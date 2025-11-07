Retragerea armatei ruse din stânga Nistrului depinde doar de negocieri cu Moscova, susține Olga Cebotari, în timp ce PAS acuză guvernele anterioare de inacțiune de două decenii
ProTV.md, 7 noiembrie 2025 01:30
Retragerea armatei ruse din stânga Nistrului depinde doar de negocieri cu Moscova, susține Olga Cebotari, în timp ce PAS acuză guvernele anterioare de inacțiune de două decenii
Acum 30 minute
01:50
Trafic aerian oprit la un aeroport din Suedia după observarea unor drone. Situație similară în Belgia
Trafic aerian oprit la un aeroport din Suedia după observarea unor drone. Situație similară în Belgia
Acum o oră
01:40
Emisiunea În PROfunzime cu Lorena Bogza din 07.11.2025. Invitați: Radu Marian și Olga Cebotari - VIDEO
Emisiunea În PROfunzime cu Lorena Bogza din 07.11.2025. Invitați: Radu Marian și Olga Cebotari - VIDEO
01:30
Retragerea armatei ruse din stânga Nistrului depinde doar de negocieri cu Moscova, susține Olga Cebotari, în timp ce PAS acuză guvernele anterioare de inacțiune de două decenii
Retragerea armatei ruse din stânga Nistrului depinde doar de negocieri cu Moscova, susține Olga Cebotari, în timp ce PAS acuză guvernele anterioare de inacțiune de două decenii
Acum 2 ore
01:00
Olga Cebotari afirmă că partidul PSRM susține pacea și se opune oricărui conflict militar, fără a condamna explicit acțiunile Rusiei: „Nu suntem și nici nu am fost pentru război"
Olga Cebotari afirmă că partidul PSRM susține pacea și se opune oricărui conflict militar, fără a condamna explicit acțiunile Rusiei: „Nu suntem și nici nu am fost pentru război”
00:30
Război, gaze și prietenie politică: PAS explică de ce a decis lichidarea grupurilor de prietenie cu Federația Rusă și Belarus, iar PSRM denunță o „rusofobie" extremă
Război, gaze și prietenie politică: PAS explică de ce a decis lichidarea grupurilor de prietenie cu Federația Rusă și Belarus, iar PSRM denunță o „rusofobie” extremă
Acum 4 ore
23:40
„Există dovezi de acțiuni hibride și subversive": Deputatul PAS explică de ce Republica Moldova vrea să închidă Centrul de Cultură Rus. Reacția opoziției
„Există dovezi de acțiuni hibride și subversive”: Deputatul PAS explică de ce Republica Moldova vrea să închidă Centrul de Cultură Rus. Reacția opoziției
Acum 6 ore
22:00
Noapte nebună în Liga Campionilor: Pafos scrie istorie, Qarabag ține piept lui Chelsea, iar Barcelona scapă cu un punct - VIDEO
Noapte nebună în Liga Campionilor: Pafos scrie istorie, Qarabag ține piept lui Chelsea, iar Barcelona scapă cu un punct - VIDEO
21:50
Donald Trump, surprins din nou în pași de dans - VIDEO
21:50
Antrenorul român Cristian Chivu continuă să facă minuni la Inter. Echipa sa a reușit o nouă victorie - VIDEO
Antrenorul român Cristian Chivu continuă să facă minuni la Inter. Echipa sa a reușit o nouă victorie - VIDEO
21:50
Formația Sirius este noua campioană națională la rugby 7 - VIDEO
21:40
Campioana din NBA, Oklahoma City Thunder, a suferit primul eșec al sezonului - VIDEO
21:40
Vizită surpriză în Ucraina. Actrița americană Angelina Jolie a fost în orașul Herson, care este constant atacat de trupele ruse - VIDEO
Vizită surpriză în Ucraina. Actrița americană Angelina Jolie a fost în orașul Herson, care este constant atacat de trupele ruse - VIDEO
21:40
Șoc la Turneul Campioanelor: Iga Świątek, eliminată încă din faza grupelor - VIDEO
21:30
Alcaraz vs Djokovic și Sinner vs Zverev: Dueluri spectaculoase în grupele Turneului Campionilor - VIDEO
Alcaraz vs Djokovic și Sinner vs Zverev: Dueluri spectaculoase în grupele Turneului Campionilor - VIDEO
21:30
Echipa de până la 19 ani a campioanei României, FCSB, a trecut de Lokomotiv Zagreb în Champions League, la tineret - VIDEO
Echipa de până la 19 ani a campioanei României, FCSB, a trecut de Lokomotiv Zagreb în Champions League, la tineret - VIDEO
21:10
