În Marea Britanie se vorbește despre o șansă la pace în Ucraina: cine îl poate influența pe Putin

Libertatea Cuvântului, 6 noiembrie 2025 21:00

Președintele american, Donald Trump, este încă capabil să-l convingă pe „führerul” rus Vladimir Putin să înceapă negocieri de pace privind Ucraina. Cu toate

Acum 5 minute
21:30
Parteneriat internațional pentru sport și educație: Păltiniș, Mămăliga (Ucraina) și Trebisăuți (Republica Moldova) lansează proiectul „Bucovina Prut Sport Games” Libertatea Cuvântului
Un nou capitol al cooperării transfrontaliere se deschide în nordul Moldovei. La inițiativa Federației Române de Hand to Hand Fighting, primăriile din Păltiniș
Acum o oră
21:00
 Ivo Bobul concertează la Londra Libertatea Cuvântului
Artistul Poporului din Ucraina, Ivo Bobul, a fost văzut la Londra. Managerul cântărețului, Irina Slepușova, a împărtășit fotografii din weekend-ul petrecut în străinătate.
20:50
CETATE ȘI BISERICĂ Libertatea Cuvântului
(Răsfoind pagini de glorie și spiritualitate românească ale vechii fortărețe de pe malul Nistrului – Hotin) Pârcălabii – persoane foarte apropiate domniei Sunt
20:50
În Regiunea Cernăuți continuă pregătirea Punctelor de trecere a frontierei pentru iarnă Libertatea Cuvântului
Serviciul de Reconstrucție continuă lucrările de întreținere operațională a șase Puncte de trecere a frontierei auto internaționale  din regiunea Cernăuți, care asigură traversarea
20:50
Flăcările incendiului au luat viața unui om de vârstă înaintată Libertatea Cuvântului
Echipele de salvare au lichidat 2 incendii în sectorul rezidențial, 1 persoană a decedat. Azi-noapte, Serviciul de Salvare a primit un apel despre
20:50
Ucraina riscă un „război veșnic” – NATO ar trebui să acționeze Libertatea Cuvântului
Ucraina s-ar putea confrunta cu un „război veșnic” și o pierdere graduală de teritorii dacă Europa nu intensifică presiunea asupra Rusiei, inclusiv prin
Acum 12 ore
10:20
Remedii naturiste. Opt uleiuri esențiale contra astmului Libertatea Cuvântului
Astmul este o inflamație cronică a plămânilor și a căilor respiratorii. Când se produc atacurile de astm, pereții interni ai căilor respiratorii devin
09:30
Trump a declarat că Putin i-a cerut „să pună capăt războiului din Ucraina” Libertatea Cuvântului
Trump a declarat că dictatorul rus, Vladimir Putin, i s-a adresat cu rugămintea de a opri războiul din Ucraina. Președintele american, Donald Trump,
09:20
6 NOIEMBRIE – NUME PE RĂBOJUL ISTORIEI Libertatea Cuvântului
La 6 noiembrie 1893 a încetat din viaţă compozitorul rus Piotr Ilici Ceaikovski. Piotr Ceaikovski (1840-1893)  este autorul baletelor „Lacul lebedelor”, „Spărgătorul de nuci”, „Frumoasa din
Acum 24 ore
22:00
De ziua Bucovinei pe urmele marilor înaintași Libertatea Cuvântului
