Dani Mocanu și fratele său, de negăsit după condamnarea definitivă la închisoare pentru tentativă de omor
UNIMEDIA, 6 noiembrie 2025 21:00
Manelistul Dani Mocanu şi fratele său nu au fost găsiţi la locuinţa din Ştefăneşti, Argeş, de către poliţiştii care au mers să pună în aplicare mandatele de executare a pedepselor la care cei doi au fost condamnaţi pentru tentativă de omor, scrie protv.ro.
• • •
Alte ştiri de UNIMEDIA
Acum 5 minute
21:30
Partidele vor primi câte un leu pentru fiecare vot obținut la alegerile parlamentare: Cinci formațiuni rămân fără bani # UNIMEDIA
Comisia Electorală Centrală (CEC) a stabilit cuantumul lunar al alocațiilor de la bugetul de stat destinate partidelor politice, pentru lunile noiembrie și decembrie 2025, conform performanțelor obținute la alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025.
Acum o oră
21:00
20:50
(video) „Cred că e din altă țară”: Un șofer, filmat cum gonea pe contrasens, spre Orhei, până a dat peste o mașină de poliție # UNIMEDIA
Un incident ieșit din comun a fost surprins pe traseul Chișinău - Orhei. Potrivit imaginilor postate pe rețele, un șofer a fost filmat în timp ce circulă cu viteză și pe contrasens.
20:40
Acum 2 ore
20:20
Atenționare pentru cetățenii care merg în Bulgaria: Legea privind circulaţia pe drumurile publice a fost modificată # UNIMEDIA
Ministerul Afacerilor Externe (MAE) din România informează cetăţenii care se află, tranzitează sau intenţionează să călătorească în Bulgaria că autorităţile din această ţară au modificat legea privind circulaţia pe drumurile publice, fiind introdusă obligativitatea achitării pe loc a amenzilor primite în trafic, scrie digi24.ro.
20:00
Polițiștii de frontieră români de la Punctul de Trecere a Frontierei Galați–Rutier au depistat, în dimineața zilei de 6 noiembrie, un tânăr cu dublă cetățenie, română și moldovenească, care conducea un autoturism fără a deține drept legal.
Acum 4 ore
19:30
(video) „Dacă nu iese, nu mai cânt nimic”. Jador a pus stop în mijlocul unui eveniment și a dat afară un bărbat: Ce s-a întâmplat # UNIMEDIA
Jador se află, din nou, în mijlocul unei situații controversate. Manelistul a oprit o prestație muzicală, după ce a fost iritat de o persoană din public, scrie cancan.ro.
19:10
La un pas de tragedie: O tânără era cât pe ce să fie spulberată, pe zebră, de un Renault care circula pe banda trasportului public # UNIMEDIA
Un pieton a fost cât pe ce să fie spulberat de pe zebră, în timp ce traversa strada regulamentar. Imaginile video au fost distribuite pe rețele.
19:00
18:30
Un puternic atac rusesc a întrerupt alimentarea cu energie electrică a minelor din Dnipropetrovsk: 2.500 de oameni, blocați sub pământ # UNIMEDIA
Armata rusă a lansat joi un atac asupra regiunii Dnipropetrovsk, distrugând opt mine de cărbune, potrivit Ministerului Energiei din Ucraina. La momentul atacului, 2.595 de mineri se aflau sub pământ. Operațiunile de salvare sunt în curs de desfășurare, iar rapoartele preliminare indică faptul că nu există victime sau răniți, relatează Kyiv Post, scrie digi24.ro.
18:10
„Fac cunoștință” cu final penal: Un polițist și complicele său au șantajat două prostituate, ca să nu le divulge meseria: Ce sentințe au primit # UNIMEDIA
Doi bărbați de 30 și 27 de ani au fost condamnați la câte 8 ani de închisoare și amendați cu 100.000 de lei fiecare, după ce s-au dat drept polițiști și au șantajat două femei care practicau prostituția, anunță Procuratura Generală.
18:00
Franța intensifică războiul împotriva Shein și cere UE să ancheteze „fără întârziere” platforma de vânzări online # UNIMEDIA
Uniunea Europeană trebuie să ia măsuri împotriva companiei Shein, au declarat joi oficiali ai guvernului francez care au acuzat că retailerul online chinez a încălcat reglementările blocului comunitar prin vânzarea pe platforma sa de păpuși sexuale cu aspect infantil și de arme interzise, relatează Reuters, citată de hotnews.ro.
