Grup infracțional specializat în „trecerea peste Prut” a afro-asiaticilor, destructurat la Cahul (Video)
Radio Chisinau, 6 noiembrie 2025 10:55
Un grup infracțional organizat, specializat în facilitarea migrației ilegale a cetățenilor din țări africane și asiatice, a fost destructurat de Poliția de Frontieră din cadrul Direcției regionale Sud, sub coordonarea Procuraturii Cahul.
Acum 15 minute
10:55
Acum o oră
10:35
Comisia parlamentară pentru politică externă suspendă activitatea grupurilor parlamentare de prietenie cu Rusia și Belarus, pe durata războiului de agresiune al Federației Ruse împotriva Ucrainei.
10:20
UE pregătește noi restricții pentru ruși. Vize Schengen cu intrare unică și excepții limitate # Radio Chisinau
Uniunea Europeană pregătește noi restricții privind vizele pentru cetățenii ruși, măsură care ar însemna practic încetarea acordării de permise Schengen cu intrări multiple, au declarat trei oficiali europeni.
10:10
DIALOG EUROPEAN | Ambasadorul Ucrainei la Chișinău: Actuala misiune rusă de „menținere a păcii” din regiunea transnistriană trebuie să fie înlocuită cu o misiune civilă internațională (Video) # Radio Chisinau
Reintegrarea regiunii Transnistrene este parte a securității naționale a Ucrainei, deoarece o Transnistrie instabilă ar putea deveni o platformă de presiune rusească, spune ambasadorul Ucrainei în R. Moldova, Paun Rohovei.
Acum 2 ore
09:50
Peste 240 de mii de cereri pentru compensațiile la energie, depuse în doar trei zile # Radio Chisinau
Peste 240 mii de cetățeni au depus cereri pentru a beneficia de compensații la căldură în sezonul rece 2025-2026. Cifra a fost atinsă în primele trei zile de la lansarea înregistrărilor pe platforma http://compensatii.gov.md.
09:45
Născuți sub regim: Administrația separatistă impune „cetățenia” automată pentru nou-născuți (Revista Presei) # Radio Chisinau
Republica Moldova se confruntă cu multiple provocări interne și externe, de la regimul separatist din Transnistria și politicile sale controversate privind „cetățenia” copiilor, până la parcursul european al țării și reformele necesare pentru aderarea la Uniunea Europeană. În paralel, scena politică internă se concentrează pe legislație fiscală și pe tensiunile ideologice dintre partidele pro-europene și cele pro-ruse. Acestea sunt câteva din subiectele apărute în presa de astăzi.
09:35
Proiectul legii bugetului de stat va fi finalizat la sfârșitul lunii noiembrie, iar în el vor fi prevăzuți bani pentru compensații în anul 2026. Anunțul a fost făcut de președintele comisiei economie, buget și finanțe, Radu Marian.
09:15
Situația la frontieră: Peste 30 de persoane au primit refuz de intrare în Republica Moldova, în ultimele 24 de ore # Radio Chisinau
În ultimele 24 de ore, în punctele de trecere a frontierei fluxul de persoane a constituit 50 012 traversări.
Acum 4 ore
08:55
Ucraina intenționează să renunțe la denumirea „copeică” pentru moneda sa, un simbol rămas din perioada dominației sovietice, urmând să introducă în loc termenul istoric „șah”, a anunțat guvernatorul Băncii Naționale a Ucrainei, Andri Pișni.
08:35
Republica Moldova se confruntă cu o criză acută de medici veterinari, deficitul fiind estimat la 200-300 de specialiști. Lipsa acestora pune în pericol sănătatea animalelor și crește riscul apariției focarelor de boli. Totodată, lipsa specialiștilor poate avea consecințe economice pentru fermieri, prin pierderi financiare și scăderea productivității în sectorul zootehnic.
08:25
Ministerul Educației și Cercetării va propune, până la sfârșitul lunii noiembrie, o viziune privind soluționarea problemei claselor supraaglomerate, în special în școlile din Chișinău. Solicitat în contextul primei ședințe a noului Guvern, ministrul Dan Perciun a declarat că instituția este în plin proces de definitivare a măsurilor punctuale pe acest subiect.