Accident cumplit la Ocnița. O persoană a decedat pe loc, iar șoferul, care este polițist de frontieră, a ajuns în stare gravă la spital, după ce mașina în care se aflau s-a lovit de un copac - VIDEO
Accident cumplit la Ocnița. O persoană a decedat pe loc, iar șoferul, care este polițist de frontieră, a ajuns în stare gravă la spital, după ce mașina în care se aflau s-a lovit de un copac - VIDEO
21:10
Record în NHL! Primul jucător din istorie care atinge borna de 900 de goluri - VIDEO
21:00
Forțele Aeriene ale SUA au efectuat un test de lansare a unei rachete balistice intercontinentale, capabilă să transporte focoase nucleare - VIDEO
Forțele Aeriene ale SUA au efectuat un test de lansare a unei rachete balistice intercontinentale, capabilă să transporte focoase nucleare - VIDEO
21:00
LIVE. Provocările guvernului Munteanu – astăzi, În PROfunzime
20:50
„Îngrozitor! Uite, i-a sărit motorul": Noi detalii despre starea celor trei victime ale accidentului de la Codreanca, unde două persoane au decedat – VIDEO
„Îngrozitor! Uite, i-a sărit motorul”: Noi detalii despre starea celor trei victime ale accidentului de la Codreanca, unde două persoane au decedat – VIDEO
20:40
Cazul morții Andreei Cuciuc: A fost pornit un dosar penal. Cristian Botgros - citat pentru a fi audiat - VIDEO
Cazul morții Andreei Cuciuc: A fost pornit un dosar penal. Cristian Botgros - citat pentru a fi audiat - VIDEO
20:40
Doi copii, prinși după ce au încercat să fure un automobil. Unul dintre făptași ar putea sta trei ani la închisoare - VIDEO
Doi copii, prinși după ce au încercat să fure un automobil. Unul dintre făptași ar putea sta trei ani la închisoare - VIDEO
20:40
Șoferița din Comrat, care a lovit un copil în timp ce își parca mașina, a fost plasată în arest la domiciliu pentru 30 de zile - VIDEO
Șoferița din Comrat, care a lovit un copil în timp ce își parca mașina, a fost plasată în arest la domiciliu pentru 30 de zile - VIDEO
20:30
Prima reacție a lui Cristian Botgros după citarea la audieri în dosarul morții Andreei Cuciuc: „Ancheta va arăta"
Prima reacție a lui Cristian Botgros după citarea la audieri în dosarul morții Andreei Cuciuc: „Ancheta va arăta”
20:20
Scandal exploziv la Universitatea de Medicină: administrația se autosesizează în cazul medicilor români acuzați de obținere ilegală a diplomelor de rezidențiat și promite anchetă internă - VIDEO
Scandal exploziv la Universitatea de Medicină: administrația se autosesizează în cazul medicilor români acuzați de obținere ilegală a diplomelor de rezidențiat și promite anchetă internă - VIDEO
Acum 8 ore
20:00
Știrile PRO TV de la ora 20:00 cu Valeria Capra - 06.11.2025
19:50
Cazul TUX: Cinci persoane, printre care lideri ai platformei - reținuți, în urma mai multor percheziții în țara noastră - VIDEO
Cazul TUX: Cinci persoane, printre care lideri ai platformei - reținuți, în urma mai multor percheziții în țara noastră - VIDEO
19:50
Atacuri rusești asupra Ucrainei: rachete și drone provoacă pagube mari în Dnipro, iar armata ucraineană ar riposta cu atac asupra rafinăriei din Volgograd - VIDEO
Atacuri rusești asupra Ucrainei: rachete și drone provoacă pagube mari în Dnipro, iar armata ucraineană ar riposta cu atac asupra rafinăriei din Volgograd - VIDEO
19:40
Percheziții într-un dosar de corupție în sistemul educațional din capitală: Sunt vizate 9 persoane, printre care un șef din Direcția Generală Educație, Tineret și Sport și doi directori de școli - VIDEO
Percheziții într-un dosar de corupție în sistemul educațional din capitală: Sunt vizate 9 persoane, printre care un șef din Direcția Generală Educație, Tineret și Sport și doi directori de școli - VIDEO
19:40
Inflația lovește Rusia: prețurile alimentelor de bază cresc, mașinile devin inaccesibile, creditele doar pentru elite, iar ministerul Agriculturii rus propune înghețarea prețurilor, în timp ce magazinele se opun - VIDEO
Inflația lovește Rusia: prețurile alimentelor de bază cresc, mașinile devin inaccesibile, creditele doar pentru elite, iar ministerul Agriculturii rus propune înghețarea prețurilor, în timp ce magazinele se opun - VIDEO