17:40
(video) I-au spart roțile și i-au desenat toată mașina cu graffiti. Un șofer de la Buiucani și-a găsit Volkswagenul vandalizat: Dă vina pe vecini # UNIMEDIA
Un șofer s-a trezit dis-de-dimineață cu roțile mașinii dezumflate, capota autoturismului fiind desenată cu graffiti. Incidentul a avut loc pe strada Ion Doina Aldea-Teodorovici din sectorul Buiucani al capitalei.
17:40
Fostul rege al Spaniei Juan Carlos dezvăluie în premieră cum și-a ucis fratele când erau adolescenți. „Mă gândesc la asta în fiecare zi” # UNIMEDIA
Fosul rege Juan Carlos I al Spaniei, aflat în exil, a dezvăluit pentru prima dată cum și-a ucis fratele mai mic când erau adolescenți, scrie adevarul.ro.
Acum 6 ore
17:30
Felipe taie în carne vie la fel ca și Charles: Regele Spaniei i-a retras titlul surorii sale, după un mega scandal # UNIMEDIA
Deși pare un tip bonom și delicat, Felipe al Spaniei e foarte ferm și de neînduplecat, atunci când vine vorba despre imaginea Casei Regale, scrie okmagazine.ro.
17:20
Igor Grosu „și-a ridicat” consilierul în funcția de secretar general al Parlamentului. Cine este Victor Agrici # UNIMEDIA
Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a propus candidatura lui Victor Agrici pentru funcția de Secretar general al instituției. Propunerea a fost înaintată Biroului permanent al Legislativului în cadrul ședinței de astăzi, 6 noiembrie.
17:00
(foto) Stil militar cu note de lux francez: Shaman și Ecaterina Mizulina s-au căsătorit în cămăși Yves Saint Laurent de mii de euro # UNIMEDIA
Cântărețul rus Shaman și activista Ecaterina Mizulina și-au oficializat relația, iar în locul tradiționalelor ținute de nuntă, mirii au ales stilul militar - kaki și negru sobru. Presa rusă scrie că hainele lor nu au fost deloc ieftine, fiindcă îndrăgostiții au optat pentru brandul Yves Saint Laurent.
16:50
(video) „Activități extrașcolare” periculoase ale doi minori din capitală: Au furat un Mercedes de 270 mii lei, apoi l-au accidentat încercând să fugă de poliție # UNIMEDIA
Doi minori, de 13 și 15 ani, au ajuns în atenția polițiștilor, după ce ar fi sustras un automobil Mercedes dintr-un garaj din capitală.
16:00
„Mai faceți copii sau v-ați oprit?” Marina Cârnaț răspunde la una dintre cele mai frecvente întrebări ale urmăritorilor: Eu tot așa credeam… # UNIMEDIA
Marina Cârnaț a decis să răspundă la o înrebare pe care mulți urmăritori i-au adresat-o, de-a lungul anilor: „Mai faceți copii sau v-ați oprit?” „Noi nu apelăm la protecție, pentru că nu cred că eu sunt cea care trebuie să se protejeze de viață, ci că Dumnezeu este Cel care mă protejează și decide ce este potrivit pentru mine. Cred că atunci când există loc în inimă, există loc și în casă”, a precizat bloggerița, într-o postare pe rețele.
15:50
Șoferul Angelinei Jolie a fost recrutat în armata ucraineană în timpul unei vizite a actriței la Herson # UNIMEDIA
Vizita surpriză a actriței Angelina Jolie în Ucraina, în orașul Herson, s-a transformat într-un incident neașteptat după ce unul dintre membrii echipei sale a fost reținut de autoritățile militare. Potrivit publicației Politico, șoferul vedetei ar fi fost recrutat în armata ucraineană în timpul deplasării acesteia prin regiunea Mykolaiv, scrie libertatea.ro.
Acum 8 ore
15:20
(video) Pasionatul de „tancuri” și „cântărețul” de la Sîngerei devin deputați: Lista celor 8 parlamentari PAS, proaspăt aprobați de CC # UNIMEDIA
Curtea Constituțională a validat astăzi mandatele a opt deputați aleși pe lista Partidul Acțiune și Solidaritate.
