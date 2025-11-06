Activitate solară intensă: o furtună geomagnetică puternică ar putea lovi Pământul în următoarele ore
Realitatea.md, 6 noiembrie 2025 10:10
O ejecție de masă coronală (CME) provenită de pe Soare este așteptată să ajungă pe Pământ începând de joi seară, 6 noiembrie, potrivit Centrului pentru Prognoza Meteo Spațială (SWPC) al Administrației Naționale Oceanice și Atmosferice (NOAA) din Statele Unite. Specialiștii au emis o avertizare de nivel G3 (puternică) pentru zilele de joi și vineri, semnalând
Acum 5 minute
10:30
Doi bărbați, trimiși la răcoare după ce s-au dat drept polițiști și au șantajat două prostituate # Realitatea.md
Doi bărbați de 30 și 27 de ani au fost condamnați la opt ani de închisoare, cu executare în penitenciar de tip semiînchis, pentru șantaj și uzurpare de calități oficiale. Totodată, instanța i-a amendat cu câte 100.000 de lei fiecare. Ancheta a stabilit că cei doi au pus la cale un plan infracțional prin care intenționau
Acum 15 minute
10:20
Doina German: Parlamentul renunță la grupurile parlamentare de prietenie cu Rusia și Belarus # Realitatea.md
Comisia pentru politică externă din Legislatura a XII-a renunță la grupurile parlamentare de prietenie cu Rusia și Belarus pe durata războiului de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei. Anunțul a fost făcut de vicepreședintele Parlamentului, deputatul PAS, Doina Gherman, pe Facebook. "Credem cu tărie în necesitatea menținerii grupurilor de prietenie cu statele care respectă suveranitatea, independența
10:20
VIDEO Grup criminal specializat în „trecerea peste Prut” a afro-asiaticilor, destructurat de IGPF, la Cahul # Realitatea.md
Un grup criminal organizat, specializat în facilitarea migrației ilegale a cetățenilor proveniți din țări afro-asiatice, a fost destructurat de către angajații Poliției de Frontieră din cadrul Direcției regionale Sud, sub conducerea Procuraturii Cahul. Operațiunea a avut loc în urma măsurilor speciale de investigație și a acțiunilor de urmărire penală, desfășurate pe parcursul mai multor luni.
Acum 30 minute
10:10
VIDEO Bani pentru compensații sunt! Radu Marian: „Avem creșteri de încasări pe interior” # Realitatea.md
Proiectul legii bugetului de stat urmează să fie finalizat la sfârșitul lunii noiembrie, iar în document vor fi incluse fonduri pentru compensațiile din anul 2026. Anunțul a fost făcut de președintele Comisiei economie, buget și finanțe, Radu Marian. Potrivit lui, autoritățile își propun ca populația să nu plătească mai mult pentru resursele energetice decât anul
10:10
10:10
O explozie a avut loc la o fabrică a companiei CF Industries din statul american Mississippi, provocând o scurgere de amoniac anhidru. Incidentul s-a produs pe 5 noiembrie, în jurul orei 16:25, ora locală, (00:25, Republica Moldova.) Uzina este situată la nord de orașul Yazoo City, o zonă industrială importantă pentru producția de îngrășăminte și
Acum o oră
10:00
Ucraina a reluat importurile de gaze prin Moldova, după atacurile rusești asupra infrastructurii energetice # Realitatea.md
Ucraina a reluat importurile de gaze prin ruta sudică Transbalcanică, care trece prin Republica Moldova, România și Bulgaria, ca răspuns la intensificarea atacurilor rusești asupra infrastructurii de gaze și energie, care au redus producția internă cu cel puțin jumătate, scrie BANI.MD. Potrivit operatorului ucrainean de tranzit, miercuri, 5 noiembrie, Ucraina a primit 1,1 milioane de
09:50
O mașină s-a izbit violent într-un copac la Ocnița: Un mort și un rănit. Cine era la volan? # Realitatea.md
O persoană a murit, iar alta a ajuns la spital după ce mașina în care se aflau a fost implicată într-un accident violent, miercuri, 5 noiembrie, pe traseul R-8/1 Otaci – Dondușeni. Potrivit poliției, o Toyota Avensis a derapat de pe carosabil și s-a izbit de un copac. În urma impactului, șoferul de 36 de
