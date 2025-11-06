CEC a stabilit alocații de aproape 1 leu pentru fiecare vot obținut de partide la alegerile parlamentare
Radio Chisinau, 6 noiembrie 2025 18:05
Comisia Electorală Centrală (CEC) a aprobat, în ședința de astăzi, cuantumul alocațiilor de la bugetul de stat destinate partidelor politice pentru lunile noiembrie și decembrie 2025, în funcție de rezultatele obținute la alegerile parlamentare din 28 septembrie.
18:25
Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a mulțumit României pentru sprijinul acordat Republicii Moldova, pe care l-a descris drept crucial. El a apreciat, de asemenea, contribuția României la susținerea autorităților de la Chișinău în asigurarea desfășurării libere și corecte a alegerilor parlamentare din septembrie, transmite IPN.
18:15
18:10
17:50
Igor Grosu îl propune pe Victor Agrici pentru funcția de Secretar general al Parlamentului # Radio Chisinau
Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a înaintat candidatura lui Victor Agrici pentru funcția de Secretar general al Parlamentului. Propunerea a fost prezentată Biroului permanent al Legislativului în cadrul ședinței de astăzi.
17:25
Veniturile Rusiei din petrol au scăzut cu 27% în octombrie. Când s-ar putea accentua declinul, conform unui economist # Radio Chisinau
Rusia a colectat 9,7 miliarde de dolari din impozitele plătite de producătorii de petrol și gaze în luna octombrie, o scădere de 27% față de aceeași lună a anului trecut, a anunțat joi Ministerul rus al Finanțelor, relatează The Moscow Times.
17:15
Ministerul Educației s-a autosesizat după ce Adunarea Populară a Găgăuziei a adoptat așa-numita „Lege a Educației” # Radio Chisinau
Ministerul Educației și Cercetării (MEC) s-a autosesizat în legătură cu adoptarea de către Adunarea Populară a Găgăuziei (APG) a așa-numitei „Legi a Educației”, în cadrul ședinței din 3 noiembrie 2025. Potrivit MEC, actul normativ local încalcă grav legislația națională, întrucât depășește competențele autorităților autonome și contravine Codului educației al Republicii Moldova.
16:45
Progresele și nivelul de pregătire pentru aderarea R. Moldova la UE, discutate de Cristina Gherasimov și directorul general pentru Vecinătate și Negocieri privind Extinderea din cadrul CE # Radio Chisinau
Viceprim-ministra pentru Integrare Europeană, Cristina Gherasimov, a avut o întrevedere la Bruxelles cu Gert Jan Koopman, directorul general al DG NEAR (Direcția Generală pentru Vecinătate și Negocieri privind Extinderea) din cadrul Comisiei Europene.
16:25
Rata de bază aplicată la principalele operațiuni de politică monetară pe termen scurt este menținută la nivelul de 6,0% anual. Decizia a fost luată astăzi de Comitetul executiv al Băncii Naționale a Moldovei (BNM), cu unanimitate de voturi, transmite MOLDPRES.
16:10
DOSAR TRANSNISTREAN | Experți: Să vedem o schimbare de paradigmă, mai puține scuze și mai multe acțiuni (Audio) # Radio Chisinau
Experții în problema transnistreană așteaptă ca noua guvernare de la Chișinău să vină cu o abordare mai profundă și exhaustivă a reintegrării teritoriale a R. Moldova, cu politici sectoriale, dar și mecanisme de interacțiune interinstituțională.
16:00
Victor Durbală pleacă de la conducerea Agenției „Moldsilva”. Acesta a anunțat că a depus cererea de demisie pe 4 noiembrie, transmite IPN.
15:45
PAS va avea opt deputați noi în Parlament. Curtea Constituțională a validat mandatele # Radio Chisinau
Fracțiunea Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS) din Parlamentul Republicii Moldova va avea opt noi deputați, ale căror mandate au fost validate de Curtea Constituțională. Fotoliile vor fi ocupate de Igor Talmazan, Angela Munteanu-Pojoga, Veronica Cupcea, Veronica Briceag, Liliana Grosu, Alexandr Trubca, Gheorghe Ichim și Valeriu Carțîn.
15:15
Ora de Vârf | Ion Tăbârță, despre vizita președintei Parlamentului European, Roberta Metsola: „Un semnal de susținere a parcursului european al Republicii Moldova” # Radio Chisinau
Vizita Președintei Parlamentului European, Roberta Metsola, la Chișinău reprezintă „un semnal de susținere a parcursului european al Republicii Moldova”, a declarat expertul Ion Tăbârță, în cadrul emisiunii „Ora de Vârf”, de la Radio Chișinău. Comentatorul a subliniat că astfel de mesaje și vizite sunt firești în practica diplomatică și răspund unei nevoi reale, pentru că direcția pro-europeană a Rep. Moldova încă rămâne vulnerabilă la schimbările de putere.
