Franţa, au anunţat joi, 6 noiembrie curent, autorităţile locale, transmite antena3.ro. Bărbatul, al cărui nume nu a fost făcut public, a descoperi depozitul valoros în locuinţa sa din
22:40
O femeie din Germania a născut cvintupleți. 25 de medici au asistat la nașterea celor cinci bebeluși # Realitatea.md
O femeie a născut cinci copii la spitalul Charité din Berlin, o „raritate" în lumea medicală, după cum subliniază reprezentanții maternității citați de agenția germană dpa. Nașterea a avut loc la sfârșitul lunii septembrie, iar mama și nou-născuții, două fete și trei băieți, se simt bine, transmite adevărul.ro. „Nașterea unor cvintupleți este o raritate medicală",
22:10
Educație modernă: 220 experți lucrează la un curriculum axat pe competențe și valori # Realitatea.md
Elaborarea noii generații de curriculum pentru învățământul general a fost abordată, pentru prima dată, în cadrul unor instruiri la care au participat 220 de experți. Noile schimbări vizează transformarea curriculumului într-un instrument flexibil, axat pe dezvoltarea gândirii critice, a creativității și a autonomiei elevilor, pe aplicarea practică a cunoștințelor și pe stimularea motivației pentru învățare.
21:40
Instrumentistul Cristian Botgros, nepotul dirijorului Orchestrei „Lăutarii", Nicolae Botgros, urmează să fie citat pentru audieri în această săptămână în dosarul privind decesul Andreei Cuciuc. Informația a fost confirmată de ministra Afacerilor Interne, Daniella Misail-Nichitin, în cadrul emisiunii „Punctul pe Azi" de la TVR MOLDOVA. Ministra a declarat că, deși cauza penală a fost tratată într-un
21:10
Deputata PAS, Doina Gherman, a schimbat pentru o zi fotoliul din Parlament cu șorțul de chelneriță, participând la o cină caritabilă organizată în sprijinul campaniei „Crăciun pentru 1000 de copii din 42 de localități din întreaga țară", lansată de Asociația Obștească The Moldova Project. Premierul Alexandru Munteanu și mai mulți deputați ai Partidului Acțiune și
20:40
Pacienții din Cricova nu vor mai fi nevoiți să se deplaseze pentru ecografii: Centrul de Sănătate are propriul aparat # Realitatea.md
Pacienții Centrului de Sănătate Cricova vor beneficia de investigații ultrasonografice, după ce instituția a fost dotată cu un aparat modern de diagnostic, achiziționat cu sprijinul CNAM. Noul aparat va îmbunătăți semnificativ calitatea serviciilor medicale. „Ultrasonograful permite efectuarea mai multor tipuri de investigații, inclusiv ginecologice, abdominale, tiroidiene și cardiovasculare", informează CNAM. Potrivit instituției, prestarea serviciilor ultrasonografice
20:00
Șeful diplomației ruse, Serghei Lavrov, pare să fi intrat în dizgrația lui Vladimir Putin, după un schimb de replici nereușit cu noul secretar de stat american, Marco Rubio — un episod care a dus, potrivit presei ruse, la anularea mult-așteptatului summit dintre liderul de la Kremlin și Donald Trump. Diplomatul de 76 de ani, aflat
19:40
Principalele provocări în implementarea strategiei naționale de securitate cibernetică # Realitatea.md
Atacurile cibernetice devin tot mai dese și mai periculoase în Republica Moldova. Hackerii încearcă să fure date, să blocheze site-uri oficiale și chiar să paralizeze activitatea instituțiilor publice. Anul trecut, au fost înregistrate aproape 40 de incidente de acest fel și peste 120 de puncte slabe descoperite în sistemele informatice ale statului. Specialiștii spun însă
19:20
Premierul către ambasadoarea UE: Avem un plan clar și priorități bine definite; Vrem să accelerăm procesul de aderare # Realitatea.md
Guvernul va continua să acorde prioritate acțiunilor necesare pentru accelerarea procesului de aderare la Uniunea Europeană. Angajamentul a fost reiterat de prim-ministrul Alexandru Munteanu la întrevederea cu Ambasadoarea Uniunii Europene în Republica Moldova, Iwona Piórko. Ambasadoarea a reafirmat sprijinul Uniunii Europene pentru proiectele de modernizare a țării și a apreciat progresele Republicii Moldova în parcursul
18:40
