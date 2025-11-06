VIDEO // Consilierii PAS îl critică pe Ceban: Primăria transformată într-un instrument politic
SafeNews, 6 noiembrie 2025 11:50
Fracțiunea PAS din Consiliul Municipal Chișinău (CMC) propune adoptarea unei Declarații privind depolitizarea administrației publice municipale și îndeamnă toate partidele reprezentate în Consiliu să o semneze și să o susțină la următoarea ședință. Inițiativa vine în contextul în care formațiunea acuză conducerea Primăriei, în frunte cu Ion Ceban, de politizarea excesivă a instituției. „Primăria Chișinău […] Articolul VIDEO // Consilierii PAS îl critică pe Ceban: Primăria transformată într-un instrument politic apare prima dată în SafeNews.
• • •
Alte ştiri de SafeNews
Acum 10 minute
12:00
Liderul organizaţiei criminale „Machena” va sta încă 25 de ani în închisoare. Decizia de înăsprire a pedepsei a fost luată de către Curtea de Apel Centru, la solicitarea procurorilor PCCOCS. Asta deși anterior, Judecătoria Chișinău îl condamnase la 21 ani de închisoare, fapt contestat de procurori. Potrivit informațiilor oferite de serviciul de presă al Procuraturii […] Articolul Liderul grupării „Machena” condamnat la încă 25 de ani de închisoare apare prima dată în SafeNews.
12:00
Prim-ministrul Alexandru Munteanu a avut astăzi o întrevedere cu ambasadorul României în Republica Moldova, Cristian-Leon Țurcanu, în cadrul căreia cei doi oficiali au evidențiat relațiile bilaterale excelente și prietenia dintre cele două state. „România este un partener strategic și un susținător ferm al țării noastre în parcursul său european. Vom continua să avem o cooperare […] Articolul Proiecte comune și integrare europeană: Munteanu în dialog cu ambasadorul României apare prima dată în SafeNews.
12:00
ULTIMA ORĂ // Percheziții la platforma „Tux”: Cinci persoane reținute pentru evaziune fiscală și spălare de bani # SafeNews
Ofițerii Direcției investigații economice și cei de urmărire penală ai Inspectoratului Național de Investigații (INI), sub coordonarea procurorilor PCCOCS, au desfășurat azi dimineață 28 de percheziții în cadrul a trei cauze penale vizând activități economice ilicite. Ancheta vizează presupusa implicare a unor persoane în activități de întreprinzător ilegal, spălare de bani și evaziune fiscală, desfășurate […] Articolul ULTIMA ORĂ // Percheziții la platforma „Tux”: Cinci persoane reținute pentru evaziune fiscală și spălare de bani apare prima dată în SafeNews.
Acum 30 minute
11:50
VIDEO // Consilierii PAS îl critică pe Ceban: Primăria transformată într-un instrument politic # SafeNews
Fracțiunea PAS din Consiliul Municipal Chișinău (CMC) propune adoptarea unei Declarații privind depolitizarea administrației publice municipale și îndeamnă toate partidele reprezentate în Consiliu să o semneze și să o susțină la următoarea ședință. Inițiativa vine în contextul în care formațiunea acuză conducerea Primăriei, în frunte cu Ion Ceban, de politizarea excesivă a instituției. „Primăria Chișinău […] Articolul VIDEO // Consilierii PAS îl critică pe Ceban: Primăria transformată într-un instrument politic apare prima dată în SafeNews.
11:40
Directorul Agenției „Moldsilva”, Victor Durbală, și-a anunțat demisia din funcție. Decizia a fost luată pe 4 noiembrie, iar anunțul a fost făcut public pe 6 noiembrie, într-o postare pe pagina sa de Facebook. „Pe 4 noiembrie 2025 am depus cererea mea de demisie din funcția de director al Agenției Moldsilva”, a scris Durbală, mulțumindu-le colegilor […] Articolul Victor Durbală a demisionat din funcția de director al Agenției „Moldsilva” apare prima dată în SafeNews.
Acum o oră
11:30
Ofițerii Direcției combaterea criminalității organizate a INI, împreună cu procurorii PCCOCS și cu suportul mascaților din cadrul BPDS „Fulger”, au reținut două persoane suspectate de șantajarea unui consătean din Călărași. Potrivit anchetatorilor, cei doi suspecți, cu vârste de 21 și 25 de ani, ar fi pretins de la victimă o datorie de 12.000 de euro, […] Articolul VIDEO // Doi tineri reținuți pentru șantaj la Călărași apare prima dată în SafeNews.
