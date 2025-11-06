Alexandru Munteanu, discuții cu ambasadorul României despre proiectele comune și sprijinul pentru integrarea europeană

11:20

Două persoane din Călărași au fost reținute pentru șantajarea unui consătean, cerându-i „datoria” de 12.000 de euro, după un presupus furt de 200 de grame de aur. Potrivit PCCOCS, cei doi i-au impus așa-zisa datorie, susținând că persoana ar fi furat cele 200 de grame de aur în timp ce înnoptase la unul dintre ei, […] Articolul „Poliția, nu mișca”: Doi tineri reținuți în Călărași pentru șantaj după un presupus furt de 200 grame de aur apare prima dată în Realitatea.md.