Acum 2 ore
09:30
09:20
Ucraina intenţionează să renunţe la denumirea „copeică" pentru moneda sa, un simbol rămas din perioada dominaţiei sovietice, urmând să introducă în loc termenul istoric „şah", a anunţat guvernatorul Băncii Naţionale a Ucrainei, Andri Pişni, citat de Reuters. Potrivit oficialului, noua denumire ar putea fi introdusă chiar în cursul acestui an, în cadrul unei reforme monetare
08:40
Declarații la RLIVE TV: Școlile din Chișinău sunt supraaglomerate din cauza migrației și a dorinței de studii mai bune # Realitatea.md
În ultimii cinci ani, numărul elevilor din Chișinău a crescut cu aproximativ 13.000. Cea mai mare creștere s-a înregistrat în clasele gimnaziale, unde au fost înmatriculați șapte din zece elevi noi. Autoritățile locale afirmă că valul de copii se datorează migrației părinților spre capitală, dar și interesului acestora pentru o școală mai bună. Prezent la
Acum 4 ore
08:30
CEC se întrunește în ședință. Ce alte evenimente poți urmări în direct pe RLIVE TV și Rlive.md # Realitatea.md
Evenimentele pe care le poți urmări astăzi, 6 noiembrie, în direct pe RLIVE TV și rlive.md: 09:00 Prezentarea studiului „100 cele mai presante probleme ale Republicii Moldova" 10:00 Studiul Sociologic „Percepțiile cetățenilor privind gestionarea serviciilor de colectare și evacuare a deșeurilor" 10:00 Dezbaterea publică de informare electorală la tema: „Înfrângerea Kremlinului în Moldova: motive, avantaje
08:10
UE a început negocierile cu „Big Tech” pentru ca deepfake-urile produse cu AI să fie marcate online # Realitatea.md
Uniunea Europeană a lansat miercuri un amplu proces de consultare pentru a se asigura că imaginile și clipurile video generate cu ajutorul algoritmilor de inteligență artificială vor putea fi identificate cu ușurință în mediul online, relatează Politico. Comisia Europeană a invitat principalele organizații din industria tehnologică la o primă rundă de discuții privind etichetarea conținutului
08:10
Ziua de 6 noiembrie 2025 aduce o energie specială, dominată de dorința de echilibru, claritate și sinceritate față de sine. Astrele te îndeamnă să asculți mesajele subtile din jurul tău și să-ți urmezi intuiția. Este o zi a alegerilor conștiente și a echilibrului între rațiune și emoție. Unele zodii se află în fața unor decizii
08:00
Un atac cu drone desfășurat pe timpul nopții în regiunea Volgograd, din sudul Rusiei, a dus la moartea unei persoane și a declanșat un incendiu într-o zonă industrială, au anunțat joi dimineață autoritățile locale. „În urma unui atac terorist cu drone asupra unui bloc rezidenţial de 24 de etaje balcoanele au fost avariate, iar geamurile
07:40
Blocajul bugetar din SUA, cel mai lung din istorie: peste 700.000 de angajați federali, fără salarii # Realitatea.md
Blocajul bugetar din Statele Unite a devenit miercuri cel mai lung din istorie, intrând în a 36-a zi, potrivit The Guardian. Recordul anterior, de 35 de zile, fusese stabilit în decembrie 2018 – ianuarie 2019, tot în timpul mandatului lui Donald Trump. Atunci, finanțarea guvernului a fost suspendată după ce Trump a insistat ca legea
07:20
O tânără de 16 ani din Strășeni este dată în căutare. Oamenii legii cer ajutorul cetățenilor # Realitatea.md
Poliția și rudele sunt alertate de dispariția unei adolescente. Mamăligă Cristina, o tânără de 16 ani, a dispărut pe data de 04.11.2025 a fost văzută ultima oară în municipiul Strășeni. Cei care au văzut-o pe tânăra din imagine sau dețin informații cu privire la locul aflării acesteia sunt rugați să anunțe cea mai apropiată unitate
07:10
Serviciul Hidrometeorologic de Stat prognozează pentru astăzi, 6 noiembrie cer predominant noros, cu ploi slabe izolate pe timpul nopții. Ziua, vremea va fi în general fără precipitații semnificative. Meteorologii avertizează că, în orele nocturne și dimineața, local se va forma ceață, fenomen care poate reduce vizibilitatea pe drumuri. În acest context, șoferii sunt îndemnați să