11:20
Ministrul Sănătății al României, Alexandru Florin Rogobete, a precizat că sesizarea în cazul celor 12 medici suspectați că au făcut rezidențiatul la Universitatea de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” din Chișinău doar pe hârtie a fost făcută în anul 2024, „și nu acum”. „Ancheta este în derulare. Nu am informații suplimentare decât cele pe care […] Articolul Dosarul diplomelor false: Ministrul Sănătății al României oferă detalii apare prima dată în SafeNews.
11:20
Ședința de judecată în dosarul în care Ion Creangă este învinuit de trădare de patrie a fost întreruptă, deoarece inculpatul este internat în spital. Informația a fost confirmată pentru IPN de avocatul acestuia, Gheorghe Ionaș. Potrivit apărătorului, clientul său a fost supus unei intervenții medicale, însă la următoarea ședință cel mai probabil va putea fi […] Articolul Ședința în dosarul de trădare de patrie, amânată: Ion Creangă este internat în spital apare prima dată în SafeNews.
11:10
CNA a descins cu percheziţii într-un dosar de corupție în sistemul educațional din Chișinău: Nouă persoane sunt vizate # SafeNews
Ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA),în comun cu Procuratura Anticorupție (PA),efectuează joi, 6 noiembrie, o serie de percheziții într-un dosar penal ce vizează coruperea pasivă și abuzul de serviciu în cadrul sistemului educațional din municipiul Chișinău. Potrivit informațiilor oferite de autorități, în dosar sunt vizate nouă persoane, printre care un șef de direcție al Direcției Generale […] Articolul CNA a descins cu percheziţii într-un dosar de corupție în sistemul educațional din Chișinău: Nouă persoane sunt vizate apare prima dată în SafeNews.
11:10
Ministra Muncii și Protecției Sociale, Natalia Plugaru, spune că nu a aplicat și nu intenționează să beneficieze de compensații pentru perioada rece a anului. Autoritățile au recepționat peste 187.000 de cereri de la cetățeni în acest sens. Procesul de depunere este în desfășurare și se va încheia pe 28 noiembrie, a mai precizat ministra, scrie agora.md. […] Articolul Ministra Muncii nu va depune cerere pentru compensații apare prima dată în SafeNews.
Acum 2 ore
10:40
Kremlinul își vânează propriii susținători: propagandiști pro-război declarați „agenți străini” și „extremiști” # SafeNews
Cum au ajuns trei figuri pro-război în colimatorul mașinăriei represive a lui Vladimir Putin: „Oricine poate fi aruncat în închisoare”. Un expert pro-Kremlin care, de ani buni, îl laudă pe Vladimir Putin ca fiind unul dintre cei mai mari oameni din istorie în aparițiile sale în mass-media străină. Blogger militar, strângător de fonduri pentru trupele […] Articolul Kremlinul își vânează propriii susținători: propagandiști pro-război declarați „agenți străini” și „extremiști” apare prima dată în SafeNews.
10:40
Președintele american Donald Trump a declarat că liderul rus Vladimir Putin ar fi cerut „rezolvarea” războiului din Ucraina în timpul ultimei lor convorbiri telefonice, relatează Ukrainska Pravda, citat de Digi24.ro. „Am vorbit cu el (n.r. Vladimir Putin) acum două săptămâni și mi-a spus că încercăm să rezolvăm acest război de 10 ani și nu am […] Articolul VIDEO // TRUMP: Putin nu a reușit să rezolve războiul din Ucraina și mi-a cerut ajutorul apare prima dată în SafeNews.
10:40
Doi bărbați de 30 și 27 de ani au fost condamnați la opt ani de închisoare, cu executare în penitenciar de tip semiînchis, pentru șantaj și uzurpare de calități oficiale. Totodată, instanța i-a amendat cu câte 100.000 de lei fiecare. Ancheta a stabilit că cei doi au pus la cale un plan infracțional prin care intenționau […] Articolul Doi bărbați, trimiși după gratii pentru șantaj și impostură de polițist apare prima dată în SafeNews.