1 din 5 elevi din Republica Moldova este victimă a bullyingului la școală. Lipsa de specialiști rămâne o provocare # Realitatea.md
Unul din cinci elevi din Republica Moldova este victimă a bullyingului în școli, arată datele Inspectoratului General al Poliției, confirmate de Ministerul Educației și Cercetării. În anul 2024, au fost raportate 1.718 cazuri de bullying în instituțiile de învățământ, iar în 2025 numărul acestora este în creștere cu 108 cazuri. Specialiștii explică această evoluție printr-o mai
Acum 24 ore
18:10
Mark Rutte mulțumește României pentru sprijinul acordat Republicii Moldova în combaterea atacurilor hibride ale Rusiei # Realitatea.md
Aflat la București în prima sa vizită oficială în calitate de secretar general al NATO, Mark Rutte a subliniat, într-un interviu acordat în exclusivitate CaleaEuropeană.ro, angajamentul deplin al Statelor Unite și al Alianței Nord-Atlantice față de România și flancul estic, respingând orice speculații privind o eventuală „decuplare" între Europa și SUA privind securitatea europeană, pe fondul
18:00
Un parlamentar conservator din Berlin a cerut sancționarea dirijorului german Justus Frantz, după ce acesta a mers la Moscova în această săptămână pentru a primi Ordinul Prieteniei din partea președintelui rus Vladimir Putin. Roland Theis, membru al parlamentului din partea Uniunii Creştin-Democrate, a declarat joi, 6 noiembrie, că preşedintele german Frank-Walter Steinmeier ar trebui să-i
17:40
Au început întrevederile noului premier. Alexandru Munteanu s-a întâlnit cu ambasadorul Ucrainei # Realitatea.md
Premierul Alexandru Munteanu s-a întâlnit astăzi cu ambasadorul Ucrainei în Republica Moldova, Rohovei Paun, pentru a discuta despre consolidarea relațiilor bilaterale și cooperarea în domenii cheie, precum energia, economia, infrastructura și sectorul umanitar. În cadrul întrevederii, oficialii au subliniat importanța continuării dialogului politic în contextul obiectivului comun de integrare europeană și au reafirmat angajamentul ambelor
17:30
Tot mai mulți oameni ajung în plasa escrocheriilor. Serviciul Fiscal de Stat (SFS) a publicat noi scheme de mesaje false distribuite prin aplicații de mesagerie instantă precum Viber, Telegram și altele. Potrivit instituției, persoanele intenționate se prezintă drept angajați ai Serviciului Fiscal de Stat și anunță contribuabilii că ar fi fost amendați cu suma de
17:30
Singura femeie care a ocupat funcţia de preşedinte al Camerei Reprezentanţilor din SUA se retrage din politică # Realitatea.md
Fosta președintă a Camerei Reprezentanților Nancy Pelosi a anunțat că nu va mai candida pentru realegere la sfârșitul mandatului actual, punând capăt unei cariere de aproximativ patru decenii în Congres, anunță New York Post. Figură cheie a Partidului Democrat, ea a fost prima și singura femeie președintă a Camerei Reprezentanților din Statele Unite. Pelosi are
17:10
Victor Agrici, propus în funcția de secretar general al Parlamentului. Cine este acesta? # Realitatea.md
Igor Grosu l-a propus pe Victor Agrici în funcția de secretar general al Parlamentului Republicii Moldova. Propunerea a fost înaintată Biroului permanent al legislativului în cadrul ședinței de joi, 6 noiembrie. Victor Agrici este absolvent al Universității din Bologna, fiind licențiat în științe politice, dezvoltare și cooperare internațională. În prezent este consilier în Cabinetul Președintelui
17:10
Comisia Electorală Centrală a stabilit suma alocațiilor financiare de la bugetul de stat pentru partidele politice, în funcție de performanțele obținute la alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025. Pentru fiecare vot valabil exprimat la alegerile parlamentare, formațiunile vor primi 0,99 lei, adică aproape un leu. Astfel, PAS urmează să beneficieze de aproximativ 792,5 mii de
17:00
CA a aplicat sancțiuni pentru nerespectarea listei „Must Carry”. Un distribuitor nu a retransmis RLIVE TV # Realitatea.md
