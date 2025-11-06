Șoferița care a lovit o fetiță de 3 ani la Comrat, arestată pentru 30 de zile
Realitatea.md, 6 noiembrie 2025 15:00
Femeia aflată la volanul mașinii, care a lovit o fetiță de 3 ani la Comrat, a fost plasată în arest pentru 30 de zile. Decizia a fost luată joi, 6 noiembrie, potrivit gagauzinfo.md. Redacția Realitatea.md a solicitat o nouă reacție de la purtătorul de cuvânt al Institutului Mamei și Copilului, Maxim Cazacu, despre starea actuală […] Articolul Șoferița care a lovit o fetiță de 3 ani la Comrat, arestată pentru 30 de zile apare prima dată în Realitatea.md.
• • •
Alte ştiri de Realitatea.md
Acum 10 minute
15:10
Doi adolescenți, de 13 și 15 ani, originari din raioanele Edineț și Orhei, au ajuns în atenția poliției după ce ar fi sustras un automobil de marca Mercedes dintr-un garaj situat în capitală. Potrivit informațiilor preliminare, incidentul s-ar fi produs pe timp de noapte. Cei doi minori ar fi pătruns în garaj prin deteriorarea sistemului […] Articolul VIDEO Doi minori reținuți de poliție după ce ar fi furat un apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 30 minute
15:00
Femeia aflată la volanul mașinii, care a lovit o fetiță de 3 ani la Comrat, a fost plasată în arest pentru 30 de zile. Decizia a fost luată joi, 6 noiembrie, potrivit gagauzinfo.md. Redacția Realitatea.md a solicitat o nouă reacție de la purtătorul de cuvânt al Institutului Mamei și Copilului, Maxim Cazacu, despre starea actuală […] Articolul Șoferița care a lovit o fetiță de 3 ani la Comrat, arestată pentru 30 de zile apare prima dată în Realitatea.md.
15:00
În locul celor 8 din PAS, care și-au depus demisia. CC a validat mandatele noilor deputați # Realitatea.md
Curtea Constituțională a validat mandatele a opt deputați din lista de supleanți Partidului Acțiune și Solidaritate. Se întâmplă după ce mai mulți parlamentari aleși pe lista formațiunii au demisionat, optând pentru funcții în Guvern sau retragându-se din politică. În Legislativ revine Igor Talmazan. Oficialul este jurist de profesie și este la al doilea mandat de […] Articolul În locul celor 8 din PAS, care și-au depus demisia. CC a validat mandatele noilor deputați apare prima dată în Realitatea.md.
14:50
Comitetul executiv al Băncii Naționale a Moldovei (BNM) a decis astăzi, prin vot unanim, continuarea măsurilor de relaxare a politicii monetare, în vederea susținerii economiei și aducerii inflației în intervalul țintă pe termen mediu. Cea mai importantă modificare constă în diminuarea normelor rezervelor obligatorii atât în lei moldovenești, cât și în valută liber convertibilă, cu […] Articolul BNM a redus rezervele obligatorii, pentru a ieftini creditele apare prima dată în Realitatea.md.
Acum o oră
14:30
Sportivii moldoveni au strălucit la Mondialul de powerlifting pentru nevăzători din Turcia # Realitatea.md
Moldova a obținut, în premieră, patru medalii la Campionatul Mondial de powerlifting pentru persoane cu deficiențe de vedere, desfășurat în Mersina, Turcia. Performanța a fost reușită de sportivii Vitalie Crețu și Nicolae Bondarev, care au adus țării noastre un titlu mondial, o medalie de argint și două de bronz. Vitalie Crețu a devenit campion mondial […] Articolul Sportivii moldoveni au strălucit la Mondialul de powerlifting pentru nevăzători din Turcia apare prima dată în Realitatea.md.
