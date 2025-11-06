Premierul către ambasadoarea UE: Avem un plan clar și priorități bine definite; Vrem să accelerăm procesul de aderare

15:50

Unul dintre cei patru bărbați arestați pentru jaful de 88 de milioane de euro de la Muzeul Luvru ar fi un influencer pasionat de motociclete, cunoscut pe rețelele sociale sub numele de Doudou Cross Bitume. Conform surselor judiciare, ADN-ul său ar fi fost găsit pe una dintre vitrinele sparte și pe mai multe obiecte abandonate