În ședința de joi, 6 noiembrie, membrii Consiliului Audiovizualului (CA) au amendat în sumă totală de 50.000 de lei doi distribuitori de servicii media și au dispus câte o avertizare publică altor patru, pentru pentru nerespectarea listei serviciilor media audiovizuale „must carry" și poziționarea neconformă a acestora în lista de preselectare automată a serviciilor de
16:40
Coincidențele lui Constantinov: A ajuns Moscova întâmplător, la lansarea „Victorie”. De ce a mers la Șor în Israel? # Realitatea.md
Dmitri Constantinov neagă orice legătură cu Ilan Șor. Președintele Adunării Populare din Găgăuzia afirmă că ar fi ajuns întâmplător la lansarea blocului „Victorie", desfășurată la Moscova. Funcționarul susține că se afla în vizită la fiica sa și că ar fi fost invitat de bașcan la eveniment. Politicianul afirmă că l-ar fi vizitat pe oligarhul fugar
16:40
Pe aceeași greblă! MEC respinge ca ilegală „Legea Educației” adoptată în Găgăuzia: Contravine legislației naționale # Realitatea.md
Ministerul Educației și Cercetării (MEC) s-a autosesizat în legătură cu aprobarea de către Adunarea Populară a Găgăuziei a așa-numitei „Legi a Educației". „Actul normativ local în domeniul educației, adoptat în cadrul ședinței din 3 noiembrie 2025, încalcă grav prevederile legislației naționale privind competențele autorităților publice. Potrivit art. 39 din Codul educației al Republicii Moldova nr.
16:30
Agresiunile, conflictele și accidentele – principalele motive pentru care moldovenii cheamă poliția # Realitatea.md
În luna octombrie 2025, la numărul unic de urgență 112 au fost recepționate 176 774 de apeluri, dintre care aproape 100 de mii au fost cazuri care necesitau intervenția imediată a serviciilor specializate, iar circa 60 de mii – apeluri care nu erau urgente. De cele mai multe ori cetățenii au solicitat serviciul de Ambulanță,
16:30
Mai mulți deținuți sunt eliberați din greșeală din închisorile britanice în fiecare săptămână, a declarat joi un membru al guvernului britanic, ilustrând amploarea unei probleme care a ieșit la iveală după eliberarea eronată a unui infractor sexual migrant ale cărui fapte au declanșat săptămâni de proteste, relatează Reuters. Eliberarea accidentală a solicitantului de azil etiopian
16:30
Trei din zece moldoveni trăiesc în sărăcie absolută. Chiar dacă această situație se va ameliora, problema sărăciei nu va dispărea din Moldova în următorii ani, potrivit expertului Victor Ursu, care a făcut această precizare în cadrul prezentării studiului IDIS Viitorul „100 cele mai presante probleme din Republica Moldova". Expertul a remarcat că în sate rata
16:10
Opt mine de cărbune din regiunea ucraineană Dnipropetrovsk au fost deconectate de la sursa de energie electrică în urma atacului rus lansat joi, potrivit Ministerului Energiei al Ucrainei, citat de Ukrainska Pravda. În momentul incidentului, 2.595 de mineri se aflau în subteran. Echipele de salv
16:10
Deputații au ultimul cuvânt! Proiectul de denunțare a acordului privind centrul rus, înregistrat în Parlament # Realitatea.md
Proiectul de denunțare a acordului în baza căruia funcționează centrul rus de cultură și știință a fost înregistrat în Parlament. După ce documentul va trece prin Comisii, acesta urmează să fie dezbătut în cadrul ședinței plenare. Deocamdată nu se cunoaște dacă subiectul va fi inclus pe ordinea de zi a următoarei ședințe plenare, desfășurată pe […] Articolul Deputații au ultimul cuvânt! Proiectul de denunțare a acordului privind centrul rus, înregistrat în Parlament apare prima dată în Realitatea.md.
16:00
Conflict între vecini la Buiucani. Un șofer și-a găsit mașina cu roțile sparte și capota desenată # Realitatea.md
Dimineața a început cu stângul pentru un șofer din capitală. Acesta și-a găsit mașina cu roțile dezumflate și capota desenată cu graffiti. Incidentul a avut loc pe strada Ion Doina Aldea-Teodorovici din sectorul Buiucani al capitalei. Potrivit proprietarului, doi locatari din același bloc ar fi responsabili de vandalism. Aceștia ar ocupa întreaga parcare cu […] Articolul Conflict între vecini la Buiucani. Un șofer și-a găsit mașina cu roțile sparte și capota desenată apare prima dată în Realitatea.md.
