Peste 1 400 de câini fără stăpân au fost sterilizați în Chișinău de la începutul anului
Ziua, 6 noiembrie 2025 13:50
Peste 1 400 de câini fără stăpân au fost capturați și sterilizați în Chișinău de la începutul anului. Întreținerea și îngrijirea acestora a fost asigurată de întreprinderea municipală „Supravegherea și protecția animalelor". Potrivit autorităților municipale, întreprinderea a primit peste 400 de petiții de la cetățeni, care s-au plâns de prezența câinilor fără stăpân în oraș, […]
Acum 5 minute
14:10
VIDEO | Stare de urgență în Filipine după trecerea taifunului „Kalmaegi”. Bilanțul tragediei ajunge la 241 de morți și dispăruți # Ziua
Președintele Filipinelor, Ferdinand Marcos Jr., a declarat joi stare de urgență națională după trecerea taifunului „Kalmaegi", care a provocat moartea a cel puțin 114 persoane și dispariția altor 127, potrivit ultimului bilanț oficial. Decizia a fost anunțată în cadrul unei ședințe de urgență a Consiliului Național pentru Reducerea Riscurilor și Gestionarea Dezastrelor. Marcos a declarat […]
Acum 30 minute
13:50
Peste 1 400 de câini fără stăpân au fost capturați și sterilizați în Chișinău de la începutul anului. Întreținerea și îngrijirea acestora a fost asigurată de întreprinderea municipală „Supravegherea și protecția animalelor". Potrivit autorităților municipale, întreprinderea a primit peste 400 de petiții de la cetățeni, care s-au plâns de prezența câinilor fără stăpân în oraș, […]
Acum o oră
13:30
UE pregătește noi restricții pentru cetățenii ruși. Vize Schengen cu intrare unică și excepții limitate # Ziua
Uniunea Europeană se pregătește să înăsprească din nou regulile privind eliberarea vizelor pentru cetățenii ruși, în contextul războiului declanșat de Moscova împotriva Ucrainei. Potrivit unor oficiali europeni citați de Politico, noile norme vor limita, în general, acordarea vizelor doar la o singură intrare, eliminând aproape complet posibilitatea obținerii vizelor multiple Schengen. Decizia reprezintă un nou […]
Acum 2 ore
13:00
PAS lichidează în noul Parlament grupul de prietenie cu Rusia. În precedentul legislativ, formațiunea avea 10 deputați în acest grup # Ziua
Noul Parlament lichidează grupurile de prietenie cu Rusia și Belarus. Anunțul a fost făcut de vicepreședintele legislativului Doina Gherman, care susține că decizia de renunțare la aceste două grupuri a fost luată de Comisia parlamentară pentru politică externă. Gherman precizează că decizia a fost luată „pe durata războiului de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei", conflict […]
12:50
Cinci persoane, inclusiv lideri ai Platformei de tranzacționare „TUX", au fost reținute într-un dosar de evaziune fiscală și spălare de bani. Suspecții au fost săltați în cadrul a 28 de percheziții organizate de polițiștii Inspectoratului Național de Investigații și procurorii pentru cauze speciale. „Acțiunile au fost îndreptate împotriva activităților suspecte desfășurate prin platforma de tranzacționare […]
12:30
Ucraina a reluat importul de gaze printr-o conductă care trece prin România și R. Moldova. Aproximativ 40% din producția internă ar putea fi afectată # Ziua
Ucraina a reluat importurile de gaze dintr-o conductă care traversează peninsula Balcanică până în Grecia, pentru a menține sistemele de încălzire și de electricitate în funcțiune pe durata iernii, după avariile extinse cauzate de intensificarea atacurilor aeriene rusești, informează miercuri Reuters. Armata rusă și-a intensificat atacurile asupra sectorului de gaze al Ucrainei în octombrie, privând-o […]