De ziua bunului simț, chiar dacă vremea se cam schimbase, oricum luna lui Brumar a intrat în drepturile sale, membrii fondatori ai Asociației
Ieri
21:10
Angelina Jolie a primit un cadou special în timpul vizitei la Herson Libertatea Cuvântului
În timpul vizitei la Herson, actrița a primit un suvenir excepțional din partea autorităților orașului. Actrița și filantroapa de la Hollywood, Angelina Jolie,
21:00
Ajutor sincer din satul Dinăuți pentru apărătorii Ucrainei – consăteni de-ai noștri Libertatea Cuvântului
La 5 noiembrie, nu știu pentru a câta oară, a fost trimis un lot de ajutor umanitar  în regiunea Donețk — pentru luptătorii
20:30
Este puțin probabil ca iarna 2025-2026 să fie lungă și rece. În plus, este puțin probabil ca Ucraina să fie acoperită de zăpadă Libertatea Cuvântului
Așa a descris viitoarea perioadă de iarnă Mykola Kulbida, fostul șef al Centrului Hidrometeorologic Ucrainean, într-un comentariu pentru „Telegraf”. „Dacă comparăm temperatura medie
20:10
Regiunea Cernăuți: Grănicerii au depistat cu drona doi bărbați care încercau să ajungă ilegal în România Libertatea Cuvântului
În Bucovina, grănicerii Detașamentului Cernăuți, cu ajutorul unei drone, au identificat și reținut doi bărbați care încercau să treacă ilegal frontiera de stat
11:50
Remedii naturiste. Ceaiul de călin, elixirul natural cu efecte antioxidante și antiinflamatorii Libertatea Cuvântului
Ceaiul de călin s-a dovedit a fi mai mult decât un simplu leac din medicina tradițională. Este bogat în antioxidanți, cu efecte antiinflamatorii
11:20
5 NOIEMBRIE – NUME PE RĂBOJUL ISTORIEI Libertatea Cuvântului
La 5 noiembrie 1880, la Paşcani s-a născut scriitorul Mihail Sadoveanu. A urmat liceul la Iaşi, iar în Bucureşti a studiat la Facultatea de Drept.
11:00
GHEORGHE STREJAC – MEȘTER FAUR ȘI APĂRĂTOR NEÎNFRICAT Libertatea Cuvântului
La 5 noiembrie a fost condus pe ultimul său drum pământesc bunul român din suburbia Roșa a Cernăuțiului, Gheorghe Strejac. L-a deplâns întreaga
4 noiembrie 2025
22:00
 Zelenski a discutat cu Trump despre Orban: la ce concluzie au ajuns Libertatea Cuvântului
Președintele Ucrainei a discutat cu Trump despre acțiunile lui Orban, care frânează aderarea Ucrainei la UE. Președintele Volodymyr Zelenski a declarat că liderul
21:50
Omagiu lui Vasile Vascan: la Liceul din Coteleu a fost dezvelită o placă memorială Libertatea Cuvântului
„Vasile  Vascan s-a întors astăzi, de ziua sa de naștere pământească, acasă, la ai săi…”,  a declarat Maria Nicorici, primarul CT Noua Suliță,
Mai mult de 2 zile în urmă
21:30
Femeie rănită de un glonț în cap într-un parc din Storojineț Libertatea Cuvântului
Femeia a fost spitalizată și primește îngrijiri medicale. O femeie a fost rănită de un glonț în cap într-un parc din orașul Storojineț.
