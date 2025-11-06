Dor de izvor | Mihai Cvasniuc: Am fost angajat ca solist vocal în orechestra „Mugurel”. Am o imensă plăcere să cânt alături de interpreții din această orchestră (Audio)

21:05

În Republica Moldova, prima de asigurare a unei locuințe în valoare de 100 de mii de euro, în funcție de riscurile selectate, ajunge la o medie de aproximativ 2000 de lei. Datele au fost comunicate de Comisia Națională a Pieței Financiare (CNPF), care încurajează cetățenii să-și protejeze casele și bunurile prin polițe de asigurare, menționând că în prezent doar 2-3% dintre imobilele locative din țară sunt asigurate, transmite IPN.