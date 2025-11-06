Ministrul Muncii, Natalia Plugaru, discuții la nivel european despre extinderea UE și sprijinul pentru Moldova
SafeNews, 6 noiembrie 2025 15:30
Ministra Muncii și Protecției Sociale, Natalia Plugaru, a avut astăzi o discuție bilaterală cu Roxana Mînzatu, vicepreședintă executivă a Comisiei Europene pentru drepturi sociale, competențe, locuri de muncă de calitate și pregătire profesională. Discuțiile s-au axat pe progresele Republicii Moldova în domeniul social și al ocupării forței de muncă, dar și pe sprijinul continuu oferit
• • •
Ministra Muncii și Protecției Sociale, Natalia Plugaru, a avut astăzi o discuție bilaterală cu Roxana Mînzatu, vicepreședintă executivă a Comisiei Europene pentru drepturi sociale, competențe, locuri de muncă de calitate și pregătire profesională. Discuțiile s-au axat pe progresele Republicii Moldova în domeniul social și al ocupării forței de muncă, dar și pe sprijinul continuu oferit
România, campioană europeană la creșterea PIB/locuitor. Cu cât a crescut în ultimii 20 de ani # SafeNews
România este considerată campioana europeană la creșterea PIB-ului per locuitor. Acest lucru a atras atenția analiștilor economici din întreaga Europă, scrie Profit.ro. Produsul Intern Brut pe cap de locuitor în România a crescut de la 2.820 de euro în 2004 la 18.560 de euro în 2024, adică o creștere de 658%, potrivit datelor Eurostat, citate
VIDEO // Doi minori au furat un Mercedes în Chișinău: totul, filmat de camerele de supraveghere # SafeNews
Doi minori de 13 și 15 ani, originari din raioanele Edineț și Orhei, au ajuns în atenția polițiștilor după ce au furat un Mercedes dintr-un garaj din Capitală. Cei doi au acționat noaptea. Au pătruns în garaj prin deteriorarea sistemului de închidere și, folosind cheile găsite în interior, au furat automobilul evaluat la peste 270.000 de
VIDEO // Grupare de traficanți de droguri, destructurată la Chișinău: doi tineri reținuți în flagrant # SafeNews
Ofițerii Direcției Antidrog a INI, în comun cu procurorii municipiului Chișinău, Oficiul Botanica, au anunțat destructurarea unei grupări specializate în comercializarea drogurilor de tip marijuana pe teritoriul capitalei. Investigațiile, desfășurate pe parcursul a două luni, au scos la iveală că suspecții — doi bărbați de 20 și 25 de ani, originari din nordul țării și
Certificatul de concediu medical va fi eliberat în format digital și va putea fi accesat online. La solicitare, acesta va fi acordat și în format tipărit, însoțit de un cod QR, care va permite verificarea autenticității. Noile reguli vor intra în vigoare din 1 martie 2026, potrivit unei hotărâri a Guvernului publicată astăzi în Monitorul
Ministrul georgian de Externe, Maka Bochorishvili, a declarat că parcursul Georgiei către integrarea în Uniunea Europeană a fost însoțit de o poziție negativă din partea Ucrainei, menită să împiedice Tbilisi să obțină statutul de candidat, transmite Ukrainska Pravda. „Am fost martori direcți la campaniile desfășurate în 2022-2023, înainte de a obține statutul de candidat. Implicarea
VIDEO // Cristian Botgros, citat la audieri pe moartea Andreei Cuciuc. Ministra de Interne: Este un dosar penal # SafeNews
Ministra Afacerilor Interne, Daniella Misail-Nichitin, a declarat că Cristian Botgros, nepotul deputatului PAS Nicolae Botgros, urmează să fie audiat în legătură cu moartea Andreei Cuciuc. Ministra de Interne a fost întrebată de ce Cristian Botgros nu a fost audiat până la acest moment în legătură cu moartea Andreei Cuciuc, scrie unimedia.info. „Dumnealui este citat, urmează să