08:00
Ploi de scurtă durată, izolat, cauzate de trecerea unui front atmosferic rece sunt anunțate pentru următoarele zile, cu o intensitate mai mare în perioada 9–12 noiembrie, în mai multe regiuni ale Republicii Moldova, transmit Serviciul Hidrometeorologic de Stat (SHS).
Acum 24 ore
21:05
Doar 2-3% dintre locuințe sunt asigurate. CNPF îndeamnă cetățenii să-și protejeze bunurile # Radio Chisinau
În Republica Moldova, prima de asigurare a unei locuințe în valoare de 100 de mii de euro, în funcție de riscurile selectate, ajunge la o medie de aproximativ 2000 de lei. Datele au fost comunicate de Comisia Națională a Pieței Financiare (CNPF), care încurajează cetățenii să-și protejeze casele și bunurile prin polițe de asigurare, menționând că în prezent doar 2-3% dintre imobilele locative din țară sunt asigurate, transmite IPN.
20:45
Inspectoratul General pentru Migrație (IGM) are un nou șef. Funcția va fi ocupată de Dumitru Lazăr. Acesta a fost prezentat astăzi echipei de ministra Afacerilor Interne, Daniella Misail-Nichitin, informează MOLDPRES.
20:25
Ministrul turc de externe Hakan Fidan, aflat în vizită la Helsinki, a reafirmat miercuri dorința țării sale de a adera la un mecanism european de finanțare a apărării, subliniind rolul crucial al Turciei pentru securitatea UE, relatează agenția de știri AFP, citată de Agerpres.
20:05
Parlamentul este convocat pe 7 noiembrie. În deschiderea ședinței, președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, va susține un discurs # Radio Chisinau
Parlamentul se va convoca în ședință plenară pentru a constitui grupurile parlamentare de prietenie și delegațiile la organizațiile parlamentare internaționale. Biroul permanent al Parlamentului a aprobat ordinea de zi a ședinței plenare din 7 noiembrie.
19:45
Guvernul a aprobat noi modele electronice pentru documentele de stare civilă. Acestea vor putea fi emise în format electronic # Radio Chisinau
Noile modele de documente de stare civilă, precum extrase, certificate și extrase multilingve, au fost aprobate în ședința Guvernului. Noile modele va permite emiterea acestora și în format electronic, anunță miercuri, 5 noiembrie, Ministerul Justiției.
19:20
Biroul relații cu diaspora anunță lansarea unei noi runde de finanțare nerambursabilă în cadrul Programului de susținere a inițiativelor și proiectelor pentru implicarea diasporei.
19:00
Ambasadorul Cristian-Leon Țurcanu a reiterat sprijinul României, la întrevederea cu ministrul Apărării al R. Moldova, Anatolie Nosatîi # Radio Chisinau
Ambasadorul României la Chișinău, Cristian-Leon Țurcanu, a asigurat la întrevederea avută cu ministrul Apărării, Anatolie Nosatîi, că sprijinul constant al României pentru R. Moldova va continua în mod consecvent.
18:40
CEC a demarat procedura de control complex al finanțării Blocului Patriotic și a Partidului Inima Moldovei # Radio Chisinau
În temeiul hotărârii Comisiei Electorale Centrale nr. 3993 din 17 septembrie 2025, autoritatea electorală a început procedura de efectuare a controlului complex al finanțării activității Blocului Electoral „Patriotic al Socialiștilor, Comuniștilor, Inima și Viitorul Moldovei”, pentru perioada 3 august – 1 octombrie 2025 și al Partidului Politic Partidul Republican „INIMA MOLDOVEI”, pentru perioada 1 mai – 31 august 2025 și pentru perioada 3 august – 1 octombrie 2025 (activitatea în cadrul Blocului Electoral „Patriotic al Socialiștilor, Comuniștilor, Inima și Viitorul Moldovei”).
18:15
Tarifele la gazele naturale vor fi ajustate la începutul anului 2026. Despre aceasta a anunțat directorul Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică (ANRE), Eugen Carpov, informează MOLDPRES.
17:50
Activitatea economică în zona euro a înregistrat în octombrie cel mai rapid ritm de creștere din mai 2023 până în prezent, arată rezultatele unui sondaj S&P Global, publicat miercuri.