07:00
Banca Națională a Moldovei a publicat cotațiile oficiale ale monedelor pentru data de 6 noiembrie. Potrivit noilor date, euro scade cu un ban și va fi cotat la 19 lei și 67 de bani. Dolarul american rămâne neschimbat, menținându-se la 17 lei și 12 bani. Leul românesc este evaluat la 3 lei și 86 de
Acum 6 ore
06:10
Persoanele cu boala Alzheimer care fac zilnic între 3.000 şi 5.000 de paşi îşi pot încetini semnificativ declinul cognitiv, arată un nou studiu. Cercetarea, realizată de o echipă de la Facultatea de Medicină a Universităţii Harvard şi publicată în luni, în prestigioasa revistă Nature Medicine, sugerează că nu este nevoie de pragul de 10.000 de paşi
Acum 12 ore
23:00
Organizația Mondială a Sănătății (OMS) intenționează să lanseze o amplă campanie de vaccinare în Fâșia Gaza în cursul zilei de duminică, 9 noiembrie curent, informează agerpres.ro. Aproximativ 44.000 de copii, la care medicii nu au putut să ajungă în timpul celor doi ani de război dintre Israel și organizația palestiniană teroristă Hamas, vor fi vaccinați
22:50
22:40
22:10
Banca Națională a Moldovei, pregătită să intervină pentru menținerea stabilității financiare # Realitatea.md
Banca Națională a Moldovei monitorizează atent evoluția inflației și este pregătită să adopte măsurile necesare pentru a menține stabilitatea prețurilor și a sprijini creșterea economică, a declarat guvernatoarea Anca Dragu, în cadrul unei întrevederi cu ambasadorul Germaniei în Republica Moldova, Hubert Knirsch. În cadrul discuției, Anca Dragu a subliniat că deciziile adoptate de Banca Națională
Acum 24 ore
21:30
În Republica Moldova, asigurarea unei locuințe evaluate la 100 de mii de euro costă, în medie, aproximativ 2000 de lei, în funcție de riscurile incluse în poliță. Potrivit datelor prezentate de Comisia Națională a Pieței Financiare (CNPF), doar 2-3% dintre imobilele locative din țară sunt în prezent asigurate. Instituția îndeamnă cetățenii să-și protejeze locuințele și
20:30
Noi detalii despre accidentul tragic de la Strășeni: Doi copii și o femeie, internați cu traumatisme # Realitatea.md
Noi informații despre gravul accident rutier care s-a produs pe traseul M5, între localitățile Codreanca și Greblești, în care un bărbat și o femeie au decedat pe loc. Potrivit poliției, cauza accidentului ar fi o manevră de depășire neregulamentară. Potrivit poliției, din cercetările preliminare, s-a stabilit că o femeie de 38 de ani, conducând o
20:20
Copilul de trei ani, lovit marți seara, 4 noiembrie, de o mașină la Comrat, este internat în secția de reanimare a Institutului Mamei și Copilului din Chișinău. Redacția Realitatea.md a solicitat o reacție în acest sens de la reprezentanții instituției, care ne-au comunicat următoarele: „Pacientul, în vârstă de 3 ani, a fost transferat la Institutul
19:50
VIDEO Angelina Jolie a vizitat un spital pentru copii din Herson. Bodyguardul ei, implicat într-un incident # Realitatea.md
Actrița și regizoarea americană Angelina Jolie, ambasadoare a bunăvoinței UNICEF, a efectuat miercuri, 5 noiembrie, o vizită privată în orașul Herson, Ucraina. Potrivit Censor.NET, Jolie a vizitat mai multe facilități medicale, printre care un spital pentru copii și o maternitate. Fotografii distribuite pe rețelele de socializare o arată pe Angelina Jolie întâlnindu-se cu copiii dintr-un
19:20
VIDEO Impact grav la Strășeni. Două persoane au murit, iar alte trei au fost duse la spital # Realitatea.md
Două persoane au murit, iar alte trei au ajuns la spital, după ce au fost implicate într-un grav accident produs miercuri seara, 5 noiembrie, pe traseul dintre satele Greblești și Codreana, raionul Strășeni. În urma coliziunii frontale dintre două mașini, un bărbat și o femeie au decedat pe loc, iar un adult și doi minori
