O epavă veche de 1.700 de ani, descoperită lângă o plajă turistică din Spania
SafeNews, 6 noiembrie 2025 09:10
Lângă cea mai populară plajă, Playa de Palma, de pe Insula spaniolă Mallorca, arheologii au descoperit o corabie comercială romană veche, foarte bine conservată, care s-a scufundat în urmă cu aproximativ 1.700 de ani. Se afla la doar doi metri sub suprafață, sub apele turcoaz ale Mării Mediterane. Corabia, numită Ses Fontanelles, a fost descoperită
Acum 5 minute
09:30
VIDEO // Poliția de Frontieră și Procuratura Cahul au destructurat un grup specializat în migrația ilegală a cetățenilor afro-asiatici # SafeNews
Angajații Poliției de Frontieră din cadrul Direcției regionale Sud, sub coordonarea Procuraturii Cahul, au reușit să destructureze un grup criminal organizat implicat în facilitarea migrației ilegale a cetățenilor afro-asiatici prin frontiera moldo-română. Investigațiile, desfășurate în septembrie 2025, au arătat că grupul, format din cetățeni moldoveni și străini, acționa coordonat, fiecare membru având un rol precis.
09:30
Comisia pentru politică externă a Parlamentului renunță la grupurile de prietenie cu Rusia și Belarus # SafeNews
Comisia pentru politică externă din Legislatura a XII-a a decis să suspende activitatea grupurilor parlamentare de prietenie cu Rusia și Belarus pe durata războiului de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei. „Credem cu tărie în necesitatea menținerii grupurilor de prietenie cu statele care respectă suveranitatea, independența și integritatea teritorială a țării, precum și demnitatea umană și
09:30
Bruxelles-ul ia măsuri pentru a reduce birocraţia şi a construi un „Schengen militar" pentru transportul rapid al trupelor, în contextul îndoielilor privind fiabilitatea SUA şi al noilor ameninţări ruse. Acest plan ar urma să pregătească blocul european pentru a muta mai rapid trupele, armele şi proviziile pe continent în cazul unui conflict cu Rusia. Comisia
Acum 15 minute
09:20
Președintele Comisiei economie, buget și finanțe, Radu Marian, afirmă că proiectul legii bugetului de stat va fi finalizat la sfârșitul lunii noiembrie, iar în el vor fi prevăzuți bani pentru compensații în anul 2026. Oficialul a explicat că autoritățile își propun ca cetățenii să nu achite mai mult pentru resursele energetice față de anul trecut,
Acum 30 minute
09:10
Acum o oră
09:00
Filarmonica națională, prioritate a Ministerului Culturii. Cristian Jardan: „Este un proiect complex de infrastructură, care necesită investiții semnificative” # SafeNews
Inițiativa privind reconstrucția clădirii Filarmonicii naționale este un proiect complex de infrastructură, care necesită resurse financiare semnificative, a declarat ministrul Culturii, Cristian Jardan. Oficialul a menționat că aceasta este o prioritate pentru Ministerul Culturii, care depune eforturi pentru avansarea proiectului, informează MOLDPRES. Ministrul Culturii a afirmat că sunt analizate mai multe soluții în cazul Filarmonicii
09:00
O persoană a murit, iar alta a juns la spital, după ce mașina cu care se deplasau s-a izbit într-un copac. Tragedia a avut loc în după-amiaza zilei de ieri, 5 noiembrie, în jurul orei 15:28, pe traseul R-8, între localitățile Otaci și Arionești, susțin sursele PulsMedia.MD din teritoriu. Sursele apropiate anchetei menționează că tragedia
08:50
Comisia Europeană a prezentat un plan pentru dezvoltarea trenurilor de mare viteză în UE până în 2040 # SafeNews
Comisia Europeană a prezentat oficial un plan amplu pentru dezvoltarea transportului feroviar de mare viteză în UE până în 2040, ceea ce ar urma să facă călătoriile cu trenul în Europa mai rapide și mai confortabile. Informația a fost transmisă de Biroul de presă al Comisiei Europene, scrie eurointegration.com.ua. Comisia Europeană a prezentat un plan cuprinzător
08:50
Ucraina intenționează să renunțe la denumirea „copeică" pentru moneda sa, un simbol rămas din perioada dominației sovietice, urmând să introducă în loc termenul istoric „șah", a anunțat guvernatorul Băncii Naționale a Ucrainei, Andri Pișni, citat de Reuters. Potrivit oficialului, noua denumire ar putea fi adoptată chiar în cursul acestui an, în cadrul unei reforme monetare
08:40
Un pachet de minoritar de 5,13% de acțiuni ale SA Metalferos, la care statul deține 78,28% din capital, a fost scos la vânzare în sistemul MTF de la Bursa de Valori a Moldovei (BVM). Potrivit unui anunț, licitația de vânzare a acțiunilor va fi desfășurată în perioada 24-28 noiembrie 2025, iar spre vânzare sunt propuse,