19:30
Polițista beată care a provocat un accident mortal la Noua Suliță va fi judecată Libertatea Cuvântului
În regiunea Cernăuți va fi judecată o polițistă care a provocat un accident rutier mortal. Despre aceasta informează Procuratura Regională Cernăuți. După cum
19:30
Mergeau sub steag alb: rușii au ucis un bărbat, o femeie și un câine în regiunea Harkiv Libertatea Cuvântului
Din cauza unui atac cinic cu dronă din partea armatei ruse în regiunea Harkiv, două persoane și un câine au murit. Încă o
19:20
La Novodnistrovsk, familiile militarilor căzuți la datorie au plantat „Arbori ai Memoriei” Libertatea Cuvântului
Pe 1 noiembrie, în comunitatea Novodnistrovsk, familiile apărătorilor căzuți în luptele pentru independența Ucrainei au plantat „Arbori ai Memoriei”. Acțiunea a fost inițiată
19:20
Continuă reparațiile pe cele mai deteriorate porțiuni ale drumului care leagă Bucovina de Ținutul Subcarpatic Libertatea Cuvântului
Pe drumul național N-10 Stryi – Ivano-Frankivsk – Mămăliga – Cernăuți continuă lucrările de reparație. Pe porțiunea de drum de importanță națională, care
09:50
Nutriţie şi sănătate. Nucile – un puternic aliat al organismului împotriva unor boli grave Libertatea Cuvântului
Sunt atât de sănătoase, încât trebuie să le introducem în dieta zilnică. Este adevărat că au un număr mare de calorii, acesta fiind
08:30
Populația va fi flămândă și în haine rupte: cum afectează în mod real loviturile ucrainene Rusia Libertatea Cuvântului
Loviturile ucrainene asupra obiectivelor rusești, în special asupra rafinăriilor de petrol, afectează negativ în primul rând economia rusă, care „hrănește” armata rusă. Prin
08:10
România a achiziționat 18 avioane de vânătoare F-16 pentru un euro: pe ele se vor antrena piloți ucraineni Libertatea Cuvântului
Avioanele vor fi utilizate exclusiv pentru antrenament și instruire la Centrul European de Instruire din Fetești. Ministerul Apărării din România a semnat luni,
07:40
4 NOIEMBRIE – NUME PE RĂBOJUL ISTORIEI Libertatea Cuvântului
La 4 noiembrie 1465 a decedat Maria Oltea (circa 1405-1407 – 1465 ) cunoscută și sub numele de Doamna Oltea, mama lui Ștefan cel Mare. Nu
3 noiembrie 2025
22:10
Documentarul „Imperiul Războiului. Al Doilea Război Mondial în Bucovina” a fost creat la Cernăuți Libertatea Cuvântului
Am avut onoarea să particip, alături de Igor Piddubnyi, la realizarea filmului documentar „Imperiul Războiului. Al Doilea Război Mondial în Bucovina”. Am încercat
21:50
Regiunea Cernăuți își intensifică exportul de produse agricole și alimentare Libertatea Cuvântului
În perioada ianuarie–august 2025, ponderea produselor agricole și din industria de prelucrare a alimentelor în exportul total de mărfuri al regiunii Cernăuți a
21:20
Explozie a unei drone rusești în regiunea Cernihiv: doi agricultori au fost uciși Libertatea Cuvântului
În urma exploziei unei drone rusești, care a avut loc pe 3 noiembrie, în jurul orei 11, într-un câmp de pe teritoriul localității
19:50
Liceul „Ștefan cel Mare” din Ropcea a primit un autobuz școlar nou Libertatea Cuvântului
Datorită inițiativei primarului Igor Mateiciuk și cofinanțării din partea Comunității Teritoriale Orășenești Storojineț, elevii de la liceu se vor folosi de acum înainte
19:50
Jubileul onorabil al academicianului Vasyl Pișak Libertatea Cuvântului
Întreaga comunitate medicală din regiunea Cernăuți  îl felicită din suflet pe Vasyl Pișak cu prilejul jubileului său de 85 de ani. Vasyl Pișak
19:40
Un român din Roșa, Gheorghe Strejac, a căzut pe câmpul de luptă, apărând viitorul pașnic al țării Libertatea Cuvântului
O veste tristă a zguduit comunitatea din suburbia a Cernăuțiului. În timpul îndeplinirii unei misiuni de luptă pe direcția Kupiansk, regiunea Harkiv, și-a
19:40
De la începutul anului, în regiunea Cernăuți, cu sprijinul Serviciului de ocupare a forței de muncă, 10 femei învață meserii „masculine” Libertatea Cuvântului
Deja 6 femei lucrează în specialitățile dobândite, în special: 2 – ca operatoare la mașini-unelte pentru prelucrarea lemnului, 4 – ca operatoare de
19:20
Amiral NATO: Războiul Federației Ruse împotriva Ucrainei a ajuns într-un impas Libertatea Cuvântului
Șeful Comitetului Militar al NATO, amiralul Giuseppe Cavo Dragone, a numit războiul pe scară largă al Rusiei împotriva Ucrainei o înfrângere strategică a
09:50
Farmacia naturii. Uleiul de oregano – cel mai puternic antiviral natural. 5 beneficii mai puţin cunoscute Libertatea Cuvântului
Uleiul de oregano a fost numit antibioticul naturii, dar studiile arată că poate fi mai puternic decât unele medicamente antivirale, descoperite până acum.