19:10
Clase moderne EduLIFE în 35 de școli profesionale din țară: Elevii își dezvoltă competențele pentru carieră # Realitatea.md
Peste 25 000 de elevi din 35 de instituții de învățământ profesional tehnic din 12 raioane ale Republicii Moldova și municipiul Chișinău își desfășoară astăzi orele în clasa EduLIFE. Aceste spații inovatoare, amenajate în aproape jumătate dintre instituțiile de învățământ profesional tehnic din țară, sprijină dezvoltarea competențelor de viață, a abilităților socio-emoționale și a pregătirii
19:00
Liderul PSRM, Igor Dodon, este supărat că Rusia și Belarus nu se regăsesc în lista prietenilor Republicii Moldova. Potrivit lui, este pentru prima dată în cei 34 de ani de independență când se întâmplă un astfel de caz, pe care îl consideră rușinos. „În lista grupurilor parlamentare de prietenie cu țările din străinătate propusă de
18:40
FOTO Proiect european inedit lansat la Chișinău: Investiții de milioane în cooperare și antreprenoriat # Realitatea.md
La Chișinău a fost lansat proiectul EUroBRIDGE_UA_MD, un demers european multilateral și inedit, realizat în cooperare cu Ucraina
18:10
60 000 de € pentru a „aranja” un dosar penal: Un bărbat, reținut pentru trafic de influență, trimis în judecată # Realitatea.md
Un bărbat, învinuit de trafic de influență, a fost trimis pe banca acuzaților. Cauza penală a fost inițiată în luna august 2025. „Cauza penală a fost inițiată în august curent de către Procuratura Anticorupție, iar conform probatoriului administrat în comun cu Centrul Național Anticorupție, învinuitul ar fi pretins de la o persoană acuzată de comiterea […] Articolul 60 000 de € pentru a „aranja” un dosar penal: Un bărbat, reținut pentru trafic de influență, trimis în judecată apare prima dată în Realitatea.md.
17:50
Metsola revine în Parlamentul Moldovei. Deputații au ședință plenară, iar șefa Legislativului UE va vorbi la tribună # Realitatea.md
Roberta Metsola urmează să aibă un discurs la tribuna Parlamentului de la Chișinău. Deputații moldoveni urmează să se convoace în ședință plenară pe 7 noiembrie. În debutul reuniunii, Roberta Metsola, va susține un discurs cu ocazia constituirii Parlamentului de legislatura a XII-a, transmite serviciul de presă al Legislativului. Roberta Metsola a mai avut anterior un […] Articolul Metsola revine în Parlamentul Moldovei. Deputații au ședință plenară, iar șefa Legislativului UE va vorbi la tribună apare prima dată în Realitatea.md.
17:40
Olesea Stamate, în prima ședință de judecată cu PAS. Reprezentanții partidului au lipsit # Realitatea.md
Fosta deputată PAS, Olesea Stamate, a anunțat că astăzi a avut loc prima ședință de judecată în procesul pe care l-a intentat politiciana împotriva Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), după excluderea sa din formațiune. Potrivit fostei deputate, reprezentantul PAS nu s-a prezentat la ședință. „Astăzi a avut loc prima ședință din cadrul procesului judiciar pe […] Articolul Olesea Stamate, în prima ședință de judecată cu PAS. Reprezentanții partidului au lipsit apare prima dată în Realitatea.md.
17:20
17:20
Scad temperaturile și revin ploile: meteorologii anunță vreme mohorâtă pentru următoarele zile # Realitatea.md
Meteorologii prognozează o scădere ușoară a temperaturilor în următoarele zile. La noapte, în unele localități ale țării, se așteaptă ploi slabe, iar pentru dimineață sunt anunțate ceață și vânt, transmite IPN Potrivit meteorologului Natalia Gherasim de la Serviciul Hidrometeorologic de Stat (SHS), schimbarea vremii este influențată de alternanța dintre o dorsală și un talveg atmosferic, […] Articolul Scad temperaturile și revin ploile: meteorologii anunță vreme mohorâtă pentru următoarele zile apare prima dată în Realitatea.md.
