(video) Doi frați agricultori, închiși la Penitenciarul 13 după ce ar fi beneficiat ilegal de subvenții. Soția unuia dintre ei, în lacrimi în Parlament: E un abuz. Am ajuns și la CtEDO
UNIMEDIA, 6 noiembrie 2025 13:50
Doi frați, agricultori, Ion și Vasile Grosu, se află în detenție la Penitenciarul 13, după ce în luna mai, au fost condamnați la 7 și, respectiv, 8 ani de pușcărie, fiind acuzați că au beneficiat de la AIPA de subvenții de aproximativ 800 mii lei la procurarea tehnicii agricole ilegal. Soția unuia dintre frați susține că este vorba despre un abuz din partea magistratului care a emis sentința. Femeia, în lacrimi, a relatat că a ajuns și la CtEDO, în căutarea dreptății, după ce a epuizat căile naționale.
Ceban: În țară e sărăcie, prețurile au crescut cu 159%, datoria de stat e enormă, iar guvernarea refuză să recunoască asta. Care este scopul? # UNIMEDIA
Primarul capitalei, Ion Ceban, susține că Republica Moldova se confruntă cu 3 probleme mari - criza demografică, sărăcia, datoria enormă de stat, iar guvernarea ar refuza să le recunoască. „Apropo, scuzele că de inflație se ocupă Banca Națională, iar de tarife – ANRE, nu sunt valabile, căci și Guvernul are suficiente pârghii în acest sens”, a punctat Ceban, într-o postare pe rețele.
14:00
Bulgaria a deschis o investigație împotriva miliardarului George Soros: Acuzațiile pe care i le aduc deputații de la Sofia # UNIMEDIA
Parlamentul Bulgariei a înfiinţat o comisie de anchetă privind presupusa influenţă în ţară a milionarului şi filantropului american George Soros, o măsură promovată de un oligarh sancţionat pentru corupţie şi susţinută de guvern şi de opoziţia ultranaţionalistă şi prorusă, scrie digi24.ro.
13:50
CNPF se autosesizează după lansarea „criptomonedei” în Moldova și demarează o investigație # UNIMEDIA
Comisia Națională a Pieței Financiare (CNPF) s-a autosesizat și a demarat o investigație după anunțul unei companii private despre lansarea propriei „criptomonede” în Republica Moldova.
China cumpără grâu american, pentru prima dată din 2024. „Este mai mult o mișcare politică decât una comercială” # UNIMEDIA
China a rezervat două transporturi de grâu din Statele Unite după întâlnirea de săptămâna trecută dintre liderii celor două țări, au informat joi traderii, acestea fiind primele achiziții de acest fel din octombrie anul trecut, scrie adevărul.ro.
„Inima Moldovei”, după controlul CEC: Rezultatele vor demonstra că suspiciunile privind finanţarea formaţiunii nu sunt întemeiate # UNIMEDIA
Partidul Republican „Inima Moldovei” vine cu unele precizări în contextul demarării unui control complex al finanţării Blocului Electoral Patriotic al Socialiştilor, Comuniştilor, Inima şi Viitorul Moldovei pentru perioada 3 august – 1 octombrie 2025 şi a Partidului Republican „Inima Moldovei” pentru perioada 1 mai – 31 august 2025.
13:40
(video) „Nu m-am gândit că o să ajung să trăiesc și asta”. Pasha Parfeni, spitalizat de urgență. Ce i s-a întâmplat artistului # UNIMEDIA
Interpretul Pasha Parfeni a fost spitalizat de urgență, fiind diagnosticat cu apendicită. „Nu m-am gândit că o să ajung să trăiesc și asta”, a scris artistul pe rețele.
(video) „La Ghibu ei fac contract de negociere, 2 milioane”. Discuții din dosarul achizițiilor trucate, cu un șef de la DGETS, doi directori și câțiva agenți economici, publicate de CNA # UNIMEDIA
Centrul Național Anticorupție a publicat discuții din dosarul achizițiilor trucate, cu un șef de la Direcția Generale Educație, Tineret și Sport, doi directori și câțiva agenți economici.