10:30
Soldații americani din Germania, trimiși la bănci de alimente din cauza shutdown-ului din SUA # SafeNews
Soldații americani staționați în Germania riscă să nu primească salariul pe luna noiembrie din cauza întreruperii prelungite a activității guvernului SUA. Aproximativ 37.000 de soldați americani dislocați în Germania se confruntă cu lipsa plății salariilor pentru noiembrie. Salariile pentru luna octombrie au fost acoperite cu fonduri de urgență. Ministrul american al Finanțelor, Scott Bessent, a […] Articolul Soldații americani din Germania, trimiși la bănci de alimente din cauza shutdown-ului din SUA apare prima dată în SafeNews.
10:30
Adolescenta de 16 ani, dată dispărută la începutul acestei săptămâni la Strășeni, a fost găsită noaptea trecută într-o locuință părăsită, fiind transportată de urgență la spital, după ce oamenii legii au constatat că prezenta răni specifice unei tentative de suicid. Tânăra fusese văzută ultima dată pe 4 noiembrie, iar dispariția sa a fost anunțată imediat […] Articolul Adolescentă din Strășeni, dată dispărută, găsită și preluată de medici apare prima dată în SafeNews.
10:30
Peste 240.000 de cetățeni au depus cereri pentru a beneficia de compensații la căldură în sezonul rece 2025-2026. Cifra a fost atinsă în primele trei zile de la lansarea înregistrărilor pe platforma http://compensatii.gov.md. Ministra Muncii și Protecției Sociale, Natalia Plugaru, a anunțat că din numărul total de cereri, peste 125.000 au fost depuse cu ajutorul […] Articolul Peste 240.000 de cereri pentru compensații, depuse în primele trei zile apare prima dată în SafeNews.
10:10
Aproximativ 7.000 de cetățeni ai Moldovei au fost amendați pentru corupție electorală pasivă în cadrul campaniei pentru alegerile parlamentare. Suma totală a amenzilor a depășit 93,8 milioane de lei, transmite IGP. „Potrivit sistemului informațional automatizat de evidență a contravențiilor, a cauzelor contravenționale și a persoanelor care au săvârșit contravenții, pe parcursul scrutinului parlamentar au fost […] Articolul Amenzi de 94 milioane de lei pentru corupere electorală: Achitate – nici 3%. apare prima dată în SafeNews.
Acum 4 ore
10:00
Ucraina a reluat importurile de gaze prin ruta sudică Transbalcanică, care trece prin Republica Moldova, România și Bulgaria, ca răspuns la intensificarea atacurilor rusești asupra infrastructurii de gaze și energie, care au redus producția internă cu cel puțin jumătate. Potrivit operatorului ucrainean de tranzit, miercuri, Ucraina a primit 1,1 milioane de metri cubi de gaze […] Articolul Ucraina a reluat importul de gaze prin Moldova apare prima dată în SafeNews.
09:50
Un bărbat a murit, după ce a fost snopit în bătaie. Crima a avut loc în după-amiaza de ieri, în jurul orei 16:15, în localitatea Gheltova, din raionul Orhei, susțin sursele PulsMedia.MD apropiate anchetei. Victima s-a dovedit a fi un bărbat în vârstă de 72 de ani. Acesta ar fi avut un conflict cu un […] Articolul Orhei: Bărbat ucis într-o bătaie în plină zi apare prima dată în SafeNews.
09:40
Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a declarat joi, la NATO-Industry Forum 2025 de la Bucureşti, că dialogul dintre NATO şi industrie este esenţial, pentru că ameninţarea rusă nu se va încheia atunci când se va termina războiul, ci va deveni una de durată, iar alianţa va trebui să fie pregătită pe termen lung. „Ameninţarea […] Articolul Mark Rutte: Nu putem fi naivi, Europa trebuie să fie pregătită pentru amenințarea rusă apare prima dată în SafeNews.
09:40
„Prietenul” lui Putin care profită de sancțiuni: Törnqvist cumpără imperiul Lukoil bucățică cu bucățică # SafeNews
Miliardarul suedez Torbjörn Törnqvist, fondator al companiei comerciale de energie Gunvor Group, a încheiat una dintre cele mai spectaculoase tranzacții din industria petrolieră a ultimilor ani, grăbindu-se să preia operațiunile internaționale ale gigantului rus Lukoil, aflat sub sancțiuni americane. Dacă achiziția va fi aprobată de autoritățile din Statele Unite și Marea Britanie, Gunvor va controla […] Articolul „Prietenul” lui Putin care profită de sancțiuni: Törnqvist cumpără imperiul Lukoil bucățică cu bucățică apare prima dată în SafeNews.