16:00
Moldova va intensifica controlul la importul de fân și paie din țări terțe: Măsuri contra febrei aftoase # Realitatea.md
Autoritățile Republicii Moldova intenționează să întărească controlul la importul de fân și paie din țări terțe, pentru a preveni răspândirea febrei aftoase. Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) pregătește în acest sens un ordin care va stabili lista țărilor din care pot fi aduse aceste produse și va introduce verificări stricte ale mijloacelor de transport […] Articolul Moldova va intensifica controlul la importul de fân și paie din țări terțe: Măsuri contra febrei aftoase apare prima dată în Realitatea.md.
15:50
Un fost paznic al muzeului și influencer pe rețele sociale, printre suspecții jafului spectaculos de la Luvru # Realitatea.md
Unul dintre cei patru bărbați arestați pentru jaful de 88 de milioane de euro de la Muzeul Luvru ar fi un influencer pasionat de motociclete, cunoscut pe rețelele sociale sub numele de Doudou Cross Bitume. Conform surselor judiciare, ADN-ul său ar fi fost găsit pe una dintre vitrinele sparte și pe mai multe obiecte abandonate […] Articolul Un fost paznic al muzeului și influencer pe rețele sociale, printre suspecții jafului spectaculos de la Luvru apare prima dată în Realitatea.md.
15:50
Pe 24 noiembrie va începe o nouă licitație la Bursa de Valori a Moldovei, unde vor fi scoase la vânzare 18.420 de acțiuni Metalferos S.A., compania de stat în colectarea deșeurilor metalice. Prețul unei acțiuni a fost stabilit la 868,63 lei, iar valoarea totală a pachetului ajunge la aproximativ 16 milioane de lei, echivalentul a […] Articolul Pachet de 5,13% din acțiunile Metalferos, scos la licitație. Vânzătorul, necunoscut apare prima dată în Realitatea.md.
15:40
Întrevederi cu președinta, speakerul, premierul și discuții cu tinerii. Agenda Robertei Metsola la Chișinău # Realitatea.md
Roberta Metsola ajunge în Republica Moldova vineri. Oficiala urmează să inaugureze la Chișinău Biroul Parlamentului Uniunii Europene, potrivit lui Victor Negrescu. Șefa Parlamentului UE va ține un discurs la tribuna Legislativului Moldovei, în debutul ședinței plenare de vineri. De asemenea, sunt programate discuții cu Maia Sandu, Igor Grosu și Alexandru Munteanu. Pentru cele mai importante […] Articolul Întrevederi cu președinta, speakerul, premierul și discuții cu tinerii. Agenda Robertei Metsola la Chișinău apare prima dată în Realitatea.md.
15:40
Pe cazul decesului Andreei Cuciuc a fost inițiat un proces penal, iar Cristian Botgros urmează să fie audiat de autorități. Precizarea a fost făcută pentru Realitatea.md de ofițera de presă a Inspectoratului General al Poliției (IGP), Mariana Bețivu. Oamenii legii nu pot oferi, deocamdată, mai multe detalii, până la audierea persoanelor și stabilirea circumstanțelor. Pentru […] Articolul Precizările poliției despre dosarul pe cazul decesului Andreei Cuciuc apare prima dată în Realitatea.md.
15:20
VIDEO Polițiștii i-au anihilat: Tineri, anterior cercetați pentru trafic de droguri, și-au reluat activitatea # Realitatea.md
O grupare specializată în vânzarea drogurilor de tip marijuana pe teritoriul Capitalei a fost destructurată de oamenii legii. Investigațiile desfășurate pe parcursul a două luni au stabilit că suspecții, doi bărbați de 20 și 25 de ani, originari din nordul Moldovei și temporar domiciliați în Chișinău, anterior cercetați pentru trafic de droguri, și-au reluat activitatea infracțională, […] Articolul VIDEO Polițiștii i-au anihilat: Tineri, anterior cercetați pentru trafic de droguri, și-au reluat activitatea apare prima dată în Realitatea.md.
15:20
Coaliția guvernamentală aflată la conducere în Bulgaria intenționează să propună o legislație care să permită numirea unui director special pentru supervizarea vânzării rafinăriei Burgas, deținută de Lukoil, afectată de sancțiuni, a anunțat miercuri presa locală, transmite Agerpres. Proiectul de document, consultat de agenția de presă Mediapool, vizează modificarea drepturilor directorului special, care va putea vinde […] Articolul Bulgaria vrea să accelereze vânzarea activelor Lukoil apare prima dată în Realitatea.md.