17:30
România și Ucraina, noii lideri ai companiilor străine din Moldova Innovation Technology Park # Radio Chisinau
Companiile din România și Ucraina își consolidează prezența în cadrul Moldova Innovation Technology Park (MITP), marcând o schimbare semnificativă în structura capitalului străin care alimentează dezvoltarea sectorului IT din Republica Moldova. Dacă în 2023 Statele Unite dominau topul companiilor străine înregistrate în Parc, începând cu 2024 România a trecut pe primul loc, urmată de Ucraina, care a urcat rapid în clasament. Tendința s-a menținut și în 2025, confirmând o reorientare regională a interesului investițional către Moldova.
17:05
O judecătoare de la Curtea de Apel Centru, demisă în urma evaluării externe. Alți doi magistrați au promovat vettingul # Radio Chisinau
Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a aprobat rezultatele reevaluării externe pentru trei judecători, în cadrul procesului de vetting, stabilind promovarea evaluării pentru doi dintre aceștia și nepromovarea pentru unul.
16:45
„Comatogen” – noul film semnat de Igor Cobileanski, din 6 noiembrie în cinematografe # Radio Chisinau
Lansarea filmului „Comatogen”, regizat de Igor Cobileanski, va avea loc în cinematografele din țară începând cu 6 noiembrie, producția fiind realizată de OWH Studio în coproducție România – Republica Moldova.
16:25
România investește în NATO și NATO investește în România, a declarat, miercuri, secretarul general al Alianței Nord-Atlantice, Mark Rutte.
16:15
Guvernul a schimbat perioada de declarare a veniturilor pentru compensațiile la energie # Radio Chisinau
Cetățenii care vor solicita compensații la energie vor trebui să declare veniturile obținute între lunile mai și octombrie, dar nu pentru perioada aprilie-septembrie, cum era anterior. Noua măsură se conține într-un proiect de hotărâre a Guvernului cu privire la modificarea Regulamentului de acordare a compensațiilor la energie, transmite IPN.
15:55
Franța. Un bărbat a intrat cu mașina în mai mulți pietoni, în timp ce striga „Allah Akbar” # Radio Chisinau
Un bărbat de 35 de ani a fost reținut miercuri dimineață la Saint-Pierre-d'Oléron, pe insula Charente-Maritime, în vestul Franței după ce ar fi lovit intenționat mai mulți pietoni strigând „Allah Akbar!. Dintre cele zece persoane lovite, patru se află în stare de urgență absolută, scrie Le Figaro.
15:40
Ora de Vârf | Ion Tăbârță: Centrul cultural rus de la Chișinău s-a transformat într-un element al războiului hibrid al Rusiei pe teritoriul R. Moldova (Audio) # Radio Chisinau
Centrul Rus de Știință și Cultură de la Chișinău va fi închis. Guvernul Republicii Moldova a inițiat procedura de denunțare a acordului cu Federația Rusă privind funcționarea centrului, intrat în vigoare în 2001. Decizia urmează să fie votată de către Parlament și promulgată de președintă.
15:20
Autoritatea Națională de Integritate (ANI) a constatat o diferență semnificativă între averea dobândită și veniturile obținute de către bașcanul UTA Găgăuzia, Evghenia Guțul, precum și de membrii familiei acesteia, pentru perioada 2024–2025.
15:00
Fracțiunea PAS va avea 8 deputați noi. Curtea Constituțională urmează să valideze mandatele # Radio Chisinau
Fracțiunea parlamentară a Partidului Acțiune și Solidaritate a rămas fără 8 deputați după ce Comisia Electorală Centrală, întrunită astăzi în ședință, a luat act de vacanța acestora. Este vorba despre mandatele deținute anterior de Dan Perciun, Emil Ceban, Nicolae Popescu, Mihai Popșoi, Ludmila Catlabuga, Vladimir Bolea, Dorin Recean și Artur Mija. Aceștia au fost numiți în noi funcții în Guvern sau au renunțat la mandat, transmite Radio Chișinău.