18:40
Dnipro, sub atac masiv cu drone: orașul, vizat de lovituri asupra infrastructurii energetice. Ce spun autoritățile ucrainene – VIDEO
Dnipro, sub atac masiv cu drone: orașul, vizat de lovituri asupra infrastructurii energetice. Ce spun autoritățile ucrainene – VIDEO
18:20
Haos într-o parcare din sectorul Buiucani: un șofer s-a trezit cu roțile dezumflate și mașina vandalizată - VIDEO
Haos într-o parcare din sectorul Buiucani: un șofer s-a trezit cu roțile dezumflate și mașina vandalizată - VIDEO
Acum 12 ore
18:00
Rusia este aproape de a captura cel mai mare oraș ucrainean din 2023 și până în prezent. Ce înseamnă asta – HARTĂ
Rusia este aproape de a captura cel mai mare oraș ucrainean din 2023 și până în prezent. Ce înseamnă asta – HARTĂ
17:40
Șoferița din Comrat, care a lovit un copil în timp ce își parca mașina, a fost plasată în arest la domiciliu pentru 30 de zile
Șoferița din Comrat, care a lovit un copil în timp ce își parca mașina, a fost plasată în arest la domiciliu pentru 30 de zile
17:40
Copilul de trei ani, lovit de o mașină la Comrat, a ieșit din comă, însă starea lui rămâne gravă
Copilul de trei ani, lovit de o mașină la Comrat, a ieșit din comă, însă starea lui rămâne gravă
17:30
Provocările guvernului Munteanu – joi, În PROfunzime
17:10
Igor Grosu îl propune pe Victor Agrici pentru funcția de Secretar general al Parlamentului
Igor Grosu îl propune pe Victor Agrici pentru funcția de Secretar general al Parlamentului
17:00
Știrile PRO TV de la ora 17:00 cu Diana Ambros - 06.11.2025
16:40
Un apel la fiecare 43 de secunde: ambulanțele din Republica Moldova luptă contra timpului, în timp ce peste 59 de mii de apeluri la 112 nu reprezintă urgențe reale
Un apel la fiecare 43 de secunde: ambulanțele din Republica Moldova luptă contra timpului, în timp ce peste 59 de mii de apeluri la 112 nu reprezintă urgențe reale
16:30
Ministerul Educației și Cercetării denunță așa-numita „Lege a Educației" adoptată de Adunarea Populară a Găgăuziei: actul încalcă grav legislația națională
Ministerul Educației și Cercetării denunță așa-numita „Lege a Educației” adoptată de Adunarea Populară a Găgăuziei: actul încalcă grav legislația națională
16:00
Curtea Constituțională a validat mandatele a opt deputați aleși pe lista Partidului Acțiune și Solidaritate. Despre cine este vorba
Curtea Constituțională a validat mandatele a opt deputați aleși pe lista Partidului Acțiune și Solidaritate. Despre cine este vorba
15:50
Cel mai vechi aliat al lui Vladimir Putin a fost trimis în dizgrație. De ce a ajuns să fie ostracizat Serghei Lavrov
Cel mai vechi aliat al lui Vladimir Putin a fost trimis în dizgrație. De ce a ajuns să fie ostracizat Serghei Lavrov
15:50
Decizie istorică la Washington. Pentagonul vrea să trimită trupe la o bază militară din Damasc
Decizie istorică la Washington. Pentagonul vrea să trimită trupe la o bază militară din Damasc
15:30
Premieră pentru țara noastră. Republica Moldova - aleasă în calitate de președinte al Protocolului privind apa și sănătatea al OMS și UNECE
Premieră pentru țara noastră. Republica Moldova - aleasă în calitate de președinte al Protocolului privind apa și sănătatea al OMS și UNECE
14:50
Ucraina își va redenumi moneda națională. De ce renunță la „copeică”
14:40
Șoferița din Comrat, care a lovit un copil în timp ce își parca mașina - plasată în arest pentru 30 de zile
Șoferița din Comrat, care a lovit un copil în timp ce își parca mașina - plasată în arest pentru 30 de zile
14:30
Cazul morții Andreei Cuciuc: A fost pornit un dosar penal. Cristian Botgros - citat pentru a fi audiat
Cazul morții Andreei Cuciuc: A fost pornit un dosar penal. Cristian Botgros - citat pentru a fi audiat
14:10
Cum vor arăta noile bancnote euro din Bulgaria. Au fost prezentate oficial - FOTO
14:00
Elon Musk află astăzi dacă va putea deveni primul trilionar al planetei
13:50
Dumitru Lazăr - numit în funcție de șef al Inspectoratului General pentru Migrație