Ultima oră! Șoferița de la Comrat, care a trecut cu mașina peste un copil de 3 ani, reținută pentru 30 de zile # UNIMEDIA
Șoferița din Comrat, care ieri, 5 noiembrie, a lovit un copil de 3 ani aflat pe trotuar împreună cu mama sa, a fost reținută pentru 30 de zile, scrie publicația Gagauziainfo.
(video) Nuntă surpriză la Donețk: Interpretul rus Shaman s-a căsătorit cu Ecaterina Mizulina. Mirii au purtat ţinute în stil militar # UNIMEDIA
Cântărețul rus de propagandă, Shaman, și șefa „Ligii pentru Internet Securizat”, Ecaterina Mizulina, s-au căsătorit oficial în oraşul ucrainean Doneţk, aflat sub control rus din 2014.
Percheziții de amploare în dosarul TUX, care a golit buzunarele moldovenilor: Sute de mii de lei și valută, ridicați de polițiști. Cine sunt vizați # UNIMEDIA
Ofițerii Direcției investigații economice și cei de urmărire penală ai Inspectoratului Național de Investigații (INI), împreună cu procurorii PCCOCS, au efectuat 28 de percheziții în cadrul a trei cauze penale privind activitate ilicită de întreprinzător, spălare de bani și evaziune fiscală
Ultima oră! Cristian Botgros, citat la audieri pe moartea Andreei Cuciuc. Ministra de Interne: Este un dosar penal # UNIMEDIA
Ministra Afacerilor Interne, Daniella Misail-Nichitin, a declarat că Cristian Botgros, nepotul deputatului PAS Nicolae Botgros, urmează să fie audiat în legătură cu moartea Andreei Cuciuc.
Prețuri piperate la benzină și motorină: Piața carburanților, zguduită de un nou val de scumpiri # UNIMEDIA
Benzina și motorina nu încetează să se scumpească, după ce unul dintre cei mai importanți furnizori de combustibili - Lukoil a ajuns în lista de sancțiuni impuse de Washington.
„Am primit 140 € - una de 100 și două de 20, în plic, de la CEC. Am și video”: Reprezentantă în Biroul electoral din Franța, dezvăluiri scandaloase după alegeri: Pe timpul lui Plahotniuc mi-au făcut transfer # UNIMEDIA
O membră a Biroului electoral din Franța, de la alegerile parlamentare din 28 septembrie, susține că a fost remunerată în plic.„Am fost achitați în plic, cu 140 de euro cash, fără să semnăm nicăieri. Am plicul, am și video”, a spus Svetlana Patraman, în cadrul emisiunii Important de la Tvc21. În acest context, deputatul Vasile Costiuc a adresat o întrebare publică vicepreședintelui Comisiei Electorale Centrale, Vasile Postică: „Domnule Postică, să ne răspundeți public cum și cu cât ați plătit membrilor Birourilor electorale de peste hotare și de ce le-ați dat bani în plicuri?”. CEC nu a venit, deocamdată, cu o reacție.
Directorul Agenției „Moldsilva”, Victor Durbală, a depus cererea de demisie din funcție pe data de 4 noiembrie 2025. Anunțul a fost făcut public printr-un mesaj pe rețelele de socializare.
Un șef de la Educație, doi directori de licee și unul de grădiniță, alături de câțiva agenți economici, sub percheziții astăzi: Ce schemă de corupție ar fi pus la cale # UNIMEDIA
Ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA) în comun cu Procuratura Anticorupție (PA) efectuează percheziții într-un dosar penal privind coruperea pasivă și abuz de serviciu în cadrul sistemului educațional din municipiul Chișinău. Nouă persoane sunt vizate în cauză printre care un șef de direcție al Direcției Generale Educație, Tineret și Sport (DGETS), doi directori ai unor instituții de nivel gimnazial și liceal, un șef al unei instituții preșcolare și mai mulți agenți economici.
PCCOCS confirmă „reținerea unei persoane” după perchezițiile de ieri: Damir, suspectat de evaziune și spălare de bani, iar Orheianu - de șantaj # UNIMEDIA
Procurorii PCCOCS, de comun ofițerii de urmărire penală si ofițerii de investigații din cadrul Serviciului Fiscal de Stat si Inspectoratului National de Investigații, au desfășurat ieri dimineață peste 20 de percheziții în Chișinău, în două dosare penale. Instituția statului confirmă reținerea „unei persoane” în cadrul anchetei. Sursele UNIMEDIA susțin că este vorba de președintele FEA Moldova, Dorin Damir.