14:30
Partidul „Inima Moldovei”, despre controlul CEC: Mizăm pe corectitudinea şi profesionalismul funcţionarilor implicaţi # Realitatea.md
Partidul Republican „Inima Moldovei” vine cu unele precizări în contextul demarării unui control complex al finanţării Blocului Electoral Patriotic al Socialiştilor, Comuniştilor, Inima şi Viitorul Moldovei pentru perioada 3 august – 1 octombrie 2025, menționând că mizează pe profesionalismul funcționarilor implicați. Conform membrilor formațiunii, verificările derivă din decizia adoptată de Comisia Electorală Centrală (CEC) pe […] Articolul Partidul „Inima Moldovei”, despre controlul CEC: Mizăm pe corectitudinea şi profesionalismul funcţionarilor implicaţi apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 2 ore
14:10
George Soros, în vizorul Parlamentului bulgar: investigația, promovată de un politician pro-rus # Realitatea.md
Parlamentul Bulgariei a votat miercuri înființarea unei comisii de anchetă privind presupusa influență în țară a milionarului și filantropului american George Soros, o inițiativă promovată de Delian Peevski, oligarh bulgar sancționat de Statele Unite și Regatul Unit pentru corupție, relatează EFE, citată de Agerpres și ziarul Banker.bg. Comisia a fost aprobată cu 111 voturi „pentru”, […] Articolul George Soros, în vizorul Parlamentului bulgar: investigația, promovată de un politician pro-rus apare prima dată în Realitatea.md.
14:00
VIDEO Cristian Botgros urmează să fie audiat în dosarul morții Andreei Cuciuc. Ce spune șefa MAI? # Realitatea.md
Cristian Botgros, nepotul deputatului PAS Nicolae Botgros, urmează să fie audiat în cursul acestei săptămâni în legătură cu moartea Andreei Cuciuc. Declarația a fost făcută de șefa MAI, Daniela Misail-Nichitin. „Dumnealui este citat. El urmează să se prezinte la poliție pe parcursul acestei săptămâni”, a declarat Misail-Nichitin pentru Canal 5. Ministra Afacerilor Interne a mai […] Articolul VIDEO Cristian Botgros urmează să fie audiat în dosarul morții Andreei Cuciuc. Ce spune șefa MAI? apare prima dată în Realitatea.md.
14:00
Comisia Europeană: Jurnaliștii sunt intimidați tot mai mult în Moldova. Numărul cazurilor a crescut în ultimul an # Realitatea.md
Numărul cazurilor de intimidare a jurnaliștilor în Moldova crește. Deși există garanții juridice privind libertatea de exprimare, unii politicieni, actori nestatali sau simpatizanți ai unor formațiuni. Conform raportului privind situația din Moldova, publicat de Comisia Europeană, în 2022 au existat 56 de cazuri de agresiune față de presă. În 2023, au fost 43 de situații […] Articolul Comisia Europeană: Jurnaliștii sunt intimidați tot mai mult în Moldova. Numărul cazurilor a crescut în ultimul an apare prima dată în Realitatea.md.
13:40
Secretarul general NATO lansează un avertisment pentru Rusia de la București: „Reacția noastră ar fi devastatoare” # Realitatea.md
Secretarul General al NATO, Mark Rutte, a transmis joi, 6 noiembrie, că Alianța Nord-Atlantică va avea un răspuns „devastator” dacă Rusia va decide să lanseze un atac asupra unuia dintre membri, inclusiv asupra României. El a fost întrebat, în cadrul unui interviu acordat Antena 3, ce se va întâmpla pe flancul estic dacă Rusia va lansa un atac […] Articolul Secretarul general NATO lansează un avertisment pentru Rusia de la București: „Reacția noastră ar fi devastatoare” apare prima dată în Realitatea.md.
13:20
Călătoriile cu transportul rutier de persoane vor fi mai scumpe începând cu 1 martie 2026, cu majorări care vor ajunge până la 20%, în funcție de ruta și costurile operatorilor. Decizia vine odată cu publicarea în Monitorul Oficial a noii metodologii de calcul al tarifelor, aprobată anterior de Guvern, care va intra în vigoare în […] Articolul Biletele pentru transportul rutier se scumpesc cu 20% din primăvară apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 4 ore
13:10
Cântărețul de manele Dani Mocanu a fost condamnat definitiv, joi, la 4 ani de închisoare în dosarul de tentativă de omor. Decizia pronunțată de Curțea de Apel Brașov reprezintă soluția la apelurile declarate de procurori, de Mocanu și de una din părțile vătămate, după o sentință pronunțată de magistrații Pitești într-un dosar penal pentru tentativă […] Articolul Manelistul Dani Mocanu merge la închisoare. Decizia definitivă a instanței apare prima dată în Realitatea.md.