15:10
14:50
(video) Chicoteli în direct, după ce Marian a anunțat cine în Moldova primește 1000€ salariu. -Și deputați sunt cu 25 mii lunar. - Da, ok # UNIMEDIA
Chicoteli în direct, după ce deputatul Radu Marian, din Partidul Acțiune și Solidaritate, a enumerat categoriile de specialiști care câștigă 1.000 € lunar. Moderatoarea emisiunii „Rezoomat” a intervenit, precizând că există și deputați cu salarii de 25.000 de lei. „Da, iată deputații, ok. Scoatem ceea ce ne place”, i-a răspuns alesul PAS.
14:40
FIFA a înființat „Premiul pentru Pace”, care se va decerna la Washington: Donald Trump este considerat favorit # UNIMEDIA
Organismul mondial de conducere al fotbalului, FIFA, a anunțat miercuri că va introduce un premiu „pentru a recompensa persoanele care au întreprins acțiuni excepționale și extraordinare pentru pace și, prin aceasta, au unit oamenii din întreaga lume” și deja se face legătura dintre acesta și Donald Trump, scrie Politico, potrivit digi24.ro.
14:30
DGETS colaborează cu oamenii legii, după ce un șef al instituției a fost vizat de perchezițiile pe achizițiile trucate: „Așteptăm ca autoritățile să-și desfășoare activitatea” # UNIMEDIA
Direcția Generală Educație, Tineret și Sport (DGETS) a venit cu o primă reacție după ce unul dintre șefii instituției a fost vizat în perchezițiile privind achizițiile publice trucate din sistemul educațional, efectuate astăzi, 6 noiembrie, de Centrul Național Anticorupție. Reprezentanții DGETS au declarat că au luat act de informațiile apărute, iar până când nu comentează situația.
14:20
Pedeapsă definitivă pentru Vladimir Moscaliuc, alias „Machena”, care a comandat asasinarea unei autorități criminale: CA i-a dictat 25 de ani de pușcărie # UNIMEDIA
Curtea de Apel Centru a decis condamnarea definitivă a liderului organizației criminale „Machena” la 25 de ani de închisoare, în urma contestării de către procurorii PCCOCS a pedepsei inițiale de 21 de ani. Acuzatorii au solicita anterior detenție pe viață.
14:10
Ceban: În țară e sărăcie, prețurile au crescut cu 159%, datoria de stat e enormă, iar guvernarea refuză să recunoască asta. Care este scopul? # UNIMEDIA
Primarul capitalei, Ion Ceban, susține că Republica Moldova se confruntă cu 3 probleme mari - criza demografică, sărăcia, datoria enormă de stat, iar guvernarea ar refuza să le recunoască. „Apropo, scuzele că de inflație se ocupă Banca Națională, iar de tarife – ANRE, nu sunt valabile, căci și Guvernul are suficiente pârghii în acest sens”, a punctat Ceban, într-o postare pe rețele.
14:00
Bulgaria a deschis o investigație împotriva miliardarului George Soros: Acuzațiile pe care i le aduc deputații de la Sofia # UNIMEDIA
Parlamentul Bulgariei a înfiinţat o comisie de anchetă privind presupusa influenţă în ţară a milionarului şi filantropului american George Soros, o măsură promovată de un oligarh sancţionat pentru corupţie şi susţinută de guvern şi de opoziţia ultranaţionalistă şi prorusă, scrie digi24.ro.
13:50
CNPF se autosesizează după lansarea „criptomonedei” în Moldova și demarează o investigație # UNIMEDIA
Comisia Națională a Pieței Financiare (CNPF) s-a autosesizat și a demarat o investigație după anunțul unei companii private despre lansarea propriei „criptomonede” în Republica Moldova.
13:50
China cumpără grâu american, pentru prima dată din 2024. „Este mai mult o mișcare politică decât una comercială” # UNIMEDIA
China a rezervat două transporturi de grâu din Statele Unite după întâlnirea de săptămâna trecută dintre liderii celor două țări, au informat joi traderii, acestea fiind primele achiziții de acest fel din octombrie anul trecut, scrie adevărul.ro.
13:50
„Inima Moldovei”, după controlul CEC: Rezultatele vor demonstra că suspiciunile privind finanţarea formaţiunii nu sunt întemeiate # UNIMEDIA
Partidul Republican „Inima Moldovei” vine cu unele precizări în contextul demarării unui control complex al finanţării Blocului Electoral Patriotic al Socialiştilor, Comuniştilor, Inima şi Viitorul Moldovei pentru perioada 3 august – 1 octombrie 2025 şi a Partidului Republican „Inima Moldovei” pentru perioada 1 mai – 31 august 2025.