(interviu) Piotr Vlah: „Rolul găgăuzilor este să contribuie împreună cu populația majoritară și cu celelalte etnii la construirea unei țări prospere, în pace eși stabilitate # UNIMEDIA
Interviu cu Piotr Vlah, politician, om de afaceri, filantrop, realizat de tribuna.md.
Accidentul în care un pasager a murit la Ocnița: Mașina care a ajuns într-un copac era condusă de un polițist de frontieră # UNIMEDIA
Șoferul care a intrat pe data de 5 noiembrie cu mașina într-un copac la Ocnița, iar un pasager a decedat, este angajat al Inspectoratului General al Poliției de Frontieră.
Producătorul britanic al „Wild Carpathia” şi „Flavours of Romania” a primit cetățenia română, după 5 ani de așteptare: Ottley s-a mutat într-un sat din Brașov # UNIMEDIA
Charlie Ottley, jurnalistul britanic care trăiește într-un sat din Brașov, a devenit cetățean român după cinci ani de așteptare. El va depune astăzi jurământul de credinţă.
Nicoleta Nucă nu se pune cu soacra și nu concurează cu ea: Motivul pentru care cântăreața nu se ia la întrecere cu mama iubitului # UNIMEDIA
Nicoleta Nucă nu se pune cu soacra și nu concurează cu ea. Artista a mărturisit motivul pentru care nu se ia la întrecere cu mama partenerului său, scrie spynews.ro.
Un accident grav a avut loc la Ocnița, după ce un automobil a ieșit de pe carosabil și s-a izbit violent într-un copac. În urma impactului, un pasager a murit pe loc, iar șoferul a fost transportat în stare gravă la spital.
Parlamentul de la Chișinău renunță la „grupurile de prietenie” cu Rusia și Belarus: Explicația Doinei Gherman # UNIMEDIA
„Comisia pentru politică externă din Legislatura a XII-a renunță la grupurile parlamentare de prietenie cu Rusia și Belarus pe durata războiului de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei”. Anunțul a fost făcut de vicepreședinta Legislativului, deputata PAS, Doina Gherman.
(video) Scandal de proporții la Miss Univers: Un organizator a numit-o „proastă” pe reprezentanta Mexicului. Cum au reacționat divele din concurs # UNIMEDIA
Competiția Miss Universe 2025 a luat o întorsătură tensionată săptămâna aceasta, când o concurentă a fost numită „proastă” de către un director al concursului, în fața tuturor celorlalte participante.
Roberta Metsola efectuează o vizită oficială la Chișinău: Șefa Parlamentului European va susține un discurs în Legislativ # UNIMEDIA
Președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, efectuează o vizită oficială în țara noastră în perioada 6–7 noiembrie, în contextul constituirii Parlamentului de legislatura a XII-a.
Škoda își consolidează poziția: creștere a livrărilor cu 14% și profit de peste un miliard de euro aduc brandul pe locul 3 în Europa # UNIMEDIA
Škoda Auto anunță rezultate financiare impresionante și o creștere record a livrărilor în primele nouă luni ale anului 2025, confirmându-și statutul de unul dintre cele mai profitabile branduri auto de volum din Europa.
Bulgaria a hotărât ce va face cu singura rafinărie de pe teritoriul său, care aparține Lukoil: România urmează și ea să ia o decizie # UNIMEDIA
Bulgaria elaborează modificări legislative care îi vor permite să preia controlul asupra rafinăriei Lukoil din Burgas, sancționată de Rusia, și să o vândă unui nou proprietar pentru a proteja fabrica de sancțiunile SUA, au raportat mass-media locale, scrie TPWorld, citat de digi24.ro.
Pe 6 noiembrie, Iulian Apostatul a fost numit caesar și a izbucnit Revoluția Bolșevică.
