UE pregătește noi restricții pentru ruși. Vize Schengen cu intrare unică și excepții limitate

Ministrul Sănătății, Emil Ceban, care până de curând a deținut funcția de rector al Universității de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu”, respinge categoric orice acuzație sau suspiciune potrivit căreia instituția ar fi eliberat diplome de rezidențiat unor medici din România care nu ar fi frecventat cursurile. „Este un fals”, a declarat tranșant Emil Ceban, în reacție la informațiile apărute după ce autoritățile din România au efectuat percheziții într-un dosar care vizează mai mulți medici români, transmite MOLDPRES.