Biletele la transportul rutier vor crește cu până la 20%, din primăvara anului 2026: Noua metodologie, publicată # SafeNews
Călătoriile cu transportul rutier de persoane vor fi mai scumpe începând cu 1 martie 2026, cu majorări care vor ajunge până la 20%, în funcție de ruta și costurile operatorilor. Decizia vine odată cu publicarea în Monitorul Oficial a noii metodologii de calcul al tarifelor, aprobată anterior de Guvern, care va intra în vigoare în
FIFA a înființat ”Premiul pentru Pace”. Se bănuiește că Donald Trump va fi primul câștigător # SafeNews
Organismul mondial de conducere al fotbalului, FIFA, a anunțat miercuri instituirea unui nou premiu „pentru a recompensa persoanele care au întreprins acțiuni excepționale și extraordinare pentru pace și, prin aceasta, au unit oamenii din întreaga lume", relatează POLITICO. Premiul, intitulat „FIFA Peace Prize", va fi acordat anual, iar prima ediție va fi prezentată de președintele FIFA,
Premierul Republicii Moldova, Alexandru Munteanu, a avut astăzi, 6 noiembrie, o întrevedere cu Nick Pietrowicz, însărcinat cu afaceri al Statelor Unite ale Americii. Discuțiile s-au axat pe consolidarea parteneriatului moldo-american și pe continuarea proiectelor comune în domeniile energiei, securității, statului de drept și dezvoltării economice. În cadrul întrevederii, șeful Executivului a salutat sprijinul oferit de
Joi, 6 noiembrie, medicii din toată Grecia au început o grevă de 48 de ore, cerând creșterea salariilor și completarea sistemului de sănătate al țării. Acțiunea, organizată de Federația Sindicatelor Medicilor (OENGE), include un miting în fața Ministerului Sănătății din Atena, care va avea loc vineri, 7 noiembrie. Despre acest lucru, potrivit publicației Ekathimerini. „Această acțiune
Studiu: Consumul regulat de alcool „întinerește” accidentul vascular cerebral cu mai mult de 10 ani # SafeNews
Consumul regulat și semnificativ de alcool „întinerește" accidentul vascular cerebral cu mai mult de 10 ani, potrivit unui nou studiu publicat în revista Neurology. Potrivit studiului, la persoanele care consumau trei sau mai multe băuturi alcoolice pe zi, hemoragia intracerebrală se producea mai frecvent, la o vârstă mai tânără și era, în medie, mai gravă
AUDIO // Dosar de corupție în sistemul educațional din Chișinău care vizează achizițiile publice # SafeNews
Ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA),în comun cu Procuratura Anticorupție (PA),efectuează joi, 6 noiembrie, o serie de percheziții într-un dosar penal ce vizează coruperea pasivă și abuzul de serviciu în cadrul sistemului educațional din municipiul Chișinău. Potrivit informațiilor oferite de autorități, în dosar sunt vizate nouă persoane, printre care un șef de direcție al Direcției Generale
Liderul organizaţiei criminale „Machena" va sta încă 25 de ani în închisoare. Decizia de înăsprire a pedepsei a fost luată de către Curtea de Apel Centru, la solicitarea procurorilor PCCOCS. Asta deși anterior, Judecătoria Chișinău îl condamnase la 21 ani de închisoare, fapt contestat de procurori. Potrivit informațiilor oferite de serviciul de presă al Procuraturii
Prim-ministrul Alexandru Munteanu a avut astăzi o întrevedere cu ambasadorul României în Republica Moldova, Cristian-Leon Țurcanu, în cadrul căreia cei doi oficiali au evidențiat relațiile bilaterale excelente și prietenia dintre cele două state. „România este un partener strategic și un susținător ferm al țării noastre în parcursul său european. Vom continua să avem o cooperare