15:10
Doi adolescenți, de 13 și 15 ani, originari din raioanele Edineț și Orhei, au ajuns în atenția poliției după ce ar fi sustras un automobil de marca Mercedes dintr-un garaj situat în capitală. Potrivit informațiilor preliminare, incidentul s-ar fi produs pe timp de noapte. Cei doi minori ar fi pătruns în garaj prin deteriorarea sistemului […] Articolul VIDEO Doi minori reținuți de poliție după ce ar fi furat un apare prima dată în Realitatea.md.
15:00
Femeia aflată la volanul mașinii, care a lovit o fetiță de 3 ani la Comrat, a fost plasată în arest pentru 30 de zile. Decizia a fost luată joi, 6 noiembrie, potrivit gagauzinfo.md. Redacția Realitatea.md a solicitat o nouă reacție de la purtătorul de cuvânt al Institutului Mamei și Copilului, Maxim Cazacu, despre starea actuală […] Articolul Șoferița care a lovit o fetiță de 3 ani la Comrat, arestată pentru 30 de zile apare prima dată în Realitatea.md.
15:00
În locul celor 8 din PAS, care și-au depus demisia. CC a validat mandatele noilor deputați # Realitatea.md
Curtea Constituțională a validat mandatele a opt deputați din lista de supleanți Partidului Acțiune și Solidaritate. Se întâmplă după ce mai mulți parlamentari aleși pe lista formațiunii au demisionat, optând pentru funcții în Guvern sau retragându-se din politică. În Legislativ revine Igor Talmazan. Oficialul este jurist de profesie și este la al doilea mandat de […] Articolul În locul celor 8 din PAS, care și-au depus demisia. CC a validat mandatele noilor deputați apare prima dată în Realitatea.md.
14:50
Comitetul executiv al Băncii Naționale a Moldovei (BNM) a decis astăzi, prin vot unanim, continuarea măsurilor de relaxare a politicii monetare, în vederea susținerii economiei și aducerii inflației în intervalul țintă pe termen mediu. Cea mai importantă modificare constă în diminuarea normelor rezervelor obligatorii atât în lei moldovenești, cât și în valută liber convertibilă, cu […] Articolul BNM a redus rezervele obligatorii, pentru a ieftini creditele apare prima dată în Realitatea.md.
14:30
Sportivii moldoveni au strălucit la Mondialul de powerlifting pentru nevăzători din Turcia # Realitatea.md
Moldova a obținut, în premieră, patru medalii la Campionatul Mondial de powerlifting pentru persoane cu deficiențe de vedere, desfășurat în Mersina, Turcia. Performanța a fost reușită de sportivii Vitalie Crețu și Nicolae Bondarev, care au adus țării noastre un titlu mondial, o medalie de argint și două de bronz. Vitalie Crețu a devenit campion mondial […] Articolul Sportivii moldoveni au strălucit la Mondialul de powerlifting pentru nevăzători din Turcia apare prima dată în Realitatea.md.
14:30
Partidul „Inima Moldovei”, despre controlul CEC: Mizăm pe corectitudinea şi profesionalismul funcţionarilor implicaţi # Realitatea.md
Partidul Republican „Inima Moldovei” vine cu unele precizări în contextul demarării unui control complex al finanţării Blocului Electoral Patriotic al Socialiştilor, Comuniştilor, Inima şi Viitorul Moldovei pentru perioada 3 august – 1 octombrie 2025, menționând că mizează pe profesionalismul funcționarilor implicați. Conform membrilor formațiunii, verificările derivă din decizia adoptată de Comisia Electorală Centrală (CEC) pe […] Articolul Partidul „Inima Moldovei”, despre controlul CEC: Mizăm pe corectitudinea şi profesionalismul funcţionarilor implicaţi apare prima dată în Realitatea.md.
14:10
George Soros, în vizorul Parlamentului bulgar: investigația, promovată de un politician pro-rus # Realitatea.md
Parlamentul Bulgariei a votat miercuri înființarea unei comisii de anchetă privind presupusa influență în țară a milionarului și filantropului american George Soros, o inițiativă promovată de Delian Peevski, oligarh bulgar sancționat de Statele Unite și Regatul Unit pentru corupție, relatează EFE, citată de Agerpres și ziarul Banker.bg. Comisia a fost aprobată cu 111 voturi „pentru”, […] Articolul George Soros, în vizorul Parlamentului bulgar: investigația, promovată de un politician pro-rus apare prima dată în Realitatea.md.