13:00
Condamnare definitivă: Liderul „Machena” va sta 25 de ani după gratii pentru comandarea unui asasinat # Realitatea.md
Liderul organizației criminale „Machena” a fost condamnat definitiv la 25 de ani de închisoare. Potrivit PCCOCS, pedeapsa a fost aplicată ca urmare a trimiterii dosarului penal de către PCCOCS, pentru comandarea, în 2008, a asasinării unei autorități criminale rivale. Așa cum anunțau procurorii PCCOCS în 2024, Judecătoria Chișinău îl condamnase inițial la 21 de ani […] Articolul Condamnare definitivă: Liderul „Machena” va sta 25 de ani după gratii pentru comandarea unui asasinat apare prima dată în Realitatea.md.
13:00
Nicușor Dan, la Forumul NATO: Reînarmarea nu este o alegere, este o necesitate. Pacea şi securitatea nu sunt garantate # Realitatea.md
Preşedintele României, Nicuşor Dan, participă joi, 6 noiembrie, la NATO-Industry Forum 2025, organizat la Bucureşti, unde a subliniat că ameninţările tot mai diverse cu care ne confruntăm în prezent „ne amintesc că pacea şi securitatea nu sunt niciodată garantate”. „Tema ediției actuale, reînarmarea NATO, inovare, accelerare, susținere, este deosebit de relevantă, având în vedere contextul […] Articolul Nicușor Dan, la Forumul NATO: Reînarmarea nu este o alegere, este o necesitate. Pacea şi securitatea nu sunt garantate apare prima dată în Realitatea.md.
12:40
„Îmi trebuie să faci de 350, dar acolo e un cabinet de 50 de mii”. AUDIO din dosarul corupției în sistemul educațional # Realitatea.md
Centrul Național Anticorupție (CNA) a publicat interceptările audio din dosarul de corupție în sistemul educațional din Chișinău care vizează achizițiile publice. „- La Ghibu ei fac contract de negociere 2 000 000 (două milioane) cu…! Diferența un leu era între …și pe aista l-o desemnat câștigător, că eu i-am zis…pe aista măcar să cer calitate…pe […] Articolul „Îmi trebuie să faci de 350, dar acolo e un cabinet de 50 de mii”. AUDIO din dosarul corupției în sistemul educațional apare prima dată în Realitatea.md.
12:40
UE îndeamnă Chișinăul să comunice regulat cu Comratul. Mențiunea din raportul Comisiei Europene despre Guțul # Realitatea.md
Comisia Europeană notează că administrația de la Chișinău trebuie să continue comunicarea regulată cu autoritățile din Comrat. În raportul privind progresele Republici Moldova se menționează relațiile tensionate cu autonomia, dar și problemele pe care le are cu legea Evghenia Guțul. Oficialii europeni fac referire la faptul că Guțul nu a fost inclusă în componența Guvernului, […] Articolul UE îndeamnă Chișinăul să comunice regulat cu Comratul. Mențiunea din raportul Comisiei Europene despre Guțul apare prima dată în Realitatea.md.
12:30
Doina Gherman: Parlamentul renunță la grupurile parlamentare de prietenie cu Rusia și Belarus # Realitatea.md
Comisia pentru politică externă din Legislatura a XII-a renunță la grupurile parlamentare de prietenie cu Rusia și Belarus pe durata războiului de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei. Anunțul a fost făcut de vicepreședintele Parlamentului, deputatul PAS, Doina Gherman, pe Facebook. ”Credem cu tărie în necesitatea menținerii grupurilor de prietenie cu statele care respectă suveranitatea, independența […] Articolul Doina Gherman: Parlamentul renunță la grupurile parlamentare de prietenie cu Rusia și Belarus apare prima dată în Realitatea.md.
12:30
FIFA a înființat ”Premiul pentru Pace”. Se bănuiește că Donald Trump va fi primul câștigător # Realitatea.md
Organismul mondial de conducere al fotbalului, FIFA, a anunțat miercuri instituirea unui nou premiu „pentru a recompensa persoanele care au întreprins acțiuni excepționale și extraordinare pentru pace și, prin aceasta, au unit oamenii din întreaga lume”, relatează POLITICO. Premiul, intitulat „FIFA Peace Prize”, va fi acordat anual, iar prima ediție va fi prezentată de președintele […] Articolul FIFA a înființat ”Premiul pentru Pace”. Se bănuiește că Donald Trump va fi primul câștigător apare prima dată în Realitatea.md.