Acum 4 ore
12:00
Un bărbat a murit la Ocnița, după ce mașina în care se afla a intrat în copac. Vehiculul ar fi fost condus cu viteză mare de un polițist de frontieră # Ziua
Un bărbat, în vârstă de 69 de ani, a murit în urma unui grav accident rutier înregistrat la Ocnița, pe drumul Arionești – Otaci. Victima era pasager al mașinii, care a derapat de pe șosea și a intrat într-un copac. Automobilul era condus cu viteză de un bărbat de 36 de ani, care ar fi […]
11:30
Trump deschide posibilitatea unei cooperări cu Rusia și China pentru dezarmare nucleară: „Suntem puterea nucleară numărul unu și urăsc să recunosc asta” # Ziua
Președintele american Donald Trump a declarat miercuri că nu exclude o cooperare trilaterală cu Moscova și Beijingul în vederea dezarmării nucleare globale, la scurt timp după ce a anunțat reluarea testelor nucleare ale Statelor Unite, suspendate de peste trei decenii. „Facem cel mai bun echipament, cele mai bune rachete… totul cel mai bine. Ne-am refăcut […]
11:10
Licitații trucate în școli și grădinițe din Chișinău. Un șef din cadrul Direcției Educație și trei directori de instituții de învățământ, cercetați de CNA # Ziua
Ofițerii Centrului Național Anticorupție au descins azi cu percheziții într-un dosar privind trucarea achizițiilor publice în școli și grădinițe din Capitală. Printre cei cercetați de CNA se numără un șef de direcție din cadrul Direcției municipale pentru Educație, un manager de liceu și altul de gimnaziu, un director de grădiniță. În total, în dosar sunt […]
10:20
UE se pregătește să dezvăluie planul „Schengen militar”, care permite mutarea trupelor mai rapid pe continent # Ziua
Uniunea Europeană pregătește un plan de creare a unui așa-numit „Schengen militar", un sistem menit să permită deplasarea rapidă a trupelor, armelor și echipamentelor pe teritoriul continentului, în contextul intensificării amenințărilor din partea Rusiei și al incertitudinilor privind angajamentul SUA față de securitatea europeană. Potrivit documentelor consultate de postul RMF FM, Comisia Europeană va prezenta […]
Acum 6 ore
09:50
În 2026, sprijinul extern nu va mai acoperi masiv compensațiile la energie, sugerează Radu Marian: Vom căuta și „pe interior” # Ziua
Pentru 2026, compensațiile pentru energie urmează să fie acoperite, într-o cotă mai mare, din venituri interne. Autoritățile centrale anunță că nu se vor putea baza pe granturi și credite externe pentru a acoperi cea mai mare parte a ajutorului pentru căldură acordat familiilor, așa cum s-a făcut în acest an. Șeful Comisiei parlamentare pentru economie, […]
09:30
VIDEO | Ucraina au lovit adânc în interiorul Rusiei. A fost vizată una dintre cele mai mari termocentrale și o rafinărie strategică din sudul țării # Ziua
Ucraina a lansat noaptea trecută un atac cu drone asupra unor obiective energetice din orașul Volgoreceansk, regiunea Kostroma, a anunțat guvernatorul local Serghei Sitnikov. Potrivit acestuia, în jurul orei 5 dimineața locuitorii au auzit mai multe explozii cauzate de activarea sistemelor de apărare aeriană. „Alimentarea cu energie electrică nu a fost întreruptă, iar victime nu […]
09:00
Percheziții la un mare distribuitor de energie din România. Ancheta vizează manipularea pieței pentru obținerea de subvenții uriașe de la stat # Ziua