13:50
(video) Doi frați agricultori, închiși la Penitenciarul 13 după ce ar fi beneficiat ilegal de subvenții. Soția unuia dintre ei, în lacrimi în Parlament: E un abuz. Am ajuns și la CtEDO # UNIMEDIA
Doi frați, agricultori, Ion și Vasile Grosu, se află în detenție la Penitenciarul 13, după ce în luna mai, au fost condamnați la 7 și, respectiv, 8 ani de pușcărie, fiind acuzați că au beneficiat de la AIPA de subvenții de aproximativ 800 mii lei la procurarea tehnicii agricole ilegal. Soția unuia dintre frați susține că este vorba despre un abuz din partea magistratului care a emis sentința. Femeia, în lacrimi, a relatat că a ajuns și la CtEDO, în căutarea dreptății, după ce a epuizat căile naționale.
13:40
(video) „Nu m-am gândit că o să ajung să trăiesc și asta”. Pasha Parfeni, spitalizat de urgență. Ce i s-a întâmplat artistului # UNIMEDIA
Interpretul Pasha Parfeni a fost spitalizat de urgență, fiind diagnosticat cu apendicită. „Nu m-am gândit că o să ajung să trăiesc și asta”, a scris artistul pe rețele.
Acum 12 ore
13:20
(video) „La Ghibu ei fac contract de negociere, 2 milioane”. Discuții din dosarul achizițiilor trucate, cu un șef de la DGETS, doi directori și câțiva agenți economici, publicate de CNA # UNIMEDIA
Centrul Național Anticorupție a publicat discuții din dosarul achizițiilor trucate, cu un șef de la Direcția Generale Educație, Tineret și Sport, doi directori și câțiva agenți economici.
13:20
Ultima oră! Șoferița de la Comrat, care a trecut cu mașina peste un copil de 3 ani, reținută pentru 30 de zile # UNIMEDIA
Șoferița din Comrat, care ieri, 5 noiembrie, a lovit un copil de 3 ani aflat pe trotuar împreună cu mama sa, a fost reținută pentru 30 de zile, scrie publicația Gagauziainfo.
13:20
(video) Nuntă surpriză la Donețk: Interpretul rus Shaman s-a căsătorit cu Ecaterina Mizulina. Mirii au purtat ţinute în stil militar # UNIMEDIA
Cântărețul rus de propagandă, Shaman, și șefa „Ligii pentru Internet Securizat”, Ecaterina Mizulina, s-au căsătorit oficial în oraşul ucrainean Doneţk, aflat sub control rus din 2014.
13:00
12:40
Percheziții de amploare în dosarul TUX, care a golit buzunarele moldovenilor: Sute de mii de lei și valută, ridicați de polițiști. Cine sunt vizați # UNIMEDIA
Ofițerii Direcției investigații economice și cei de urmărire penală ai Inspectoratului Național de Investigații (INI), împreună cu procurorii PCCOCS, au efectuat 28 de percheziții în cadrul a trei cauze penale privind activitate ilicită de întreprinzător, spălare de bani și evaziune fiscală
12:30
Ultima oră! Cristian Botgros, citat la audieri pe moartea Andreei Cuciuc. Ministra de Interne: Este un dosar penal # UNIMEDIA
Ministra Afacerilor Interne, Daniella Misail-Nichitin, a declarat că Cristian Botgros, nepotul deputatului PAS Nicolae Botgros, urmează să fie audiat în legătură cu moartea Andreei Cuciuc.
12:20
Prețuri piperate la benzină și motorină: Piața carburanților, zguduită de un nou val de scumpiri # UNIMEDIA
Benzina și motorina nu încetează să se scumpească, după ce unul dintre cei mai importanți furnizori de combustibili - Lukoil a ajuns în lista de sancțiuni impuse de Washington.