12:20
VIDEO PAS cere depolitizarea Primăriei Chișinău: Funcțiile publice nu se dau pe carnet de partid! # Realitatea.md
Fracțiunea PAS din Consiliul Municipal Chișinău a susținut astăzi o conferință de presă în care a solicitat depolitizarea imediată a Primăriei Municipiul Chișinău și readucerea instituției în serviciul cetățenilor, nu al unui partid politic. Declarațiile au fost făcute de vicepreședintele fracțiunii PAS din Consiliul Municipal Chișinău, Dumitru Ivanov: „Primăria Municipiului Chișinău trebuie depolitizată imediat și […] Articolul VIDEO PAS cere depolitizarea Primăriei Chișinău: Funcțiile publice nu se dau pe carnet de partid! apare prima dată în Realitatea.md.
12:20
Comisia Europeană, despre modificarea frecventă a legislației electorale în Moldova: A redus certitudinea juridică # Realitatea.md
Comisia Europeană notează în raportul care vizează progresele Moldovei în procesul de aderare la UE că ultimele scrutine din Moldova au fost bine gestionate, în pofida ingerințelor externe. În același timp, conform oficialilor de la Bruxelles, deciziile de a interzice două partide în ajunul alegerilor și modificarea frecventă a legislației în domeniul electoral au limitat […] Articolul Comisia Europeană, despre modificarea frecventă a legislației electorale în Moldova: A redus certitudinea juridică apare prima dată în Realitatea.md.
12:20
Despre ce au discutat premierul Alexandru Munteanu și Însărcinatul cu Afaceri al SUA # Realitatea.md
Prim-ministrul Alexandru Munteanu a avut astăzi o întrevedere cu Nick Pietrowicz, Însărcinat cu Afaceri al Statelor Unite ale Americii, în cadrul căreia oficialii au discutat despre aprofundarea parteneriatului moldo-american și continuarea proiectelor comune. Discuțiile au vizat cooperarea în domeniile energiei, securității, statului de drept și dezvoltării economice. Premierul Munteanu a apreciat sprijinul constant al SUA […] Articolul Despre ce au discutat premierul Alexandru Munteanu și Însărcinatul cu Afaceri al SUA apare prima dată în Realitatea.md.
12:10
Percheziții în dosarul piramidei financiare TUX: Cinci persoane, printre care și liderii, încătușați # Realitatea.md
Cinci persoane cu vârste între 30 și 45 de ani, printre care și lideri ai presupusei piramide financiare TUX, au fost reținute astăzi, 6 noiembrie, de autorități. În acest sens au fost efectuate 28 de percheziții în cadrul a trei cauze penale vizând activitate ilicită de întreprinzător, spălare de bani și evaziune fiscală. În urma descinderilor, […] Articolul Percheziții în dosarul piramidei financiare TUX: Cinci persoane, printre care și liderii, încătușați apare prima dată în Realitatea.md.
12:00
Direcția Educație din Chișinău, despre perchezițiile CNA: Instituția cooperează cu organele de drept # Realitatea.md
Direcția Generală Educație, Tineret și Sport (DGETS) a municipiului Chișinău a venit cu o reacție după ce ofițerii CNA au descins, în această dimineață, la mai multe instituții de învățământ din capitală. Instituția precizează că nu va comenta situația, la acest moment, urmând ca autoritățile competente să își desfășoare activitatea conform prevederilor legale. ”DGETS a […] Articolul Direcția Educație din Chișinău, despre perchezițiile CNA: Instituția cooperează cu organele de drept apare prima dată în Realitatea.md.
11:50
„Dragi colegi silvicultori și prieteni, pe 4 noiembrie 2025, am depus cererea mea de demisie din funcția de director al Agenției „Moldsilva” – anunțul a fost făcut de către Victor Durbală pe contul său de pe rețelele sociale. „A fost o onoare să lucrez alături de oameni dedicați, care zi de zi apără și îngrijesc […] Articolul Victor Durbală a demisionat din funcția de director al Agenției „Moldsilva” apare prima dată în Realitatea.md.