ULTIMA ORĂ // Percheziții la platforma „Tux”: Cinci persoane reținute pentru evaziune fiscală și spălare de bani # SafeNews
Ofițerii Direcției investigații economice și cei de urmărire penală ai Inspectoratului Național de Investigații (INI), sub coordonarea procurorilor PCCOCS, au desfășurat azi dimineață 28 de percheziții în cadrul a trei cauze penale vizând activități economice ilicite. Ancheta vizează presupusa implicare a unor persoane în activități de întreprinzător ilegal, spălare de bani și evaziune fiscală, desfășurate
VIDEO // Consilierii PAS îl critică pe Ceban: Primăria transformată într-un instrument politic # SafeNews
Fracțiunea PAS din Consiliul Municipal Chișinău (CMC) propune adoptarea unei Declarații privind depolitizarea administrației publice municipale și îndeamnă toate partidele reprezentate în Consiliu să o semneze și să o susțină la următoarea ședință. Inițiativa vine în contextul în care formațiunea acuză conducerea Primăriei, în frunte cu Ion Ceban, de politizarea excesivă a instituției. „Primăria Chișinău
Directorul Agenției „Moldsilva", Victor Durbală, și-a anunțat demisia din funcție. Decizia a fost luată pe 4 noiembrie, iar anunțul a fost făcut public pe 6 noiembrie, într-o postare pe pagina sa de Facebook. „Pe 4 noiembrie 2025 am depus cererea mea de demisie din funcția de director al Agenției Moldsilva", a scris Durbală, mulțumindu-le colegilor
Ofițerii Direcției combaterea criminalității organizate a INI, împreună cu procurorii PCCOCS și cu suportul mascaților din cadrul BPDS „Fulger", au reținut două persoane suspectate de șantajarea unui consătean din Călărași. Potrivit anchetatorilor, cei doi suspecți, cu vârste de 21 și 25 de ani, ar fi pretins de la victimă o datorie de 12.000 de euro,
Ministrul Sănătății al României, Alexandru Florin Rogobete, a precizat că sesizarea în cazul celor 12 medici suspectați că au făcut rezidențiatul la Universitatea de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu" din Chișinău doar pe hârtie a fost făcută în anul 2024, „și nu acum". „Ancheta este în derulare. Nu am informații suplimentare decât cele pe care
Ședința de judecată în dosarul în care Ion Creangă este învinuit de trădare de patrie a fost întreruptă, deoarece inculpatul este internat în spital. Informația a fost confirmată pentru IPN de avocatul acestuia, Gheorghe Ionaș. Potrivit apărătorului, clientul său a fost supus unei intervenții medicale, însă la următoarea ședință cel mai probabil va putea fi
CNA a descins cu percheziţii într-un dosar de corupție în sistemul educațional din Chișinău: Nouă persoane sunt vizate # SafeNews
Ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA),în comun cu Procuratura Anticorupție (PA),efectuează joi, 6 noiembrie, o serie de percheziții într-un dosar penal ce vizează coruperea pasivă și abuzul de serviciu în cadrul sistemului educațional din municipiul Chișinău. Potrivit informațiilor oferite de autorități, în dosar sunt vizate nouă persoane, printre care un șef de direcție al Direcției Generale
Ministra Muncii și Protecției Sociale, Natalia Plugaru, spune că nu a aplicat și nu intenționează să beneficieze de compensații pentru perioada rece a anului. Autoritățile au recepționat peste 187.000 de cereri de la cetățeni în acest sens. Procesul de depunere este în desfășurare și se va încheia pe 28 noiembrie, a mai precizat ministra, scrie agora.md.