O operațiune fulger a Poliției Române și a Parchetului General are loc joi dimineață, în cadrul operațiunii „Jupiter 4", la unul dintre cei mai mari distribuitori de energie din România. Procurorii Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, împreună cu ofițerii Direcției de Investigare a Criminalității Economice (IGPR), efectuează percheziții la sediile […]
08:40
O nouă tragedie lângă Codreanca, pe șoseaua M5. Un cuplu și-a pierdut viața în urma unei depășiri periculoase # Ziua
Un nou accident fatal a avut loc în preajma satului Codreanca, raionul Strășeni, pe drumul național M5. Un bărbat de 35 de ani și concubina acestuia, de 38 de ani, aflată la volanul unui autoturism, au murit, după ce mașina în care se aflau a intrat într-o depășirea periculoasă și s-a izbit frontal într-un alt […]
Acum 24 ore
20:20
Nu războiul, ci restricțiile birocratice locale sperie investitorii, dă de înțeles noul ministru al Economiei # Ziua
O reducere a birocrației față de companiile existente pe piața Republicii Moldova ar aduce o creștere a Produsului Intern Brut de 3%. Sunt calculele făcute de noul ministru al Economiei, Eugen Osmochescu, care demontează percepția că investitorii ar evita țara noastră din cauza situației geopolitice, inclusiv a războiului din Ucraina. „Eu aș spune că nu […]
20:00
VIDEO | Incendiu devastator la un cămin de bătrâni din Bosnia și Herțegovina: 12 morți și peste 30 de răniți # Ziua
Tragedie în Bosnia și Herțegovina. Un incendiu puternic a izbucnit marți seara într-un cămin pentru vârstnici din orașul Tuzla, soldându-se cu 12 morți și peste 30 de răniți, dintre care cinci se află în stare critică. Flăcările au cuprins etajul al șaptelea al clădirii, unde se aflau persoane imobilizate, iar focul s-a extins rapid în […]
19:40
Președintele Federației Ruse, Vladimir Putin, a cerut Ministerului de Externe, Ministerului Apărării, serviciilor secrete și altor instituții civile să elaboreze propuneri privind posibilitatea reluării testelor nucleare – primele după o pauză de 35 de ani. Subiectul a fost discutat în cadrul unei ședințe operative a Consiliului de Securitate de la Kremlin. „Este necesar să colectăm […]
19:20
Primarul Capitalei, Ion Ceban, la doi ani din al doilea mandat: În curând voi veni cu un raport de activitate # Ziua
Primarul Capitalei, Ion Ceban, susține că va prezenta, în curând, un raport de activitate al celor doi ani din al doilea mandat de edil. Ceban a anunțat acest lucru în contextul în care azi, 5 noiembrie, se împlinesc exact doi ani de la alegerile locale generale, în care a ieșit învingător din primul tur. […]
18:50
Angelina Jolie, în ipostază jenantă, în timpul unei vizite-surpriză în Ucraina. Bodyguardul actriței a fost dus cu forța la un centru de recrutare # Ziua
Celebra actriță americană Angelina Jolie a efectuat o vizită neanunțată la Herson, în sudul Ucrainei, potrivit publicației „Strana.ua" și mai multor canale locale de Telegram. Vizita s-a desfășurat în cadrul unei misiuni caritabile, în timpul căreia vedeta de la Hollywood a mers în mai multe spitale, inclusiv la maternitatea și spitalul de copii din oraș. […]
18:40
Premierul Alexandru Munteanu a anunțat că primele sale deplasări oficiale peste hotare vor fi la București și la Bruxelles. Șeful Guvernului nu a precizat însă când se vor desfășura vizitele sale în România și Belgia. „În afara țării, prima vizită pe care o organizăm acum este la București", a concretizat prim-ministrul, citat de IPN. Totodată, […]
18:40
ANALIZĂ | George Damian: Decuplarea Republicii Moldova de Ucraina în procesul de aderare la UE # Ziua
