„Inima Moldovei”, după controlul CEC: Rezultatele vor demonstra că suspiciunile privind finanţarea formaţiunii nu sunt întemeiate

Valeriu Rașcu, fondatorul proiectului „Banca de bancuri” trăiește, de peste 20 de ani, o dramă pe care foarte puțini oameni o cunosc. Acesta și-a pierdut mama acum 20 de ani, iar 30 de ani în urmă a rămas orfan de tată. Acum a decis să povestească, pentru prima oară, despre tragediile care i-au marcat viața, dar și despre relația frumoasă pe care au avut-o părinții săi. A făcut-o chiar de la cimitir, de lângă mormintele lor, acolo unde merge de fiecare dată când trebuie să ia vreo decizie importantă.