14:45
VIDEO | Șeful NATO a ajuns în România. Mark Rutte a fost primit de Nicușor Dan la Palatul Cotroceni # Radio Chisinau
Secretarul General al NATO, Mark Rutte, a ajuns în România, prima sa vizită în țara noastră, de la preluarea mandatului în fruntea Alianței. Acesta va avea întâlniri cu președintele Nicușor Dan, cu premierul Ilie Bolojan și președinții Parlamentului și va participa la NATO-Industry Forum 2025.
14:40
Directoarea Liceului „Gheorghe Asachi” riscă să rămână fără gradele didactice și manageriale # Radio Chisinau
Directoarea Liceului „Gheorghe Asachi” din capitală, care a fost reținută recent într-un dosar de corupție, riscă să rămână fără gradele didactice și manageriale. Precizarea a fost făcută de ministrul Educației și Cercetării, Dan Perciun, care a anunțat că acest caz este investigat de Comisia națională de etică și integritate, informează MOLDPRES.
14:15
VIDEO | Momentul în care Ucraina atacă infrastructura energetică a două orașe rusești. Oficialitățile vorbesc de drone, localnicii de rachete # Radio Chisinau
O termocentrală a fost lovită în orașul rus Oriol. Un alt atac s-a produs în alt oraș centru regional, Vladimir. În timp ce guvernatorul rus al regiunii vorbește de doborârea unor drone, localnicii susțin că loviturile au fost puternice și mai degrabă provin de la rachete.
13:55
Alexandru Munteanu va efectua prima sa vizită externă în calitate de premier la București, iar cea de-a doua – la Bruxelles. Anunțul a fost făcut de premier înaintea primei ședințe a noului Guvern, transmite MOLDPRES.
13:35
A murit Emeric Ienei, antrenorul care a reușit cea mai mare performanță a fotbalului românesc # Radio Chisinau
Emeric Ienei s-a stins din viață astăzi, 5 noiembrie, la vârsta de 88 de ani, la spital, în Oradea, din cauza unei comoții cerebrale. Decesul a fost confirmat de către Sandu Boc, un apropiat al lui Emeric Ienei.
13:30
Începând cu 1 ianuarie 2026, mai mulți elevi și tineri sportivi care obțin performanțe la nivel european și mondial vor beneficia de indemnizații financiare lunare. Executivul a decis extinderea Programului de burse pentru sportivi, astfel încât sprijinul financiar să acopere un număr mai mare de categorii de vârstă.
13:25
13:00
ANRE a dat publicității prețurile maxime la care pot fi comercializați principalii carburanți auto, valabile pentru ziua de mâine, 6 noiembrie.
12:45
Ministrul Sănătății, Emil Ceban, respinge acuzațiile privind presupuse diplome false eliberate medicilor români: „Este un fals. Universitatea de Medicină nu poate face așa ceva” # Radio Chisinau
Ministrul Sănătății, Emil Ceban, care până de curând a deținut funcția de rector al Universității de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu”, respinge categoric orice acuzație sau suspiciune potrivit căreia instituția ar fi eliberat diplome de rezidențiat unor medici din România care nu ar fi frecventat cursurile. „Este un fals”, a declarat tranșant Emil Ceban, în reacție la informațiile apărute după ce autoritățile din România au efectuat percheziții într-un dosar care vizează mai mulți medici români, transmite MOLDPRES.
12:25
Reacția lui Donald Trump, după ce Zohran Mamdani, „cel mai mare coșmar” al său, a câștigat alegerile din New York. „Donald Trump, știu că te uiți, dă volumul mai tare”, îi spusese Mamdani # Radio Chisinau
Primarul ales al New York-ului, Zohran Mamdani, care s-a descris drept „cel mai mare coșmar al lui Trump”, a declarat că a demonstrat cum democrații îl pot învinge pe președintele în timp ce sărbătorea victoria în alegeri, susținând că știe că liderul de la Casa Albă îl urmărește în acele momente, relatează Reuters și Sky News.
12:10
Guvernul a aprobat acordul privind implementarea controlului coordonat la punctul de trecere a frontierei Cantemir–Fălciu # Radio Chisinau
La punctul feroviar de trecere a frontierei Cantemir (Republica Moldova) – Fălciu (România) va fi implementat controlul coordonat, pe teritoriul României, pe ambele sensuri de control. Cabinetul de miniștri a aprobat Acordul dintre Guvernele celor două state, semnat la 1 octombrie, la București.