11:50
VIDEO Inovație la Aeroportul „Eugen Doga”: Au fost instalate scanere pentru tichetele de îmbarcare # Realitatea.md
La Aeroportul Internațional Chișinău au fost instalate scanere pentru tichetele de îmbarcare. Actualmente, dispozitivele se află în proces de testare. Anunțul oficial despre punerea lor în funcțiune ar urma să fie făcut în câteva zile. În același timp, pe rețelele de socializare au apărut deja secvențe video cu echipamentele. Pentru cele mai importante știri, abonează-te la […] Articolul VIDEO Inovație la Aeroportul „Eugen Doga”: Au fost instalate scanere pentru tichetele de îmbarcare apare prima dată în Realitatea.md.
11:50
Alexandru Munteanu, discuții cu ambasadorul României despre proiectele comune și sprijinul pentru integrarea europeană # Realitatea.md
Prim-ministrul Alexandru Munteanu a avut astăzi o întrevedere cu ambasadorul României în Republica Moldova, Cristian-Leon Țurcanu, în cadrul căreia cei doi oficiali au evidențiat relațiile bilaterale excelente și prietenia dintre cele două state. „România este un partener strategic și un susținător ferm al țării noastre în parcursul său european. Vom continua să avem o cooperare […] Articolul Alexandru Munteanu, discuții cu ambasadorul României despre proiectele comune și sprijinul pentru integrarea europeană apare prima dată în Realitatea.md.
11:40
TOP 3 cele mai grave probleme pe care guvernarea trebuie să le rezolve, potrivit primarului Ion Ceban # Realitatea.md
Primarul municipiului Chișinău, Ion Ceban, critică actuala guvernare pentru lipsa de acțiune în fața celor mai mari provocări cu care se confruntă Republica Moldova. Într-o postare pe rețelele sociale, edilul a enumerat cel puțin trei probleme pe care le consideră „de maximă importanță” și care, potrivit lui, sunt tratate cu indiferență de autorități. Prima problemă […] Articolul TOP 3 cele mai grave probleme pe care guvernarea trebuie să le rezolve, potrivit primarului Ion Ceban apare prima dată în Realitatea.md.
11:40
Ședința de judecată în dosarul în care Ion Creangă este învinuit de trădare de patrie a fost amânată, deoarece inculpatul este internat în spital. Anunțul a fost făcut de avocatul acestuia, Gheorghe Ionaș, transmite IPN. Potrivit apărătorului, clientul său a fost supus unei intervenții medicale, însă la următoarea ședință cel mai probabil va putea fi […] Articolul Ședința în dosarul de trădare de patrie a fost amânată: Ion Creangă este spitalizat apare prima dată în Realitatea.md.
11:20
Deficit de veterinari în Moldova. Cei mai mulți se apropie de pensie, iar tinerii preferă să lucreze în orașe # Realitatea.md
Moldova se confruntă cu lipsa acută a medicilor veterinari. Conform IPN, deficitul este estimat la 200 – 300 de specialiști, iar lipsa lor pune în pericol sănătatea animalelor, crește probabilitatea să apară focare de boli și riscul ca sectorul zootehnic să își piardă productivitatea, iar agenții economici să se confrunte cu pierderi financiare. Președintele Colegiului […] Articolul Deficit de veterinari în Moldova. Cei mai mulți se apropie de pensie, iar tinerii preferă să lucreze în orașe apare prima dată în Realitatea.md.
11:20
„Poliția, nu mișca”: Doi tineri reținuți în Călărași pentru șantaj după un presupus furt de 200 grame de aur # Realitatea.md
Două persoane din Călărași au fost reținute pentru șantajarea unui consătean, cerându-i „datoria” de 12.000 de euro, după un presupus furt de 200 de grame de aur. Potrivit PCCOCS, cei doi i-au impus așa-zisa datorie, susținând că persoana ar fi furat cele 200 de grame de aur în timp ce înnoptase la unul dintre ei, […] Articolul „Poliția, nu mișca”: Doi tineri reținuți în Călărași pentru șantaj după un presupus furt de 200 grame de aur apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 6 ore
11:00
Familiile cu copii mici din municipiul Chișinău pot beneficia gratuit de amestecuri lactate și formule de lapte adaptate, în cadrul Programului municipal de asigurare gratuită cu produse lactate pentru sugari și copii mici, implementat de Primăria Chișinău. Scopul programului este de a sprijini familiile din Capitală și din suburbii în asigurarea unei alimentații adecvate copiilor […] Articolul Lactate gratuite pentru bebelușii din Chișinău: Cine poate beneficia apare prima dată în Realitatea.md.