09:30
VIDEO // Poliția de Frontieră și Procuratura Cahul au destructurat un grup specializat în migrația ilegală a cetățenilor afro-asiatici # SafeNews
Angajații Poliției de Frontieră din cadrul Direcției regionale Sud, sub coordonarea Procuraturii Cahul, au reușit să destructureze un grup criminal organizat implicat în facilitarea migrației ilegale a cetățenilor afro-asiatici prin frontiera moldo-română. Investigațiile, desfășurate în septembrie 2025, au arătat că grupul, format din cetățeni moldoveni și străini, acționa coordonat, fiecare membru având un rol precis. […] Articolul VIDEO // Poliția de Frontieră și Procuratura Cahul au destructurat un grup specializat în migrația ilegală a cetățenilor afro-asiatici apare prima dată în SafeNews.
09:30
Comisia pentru politică externă a Parlamentului renunță la grupurile de prietenie cu Rusia și Belarus # SafeNews
Comisia pentru politică externă din Legislatura a XII-a a decis să suspende activitatea grupurilor parlamentare de prietenie cu Rusia și Belarus pe durata războiului de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei. „Credem cu tărie în necesitatea menținerii grupurilor de prietenie cu statele care respectă suveranitatea, independența și integritatea teritorială a țării, precum și demnitatea umană și […] Articolul Comisia pentru politică externă a Parlamentului renunță la grupurile de prietenie cu Rusia și Belarus apare prima dată în SafeNews.
09:30
Bruxelles-ul ia măsuri pentru a reduce birocraţia şi a construi un „Schengen militar” pentru transportul rapid al trupelor, în contextul îndoielilor privind fiabilitatea SUA şi al noilor ameninţări ruse. Acest plan ar urma să pregătească blocul european pentru a muta mai rapid trupele, armele şi proviziile pe continent în cazul unui conflict cu Rusia. Comisia […] Articolul Bruxelles-ul creează un „Schengen militar” pentru transportul rapid al trupelor apare prima dată în SafeNews.
09:20
Președintele Comisiei economie, buget și finanțe, Radu Marian, afirmă că proiectul legii bugetului de stat va fi finalizat la sfârșitul lunii noiembrie, iar în el vor fi prevăzuți bani pentru compensații în anul 2026. Oficialul a explicat că autoritățile își propun ca cetățenii să nu achite mai mult pentru resursele energetice față de anul trecut, […] Articolul Radu Marian: Compensațiile pentru iarnă rămân și în 2026, prețurile nu vor crește apare prima dată în SafeNews.
09:10
Lângă cea mai populară plajă, Playa de Palma, de pe Insula spaniolă Mallorca, arheologii au descoperit o corabie comercială romană veche, foarte bine conservată, care s-a scufundat în urmă cu aproximativ 1.700 de ani. Se afla la doar doi metri sub suprafață, sub apele turcoaz ale Mării Mediterane. Corabia, numită Ses Fontanelles, a fost descoperită […] Articolul O epavă veche de 1.700 de ani, descoperită lângă o plajă turistică din Spania apare prima dată în SafeNews.
09:00
Filarmonica națională, prioritate a Ministerului Culturii. Cristian Jardan: „Este un proiect complex de infrastructură, care necesită investiții semnificative” # SafeNews
Inițiativa privind reconstrucția clădirii Filarmonicii naționale este un proiect complex de infrastructură, care necesită resurse financiare semnificative, a declarat ministrul Culturii, Cristian Jardan. Oficialul a menționat că aceasta este o prioritate pentru Ministerul Culturii, care depune eforturi pentru avansarea proiectului, informează MOLDPRES. Ministrul Culturii a afirmat că sunt analizate mai multe soluții în cazul Filarmonicii […] Articolul Filarmonica națională, prioritate a Ministerului Culturii. Cristian Jardan: „Este un proiect complex de infrastructură, care necesită investiții semnificative” apare prima dată în SafeNews.
09:00
O persoană a murit, iar alta a juns la spital, după ce mașina cu care se deplasau s-a izbit într-un copac. Tragedia a avut loc în după-amiaza zilei de ieri, 5 noiembrie, în jurul orei 15:28, pe traseul R-8, între localitățile Otaci și Arionești, susțin sursele PulsMedia.MD din teritoriu. Sursele apropiate anchetei menționează că tragedia […] Articolul FOTO // Ocnița: accident rutier grav, victime și intervenție de descarcerare apare prima dată în SafeNews.