08:20
TOAMNA Libertatea Cuvântului
Și se clatină salcâmul, Frunza-n vie se frământă, Tot mai tare bate vântul Și păsările nu mai cântă.   Iar se lasă întomnarea
08:00
Armistițiu sau «blackout»? Cu ce merge Ucraina în iarnă și la ce te poți aștepta de la Trump Libertatea Cuvântului
Cu ce provocări se va confrunta puterea ucraineană în următoarele câteva luni, merită să ne bazăm pe un armistițiu rapid sau să ne
07:00
3 NOIEMBRIE – NUME PE RĂBOJUL ISTORIEI Libertatea Cuvântului
La 3 noiembrie 1834 a fost fondat în București Muzeul de Istorie Naturală și Antichități.  Muzeul a fost înființat la Porunca domnească a
2 noiembrie 2025
20:00
Lovituri asupra unui magazin din regiunea Dnipropetrovsk: a crescut numărul victimelor, printre ele fiind copii Libertatea Cuvântului
Ocupanții au atacat masiv regiunea cu drone în timpul nopții. Ca urmare a loviturii trupelor de ocupație ruse asupra unui magazin în ajun,
19:50
Blackout la Moscova: un expert a evaluat capacitățile atacurilor ucrainene Libertatea Cuvântului
Unele obiecte din Moscova și regiunea Moscovei au un nivel ridicat de protecție, dar specialiștii ucraineni știu să găsească puncte vulnerabile. Întreruperea curentului
19:40
„Nevoia de angajați este în continuă creștere”: ce specialități sunt în prezent cele mai căutate în regiunea Cernăuți Libertatea Cuvântului
Piața muncii din Bucovina rămâne activă și diversă în această toamnă. Cele mai multe locuri de muncă sunt oferite în domeniile producției, logisticii
11:00
CETATE ȘI BISERICĂ Libertatea Cuvântului
(Răsfoind pagini de glorie și spiritualitate românească ale vechii fortărețe de pe malul Nistrului – Hotin) Nici zidurile de piatră nu rezistă ambițiilor
10:40
Moment astrologic. Luna noiembrie – o perioadă de transformare, echilibru și redescoperire. Nativii vor cunoaște succesul și fericirea în perioada următoare Libertatea Cuvântului
Horoscopul lunii noiembrie 2025 spune că fiecare zodie primește o lecție importantă despre echilibru, răbdare și încredere în propriile forțe. Pe măsură ce
10:20
„Ucrainencele sunt frumoase și autosuficiente!”: o doamnă din Cernăuți a reprezentat Ucraina la „Miss  Universe” Libertatea Cuvântului
Cercetătoarea din Cernăuți, Diana Harynovyci-Yavorska, a reprezentat Ucraina la concursul „Miss. Universe”, care a avut loc în octombrie în Filipine. Bucovineanca a prezentat
10:10
În Bucovina, doi bărbați vor fi judecați pentru o infracțiune gravă Libertatea Cuvântului
În regiunea Cernăuți, a fost trimis în instanță dosarul privind doi bărbați suspectați de neacordarea de ajutor unei victime și ascunderea unei infracțiuni
10:00
Ce se întâmplă în Pokrovsk Libertatea Cuvântului
Pokrovsk rămâne una dintre cele mai fierbinți secțiuni ale frontului. Recent, inamicul a reușit să introducă mai multe grupuri de diversiune, iar numărul
09:50
The Telegraph: Strategia lui Trump a fost un șoc pentru Putin Libertatea Cuvântului
Strategia lui Donald Trump față de Ucraina a arătat că până și Putin trebuie să i se supună, scrie publicația The Telegraph. Când