14:00
VIDEO Cristian Botgros urmează să fie audiat în dosarul morții Andreei Cuciuc. Ce spune șefa MAI? # Realitatea.md
Cristian Botgros, nepotul deputatului PAS Nicolae Botgros, urmează să fie audiat în cursul acestei săptămâni în legătură cu moartea Andreei Cuciuc. Declarația a fost făcută de șefa MAI, Daniela Misail-Nichitin. „Dumnealui este citat. El urmează să se prezinte la poliție pe parcursul acestei săptămâni”, a declarat Misail-Nichitin pentru Canal 5. Ministra Afacerilor Interne a mai […] Articolul VIDEO Cristian Botgros urmează să fie audiat în dosarul morții Andreei Cuciuc. Ce spune șefa MAI? apare prima dată în Realitatea.md.
14:00
Comisia Europeană: Jurnaliștii sunt intimidați tot mai mult în Moldova. Numărul cazurilor a crescut în ultimul an # Realitatea.md
Numărul cazurilor de intimidare a jurnaliștilor în Moldova crește. Deși există garanții juridice privind libertatea de exprimare, unii politicieni, actori nestatali sau simpatizanți ai unor formațiuni. Conform raportului privind situația din Moldova, publicat de Comisia Europeană, în 2022 au existat 56 de cazuri de agresiune față de presă. În 2023, au fost 43 de situații […] Articolul Comisia Europeană: Jurnaliștii sunt intimidați tot mai mult în Moldova. Numărul cazurilor a crescut în ultimul an apare prima dată în Realitatea.md.
13:40
Secretarul general NATO lansează un avertisment pentru Rusia de la București: „Reacția noastră ar fi devastatoare” # Realitatea.md
Secretarul General al NATO, Mark Rutte, a transmis joi, 6 noiembrie, că Alianța Nord-Atlantică va avea un răspuns „devastator” dacă Rusia va decide să lanseze un atac asupra unuia dintre membri, inclusiv asupra României. El a fost întrebat, în cadrul unui interviu acordat Antena 3, ce se va întâmpla pe flancul estic dacă Rusia va lansa un atac […] Articolul Secretarul general NATO lansează un avertisment pentru Rusia de la București: „Reacția noastră ar fi devastatoare” apare prima dată în Realitatea.md.
13:20
Călătoriile cu transportul rutier de persoane vor fi mai scumpe începând cu 1 martie 2026, cu majorări care vor ajunge până la 20%, în funcție de ruta și costurile operatorilor. Decizia vine odată cu publicarea în Monitorul Oficial a noii metodologii de calcul al tarifelor, aprobată anterior de Guvern, care va intra în vigoare în […] Articolul Biletele pentru transportul rutier se scumpesc cu 20% din primăvară apare prima dată în Realitatea.md.
13:10
Cântărețul de manele Dani Mocanu a fost condamnat definitiv, joi, la 4 ani de închisoare în dosarul de tentativă de omor. Decizia pronunțată de Curțea de Apel Brașov reprezintă soluția la apelurile declarate de procurori, de Mocanu și de una din părțile vătămate, după o sentință pronunțată de magistrații Pitești într-un dosar penal pentru tentativă […] Articolul Manelistul Dani Mocanu merge la închisoare. Decizia definitivă a instanței apare prima dată în Realitatea.md.
13:00
Condamnare definitivă: Liderul „Machena” va sta 25 de ani după gratii pentru comandarea unui asasinat # Realitatea.md
Liderul organizației criminale „Machena” a fost condamnat definitiv la 25 de ani de închisoare. Potrivit PCCOCS, pedeapsa a fost aplicată ca urmare a trimiterii dosarului penal de către PCCOCS, pentru comandarea, în 2008, a asasinării unei autorități criminale rivale. Așa cum anunțau procurorii PCCOCS în 2024, Judecătoria Chișinău îl condamnase inițial la 21 de ani […] Articolul Condamnare definitivă: Liderul „Machena” va sta 25 de ani după gratii pentru comandarea unui asasinat apare prima dată în Realitatea.md.
