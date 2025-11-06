Activitate solară intensă: o furtună geomagnetică puternică ar putea lovi Pământul în următoarele ore

10:30

Doi bărbați de 30 și 27 de ani au fost condamnați la opt ani de închisoare, cu executare în penitenciar de tip semiînchis, pentru șantaj și uzurpare de calități oficiale. Totodată, instanța i-a amendat cu câte 100.000 de lei fiecare. Ancheta a stabilit că cei doi au pus la cale un plan infracțional prin care intenționau […] Articolul Doi bărbați, trimiși la răcoare după ce s-au dat drept polițiști și au șantajat două prostituate apare prima dată în Realitatea.md.