11:00
Corupție și abuz în școli și grădinițe din Chișinău: 9 persoane vizate de perchezițiile CNA # Realitatea.md
Ofițerii CNA efectuează percheziții într-un dosar penal privind coruperea pasivă și abuz de serviciu în sistemul educațional din Chișinău. Nouă persoane sunt vizate, printre care un șef de direcție al Direcției Generale Educație, Tineret și Sport (DGETS), doi directori de școli gimnaziale și licee, un șef de grădiniță și mai mulți agenți economici. „Potrivit probelor […] Articolul Corupție și abuz în școli și grădinițe din Chișinău: 9 persoane vizate de perchezițiile CNA apare prima dată în Realitatea.md.
11:00
UE pregătește un „Schengen militar” pentru deplasarea rapidă a trupelor și echipamentelor în cazul unui război cu Rusia # Realitatea.md
Bruxelles-ul accelerează planurile pentru reducerea birocrației și crearea unui așa-numit „Schengen militar”, menit să permită transportul rapid al trupelor, armelor și proviziilor pe continent în cazul unui conflict cu Rusia, scrie Kyiv Post, citând informații obținute de postul polonez RMF FM. Comisia Europeană urmează să prezinte propunerea oficială pe 19 noiembrie, concentrându-se pe ceea ce […] Articolul UE pregătește un „Schengen militar” pentru deplasarea rapidă a trupelor și echipamentelor în cazul unui război cu Rusia apare prima dată în Realitatea.md.
11:00
Parcul din strada Dumitru Rîşcanu – un loc unde copiii sunt instruiți în domeniul siguranței rutiere # Realitatea.md
Cunoscut sub denumirea de zona Autodromului, parcul de la intersecția străzilor Dumitru Rîşcanu cu Andrei Saharov, din sectorul Rîşcani a fost reabilitat, iar astăzi este vizitat de locuitorii din preajmă și nu doar. Lucrările au presupus: pavarea aleilor pietonale curăţarea copacilor instalarea sistemul de iluminat public amenajarea spaţiilor verzi instalarea mobilierului urban (scaune şi coşuri […] Articolul Parcul din strada Dumitru Rîşcanu – un loc unde copiii sunt instruiți în domeniul siguranței rutiere apare prima dată în Realitatea.md.
10:50
Comisia Națională a Pieței Financiare (CNPF) a anunțat că s-a autosesizat după ce, la 4 noiembrie, compania Double Case SRL a prezentat public lansarea unei pretinse „criptomonede”, în cadrul unei conferințe de presă. Potrivit CNPF, având în vedere caracterul public al anunțului și faptul că oferta se adresează populației largi, autoritatea a inițiat verificări pentru […] Articolul CNPF investighează lansarea unei „criptomonede” în Moldova apare prima dată în Realitatea.md.
10:40
„Decizie greșită… ” Ambasada Rusiei, despre denunțarea acordului în baza căruia funcționează centrul rus de cultură # Realitatea.md
Ambasada Rusiei califică drept „decizie greșită” hotărârea Guvernului de a denunța acordul în baza căruia funcționează centrul de cultură și știință. Misiunea diplomatică transmite că a „luat act” de aceste circumstanțe. În opinia diplomaților ruși, argumentele Chișinăului nu ar fi justificate. Trimișii Kremlinului notează că, în opinia lor, autoritățile din țara noastră „antagonizează tot ce […] Articolul „Decizie greșită… ” Ambasada Rusiei, despre denunțarea acordului în baza căruia funcționează centrul rus de cultură apare prima dată în Realitatea.md.
10:30
Doi bărbați, trimiși la răcoare după ce s-au dat drept polițiști și au șantajat două prostituate # Realitatea.md
Doi bărbați de 30 și 27 de ani au fost condamnați la opt ani de închisoare, cu executare în penitenciar de tip semiînchis, pentru șantaj și uzurpare de calități oficiale. Totodată, instanța i-a amendat cu câte 100.000 de lei fiecare. Ancheta a stabilit că cei doi au pus la cale un plan infracțional prin care intenționau […] Articolul Doi bărbați, trimiși la răcoare după ce s-au dat drept polițiști și au șantajat două prostituate apare prima dată în Realitatea.md.