08:50
Comisia Europeană a prezentat un plan pentru dezvoltarea trenurilor de mare viteză în UE până în 2040 # SafeNews
Comisia Europeană a prezentat oficial un plan amplu pentru dezvoltarea transportului feroviar de mare viteză în UE până în 2040, ceea ce ar urma să facă călătoriile cu trenul în Europa mai rapide și mai confortabile. Informația a fost transmisă de Biroul de presă al Comisiei Europene, scrie eurointegration.com.ua. Comisia Europeană a prezentat un plan cuprinzător […] Articolul Comisia Europeană a prezentat un plan pentru dezvoltarea trenurilor de mare viteză în UE până în 2040 apare prima dată în SafeNews.
08:50
Ucraina intenționează să renunțe la denumirea „copeică” pentru moneda sa, un simbol rămas din perioada dominației sovietice, urmând să introducă în loc termenul istoric „șah”, a anunțat guvernatorul Băncii Naționale a Ucrainei, Andri Pișni, citat de Reuters. Potrivit oficialului, noua denumire ar putea fi adoptată chiar în cursul acestui an, în cadrul unei reforme monetare […] Articolul Ucraina își va redenumi moneda națională. De ce renunță la „copeică” apare prima dată în SafeNews.
08:40
Un pachet de minoritar de 5,13% de acțiuni ale SA Metalferos, la care statul deține 78,28% din capital, a fost scos la vânzare în sistemul MTF de la Bursa de Valori a Moldovei (BVM). Potrivit unui anunț, licitația de vânzare a acțiunilor va fi desfășurată în perioada 24-28 noiembrie 2025, iar spre vânzare sunt propuse, […] Articolul Un acționar minoritar de la Metalferos a scos la vânzare peste 5% din acțiuni apare prima dată în SafeNews.
08:40
Armata ucraineană bombardează strategic în interiorul Rusiei: Rsaportate pagube la rafinăria de petrol din Volgograd # SafeNews
Armata ucraineană ar fi lovit și avariat rafinăria de petrol din Volgograd, Rusia, în noaptea de miercuri spre joi, potrivit canalelor media rusești Telegram, citate de The Kyiv Independent, informează Mediafax. Jurnaliștii citați susțin că nu au putut verifica imediat aceste informații, iar armata ucraineană nu a comentat încă atacul. Locuitorii din zonă au raportat […] Articolul Armata ucraineană bombardează strategic în interiorul Rusiei: Rsaportate pagube la rafinăria de petrol din Volgograd apare prima dată în SafeNews.
08:30
Poliția din Londra caută un al doilea infractor străin care a fost eliberat din greșeală din închisoare săptămâna trecută. Incidentul vine după ce Hadush Kebatu, condamnat pentru infracțiuni sexuale, fusese eliberat tot din greșeală și deportat în Etiopia după ce a fost arestat din nou. Potrivit unui comunicat publicat miercuri, 5 noiembrie, poliția a primit […] Articolul Poliția britanică caută un al doilea infractor străin eliberat din greșeală apare prima dată în SafeNews.
08:20
Banca Mondială: Granturile externe și veniturile suplimentare nu vor mai putea acoperi cheltuielile guvernamentale ale Republicii Moldova # SafeNews
Veniturile suplimentare care au sprijinit până acum bugetul Republicii Moldova nu vor mai fi suficiente pentru a acoperi cheltuielile guvernamentale în anii următori. Aceasta este concluzia unui nou raport al Băncii Mondiale privind perspectivele economice ale țării. Potrivit economiștilor instituției, deficitul bugetar al Moldovei va rămâne la un nivel ridicat, depășind 4% din PIB pe […] Articolul Banca Mondială: Granturile externe și veniturile suplimentare nu vor mai putea acoperi cheltuielile guvernamentale ale Republicii Moldova apare prima dată în SafeNews.
08:10
Actrița hollywoodiană Angelina Jolie, fost emisar al ONU pentru refugiați, a făcut miercuri, 5 noiembrie 2025, o vizită surpriză în orașul Herson din sudul Ucrainei, potrivit mass-media ucrainene, relatează AFP. Actriţa americană a vizitat unităţi medicale, inclusiv o maternitate şi un spital pentru copii din acest oraş ocupat de Rusia timp de mai multe luni […] Articolul Angelina Jolie la Herson: maternitate și spital, în centrul atenției apare prima dată în SafeNews.
