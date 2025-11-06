Amenzi de 94 milioane de lei pentru corupere electorală: Achitate – nici 3%.

06:10

Armata ucraineană a negat miercuri afirmațiile Moscovei conform cărora soldații săi ar fi fost încercuiți de trupe rusești la Pokrovsk, epicentrul luptelor de pe linia frontului de est, relatează AFP. O luptă aprigă se dă pentru controlul asupra acestui centru logistic din regiunea industrială Donețk, pe care Kremlinul încearcă să-l ocupe cu prioritate, transmite Agerpres.