Au fost publicate rapoartele privind extinderea UE, Republica Moldova a primit cele mai multe laude, progrese majore etc. – însă nu a fost anunțată deschiderea negocierilor propriu-zise, o nouă amânare îndulcită de un raport foarte pozitiv. De la Chișinău, după victoria în alegeri, Maia Sandu a solicitat imperativ deschiderea negocierilor: cetățenii Republicii Moldova au votat […]
17:50
Atac şocant în Franţa. Un bărbat a spulberat cu mașina mai mulţi oameni. Atacatorul ar fi strigat „Allahu Akbar” înainte de impact # Ziua
Scene şocante au avut loc miercuri în vestul Franţei. Cel puțin zece persoane au fost rănite, patru dintre ele grav, după ce un bărbat a lovit intenționat pietoni și un biciclist pe insula Oleron. Potrivit autorităților, atacatorul, un bărbat de 35 de ani, a fost arestat. Acest a strigat „Allahu Akbar" înainte de a lovi […]
17:30
VIDEO | Iurie Ciocan, despre structura noului Guvern: Bănuiesc că prim-ministru nu a avut libertatea să-și facă singur cabinetul # Ziua
Prim-ministrul Alexandru Munteanu nu a avut libertatea să-și construiască singur structura cabinetului de miniștri cu care a venit în fața Parlamentului. Cel puțin asta crede fostul șef al Centrul de Implementare a Reformelor și fostul președinte al CEC, Iurie Ciocan. Potrivit lui, ținând cont de profilul lui Munteanu, noul cabinet de miniștri trebuia să fie […]
17:10
Cetățenii pot obține online certificatele și extrasele de stare civilă. Acestea au valoarea juridică similară actelor care au fost tipărite până în prezent. Actele eliberate anterior rămân valabile dacă datele nu s-au modificat și nu există motive de nulitate. Noile modele au fost elaborate de Ministerul Justiției și vor fi eliberate de Agenția Servicii Publice. […]
17:00
Comisia Electorală Centrală a luat act de vacanța a opt mandate de deputat din partea Partidului Acțiune și Solidaritate și propune Curții Constituționale validarea mandatelor supleanților. Hotărârea CEC vine în contextul în care la mandatele de deputat au renunțat ministrul Educației, Dan Perciun, cel al Sănătății, Emil Ceban, ministrul Agriculturii, Ludmila Catlabuga, ministrul de Externe, […]
16:50
Alertă pe aeroportul din Bruxelles. Traficul aerian a fost complet oprit din cauza unor drone # Ziua
Aeroportul internațional din Bruxelles a fost închis în seara zilei de 4 noiembrie, după ce au fost semnalate mai multe drone necunoscute în spațiul aerian din apropiere. Activitatea aeroportului a fost suspendată pe parcursul întregii nopți, iar zeci de zboruri au fost anulate sau redirecționate, potrivit publicației The Guardian. Drone au fost observate și în […]
16:00
VIDEO | Accident terifiant la Comrat! Un copil a fost strivit cu mașina pe trotuar, după ce șoferul ar fi încurcat pedalele # Ziua
Accident teribil la Comrat. Un fetiță de trei ani a fost internată în stare gravă la spital, după ce a fost strivită de o mașină, la Comrat, chiar pe trotuar. Potrivit informațiilor preliminare, șofer
15:50
Un cetățean moldovean s-a predat poliției italiene, după ce l-a accidentat mortal cu mașina pe unchiul cântereței Laura Pausini # Ziua
Un tânăr moldovean din Italia, în vârstă de 29 de ani, s-a predat Poliției din orașul Bologna, după ce a lovit mortal un bătrân de 78 de ani. Victima s-a dovedit a fi unchiul cântăreței Laura Pausini. „Am fost eu. Conduceam acea mașină”, le-a spus bărbatul polițiștilor, după ce autoturismul implicat fusese găsit abandonat la […] Articolul Un cetățean moldovean s-a predat poliției italiene, după ce l-a accidentat mortal cu mașina pe unchiul cântereței Laura Pausini apare prima dată în ZIUA.md.