17:10
VIDEO După SUA, și Rusia se pregătește de teste nucleare. Putin a convocat o reuniune la Kremlin # Realitatea.md
Președintele Rusiei, Vladimir Putin, a convocat la Kremlin o reuniune operativă cu membrii permanenți ai Consiliului de Securitate al Federației Ruse. Ministrul rus al Apărării, Andrei Belousov, a declarat că este momentul oportun ”să se înceapă imediat pregătirile pentru desfășurarea unor teste nucleare la scară largă”, după ce Statele Unite ale Americii (SUA) au testat o […] Articolul VIDEO După SUA, și Rusia se pregătește de teste nucleare. Putin a convocat o reuniune la Kremlin apare prima dată în Realitatea.md.
17:10
17:00
VIDEO Preşedinta Mexicului a fost agresată sexual în plină stradă, în timpul unei vizite în centrul capitalei țării # Realitatea.md
Agenţii Secretariatului pentru Securitatea Cetăţenilor din Ciudad de Mexico au arestat marţi un bărbat pentru că a hărţuit-o pe stradă pe preşedinta Claudia Sheinbaum în timpul unei vizite publice în centrul istoric, relatează Reuters. Faptele s-au petrecut în timp ce Claudia Sheinbaum se îndrepta către un eveniment la Ministerul Educaţiei Publice şi saluta trecătorii în […] Articolul VIDEO Preşedinta Mexicului a fost agresată sexual în plină stradă, în timpul unei vizite în centrul capitalei țării apare prima dată în Realitatea.md.
16:50
Molozul era aruncat de pe clădirea hotelului Dacia din cauza unui tub deteriorat. Un responsabil, amendat de INST # Realitatea.md
Molozul a fost aruncat de la înălțime, pe șantierul de demolare a fostului hotel Dacia, deoarece tubul de evacuare a fost deteriorat. Funcționarii din cadrul Inspectoratului Național pentru Supraveghere Tehnică a amendat un responsabil tehnic, urmare a incidentului. Conform unui răspuns recepționat de redacția Realitatea, conducătorul lucrărilor de demolare de pe șantier a declarat că, […] Articolul Molozul era aruncat de pe clădirea hotelului Dacia din cauza unui tub deteriorat. Un responsabil, amendat de INST apare prima dată în Realitatea.md.
16:40
VIDEO Mark Rutte, la București: NATO investește în România și va apăra fiecare centimetru al teritoriului său # Realitatea.md
Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a efectuat prima sa vizită oficială în România în această calitate, fiind primit la Palatul Cotroceni de președintele României, Nicușor Dan. Cei doi oficiali au susținut miercuri, 5 noiembrie curent, o conferință de presă comună, în care au discutat despre securitatea pe flancul estic al Alianței, situația din Ucraina, […] Articolul VIDEO Mark Rutte, la București: NATO investește în România și va apăra fiecare centimetru al teritoriului său apare prima dată în Realitatea.md.
16:40
Ceban s-a întâlnit cu ambasadorul Greciei. Au discutat proiecte de colaborare între Chișinău și Atena # Realitatea.md
Primarul municipiului Chișinău, Ion Ceban, a avut o întrevedere cu Ambasadorul Greciei în Republica Moldova, E.S. Nikolaos Krikos, în cadrul căreia au fost abordate mai multe oportunități de colaborare între autoritățile municipale și partea elenă. Potrivit edilului, discuțiile s-au concentrat pe dezvoltarea urbană durabilă, promovarea turismului cultural și istoric, modernizarea infrastructurii și a serviciilor publice, […] Articolul Ceban s-a întâlnit cu ambasadorul Greciei. Au discutat proiecte de colaborare între Chișinău și Atena apare prima dată în Realitatea.md.
16:30
Copiii născuți în stânga Nistrului vor primi automat „cetățenie transnistreană”. Krasnoselski urmează să promulge o pretinsă lege care va reglementa procedura. Bebelușii vor fi trecuți în acte drept transnistreni dacă cel puțin unul dintre părinți are pretinsa cetățenie are regiunii. Măsura se va aplica chiar dacă micuții vin pe lume în afara regiunii separatiste a […] Articolul Copiii născuți în stânga Nistrului vor primi automat „cetățenie transnistreană” apare prima dată în Realitatea.md.