Kremlinul își vânează propriii susținători: propagandiști pro-război declarați „agenți străini” și „extremiști” # SafeNews
Cum au ajuns trei figuri pro-război în colimatorul mașinăriei represive a lui Vladimir Putin: „Oricine poate fi aruncat în închisoare". Un expert pro-Kremlin care, de ani buni, îl laudă pe Vladimir Putin ca fiind unul dintre cei mai mari oameni din istorie în aparițiile sale în mass-media străină. Blogger militar, strângător de fonduri pentru trupele
Președintele american Donald Trump a declarat că liderul rus Vladimir Putin ar fi cerut „rezolvarea" războiului din Ucraina în timpul ultimei lor convorbiri telefonice, relatează Ukrainska Pravda, citat de Digi24.ro. „Am vorbit cu el (n.r. Vladimir Putin) acum două săptămâni și mi-a spus că încercăm să rezolvăm acest război de 10 ani și nu am
Doi bărbați de 30 și 27 de ani au fost condamnați la opt ani de închisoare, cu executare în penitenciar de tip semiînchis, pentru șantaj și uzurpare de calități oficiale. Totodată, instanța i-a amendat cu câte 100.000 de lei fiecare. Ancheta a stabilit că cei doi au pus la cale un plan infracțional prin care intenționau […] Articolul Doi bărbați, trimiși după gratii pentru șantaj și impostură de polițist apare prima dată în SafeNews.
Soldații americani din Germania, trimiși la bănci de alimente din cauza shutdown-ului din SUA # SafeNews
Soldații americani staționați în Germania riscă să nu primească salariul pe luna noiembrie din cauza întreruperii prelungite a activității guvernului SUA. Aproximativ 37.000 de soldați americani dislocați în Germania se confruntă cu lipsa plății salariilor pentru noiembrie. Salariile pentru luna octombrie au fost acoperite cu fonduri de urgență. Ministrul american al Finanțelor, Scott Bessent, a […] Articolul Soldații americani din Germania, trimiși la bănci de alimente din cauza shutdown-ului din SUA apare prima dată în SafeNews.
Adolescenta de 16 ani, dată dispărută la începutul acestei săptămâni la Strășeni, a fost găsită noaptea trecută într-o locuință părăsită, fiind transportată de urgență la spital, după ce oamenii legii au constatat că prezenta răni specifice unei tentative de suicid. Tânăra fusese văzută ultima dată pe 4 noiembrie, iar dispariția sa a fost anunțată imediat […] Articolul Adolescentă din Strășeni, dată dispărută, găsită și preluată de medici apare prima dată în SafeNews.
Peste 240.000 de cetățeni au depus cereri pentru a beneficia de compensații la căldură în sezonul rece 2025-2026. Cifra a fost atinsă în primele trei zile de la lansarea înregistrărilor pe platforma http://compensatii.gov.md. Ministra Muncii și Protecției Sociale, Natalia Plugaru, a anunțat că din numărul total de cereri, peste 125.000 au fost depuse cu ajutorul […] Articolul Peste 240.000 de cereri pentru compensații, depuse în primele trei zile apare prima dată în SafeNews.
Aproximativ 7.000 de cetățeni ai Moldovei au fost amendați pentru corupție electorală pasivă în cadrul campaniei pentru alegerile parlamentare. Suma totală a amenzilor a depășit 93,8 milioane de lei, transmite IGP. „Potrivit sistemului informațional automatizat de evidență a contravențiilor, a cauzelor contravenționale și a persoanelor care au săvârșit contravenții, pe parcursul scrutinului parlamentar au fost […] Articolul Amenzi de 94 milioane de lei pentru corupere electorală: Achitate – nici 3%. apare prima dată în SafeNews.
Ucraina a reluat importurile de gaze prin ruta sudică Transbalcanică, care trece prin Republica Moldova, România și Bulgaria, ca răspuns la intensificarea atacurilor rusești asupra infrastructurii de gaze și energie, care au redus producția internă cu cel puțin jumătate. Potrivit operatorului ucrainean de tranzit, miercuri, Ucraina a primit 1,1 milioane de metri cubi de gaze […] Articolul Ucraina a reluat importul de gaze prin Moldova apare prima dată în SafeNews.