15:30
Statul va aloca 59 de milioane de lei pentru bursele elevilor și studenților cu performanțe la competiții. Lista acestora a fost extinsă # Ziua
În 2026, autoritățile își propun să aloce 59,1 milioane de lei pentru burse acordate elevilor și tinerilor care au obținut medalii sau alte performanțe la competițiile sportive internaționale. Suma este cu 12 milioane mai mare decât în acest an, motivul fiind extinderea listei de beneficiari. Astfel, din 2026, aceste burse vor fi acordate și elevilor […] Articolul Statul va aloca 59 de milioane de lei pentru bursele elevilor și studenților cu performanțe la competiții. Lista acestora a fost extinsă apare prima dată în ZIUA.md.
15:20
Vizită surpriză a lui Zelenski la Pokrovsk, unde se duc cele mai grele lupte: „Multe lucruri importante se decid anume în acest sector” # Ziua
Președintele Volodimir Zelenski a efectuat marți o vizită în sectorul Pokrovsk din regiunea Donețk, unde s-a întâlnit cu militarii care apără una dintre cele mai critice direcții ale frontului. Șeful statului ucrainean le-a mulțumit apărătorilor pentru curaj și le-a înmânat distincții pentru merite deosebite, fiind însoțit de comandantul-șef al armatei, generalul Aleksandr Sîrski. „Războiul este […] Articolul Vizită surpriză a lui Zelenski la Pokrovsk, unde se duc cele mai grele lupte: „Multe lucruri importante se decid anume în acest sector” apare prima dată în ZIUA.md.
15:00
Acordul dintre R. Moldova și România de instituire a controlului vamal comun la primul punct feroviar, aprobat la Guvern # Ziua
Instituirea unui control comun la primul post vama feroviar este tot mai aproape. Acordul în acest sens, semnat în 1 octombrie la București, a fost aprobat azi de Guvern și a fost transmis Parlamentului. Este vorba de punctul Cantemir – Fălciu, traseu feroviar recent reconstruit și redeschis pentru circulația de mărfuri după 33 de ani. […] Articolul Acordul dintre R. Moldova și România de instituire a controlului vamal comun la primul punct feroviar, aprobat la Guvern apare prima dată în ZIUA.md.
15:00
Neglijență șocantă în Rusia. Peste 30 de oameni, majoritatea copii, au suferit arsuri la ochi în timpul vizionării unui film la cinema # Ziua
Incident grav în orașul Abakan, capitala Republicii Hakasia, Federația Rusă, unde 20 de copii și 12 adulți au suferit arsuri ale retinei în timpul vizionării unui film la cinematograf. Potrivit publicației SHOT, cauza incidentului a fost neglijența unui angajat, care a uitat să oprească lămpile bactericide înainte de începerea filmului. Toți spectatorii aflați în sală […] Articolul Neglijență șocantă în Rusia. Peste 30 de oameni, majoritatea copii, au suferit arsuri la ochi în timpul vizionării unui film la cinema apare prima dată în ZIUA.md.
14:30
Fostul fotbalist David Beckham, înnobilat la rangul de cavaler de către Regele Charles al III-lea # Ziua
Fostul fotbalist englez David Beckham a fost înnobilat de Regele Charles al III-lea în cadrul unei ceremonii desfășurate la Castelul Windsor, primind titlul de Sir David Beckham pentru contribuțiile sale remarcabile la sport și activități caritabile. Ceremonia a avut loc marți, 4 noiembrie, iar Beckham, în vârstă de 50 de ani, a fost însoțit de […] Articolul Fostul fotbalist David Beckham, înnobilat la rangul de cavaler de către Regele Charles al III-lea apare prima dată în ZIUA.md.