(video) „Spuneau că sunt bețivi și îmi e rușine să îi arăt.” Valeriu Rașcu, în lacrimi la mormântul părinților săi: Bună ziua, mamă. Bună ziua, tată # UNIMEDIA
Valeriu Rașcu, fondatorul proiectului „Banca de bancuri” trăiește, de peste 20 de ani, o dramă pe care foarte puțini oameni o cunosc. Acesta și-a pierdut mama acum 20 de ani, iar 30 de ani în urmă a rămas orfan de tată. Acum a decis să povestească, pentru prima oară, despre tragediile care i-au marcat viața, dar și despre relația frumoasă pe care au avut-o părinții săi. A făcut-o chiar de la cimitir, de lângă mormintele lor, acolo unde merge de fiecare dată când trebuie să ia vreo decizie importantă.
Ucraina intenţionează să renunţe la denumirea „copeică” pentru moneda sa, un simbol rămas din perioada dominaţiei sovietice, urmând să introducă în loc termenul istoric „şah”, a anunţat guvernatorul Băncii Naţionale a Ucrainei, Andri Pişni, citat de Reuters. Potrivit oficialului, noua denumire ar putea fi adoptată chiar în cursul acestui an, în cadrul unei reforme monetare menite să marcheze desprinderea totală de moştenirea rusă, scrie digi24.ro.
Leii pot avea câștiguri financiare neașteptate, iar Berbecii sunt îndemnați să acționeze decisiv: Află ce-ți prezic astrele # UNIMEDIA
Conjuncția planetară de astăzi promite o zi plină de evenimente și revelații pentru toate semnele zodiacale. Fie că este vorba de schimbări dramatice sau de recunoaștere meritată, fiecare nativ va avea parte de momente definitorii. Ce secrete vă vor dezvălui astrele astăzi? Descoperiți în horoscopul zilnic cum să navigați aceste ape cosmice.
(video) Holurile unei Judecătorii, transformate în „ring”. Maria Olari s-a luat la bătaie cu o femeie, în plină zi: „Chemați Poliția!” # UNIMEDIA
Activista Maria Olari s-a luat la bătaie cu o femeie pe holurile Judecătoriei Chișinău. Cele două își dădeau palme, în timp ce fiecare filma incidentul cu telefonul. În jur s-au adunat mai mulți oameni.
Leul moldovenesc a înregistrat o ușoară întărire în fața euro și dolarului american, conform datelor publicate de Banca Națională a Moldovei.
Prima reacție a președintei Mexicului, după ce a fost agresată sexual pe stradă, în mijlocul mulțimii: Decizia luată # UNIMEDIA
Preşedinta Mexicului, Claudia Sheinbaum, hărţuită sexual marţi pe stradă în Ciudad de Mexico, a decis să depună plângere împotriva agresorului său şi să revizuiască legislaţia la nivel naţional, relatează AFP, citat de presa română.
Astăzi, vremea în Moldova va fi caracterizată de condiții atmosferice variate, cu cer predominant acoperit și temperaturi moderate, fără precipitații semnificative.
UE pregătește noi restricții pentru ruși: Vize Schengen cu intrare unică și excepții limitate # UNIMEDIA
Uniunea Europeană pregătește noi restricții privind vizele pentru cetățenii ruși, măsură care ar însemna practic încetarea acordării de permise Schengen cu intrări multiple, au declarat pentru Politico trei oficiali europeni, scrie digi24.ro.
(video) Costiuc: Stefanco, în baza creditelor pe care le are, a plătit băncilor 8,6 milioane de lei anul trecut. Marian: Foarte bine # UNIMEDIA
Replici între deputații Vasile Costiuc și Radu Marian, după ce ultimul a declarat că parlamentarul Sergiu Stefanco nu și-ar fi declarat corect veniturile. „În baza creditelor pe care le are, a plătit băncilor 8,6 milioane de lei anul trecut”, i-a spus liderul Partidului „Democrație Acasă” alesului PAS, la emisiunea „Rezoomat” de la Realitatea.
Cine este soția noului primar ales al New York-ului, Zohran Mamdani. Rama Duwaji va deveni cea mai tânără „primă doamnă” din istoria orașului New York # UNIMEDIA
La doar 28 de ani, Rama Duwaji va deveni cea mai tânără „primă doamnă” din istoria orașului New York. Soțul ei, Zohran Mamdani, a câștigat marți seară alegerile pentru Primărie, iar în discursul său de victorie, i-a dedicat un moment special, scrie adevărul.ro.