14:55
Ucrainenii au reușit să arunce în aer o nouă rafinărie strategică a Rusiei. Aceasta era critică pentru aprovizionarea armatei lui Putin # Radio Chisinau
Armata ucraineană ar fi lovit și avariat rafinăria de petrol Volgograd din Rusia în noaptea de 6 noiembrie, au raportat canalele media rusești Telegram, în timp ce explozii au zguduit mai multe obiective energetice rusești.
14:20
Republica Moldova va intensifica controlul la importul de fân și paie pentru a preveni febra aftoasă # Radio Chisinau
Autoritățile moldovenești intenționează să întărească controlul la importul de fân și paie din țări terțe, pentru a preveni răspândirea febrei aftoase. Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor pregătește un ordin care va stabili o listă clară a țărilor de proveniență și va impune verificarea strictă a mijloacelor de transport care aduc aceste materiale din statele non-UE.
14:20
Cetățenii Republicii Moldova sunt dispuși să plătească mai mult pentru colectarea separată a deșeurilor (studiu) # Radio Chisinau
Cetățenii moldoveni își doresc localități mai curate și sunt dispuși să plătească mai mult pentru colectarea separată a deșeurilor, arată un studiu sociologic al Ministerului Mediului. Totuși, jumătate dintre respondenți spun că în localitățile lor această practică nu este încă disponibilă.
14:05
Alexandru Tănase: Nu există altă soluție de a ne pune la adăpost, din perspectiva securității, decât de a deveni parte a Uniunii Europene # Radio Chisinau
Moscova se teme de modelul european de dezvoltare democratică și tocmai acest parcurs vrea să-l împiedice în R. Moldova, au afirmat unii experți în cadrul unei dezbateri la Agenția de presă IPN.
13:45
Cinci persoane au fost reținute în dimineața zilei de joi, 6 noiembrie, după ce oamenii legii au desfășurat 28 de percheziții în cadrul a trei cauze penale care vizează activitate ilicită de întreprinzător, spălare de bani și evaziune fiscală.
13:25
Premierul Munteanu și Însărcinatul cu Afaceri al SUA au discutat despre consolidarea parteneriatului moldo-american # Radio Chisinau
Astăzi, premierul Alexandru Munteanu s-a întâlnit cu Nick Pietrowicz, Însărcinatul cu Afaceri al Statelor Unite ale Americii, pentru a discuta despre consolidarea parteneriatului moldo-american și continuarea proiectelor comune în domeniile energiei, securității, statului de drept și dezvoltării economice.
13:15
Continuarea sprijinului pentru R. Moldova, unul dintre subiectele discutate la întrevederea dintre premierul român Ilie Bolojan și șeful NATO, Mark Rutte # Radio Chisinau
Prim-ministrul Ilie Bolojan s-a întâlnit miercuri, la Palatul Victoria, cu secretarul general al NATO, Mark Rutte, cu care a discutat despre modalitățile concrete de consolidare a securității României, a Flancului estic și, implicit, a Alianței.
12:50
Chișinău: Peste 1.400 de câini fără stăpân au fost sterilizați de la începutul anului # Radio Chisinau
Peste 1.400 de câini fără stăpân au fost capturați și sterilizați în Chișinău de la începutul anului. Întreținerea și îngrijirea acestora a fost asigurată de întreprinderea municipală „Supravegherea și protecția animalelor”.
12:30
Comisia Națională a Pieței Financiare (CNPF) investighează lansarea unei „criptomonede” în Moldova. Oferta a fost prezentată publicului larg de către o companie, pe 4 noiembrie. În consecință, s-a autosesizat CNPF, care promite, după finalizarea investigației, să revină cu informații suplimentare despre acest caz și măsurile care se impun.
12:20
Parlamentul Republicii Moldova suspendă grupurile parlamentare de prietenie cu Rusia și Belarus # Radio Chisinau
Comisia parlamentară pentru politică externă suspendă activitatea grupurilor parlamentare de prietenie cu Rusia și Belarus, pe durata războiului de agresiune al Federației Ruse împotriva Ucrainei.
12:05
„Vom continua să avem o cooperare deosebită”. Premierul Alexandru Munteanu s-a întâlnit cu ambasadorul României în Republica Moldova # Radio Chisinau
Prim-ministrul Alexandru Munteanu a avut astăzi o întrevedere cu ambasadorul României în Republica Moldova, Cristian-Leon Țurcanu. Oficialii au subliniat relațiile bilaterale excelente și prietenia dintre Republica Moldova și România.