Ieri
13:50
Birouri sigilate la Ministerul Sănătății din România după descinderile procurorilor în dosarul diplomelor emise în R. Moldova # Ziua
Procurorii români au sigilat birourile percheziționate din sediul Ministerului Sănătății de la București, spune ministrul Alexandru Rogobete. Procurorii și polițiștii au efectuat percheziții în dosarul unor medici suspectați că au obținut în mod fraudulos recunoașterea în România a unor titluri de medic specialist, oferite în baza unor diplome emise la Chișinău, transmite Mediafax.ro. „Ancheta este […] Articolul Birouri sigilate la Ministerul Sănătății din România după descinderile procurorilor în dosarul diplomelor emise în R. Moldova apare prima dată în ZIUA.md.
13:10
Dorin Damir, vizat de percheziții într-un dosar de evaziune fiscală. Ar fi fost reținut pentru 72 de ore # Ziua
Oamenii legii efectuează percheziții într-un dosar de spălare de bani, șantaj și evaziune fiscală. Ministrul afacerilor interne, Daniella Misail-Nichitin, a confirmat pentru presă că acțiunile îi vizează pe Dorin Damir și Octavian Orheianu. Potrivit ministrului, este vorba despre peste 20 de percheziții efectuate de Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale, în colaborare cu […] Articolul Dorin Damir, vizat de percheziții într-un dosar de evaziune fiscală. Ar fi fost reținut pentru 72 de ore apare prima dată în ZIUA.md.
13:10
VIDEO | Liderul PSD România în R. Moldova, mirat de lipsa oricăror trimiteri la România în programul Guvernului Munteanu: „Sper că este o gafă” # Ziua
Liderul PSD România în Republica Moldova, Iurie Ciocan, speră că omiterea României din programul de guvernare al Cabinetului Munteanu este o eroare și nu o acțiune deliberată. Asta deoarece, spune el, Republica Moldova depinde într-o măsură foarte mare de România, inclusiv în parcursul său european, iar ignorarea acestor relații vitale ar fi fatală actualei guvernări. […] Articolul VIDEO | Liderul PSD România în R. Moldova, mirat de lipsa oricăror trimiteri la România în programul Guvernului Munteanu: „Sper că este o gafă” apare prima dată în ZIUA.md.
13:00
Tudor Ulianovschi a anunțat despre retragerea sa de la conducerea Partidului Social Democrat European (PSDE). Decizia a fost anunțată în cadrul ședinței Biroului Permanent al formațiunii, potrivit unui comunicat de presă al formațiunii. „Tudor Ulianovschi a ținut să mulțumească colegilor de partid pentru participarea activă în campania electorală pentru alegerile parlamentare dar și pentru colaborarea […] Articolul Este oficial! Tudor Ulianovschi s-a retras de la conducerea PSDE apare prima dată în ZIUA.md.
12:50
Doliu în fotbalul românesc. Emeric Ienei, fost mare jucător și antrenor de fotbal, s-a stins din viață la vârsta de 88 de ani # Ziua
Legendarul antrenor român de fotbal Emeric Ienei a încetat din viață miercuri, la vârsta de 88 de ani, din cauza unei comoții cerebrale, la locuința sa din Oradea. Sandu Boc, apropiatul lui Emerich Ienei, a confirmat informația pentru Gazeta Sporturilor. Emeric Ienei rămâne una dintre cele mai importante figuri ale fotbalului românesc. A debutat ca […] Articolul Doliu în fotbalul românesc. Emeric Ienei, fost mare jucător și antrenor de fotbal, s-a stins din viață la vârsta de 88 de ani apare prima dată în ZIUA.md.
12:30
FLYONE: Lider în clasamentul „SEE TOP 100 – cele mai dinamice companii din Europa de Sud-Est” # Ziua
Compania aeriană FLYONE a debutat în clasamentul SEE TOP 100 al celor mai mari companii din Europa de Sud-Est pentru anul 2024. Este important de menționat că, potrivit raportului, FLYONE a fost desemnată liderul clasamentului „SEE TOP 100 – Most Dynamic Companies 2024”, înregistrând în anul 2024 cea mai rapidă creștere a cifrei de afaceri și profitului net. Clasamentul este realizat anual de portalul de afaceri […] Articolul FLYONE: Lider în clasamentul „SEE TOP 100 – cele mai dinamice companii din Europa de Sud-Est” apare prima dată în ZIUA.md.