10:20
Doina German: Parlamentul renunță la grupurile parlamentare de prietenie cu Rusia și Belarus # Realitatea.md
Comisia pentru politică externă din Legislatura a XII-a renunță la grupurile parlamentare de prietenie cu Rusia și Belarus pe durata războiului de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei. Anunțul a fost făcut de vicepreședintele Parlamentului, deputatul PAS, Doina Gherman, pe Facebook. ”Credem cu tărie în necesitatea menținerii grupurilor de prietenie cu statele care respectă suveranitatea, independența […] Articolul Doina German: Parlamentul renunță la grupurile parlamentare de prietenie cu Rusia și Belarus apare prima dată în Realitatea.md.
10:20
VIDEO Grup criminal specializat în „trecerea peste Prut” a afro-asiaticilor, destructurat de IGPF, la Cahul # Realitatea.md
Un grup criminal organizat, specializat în facilitarea migrației ilegale a cetățenilor proveniți din țări afro-asiatice, a fost destructurat de către angajații Poliției de Frontieră din cadrul Direcției regionale Sud, sub conducerea Procuraturii Cahul. Operațiunea a avut loc în urma măsurilor speciale de investigație și a acțiunilor de urmărire penală, desfășurate pe parcursul mai multor luni. […] Articolul VIDEO Grup criminal specializat în „trecerea peste Prut” a afro-asiaticilor, destructurat de IGPF, la Cahul apare prima dată în Realitatea.md.
10:10
VIDEO Bani pentru compensații sunt! Radu Marian: „Avem creșteri de încasări pe interior” # Realitatea.md
Proiectul legii bugetului de stat urmează să fie finalizat la sfârșitul lunii noiembrie, iar în document vor fi incluse fonduri pentru compensațiile din anul 2026. Anunțul a fost făcut de președintele Comisiei economie, buget și finanțe, Radu Marian. Potrivit lui, autoritățile își propun ca populația să nu plătească mai mult pentru resursele energetice decât anul […] Articolul VIDEO Bani pentru compensații sunt! Radu Marian: „Avem creșteri de încasări pe interior” apare prima dată în Realitatea.md.
10:10
Activitate solară intensă: o furtună geomagnetică puternică ar putea lovi Pământul în următoarele ore # Realitatea.md
O ejecție de masă coronală (CME) provenită de pe Soare este așteptată să ajungă pe Pământ începând de joi seară, 6 noiembrie, potrivit Centrului pentru Prognoza Meteo Spațială (SWPC) al Administrației Naționale Oceanice și Atmosferice (NOAA) din Statele Unite. Specialiștii au emis o avertizare de nivel G3 (puternică) pentru zilele de joi și vineri, semnalând […] Articolul Activitate solară intensă: o furtună geomagnetică puternică ar putea lovi Pământul în următoarele ore apare prima dată în Realitatea.md.
10:10
O explozie a avut loc la o fabrică a companiei CF Industries din statul american Mississippi, provocând o scurgere de amoniac anhidru. Incidentul s-a produs pe 5 noiembrie, în jurul orei 16:25, ora locală, (00:25, Republica Moldova.) Uzina este situată la nord de orașul Yazoo City, o zonă industrială importantă pentru producția de îngrășăminte și […] Articolul VIDEO Explozie urmată de scurgere de amoniac la o uzină din SUA apare prima dată în Realitatea.md.
10:00
Ucraina a reluat importurile de gaze prin Moldova, după atacurile rusești asupra infrastructurii energetice # Realitatea.md
Ucraina a reluat importurile de gaze prin ruta sudică Transbalcanică, care trece prin Republica Moldova, România și Bulgaria, ca răspuns la intensificarea atacurilor rusești asupra infrastructurii de gaze și energie, care au redus producția internă cu cel puțin jumătate, scrie BANI.MD. Potrivit operatorului ucrainean de tranzit, miercuri, 5 noiembrie, Ucraina a primit 1,1 milioane de […] Articolul Ucraina a reluat importurile de gaze prin Moldova, după atacurile rusești asupra infrastructurii energetice apare prima dată în Realitatea.md.