12:10
„Am primit 140 € - una de 100 și două de 20, în plic, de la CEC. Am și video”: Reprezentantă în Biroul electoral din Franța, dezvăluiri scandaloase după alegeri: Pe timpul lui Plahotniuc mi-au făcut transfer # UNIMEDIA
O membră a Biroului electoral din Franța, de la alegerile parlamentare din 28 septembrie, susține că a fost remunerată în plic.„Am fost achitați în plic, cu 140 de euro cash, fără să semnăm nicăieri. Am plicul, am și video”, a spus Svetlana Patraman, în cadrul emisiunii Important de la Tvc21. În acest context, deputatul Vasile Costiuc a adresat o întrebare publică vicepreședintelui Comisiei Electorale Centrale, Vasile Postică: „Domnule Postică, să ne răspundeți public cum și cu cât ați plătit membrilor Birourilor electorale de peste hotare și de ce le-ați dat bani în plicuri?”. CEC nu a venit, deocamdată, cu o reacție.
12:00
Directorul Agenției „Moldsilva”, Victor Durbală, a depus cererea de demisie din funcție pe data de 4 noiembrie 2025. Anunțul a fost făcut public printr-un mesaj pe rețelele de socializare.
11:50
Un șef de la Educație, doi directori de licee și unul de grădiniță, alături de câțiva agenți economici, sub percheziții astăzi: Ce schemă de corupție ar fi pus la cale # UNIMEDIA
Ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA) în comun cu Procuratura Anticorupție (PA) efectuează percheziții într-un dosar penal privind coruperea pasivă și abuz de serviciu în cadrul sistemului educațional din municipiul Chișinău. Nouă persoane sunt vizate în cauză printre care un șef de direcție al Direcției Generale Educație, Tineret și Sport (DGETS), doi directori ai unor instituții de nivel gimnazial și liceal, un șef al unei instituții preșcolare și mai mulți agenți economici.
11:40
PCCOCS confirmă „reținerea unei persoane” după perchezițiile de ieri: Damir, suspectat de evaziune și spălare de bani, iar Orheianu - de șantaj # UNIMEDIA
Procurorii PCCOCS, de comun ofițerii de urmărire penală si ofițerii de investigații din cadrul Serviciului Fiscal de Stat si Inspectoratului National de Investigații, au desfășurat ieri dimineață peste 20 de percheziții în Chișinău, în două dosare penale. Instituția statului confirmă reținerea „unei persoane” în cadrul anchetei. Sursele UNIMEDIA susțin că este vorba de președintele FEA Moldova, Dorin Damir.
11:20
(interviu) Piotr Vlah: „Rolul găgăuzilor este să contribuie împreună cu populația majoritară și cu celelalte etnii la construirea unei țări prospere, în pace eși stabilitate # UNIMEDIA
Interviu cu Piotr Vlah, politician, om de afaceri, filantrop, realizat de tribuna.md.
11:10
Accidentul în care un pasager a murit la Ocnița: Mașina care a ajuns într-un copac era condusă de un polițist de frontieră # UNIMEDIA
Șoferul care a intrat pe data de 5 noiembrie cu mașina într-un copac la Ocnița, iar un pasager a decedat, este angajat al Inspectoratului General al Poliției de Frontieră.
11:00
Producătorul britanic al „Wild Carpathia” şi „Flavours of Romania” a primit cetățenia română, după 5 ani de așteptare: Ottley s-a mutat într-un sat din Brașov # UNIMEDIA
Charlie Ottley, jurnalistul britanic care trăiește într-un sat din Brașov, a devenit cetățean român după cinci ani de așteptare. El va depune astăzi jurământul de credinţă.
10:50
Nicoleta Nucă nu se pune cu soacra și nu concurează cu ea: Motivul pentru care cântăreața nu se ia la întrecere cu mama iubitului # UNIMEDIA
Nicoleta Nucă nu se pune cu soacra și nu concurează cu ea. Artista a mărturisit motivul pentru care nu se ia la întrecere cu mama partenerului său, scrie spynews.ro.
10:20
Un accident grav a avut loc la Ocnița, după ce un automobil a ieșit de pe carosabil și s-a izbit violent într-un copac. În urma impactului, un pasager a murit pe loc, iar șoferul a fost transportat în stare gravă la spital.
10:20
Parlamentul de la Chișinău renunță la „grupurile de prietenie” cu Rusia și Belarus: Explicația Doinei Gherman # UNIMEDIA
„Comisia pentru politică externă din Legislatura a XII-a renunță la grupurile parlamentare de prietenie cu Rusia și Belarus pe durata războiului de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei”. Anunțul a fost făcut de vicepreședinta Legislativului, deputata PAS, Doina Gherman.