12:10
Primarul Romei a declarat miercuri zi de doliu pentru muncitorul român mort după prăbușirea Torre dei Conti # Ziua
Primarul Romei, Roberto Gualtieri, a declarat miercuri zi de doliu în capitala italiană în memoria lui Octav Stroici, românul care a murit în urma prăbușirii parțiale a Torre dei Conti, un turn medieval situat lângă Forul Roman și Colosseum, în timpul lucrărilor de restaurare. Octav Stroici, în vârstă de 66 de ani, originar din Suceava, […] Articolul Primarul Romei a declarat miercuri zi de doliu pentru muncitorul român mort după prăbușirea Torre dei Conti apare prima dată în ZIUA.md.
11:30
Zohran Mamdani, un musulman de origine indiană, a câștigat alegerile pentru primăria New York-ului și a numit rezultatul „o victorie împotriva lui Trump” # Ziua
Zohran Mamdani, un democrat-socialist în vârstă de 34 de ani, a câștigat alegerile pentru funcția de primar al orașului New York, devenind primul musulman și primul american de origine sud-asiatică din istoria metropolei care va ocupa această funcție. Potrivit rezultatelor oficiale, Mamdani a obținut 50,4% din voturi, depășindu-l cu aproximativ 9 puncte procentuale pe principalul […] Articolul Zohran Mamdani, un musulman de origine indiană, a câștigat alegerile pentru primăria New York-ului și a numit rezultatul „o victorie împotriva lui Trump” apare prima dată în ZIUA.md.
11:00
Emil Ceban contrazice ancheta de la București: Universitatea de Medicină nu este implicată în scandalul diplomelor false de rezidențiat # Ziua
Ministrul Sănătății, Emil Ceban, neagă categoric implicarea Universității de Medicină „Nicolae Testemițanu” în ancheta de la București legată de eliberarea diplomelor false de absolvire a rezidențiatului în cadrul instituției superioare de la Chișinău. De dimineață, procurorii români au descins la 12 medici, care ar fi fost beneficiari ai schemei ilegale. „Este un fals. Universitatea de […] Articolul Emil Ceban contrazice ancheta de la București: Universitatea de Medicină nu este implicată în scandalul diplomelor false de rezidențiat apare prima dată în ZIUA.md.
10:50
Radu Vrabie preia, din 7 noiembrie, conducerea Serviciului Vamal. Decizia a fost luată în ședința de astăzi a Guvernului. Fost șef al vămii, Alexandru Iacub, nu va pleca însă din Guvern, pleacă departe, urmând să fie adjunctul lui Alexei Buzu, în calitate de secretar-adjunct al executivului. Potrivit ministrului Finanțelor, Andrian Gavriliță, noul șef al Serviciului […] Articolul Radu Vrabie este noul șef al Serviciului Vamal apare prima dată în ZIUA.md.
10:30
Guvernul a denunțat acordul privind activitatea Centrului rus de cultură. Instituția va putea însă activa până în iulie 2026 # Ziua
La nouă luni de la anunțul Chișinăului de a închide Centrul Rus de Cultură, în urma unui scandal legat de survolarea spațiului aerian de drone rusești, Guvernul a decis azi să denunțe acordul, vechi de peste două decenii, privind activitatea instituției. Documentul urmează să treacă prin Parlament, iar ulterior să fie semnat și de șefa […] Articolul Guvernul a denunțat acordul privind activitatea Centrului rus de cultură. Instituția va putea însă activa până în iulie 2026 apare prima dată în ZIUA.md.