16:30
Moldova, în inima Europei: eveniment cultural la BOZAR Palais des Beaux-Arts din Bruxelles # Realitatea.md
Republica Moldova a fost în centrul atenției la prestigiosul centru cultural BOZAR – Palais des Beaux-Arts din Bruxelles, printr-un eveniment dedicat relației tot mai apropiate dintre țara noastră și Uniunea Europeană, organizat în ziua prezentării Raportului de extindere al Comisiei Europene 2025. La recepție au participat Președinta Maia Sandu, Comisara europeană pentru Extindere, Marta Kos, […] Articolul Moldova, în inima Europei: eveniment cultural la BOZAR Palais des Beaux-Arts din Bruxelles apare prima dată în Realitatea.md.
16:20
Tariful la gazele naturale va fi revizuit în ianuarie 2026. Anunțul a fost făcut de către directorul Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică (ANRE), Eugen Carpov. Noul furnizor, compania de stat Energocom, urmează să prezinte calculele la final de an şi, pe baza lor, să vină cu o cerere de modificare a preţurilor la consumatorii […] Articolul ANRE: Tariful la gazele naturale va fi revizuit în ianuarie 2026 apare prima dată în Realitatea.md.
16:20
Bălți extinde călătoriile gratuite: autobuzele urbane intră în rețeaua de transport public # Realitatea.md
Elevii, pensionarii, veteranii de război și persoanele cu grad de dizabilitate vor călători gratuit nu doar cu troleibuzele, ci și cu autobuzele. Măsurile au fost aplicate, astăzi, pe 5 noiembrie, în urma unei decizii luate de către administratorii întreprinderilor municipale. Primarul orașului Bălți, Alexandr Petkov, a dat indicații Întreprinderii Municipale „Direcția de troleibuze” privind aplicarea […] Articolul Bălți extinde călătoriile gratuite: autobuzele urbane intră în rețeaua de transport public apare prima dată în Realitatea.md.
16:00
Ministrul Economiei, Eugen Osmochesu, afirmă că Republica Moldova are potențialul de a înregistra o creștere economică de 3–4% peste scenariul actual, dacă vor fi implementate reformele prioritare privind dereglementarea și stimularea investițiilor. Oficialul a respins percepția potrivit căreia interesul investitorilor ar fi scăzut din cauza contextului geopolitic, scrie bani.md. „Eu spun că nu este […] Articolul Osmochescu spune că investitorii sunt „confidențiali”, dar promite +4% la PIB apare prima dată în Realitatea.md.
15:30
Moldovenii sunt impresionați de thrillerul romantic „Puterea Dragostei”: Un film moldovenesc ca la Hollywood! # Realitatea.md
Thrillerul romantic „Puterea Dragostei”, regizat de Ivan Naniev, continuă să stârnească ecouri puternice după proiecțiile din Chișinău și din orașele incluse în caravana filmului. Cei care au văzut pelicula spun că este „un film cum rar se face în Moldova” și îi îndeamnă pe alții să nu-l rateze. Spectatorii au apreciat în special povestea tensionată, […] Articolul Moldovenii sunt impresionați de thrillerul romantic „Puterea Dragostei”: Un film moldovenesc ca la Hollywood! apare prima dată în Realitatea.md.
15:10
Actualitatea politică, în dezbateri! Deputații Radu Marian și Vasile Costiuc, sunt invitații emisiunii Rezoomat! # Realitatea.md
În această seară, de la ora 20:00, vă invităm să urmăriți o nouă ediție a emisiunii „Rezoomat”, moderată de jurnalista Ileana Pîrgaru. Invitații emisiunii sunt vicepreședintele PAS, Radu Marian, și președintele fracțiunii Democrația Acasă, Vasile Costiuc. În timpul emisiunii vor fi analizate cele mai importante subiecte de actualitate printre: Analiza Raportului de Extindere – evaluarea progreselor înregistrate de […] Articolul Actualitatea politică, în dezbateri! Deputații Radu Marian și Vasile Costiuc, sunt invitații emisiunii Rezoomat! apare prima dată în Realitatea.md.