Acum 6 ore
08:00
VIDEO // Radu Marian și Vasile Costiuc, în conflict deschis după declarațiile despre veniturile lui Sergiu Stefanco # SafeNews
Discuții aprinse între deputatul PAS Radu Marian și liderul partidului Democrația Acasă, Vasile Costiuc, în cadrul emisiunii „Rezoomat” de la RLIVE TV! Cei doi s-au contrat dur pe tema veniturilor fermierului Sergiu Stefanco, scrie realitatea.md. Radu Marian a făcut referire la declarațiile de avere ale lui Sergiu Stefanco, menționând că acesta ar fi raportat venituri […] Articolul VIDEO // Radu Marian și Vasile Costiuc, în conflict deschis după declarațiile despre veniturile lui Sergiu Stefanco apare prima dată în SafeNews.
08:00
Un australian a intrat în Cartea Recordurilor Guinness datorită numelui său neobișnuit de lung. Acesta este alcătuit din 2.253 de cuvinte unice. Despre aceasta au anunțat specialiștii ghidului online al recordurilor. Lawrence Watkins a decis să își schimbe oficial numele în 1990. Cu câteva zile în urmă, recordmanului i s-a cerut să își rostească numele […] Articolul Bărbatul cu cel mai lung nume din lume a avut nevoie de o oră pentru a-l citi apare prima dată în SafeNews.
07:50
SUA, paralizată de cel mai lung blocaj bugetar din istorie – 700.000 de funcționari neplătiți # SafeNews
Blocajul bugetar din Statele Unite a devenit miercuri cel mai lung din istorie, intrând în a 36-a zi, potrivit The Guardian. Recordul anterior, de 35 de zile, fusese stabilit în decembrie 2018 – ianuarie 2019, tot în timpul mandatului lui Donald Trump. Atunci, finanțarea guvernului a fost suspendată după ce Trump a insistat ca legea bugetului […] Articolul SUA, paralizată de cel mai lung blocaj bugetar din istorie – 700.000 de funcționari neplătiți apare prima dată în SafeNews.
07:50
O scurgere de amoniac s-a produs la uzina chimică CF Industries, situată lângă orașul Yazoo City din statul Mississippi, în urma unei explozii, a anunțat guvernatorul statului, Tate Reeves, pe rețeaua socială X. Deocamdată nu există informații despre victime sau persoane rănite. Guvernatorul i-a îndemnat pe locuitorii din zonele apropiate să rămână în locuințele lor, […] Articolul Scurgere de amoniac în Mississippi după o explozie la o uzină chimică apare prima dată în SafeNews.
07:50
Sistemul de supraveghere video de la Muzeul Luvru era protejat cu parola „Louvre” și funcționa pe echipamente învechite cu Windows 2000. Informația a fost publicată de ziarul Liberation. La scurt timp după jaf, ministrul Culturii, Rachida Dati, a declarat că sistemele de securitate ale muzeului nu au eșuat. Totuși, zece zile mai târziu, tonul s-a […] Articolul Sistemul de supraveghere video de la Muzeul Luvru era protejat cu parola „Louvre” apare prima dată în SafeNews.
07:50
„Eu ok, eu am să supraviețuiesc.” Este declarația premierului Alexandru Munteanu, întrebat cum se va descurca cu un salariu de 1.000 de euro lunar. Noul șef al Guvernului va încasa un salariu semnificativ mai mic decât omologii săi din România și Ucraina, dar spune că economiile familiei îl vor ajuta să facă față cheltuielilor. Conform […] Articolul „Eu ok, eu am să supraviețuiesc.” Premierul Munteanu, despre salariul de 1.000 de euro apare prima dată în SafeNews.
07:40
Belgia intenționează să activeze articolul 4 al Tratatului de la Washington al NATO, care prevede consultări cu statele membre privind securitatea, din cauza incidentelor cu drone neidentificate în țară. Despre aceasta a declarat ministrul Apărării din Belgia, Theo Francken, scrie report.az. „În următoarele ore și zile se va decide dacă Belgia trebuie să activeze articolul 4 […] Articolul Belgia intenționează să activeze articolul 4 al NATO din cauza incidentelor cu drone apare prima dată în SafeNews.