09:50
O mașină s-a izbit violent într-un copac la Ocnița: Un mort și un rănit. Cine era la volan? # Realitatea.md
O persoană a murit, iar alta a ajuns la spital după ce mașina în care se aflau a fost implicată într-un accident violent, miercuri, 5 noiembrie, pe traseul R-8/1 Otaci – Dondușeni. Potrivit poliției, o Toyota Avensis a derapat de pe carosabil și s-a izbit de un copac. În urma impactului, șoferul de 36 de […] Articolul O mașină s-a izbit violent într-un copac la Ocnița: Un mort și un rănit. Cine era la volan? apare prima dată în Realitatea.md.
09:30
VIDEO Bani pentru consultații sunt! Radu Marian: „Avem creșteri de încasări pe interior” # Realitatea.md
Proiectul legii bugetului de stat urmează să fie finalizat la sfârșitul lunii noiembrie, iar în document vor fi incluse fonduri pentru compensațiile din anul 2026. Anunțul a fost făcut de președintele Comisiei economie, buget și finanțe, Radu Marian. Potrivit lui, autoritățile își propun ca populația să nu plătească mai mult pentru resursele energetice decât anul […] Articolul VIDEO Bani pentru consultații sunt! Radu Marian: „Avem creșteri de încasări pe interior” apare prima dată în Realitatea.md.
09:20
Ucraina intenţionează să renunţe la denumirea „copeică” pentru moneda sa, un simbol rămas din perioada dominaţiei sovietice, urmând să introducă în loc termenul istoric „şah”, a anunţat guvernatorul Băncii Naţionale a Ucrainei, Andri Pişni, citat de Reuters. Potrivit oficialului, noua denumire ar putea fi introdusă chiar în cursul acestui an, în cadrul unei reforme monetare […] Articolul Ucraina renunță la „copeică” și readuce termenul istoric „șah” pentru moneda sa apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 8 ore
08:40
Declarații la RLIVE TV: Școlile din Chișinău sunt supraaglomerate din cauza migrației și a dorinței de studii mai bune # Realitatea.md
În ultimii cinci ani, numărul elevilor din Chișinău a crescut cu aproximativ 13.000. Cea mai mare creștere s-a înregistrat în clasele gimnaziale, unde au fost înmatriculați șapte din zece elevi noi. Autoritățile locale afirmă că valul de copii se datorează migrației părinților spre capitală, dar și interesului acestora pentru o școală mai bună. Prezent la […] Articolul Declarații la RLIVE TV: Școlile din Chișinău sunt supraaglomerate din cauza migrației și a dorinței de studii mai bune apare prima dată în Realitatea.md.
08:30
CEC se întrunește în ședință. Ce alte evenimente poți urmări în direct pe RLIVE TV și Rlive.md # Realitatea.md
Evenimentele pe care le poți urmări astăzi, 6 noiembrie, în direct pe RLIVE TV și rlive.md: 09:00 Prezentarea studiului „100 cele mai presante probleme ale Republicii Moldova” 10:00 Studiul Sociologic „Percepțiile cetățenilor privind gestionarea serviciilor de colectare și evacuare a deșeurilor” 10:00 Dezbaterea publică de informare electorală la tema: „Înfrângerea Kremlinului în Moldova: motive, avantaje […] Articolul CEC se întrunește în ședință. Ce alte evenimente poți urmări în direct pe RLIVE TV și Rlive.md apare prima dată în Realitatea.md.
08:10
UE a început negocierile cu „Big Tech” pentru ca deepfake-urile produse cu AI să fie marcate online # Realitatea.md
Uniunea Europeană a lansat miercuri un amplu proces de consultare pentru a se asigura că imaginile și clipurile video generate cu ajutorul algoritmilor de inteligență artificială vor putea fi identificate cu ușurință în mediul online, relatează Politico. Comisia Europeană a invitat principalele organizații din industria tehnologică la o primă rundă de discuții privind etichetarea conținutului […] Articolul UE a început negocierile cu „Big Tech” pentru ca deepfake-urile produse cu AI să fie marcate online apare prima dată în Realitatea.md.
08:10
Ziua de 6 noiembrie 2025 aduce o energie specială, dominată de dorința de echilibru, claritate și sinceritate față de sine. Astrele te îndeamnă să asculți mesajele subtile din jurul tău și să-ți urmezi intuiția. Este o zi a alegerilor conștiente și a echilibrului între rațiune și emoție. Unele zodii se află în fața unor decizii […] Articolul Previziuni astrale pentru fiecare zodie în dragoste, bani și carieră apare prima dată în Realitatea.md.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.