Un bărbat a murit, după ce a fost snopit în bătaie. Crima a avut loc în după-amiaza de ieri, în jurul orei 16:15, în localitatea Gheltova, din raionul Orhei, susțin sursele PulsMedia.MD apropiate anchetei. Victima s-a dovedit a fi un bărbat în vârstă de 72 de ani. Acesta ar fi avut un conflict cu un […] Articolul Orhei: Bărbat ucis într-o bătaie în plină zi apare prima dată în SafeNews.
Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a declarat joi, la NATO-Industry Forum 2025 de la Bucureşti, că dialogul dintre NATO şi industrie este esenţial, pentru că ameninţarea rusă nu se va încheia atunci când se va termina războiul, ci va deveni una de durată, iar alianţa va trebui să fie pregătită pe termen lung. „Ameninţarea […] Articolul Mark Rutte: Nu putem fi naivi, Europa trebuie să fie pregătită pentru amenințarea rusă apare prima dată în SafeNews.
„Prietenul” lui Putin care profită de sancțiuni: Törnqvist cumpără imperiul Lukoil bucățică cu bucățică # SafeNews
Miliardarul suedez Torbjörn Törnqvist, fondator al companiei comerciale de energie Gunvor Group, a încheiat una dintre cele mai spectaculoase tranzacții din industria petrolieră a ultimilor ani, grăbindu-se să preia operațiunile internaționale ale gigantului rus Lukoil, aflat sub sancțiuni americane. Dacă achiziția va fi aprobată de autoritățile din Statele Unite și Marea Britanie, Gunvor va controla […] Articolul „Prietenul” lui Putin care profită de sancțiuni: Törnqvist cumpără imperiul Lukoil bucățică cu bucățică apare prima dată în SafeNews.
VIDEO // Poliția de Frontieră și Procuratura Cahul au destructurat un grup specializat în migrația ilegală a cetățenilor afro-asiatici # SafeNews
Angajații Poliției de Frontieră din cadrul Direcției regionale Sud, sub coordonarea Procuraturii Cahul, au reușit să destructureze un grup criminal organizat implicat în facilitarea migrației ilegale a cetățenilor afro-asiatici prin frontiera moldo-română. Investigațiile, desfășurate în septembrie 2025, au arătat că grupul, format din cetățeni moldoveni și străini, acționa coordonat, fiecare membru având un rol precis. […] Articolul VIDEO // Poliția de Frontieră și Procuratura Cahul au destructurat un grup specializat în migrația ilegală a cetățenilor afro-asiatici apare prima dată în SafeNews.
Comisia pentru politică externă a Parlamentului renunță la grupurile de prietenie cu Rusia și Belarus # SafeNews
Comisia pentru politică externă din Legislatura a XII-a a decis să suspende activitatea grupurilor parlamentare de prietenie cu Rusia și Belarus pe durata războiului de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei. „Credem cu tărie în necesitatea menținerii grupurilor de prietenie cu statele care respectă suveranitatea, independența și integritatea teritorială a țării, precum și demnitatea umană și […] Articolul Comisia pentru politică externă a Parlamentului renunță la grupurile de prietenie cu Rusia și Belarus apare prima dată în SafeNews.
Bruxelles-ul ia măsuri pentru a reduce birocraţia şi a construi un „Schengen militar” pentru transportul rapid al trupelor, în contextul îndoielilor privind fiabilitatea SUA şi al noilor ameninţări ruse. Acest plan ar urma să pregătească blocul european pentru a muta mai rapid trupele, armele şi proviziile pe continent în cazul unui conflict cu Rusia. Comisia […] Articolul Bruxelles-ul creează un „Schengen militar” pentru transportul rapid al trupelor apare prima dată în SafeNews.