11:55
Tații cu gemeni sau mai mulți copii vor beneficia de concediu paternal extins și indemnizație pentru fiecare copil # Radio Chisinau
Guvernul a aprobat modificări la Regulamentul privind condițiile de stabilire, modul de calcul și plata indemnizației paternale. Potrivit noilor prevederi, începând cu 1 iulie 2025, tații de gemeni pot solicita 15 zile calendaristice de concediu paternal pentru fiecare copil, beneficiind și de indemnizația corespunzătoare pentru fiecare caz în parte.
11:35
Chișinăul a inițiat procedura de denunțare a Acordul cu Rusia privind funcționarea centrelor culturale. Cristian Jardan: „Se desfășurau activități de subminare a suveranității R. Moldova” # Radio Chisinau
Guvernul Republicii Moldova a inițiat procesul de denunțare a Acordului cu Federația Rusă privind înființarea și funcționarea centrelor culturale, semnat la Moscova la 30 octombrie 1998 și intrat în vigoare la 4 iulie 2001. Decizia urmează să fie votată de Parlament și promulgată de șefa statului. Inițiativa, promovată de Ministerul Culturii la solicitarea Ministerului Afacerilor Externe, are scopul de a înceta efectele juridice ale acordului și de a elimina un instrument de propagandă rusă de pe teritoriul țării, relatează MOLDPRES.
11:15
Dorin Damir și Octavian Orheianu, vizați de percheziții într-un dosar de evaziune fiscală și preluarea companiei Pro Imobil # Radio Chisinau
Dorin Damir și Octavian Orheianu sunt vizați de percheziții desfășurate miercuri, 5 noiembrie, de către Inspectoratul Național de Investigații (INI) și Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS). Potrivit surselor Ziarului de Gardă, acțiunile au loc în cadrul a două dosare penale ce vizează evaziunea fiscală și preluarea, în anul 2017, a companiei „Pro Imobil” de către un grup de persoane presupus afiliate celor doi.
Ieri
11:00
Radu Vrabie a fost numit în funcția de director al Serviciului Vamal. Decizia a fost luată astăzi de Guvern, transmite MOLDPRES.
10:40
Fostul ministrul al muncii și protecției sociale, Alexei Buzu, a fost numit în funcția de secretar general al Cancelariei de Stat. O hotărâre în acest sens a fost aprobată astăzi la prima ședință a Guvernului condus de Alexandru Munteanu, transmite IPN.
10:25
Efectul aderării la UE: PIB-ul României pe locuitor a crescut de șase ori în ultimii 20 de ani # Radio Chisinau
În ultimele două decenii, economia română a înregistrat o creștere impresionantă, ce a atras atenția analiștilor economici din întreaga Europă. Produsul Intern Brut pe cap de locuitor în România a crescut de la 2.820 euro pe cap de locuitor în 2004 la 18.560 euro în 2024, adică o creștere cu 658%, potrivit datelor Eurostat, citate de Dunav Most.
10:05
LIVE | Prima ședință de Guvern condusă de prim-ministrul Alexandru Munteanu. Denunțarea acordului cultural cu Rusia și proiectul privind controlul coordonat la Cantemir-Fălciu, pe ordinea de zi # Radio Chisinau
Noul cabinet de miniștri se întrunește astăzi în prima ședință de Guvern condusă de prim-ministrul Alexandru Munteanu. Proiectul de lege pentru denunțarea Acordului cu Guvernul Federației Ruse privind înființarea și funcționarea centrelor culturale se află pe ordinea de zi a ședinței.
09:50
Percheziții la medici români care au cerut ilegal echivalarea unor studii de rezidențiat care ar fi fost făcute în R. Moldova # Radio Chisinau
Procurorii și polițiștii români efectuează 14 percheziții într-un dosar care vizează înșelăciune, fals material în înscrisuri oficiale, fals informatic, uz de fals și exercitarea fără drept a unei profesii sau activități. Mai mulți medici au cerut Ministerului Sănătății al României recunoașterea studiilor la Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” din Chișinău, dar procurorii suspectează că Rezidențiatul nu s-a efectuat în realitate.
