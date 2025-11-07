Președintele Parlamentului, Igor Grosu, propune candidatura lui Victor Agrici pentru funcția de secretar general al Parlamentului

08:40

Un pachet de minoritar de 5,13% de acțiuni ale SA Metalferos, la care statul deține 78,28% din capital, a fost scos la vânzare în sistemul MTF de la Bursa de Valori a Moldovei (BVM). Potrivit unui anunț, licitația de vânzare a acțiunilor va fi desfășurată în perioada 24-28 noiembrie 2025, iar spre vânzare sunt propuse, […]