10:20
Tudor Ulianovschi și-ar fi dat demisia din funcția de președinte al Partidului Social Democrat European. Informația a fost confirmată pentru ZIUA.md de surse din interiorul formațiunii politice. Decizia a fost anunțată marți seara, 4 noiembrie, la ședința biroului politic al formațiunii. Funcția de președinte interimar a fost preluată de secretarul general al formațiunii, Iurie Cazacu. […] Articolul SURSE | Tudor Ulianovschi și-a dat demisia din funcția de președinte al PSDE apare prima dată în ZIUA.md.
10:10
Institutul de Neurologie și Chirurgie „Diomid Gherman” a inițiat o anchetă internă în urma tragediei de miercuri dimineață, când un pacient al instituției a murit, după ce a căzut de la etajul al treilea. Informația a fost confirmată pentru ZIUA de Serviciul de presă al spitalului. Cazul tragic a avut loc în jurul orei 05:50. […] Articolul Institutul de Neurologie a inițiat o anchetă internă în cazul pacientului căzut de la etaj apare prima dată în ZIUA.md.
09:50
Un pacient al Institutului de Neurologie a murit, după ce a căzut de la etajul al treilea al instituției # Ziua
Un bărbat, în vârstă de 73 de ani, internat la Institutul de Neurologie din Capitală, a murit azi-dimineață, după ce a căzut de la etajul al treilea al instituției. Cazul de la spitalul de pe strada Korolenko din Chișinău a fost confirmat pentru presă de reprezentanții Poliției Capitalei. Pacientul vârstnic era internat la Institutul […] Articolul Un pacient al Institutului de Neurologie a murit, după ce a căzut de la etajul al treilea al instituției apare prima dată în ZIUA.md.
09:30
Medici din R. Moldova, acuzați de înșelăciune cu diplome de rezidențiat. Percheziții la Ministerul Sănătății din România, un consilier vizat # Ziua
Polițiștii și procurorii desfășoară percheziții la sediul Ministerului Sănătății din România, în dosarul care vizează fapte de înșelăciune cu diplome false de absolvire a rezidențiatului. Potrivit surselor citate de Antena 3 CNN, ancheta are loc inclusiv la Centrul Operativ pentru Situații de Urgență al ministerului. Sunt vizați 12 medici din Republica Moldova, printre care și […] Articolul Medici din R. Moldova, acuzați de înșelăciune cu diplome de rezidențiat. Percheziții la Ministerul Sănătății din România, un consilier vizat apare prima dată în ZIUA.md.
09:10
Roberta Metsola, o nouă vizită la Chișinău. Oficialul UE va ține un discurs în legislativ și va merge la inaugurarea Biroului Parlamentului European # Ziua
Președintele Parlamentului European, Roberta Metsola, vine, joi, într-o nouă vizită la Chișinău. Oficialul UE va ține un discurs în fața deputaților cu ocazia constituirii noului legislativ. De asemenea, Metsola va avea întrevederi cu președintele Parlamentului, Igor Grosu, cu noul premier Alexandru Munteanu și cu șefa statului, Maia Sandu. Vineri, 7 noiembrie, Roberta Metsola va participa […] Articolul Roberta Metsola, o nouă vizită la Chișinău. Oficialul UE va ține un discurs în legislativ și va merge la inaugurarea Biroului Parlamentului European apare prima dată în ZIUA.md.
08:40
VIDEO | Percheziții de amploare în România la „medici falși”. Își obțineau fictiv specializările în R. Moldova la Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu” din Chişinău # Ziua
Procurorii şi poliţiştii din România fac, miercuri, 14 percheziţii într-un dosar care vizează înşelăciune, fals material în înscrisuri oficiale, fals informatic, uz de fals şi exercitarea fără drept a unei profesii sau activităţi. Mai mulţi medici au cerut Ministerului român al Sănătăţii recunoaşterea studiilor la Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu” din […] Articolul VIDEO | Percheziții de amploare în România la „medici falși”. Își obțineau fictiv specializările în R. Moldova la Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu” din Chişinău apare prima dată în ZIUA.md.