07:40
Autoritățile franceze au deschis o anchetă penală împotriva TikTok, după mai multe acuzații potrivit cărora algoritmii platformei ar influența negativ tinerii și chiar ar favoriza sinuciderea, informează mediafax.ro. Ancheta este condusă de procuratura din Paris și a fost declanșată la solicitarea unei comisii parlamentare franceze, care a cerut verificarea „posibilei responsabilități a TikTok pentru punerea în […] Articolul Franța deschide anchetă împotriva TikTok, acuzat de influențarea suicidului la tineri apare prima dată în SafeNews.
07:40
Deputații bulgari au votat pentru crearea unei comisii temporare care să investigheze activitatea lui George Soros și a fiului său, Alexander Soros, precum și a fundațiilor lor pe teritoriul Bulgariei. Crearea comisiei pentru Soros a fost votată în principal de deputații opoziției – în special de formațiunea pro-rusă „Renașterea” și de populiștii din partidele „MECh” […] Articolul Parlamentul Bulgariei a creat o comisie pentru a investiga activitățile lui Soros apare prima dată în SafeNews.
07:40
Ministerul Energiei și Resurselor Naturale din Turcia a început forajul în regiunea Silvan din provincia Diyarbakir. Compania americană Continental Resources participă la proiect. În următoarele două luni, în regiune se planifică forajul primelor patru sonde. Lucrările vor fi efectuate pe patru blocuri, fiecare având o suprafață de 500–600 km². Estimarea preliminară a rezervei de petrol […] Articolul Turcia începe forajul sondelor pentru extracția petrolului de șist. apare prima dată în SafeNews.
07:30
Au apărut noi detalii despre tragicul accident care s-a produs în proximitatea loclaității Codreanca, din raionul Strășeni, în urma căruia au decedat două persoane, iar altele trei, printre care doi copii au fost transportați la spital, scrie pulsmedia.md. Potrivit datelor preliminare, la volanul automobilului Toyota se afla o șoferiță în vârstă de 38 de ani. […] Articolul Noi detalii despre tragedia de la Strășeni. Un copil de 8 ani a rămas orfan apare prima dată în SafeNews.
07:30
În nordul țării sunt așteptate ploi slabe, iar în centrul și sudul republicii va fi cer noros. Maximele termice vor fi cuprinse între +10 și +15 grade Celsius. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, vântul va sufla din nord-est și va avea o viteză de 3-9 km/h. Umiditatea aerului va fi de 85-90%. La nord, termometrele […] Articolul 6 noiembrie vine cu nori și ploi ușoare – iată ce temperaturi se așteaptă apare prima dată în SafeNews.
07:30
Trump le-a prezentat senatorilor republicani planul său de a împiedica democrații să ajungă la putere # SafeNews
La micul dejun cu senatorii republicani, președintele a declarat că, dacă partidul va anula regula filibuster-ului, care cere 60 de voturi pentru a începe votarea proiectelor de lege, republicanii vor putea adopta toate legile necesare în cel mai scurt timp. „Dacă vom face ceea ce spun eu, ei niciodată — cel mai probabil nu vor […] Articolul Trump le-a prezentat senatorilor republicani planul său de a împiedica democrații să ajungă la putere apare prima dată în SafeNews.
07:30
Sancțiunile impuse de Statele Unite împotriva companiilor petroliere ruse „Rosneft” și „Lukoil” încep să-și facă simțite efectele, îngreunând exportul de petrol rusesc pe piețele internaționale, scrie agenția Bloomberg, citând date privind circulația navelor. Potrivit calculelor agenției, volumul de țiței rusesc stocat pe tancuri petroliere a crescut cu 27 milioane de barili (+8%) din septembrie, ajungând […] Articolul Sancțiunile SUA lovesc: petrolul rusesc s-a transformat în lac plutitor de țiței apare prima dată în SafeNews.
07:20
Parlamentul se va convoca pe 7 noiembrie într-o ședință plenară pentru a constitui grupurile parlamentare de prietenie și delegațiile la organizațiile parlamentare internaționale. Biroul permanent al Parlamentului a aprobat ordinea de zi. De asemenea, deputații vor examina proiectul de hotărâre privind alegerea membrilor supleanți în comisiile permanente ale Parlamentului, precum și proiectul de modificare a […] Articolul Parlamentul se va convoca în ședință plenară: Ordinea de zi, aprobată apare prima dată în SafeNews.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.