Președintele Comisiei economie, buget și finanțe, Radu Marian, afirmă că proiectul legii bugetului de stat va fi finalizat la sfârșitul lunii noiembrie, iar în el vor fi prevăzuți bani pentru compensații în anul 2026. Oficialul a explicat că autoritățile își propun ca cetățenii să nu achite mai mult pentru resursele energetice față de anul trecut, […] Articolul Radu Marian: Compensațiile pentru iarnă rămân și în 2026, prețurile nu vor crește apare prima dată în SafeNews.
Lângă cea mai populară plajă, Playa de Palma, de pe Insula spaniolă Mallorca, arheologii au descoperit o corabie comercială romană veche, foarte bine conservată, care s-a scufundat în urmă cu aproximativ 1.700 de ani. Se afla la doar doi metri sub suprafață, sub apele turcoaz ale Mării Mediterane. Corabia, numită Ses Fontanelles, a fost descoperită […] Articolul O epavă veche de 1.700 de ani, descoperită lângă o plajă turistică din Spania apare prima dată în SafeNews.
Filarmonica națională, prioritate a Ministerului Culturii. Cristian Jardan: „Este un proiect complex de infrastructură, care necesită investiții semnificative” # SafeNews
Inițiativa privind reconstrucția clădirii Filarmonicii naționale este un proiect complex de infrastructură, care necesită resurse financiare semnificative, a declarat ministrul Culturii, Cristian Jardan. Oficialul a menționat că aceasta este o prioritate pentru Ministerul Culturii, care depune eforturi pentru avansarea proiectului, informează MOLDPRES. Ministrul Culturii a afirmat că sunt analizate mai multe soluții în cazul Filarmonicii […] Articolul Filarmonica națională, prioritate a Ministerului Culturii. Cristian Jardan: „Este un proiect complex de infrastructură, care necesită investiții semnificative” apare prima dată în SafeNews.
O persoană a murit, iar alta a juns la spital, după ce mașina cu care se deplasau s-a izbit într-un copac. Tragedia a avut loc în după-amiaza zilei de ieri, 5 noiembrie, în jurul orei 15:28, pe traseul R-8, între localitățile Otaci și Arionești, susțin sursele PulsMedia.MD din teritoriu. Sursele apropiate anchetei menționează că tragedia […] Articolul FOTO // Ocnița: accident rutier grav, victime și intervenție de descarcerare apare prima dată în SafeNews.
Comisia Europeană a prezentat un plan pentru dezvoltarea trenurilor de mare viteză în UE până în 2040 # SafeNews
Comisia Europeană a prezentat oficial un plan amplu pentru dezvoltarea transportului feroviar de mare viteză în UE până în 2040, ceea ce ar urma să facă călătoriile cu trenul în Europa mai rapide și mai confortabile. Informația a fost transmisă de Biroul de presă al Comisiei Europene, scrie eurointegration.com.ua. Comisia Europeană a prezentat un plan cuprinzător […] Articolul Comisia Europeană a prezentat un plan pentru dezvoltarea trenurilor de mare viteză în UE până în 2040 apare prima dată în SafeNews.
Ucraina intenționează să renunțe la denumirea „copeică” pentru moneda sa, un simbol rămas din perioada dominației sovietice, urmând să introducă în loc termenul istoric „șah”, a anunțat guvernatorul Băncii Naționale a Ucrainei, Andri Pișni, citat de Reuters. Potrivit oficialului, noua denumire ar putea fi adoptată chiar în cursul acestui an, în cadrul unei reforme monetare […] Articolul Ucraina își va redenumi moneda națională. De ce renunță la „copeică” apare prima dată în SafeNews.
Un pachet de minoritar de 5,13% de acțiuni ale SA Metalferos, la care statul deține 78,28% din capital, a fost scos la vânzare în sistemul MTF de la Bursa de Valori a Moldovei (BVM). Potrivit unui anunț, licitația de vânzare a acțiunilor va fi desfășurată în perioada 24-28 noiembrie 2025, iar spre vânzare sunt propuse, […] Articolul Un acționar minoritar de la Metalferos a scos la vânzare peste 5% din acțiuni apare prima dată în SafeNews.