Control coordonat la punctul feroviar Cantemir–Fălciu: Acordul între Guvernele Republicii Moldova și României, aprobat # UNIMEDIA
La punctul feroviar de trecere a frontierei Cantemir (Republica Moldova) – Fălciu (România) va fi implementat controlul coordonat, pe teritoriul României, pe ambele sensuri de control. Cabinetul de miniștri a aprobat Acordul dintre Guvernele celor două state, semnat la 1 octombrie, la București.
„PAS riscă să devină o mare dezamăgire”. Stamate, solidară cu primarul orașului Codru: Știu cum e să te simți trădat de propriii colegi # UNIMEDIA
Fosta deputată a Partidului Acțiune și Solidaritate, Olesea Stamate, spune că înțelege decizia primarului orașului Codru, Stelian Manic, de a părăsi partidul. Potrivit acesteia, „lupta clanurilor din PAS devine tot mai evidentă”.
Faceți rezerve de apă: Se anunță deconectări în pe mai multe străzi din comuna Bubuieci, mâine # UNIMEDIA
Mai mulți locuitori din comuna Bubuieci rămân fără apă la robinet, mâine, 6 noiembrie. Apă Canal Chișinău anunță sistări, în legătură cu efectuarea unor lucrări planificate. Vezi mai jos adresele și graficul sistărilor.
Vedeta de la Hollywood și ambasadoarea ONU, Angelina Jolie, a făcut o vizită neașteptată în Herson, unde a văzut unitățile medicale locale, inclusiv o maternitate și un spital de copii, relatează RBC Ukraine, citată de digi24.ro.
(foto) Argint și bronz pentru Moldova: Vadim Crețul și Nicolae Bondarev, medaliați la Campionatul Mondial la powerlifting și împins culcat # UNIMEDIA
Vadim Crețul și Nicolae Bondarev au scris istorie pentru Republica Moldova la Campionatul Mondial la powerlifting și împins culcat, rezervat sportivilor nevăzători și slab-văzători. Potrivit Centrului Sportiv de Pregătire a Loturilor Naționale, aceștia au fost medaliați cu argint și bronz la competiția din Turcia.
Vladimir Putin amenință că și Rusia va face teste nucleare dacă SUA reia testarea. Ordinul dat oficialilor ruși # UNIMEDIA
Președintele Vladimir Putin le-a ordonat, miercuri, oficialilor de top din Rusia să elaboreze propuneri cu privire la o eventuală reluare a testării de armament nuclear, după ce omologul său american, Donald Trump, a anunțat săptămâna trecută că SUA va reîncepe testele de acest gen, transmite Reuters, citată de hotnews.ro.
Bulgac, indignat de atacurile lui Istratii și Marian în adresa lui Stefanco: Un ex-șofer la Oriflame și un ONG-ist sar cu sapa la avioane # UNIMEDIA
Consilierul primarului capitalei, Ion Bulgac, se arată „stupefiat după ce unii exponenți ai puterii care nu au mișcat nici cât e negru sub unghie în viața lor continuă atacurile la adresa agricultorilor și speculează nerușinat cu subiectul taxelor plătite și a subvențiilor primite de la stat”. „Mie mi-ar fi rușine, știind că cele mai mari reușite în viață sunt activitatea de șofer la Oriflame sau de angajat pe proiecte în ONG-uri să sar cu sapa la avioane în așa hal”, a scris Bulgac, într-o postare pe rețele.
„Urmează pasul cel mai greu”. O mamă, diagnosticată cu cancer, cere ajutorul oamenilor: Are nevoie de 85 mii de euro pentru operație și spitalizare. Cum poți dona # UNIMEDIA
Lucia Bîrcă, o femeie diagnosticată cu cancer, are nevoie urgentă de sprijin financiar pentru a continua tratamentul. Operația este programată peste aproximativ două luni, iar costurile, împreună cu spitalizarea pentru 12 zile, se ridică la aproape 85.000 de euro. Anunțul a fost făcut de fiica ei, pe rețelele de socializare, care le cere ajutorul oamenilor cu suflet mare.