11:55
Nicușor Dan: România trebuie să se reînarmeze pentru a face față amenințărilor și a-și consolida rolul pe Flancul Estic # Radio Chisinau
Toate amenințările și provocările din prezent arată că pacea și securitatea nu sunt garantate, de aceea reînarmarea nu este o alegere, ci o necesitate, a afirmat președintele Nicușor Dan, joi, la un forum de profil, arătând că România este mai apărată ca oricând și pregătită să-și asume un rol tot mai puternic pe Flancul Estic și pentru propria securitate.
11:40
Ucraina a reluat importul de gaze prin România și Republica Moldova pentru a-și menține sistemele de încălzire iarna # Radio Chisinau
Ucraina a reluat importurile de gaze dintr-o conductă care traversează peninsula Balcanică până în Grecia, pentru a menține sistemele de încălzire și de electricitate în funcțiune pe durata iernii, după avariile extinse cauzate de intensificarea atacurilor aeriene rusești.
11:25
Cristina Gherasimov, la Bruxelles: Republica Moldova este apreciată pentru rezultatele obținute și progresele bune # Radio Chisinau
Viceprim-ministra pentru Integrare Europeană, Cristina Gherasimov a declarat, după o întâlnire cu Marta Kos, Comisara pentru Extindere a Uniunii Europene, că Raportul de extindere pe anul acesta reflectă rezultatele bune și progresele înregistrate de Republica Moldova în mai multe domenii cheie.
11:10
CNA și PA efectuează percheziții într-un dosar de corupție în sistemul educației: Nouă persoane sunt investigate # Radio Chisinau
Ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA), împreună cu Procuratura Anticorupție (PA), efectuează percheziții într-un dosar penal privind coruperea pasivă și abuzul de serviciu în cadrul instituțiilor de învățământ din municipiul Chișinău.
10:55
Grup infracțional specializat în „trecerea peste Prut” a afro-asiaticilor, destructurat la Cahul (Video) # Radio Chisinau
Un grup infracțional organizat, specializat în facilitarea migrației ilegale a cetățenilor din țări africane și asiatice, a fost destructurat de Poliția de Frontieră din cadrul Direcției regionale Sud, sub coordonarea Procuraturii Cahul.
10:35
10:20
UE pregătește noi restricții pentru ruși. Vize Schengen cu intrare unică și excepții limitate # Radio Chisinau
Uniunea Europeană pregătește noi restricții privind vizele pentru cetățenii ruși, măsură care ar însemna practic încetarea acordării de permise Schengen cu intrări multiple, au declarat trei oficiali europeni.
10:10
DIALOG EUROPEAN | Ambasadorul Ucrainei la Chișinău: Actuala misiune rusă de „menținere a păcii” din regiunea transnistriană trebuie să fie înlocuită cu o misiune civilă internațională (Video) # Radio Chisinau
Reintegrarea regiunii Transnistrene este parte a securității naționale a Ucrainei, deoarece o Transnistrie instabilă ar putea deveni o platformă de presiune rusească, spune ambasadorul Ucrainei în R. Moldova, Paun Rohovei.
09:50
Peste 240 de mii de cereri pentru compensațiile la energie, depuse în doar trei zile # Radio Chisinau
Peste 240 mii de cetățeni au depus cereri pentru a beneficia de compensații la căldură în sezonul rece 2025-2026. Cifra a fost atinsă în primele trei zile de la lansarea înregistrărilor pe platforma http://compensatii.gov.md.
09:45
Născuți sub regim: Administrația separatistă impune „cetățenia” automată pentru nou-născuți (Revista Presei) # Radio Chisinau
Republica Moldova se confruntă cu multiple provocări interne și externe, de la regimul separatist din Transnistria și politicile sale controversate privind „cetățenia” copiilor, până la parcursul european al țării și reformele necesare pentru aderarea la Uniunea Europeană. În paralel, scena politică internă se concentrează pe legislație fiscală și pe tensiunile ideologice dintre partidele pro-europene și cele pro-ruse. Acestea sunt câteva din subiectele apărute în presa de astăzi.
09:35
Proiectul legii bugetului de stat va fi finalizat la sfârșitul lunii noiembrie, iar în el vor fi prevăzuți bani pentru compensații în anul 2026. Anunțul a fost făcut de președintele comisiei economie, buget și finanțe, Radu Marian.
09:15
Situația la frontieră: Peste 30 de persoane au primit refuz de intrare în Republica Moldova, în ultimele 24 de ore # Radio Chisinau
În ultimele 24 de ore, în punctele de trecere a frontierei fluxul de persoane a constituit 50 012 traversări.
08:55
Ucraina intenționează să renunțe la denumirea „copeică” pentru moneda sa, un simbol rămas din perioada dominației sovietice, urmând să introducă în loc termenul istoric „șah”, a anunțat guvernatorul Băncii Naționale a Ucrainei, Andri Pișni.