Armata ucraineană bombardează strategic în interiorul Rusiei: Rsaportate pagube la rafinăria de petrol din Volgograd # SafeNews
Armata ucraineană ar fi lovit și avariat rafinăria de petrol din Volgograd, Rusia, în noaptea de miercuri spre joi, potrivit canalelor media rusești Telegram, citate de The Kyiv Independent, informează Mediafax. Jurnaliștii citați susțin că nu au putut verifica imediat aceste informații, iar armata ucraineană nu a comentat încă atacul. Locuitorii din zonă au raportat […] Articolul Armata ucraineană bombardează strategic în interiorul Rusiei: Rsaportate pagube la rafinăria de petrol din Volgograd apare prima dată în SafeNews.
Poliția din Londra caută un al doilea infractor străin care a fost eliberat din greșeală din închisoare săptămâna trecută. Incidentul vine după ce Hadush Kebatu, condamnat pentru infracțiuni sexuale, fusese eliberat tot din greșeală și deportat în Etiopia după ce a fost arestat din nou. Potrivit unui comunicat publicat miercuri, 5 noiembrie, poliția a primit […] Articolul Poliția britanică caută un al doilea infractor străin eliberat din greșeală apare prima dată în SafeNews.
Banca Mondială: Granturile externe și veniturile suplimentare nu vor mai putea acoperi cheltuielile guvernamentale ale Republicii Moldova # SafeNews
Veniturile suplimentare care au sprijinit până acum bugetul Republicii Moldova nu vor mai fi suficiente pentru a acoperi cheltuielile guvernamentale în anii următori. Aceasta este concluzia unui nou raport al Băncii Mondiale privind perspectivele economice ale țării. Potrivit economiștilor instituției, deficitul bugetar al Moldovei va rămâne la un nivel ridicat, depășind 4% din PIB pe […] Articolul Banca Mondială: Granturile externe și veniturile suplimentare nu vor mai putea acoperi cheltuielile guvernamentale ale Republicii Moldova apare prima dată în SafeNews.
Actrița hollywoodiană Angelina Jolie, fost emisar al ONU pentru refugiați, a făcut miercuri, 5 noiembrie 2025, o vizită surpriză în orașul Herson din sudul Ucrainei, potrivit mass-media ucrainene, relatează AFP. Actriţa americană a vizitat unităţi medicale, inclusiv o maternitate şi un spital pentru copii din acest oraş ocupat de Rusia timp de mai multe luni […] Articolul Angelina Jolie la Herson: maternitate și spital, în centrul atenției apare prima dată în SafeNews.
VIDEO // Radu Marian și Vasile Costiuc, în conflict deschis după declarațiile despre veniturile lui Sergiu Stefanco # SafeNews
Discuții aprinse între deputatul PAS Radu Marian și liderul partidului Democrația Acasă, Vasile Costiuc, în cadrul emisiunii „Rezoomat” de la RLIVE TV! Cei doi s-au contrat dur pe tema veniturilor fermierului Sergiu Stefanco, scrie realitatea.md. Radu Marian a făcut referire la declarațiile de avere ale lui Sergiu Stefanco, menționând că acesta ar fi raportat venituri […] Articolul VIDEO // Radu Marian și Vasile Costiuc, în conflict deschis după declarațiile despre veniturile lui Sergiu Stefanco apare prima dată în SafeNews.
Un australian a intrat în Cartea Recordurilor Guinness datorită numelui său neobișnuit de lung. Acesta este alcătuit din 2.253 de cuvinte unice. Despre aceasta au anunțat specialiștii ghidului online al recordurilor. Lawrence Watkins a decis să își schimbe oficial numele în 1990. Cu câteva zile în urmă, recordmanului i s-a cerut să își rostească numele […] Articolul Bărbatul cu cel mai lung nume din lume a avut nevoie de o oră pentru a-l citi apare prima dată în SafeNews.
