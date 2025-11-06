Partidele politice vor primi aproape 1 leu pentru fiecare vot obținut la alegerile parlamentare

11:55

Toate amenințările și provocările din prezent arată că pacea și securitatea nu sunt garantate, de aceea reînarmarea nu este o alegere, ci o necesitate, a afirmat președintele Nicușor Dan, joi, la un forum de profil, arătând că România este mai apărată ca oricând și pregătită să-și asume un rol tot mai puternic pe Flancul Estic și pentru propria securitate.