08:35
Republica Moldova se confruntă cu o criză acută de medici veterinari, deficitul fiind estimat la 200-300 de specialiști. Lipsa acestora pune în pericol sănătatea animalelor și crește riscul apariției focarelor de boli. Totodată, lipsa specialiștilor poate avea consecințe economice pentru fermieri, prin pierderi financiare și scăderea productivității în sectorul zootehnic.
08:25
Ministerul Educației și Cercetării va propune, până la sfârșitul lunii noiembrie, o viziune privind soluționarea problemei claselor supraaglomerate, în special în școlile din Chișinău. Solicitat în contextul primei ședințe a noului Guvern, ministrul Dan Perciun a declarat că instituția este în plin proces de definitivare a măsurilor punctuale pe acest subiect.
08:00
Ploi de scurtă durată, izolat, cauzate de trecerea unui front atmosferic rece sunt anunțate pentru următoarele zile, cu o intensitate mai mare în perioada 9–12 noiembrie, în mai multe regiuni ale Republicii Moldova, transmit Serviciul Hidrometeorologic de Stat (SHS).
21:05
Doar 2-3% dintre locuințe sunt asigurate. CNPF îndeamnă cetățenii să-și protejeze bunurile # Radio Chisinau
În Republica Moldova, prima de asigurare a unei locuințe în valoare de 100 de mii de euro, în funcție de riscurile selectate, ajunge la o medie de aproximativ 2000 de lei. Datele au fost comunicate de Comisia Națională a Pieței Financiare (CNPF), care încurajează cetățenii să-și protejeze casele și bunurile prin polițe de asigurare, menționând că în prezent doar 2-3% dintre imobilele locative din țară sunt asigurate, transmite IPN.
20:45
Inspectoratul General pentru Migrație (IGM) are un nou șef. Funcția va fi ocupată de Dumitru Lazăr. Acesta a fost prezentat astăzi echipei de ministra Afacerilor Interne, Daniella Misail-Nichitin, informează MOLDPRES.
20:25
Ministrul turc de externe Hakan Fidan, aflat în vizită la Helsinki, a reafirmat miercuri dorința țării sale de a adera la un mecanism european de finanțare a apărării, subliniind rolul crucial al Turciei pentru securitatea UE, relatează agenția de știri AFP, citată de Agerpres.
20:05
Parlamentul este convocat pe 7 noiembrie. În deschiderea ședinței, președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, va susține un discurs # Radio Chisinau
Parlamentul se va convoca în ședință plenară pentru a constitui grupurile parlamentare de prietenie și delegațiile la organizațiile parlamentare internaționale. Biroul permanent al Parlamentului a aprobat ordinea de zi a ședinței plenare din 7 noiembrie.
19:45
Guvernul a aprobat noi modele electronice pentru documentele de stare civilă. Acestea vor putea fi emise în format electronic # Radio Chisinau
Noile modele de documente de stare civilă, precum extrase, certificate și extrase multilingve, au fost aprobate în ședința Guvernului. Noile modele va permite emiterea acestora și în format electronic, anunță miercuri, 5 noiembrie, Ministerul Justiției.
19:20
Biroul relații cu diaspora anunță lansarea unei noi runde de finanțare nerambursabilă în cadrul Programului de susținere a inițiativelor și proiectelor pentru implicarea diasporei.
19:00
Ambasadorul Cristian-Leon Țurcanu a reiterat sprijinul României, la întrevederea cu ministrul Apărării al R. Moldova, Anatolie Nosatîi # Radio Chisinau
Ambasadorul României la Chișinău, Cristian-Leon Țurcanu, a asigurat la întrevederea avută cu ministrul Apărării, Anatolie Nosatîi, că sprijinul constant al României pentru R. Moldova va continua în mod consecvent.
18:40
CEC a demarat procedura de control complex al finanțării Blocului Patriotic și a Partidului Inima Moldovei # Radio Chisinau
În temeiul hotărârii Comisiei Electorale Centrale nr. 3993 din 17 septembrie 2025, autoritatea electorală a început procedura de efectuare a controlului complex al finanțării activității Blocului Electoral „Patriotic al Socialiștilor, Comuniștilor, Inima și Viitorul Moldovei”, pentru perioada 3 august – 1 octombrie 2025 și al Partidului Politic Partidul Republican „INIMA MOLDOVEI”, pentru perioada 1 mai – 31 august 2025 și pentru perioada 3 august – 1 octombrie 2025 (activitatea în cadrul Blocului Electoral „Patriotic al Socialiștilor, Comuniștilor, Inima și Viitorul Moldovei”).
18:15
Tarifele la gazele naturale vor fi ajustate la începutul anului 2026. Despre aceasta a anunțat directorul Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică (ANRE), Eugen Carpov, informează MOLDPRES.
17:50
Activitatea economică în zona euro a înregistrat în octombrie cel mai rapid ritm de creștere din mai 2023 până în prezent, arată rezultatele unui sondaj S&P Global, publicat miercuri.
