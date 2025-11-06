(foto) Stil militar cu note de lux francez: Shaman și Ecaterina Mizulina s-au căsătorit în cămăși Yves Saint Laurent de mii de euro

16:00

Marina Cârnaț a decis să răspundă la o înrebare pe care mulți urmăritori i-au adresat-o, de-a lungul anilor: „Mai faceți copii sau v-ați oprit?” „Noi nu apelăm la protecție, pentru că nu cred că eu sunt cea care trebuie să se protejeze de viață, ci că Dumnezeu este Cel care mă protejează și decide ce este potrivit pentru mine. Cred că atunci când există loc în inimă, există loc și în casă”, a precizat bloggerița, într-o postare pe rețele.