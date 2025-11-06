Ministrul Muncii, Natalia Plugaru, discuții la nivel european despre extinderea UE și sprijinul pentru Moldova

08:00

Un australian a intrat în Cartea Recordurilor Guinness datorită numelui său neobișnuit de lung. Acesta este alcătuit din 2.253 de cuvinte unice. Despre aceasta au anunțat specialiștii ghidului online al recordurilor. Lawrence Watkins a decis să își schimbe oficial numele în 1990. Cu câteva zile în urmă, recordmanului i s-a cerut să își rostească numele […]