08:40
Armata ucraineană bombardează strategic în interiorul Rusiei: Rsaportate pagube la rafinăria de petrol din Volgograd # SafeNews
Armata ucraineană ar fi lovit și avariat rafinăria de petrol din Volgograd, Rusia, în noaptea de miercuri spre joi, potrivit canalelor media rusești Telegram, citate de The Kyiv Independent, informează Mediafax. Jurnaliștii citați susțin că nu au putut verifica imediat aceste informații, iar armata ucraineană nu a comentat încă atacul. Locuitorii din zonă au raportat
Acum 2 ore
08:30
Poliția din Londra caută un al doilea infractor străin care a fost eliberat din greșeală din închisoare săptămâna trecută. Incidentul vine după ce Hadush Kebatu, condamnat pentru infracțiuni sexuale, fusese eliberat tot din greșeală și deportat în Etiopia după ce a fost arestat din nou. Potrivit unui comunicat publicat miercuri, 5 noiembrie, poliția a primit
08:20
Banca Mondială: Granturile externe și veniturile suplimentare nu vor mai putea acoperi cheltuielile guvernamentale ale Republicii Moldova # SafeNews
Veniturile suplimentare care au sprijinit până acum bugetul Republicii Moldova nu vor mai fi suficiente pentru a acoperi cheltuielile guvernamentale în anii următori. Aceasta este concluzia unui nou raport al Băncii Mondiale privind perspectivele economice ale țării. Potrivit economiștilor instituției, deficitul bugetar al Moldovei va rămâne la un nivel ridicat, depășind 4% din PIB pe
08:10
Actrița hollywoodiană Angelina Jolie, fost emisar al ONU pentru refugiați, a făcut miercuri, 5 noiembrie 2025, o vizită surpriză în orașul Herson din sudul Ucrainei, potrivit mass-media ucrainene, relatează AFP. Actriţa americană a vizitat unităţi medicale, inclusiv o maternitate şi un spital pentru copii din acest oraş ocupat de Rusia timp de mai multe luni
08:00
VIDEO // Radu Marian și Vasile Costiuc, în conflict deschis după declarațiile despre veniturile lui Sergiu Stefanco # SafeNews
Discuții aprinse între deputatul PAS Radu Marian și liderul partidului Democrația Acasă, Vasile Costiuc, în cadrul emisiunii „Rezoomat" de la RLIVE TV! Cei doi s-au contrat dur pe tema veniturilor fermierului Sergiu Stefanco, scrie realitatea.md. Radu Marian a făcut referire la declarațiile de avere ale lui Sergiu Stefanco, menționând că acesta ar fi raportat venituri
08:00
Un australian a intrat în Cartea Recordurilor Guinness datorită numelui său neobișnuit de lung. Acesta este alcătuit din 2.253 de cuvinte unice. Despre aceasta au anunțat specialiștii ghidului online al recordurilor. Lawrence Watkins a decis să își schimbe oficial numele în 1990. Cu câteva zile în urmă, recordmanului i s-a cerut să își rostească numele
07:50
SUA, paralizată de cel mai lung blocaj bugetar din istorie – 700.000 de funcționari neplătiți # SafeNews
Blocajul bugetar din Statele Unite a devenit miercuri cel mai lung din istorie, intrând în a 36-a zi, potrivit The Guardian. Recordul anterior, de 35 de zile, fusese stabilit în decembrie 2018 – ianuarie 2019, tot în timpul mandatului lui Donald Trump. Atunci, finanțarea guvernului a fost suspendată după ce Trump a insistat ca legea bugetului
07:50
O scurgere de amoniac s-a produs la uzina chimică CF Industries, situată lângă orașul Yazoo City din statul Mississippi, în urma unei explozii, a anunțat guvernatorul statului, Tate Reeves, pe rețeaua socială X. Deocamdată nu există informații despre victime sau persoane rănite. Guvernatorul i-a îndemnat pe locuitorii din zonele apropiate să rămână în locuințele lor,
07:50
Sistemul de supraveghere video de la Muzeul Luvru era protejat cu parola „Louvre" și funcționa pe echipamente învechite cu Windows 2000. Informația a fost publicată de ziarul Liberation. La scurt timp după jaf, ministrul Culturii, Rachida Dati, a declarat că sistemele de securitate ale muzeului nu au eșuat. Totuși, zece zile mai târziu, tonul s-a
07:50
„Eu ok, eu am să supraviețuiesc." Este declarația premierului Alexandru Munteanu, întrebat cum se va descurca cu un salariu de 1.000 de euro lunar. Noul șef al Guvernului va încasa un salariu semnificativ mai mic decât omologii săi din România și Ucraina, dar spune că economiile familiei îl vor ajuta să facă față cheltuielilor. Conform
07:40
Belgia intenționează să activeze articolul 4 al Tratatului de la Washington al NATO, care prevede consultări cu statele membre privind securitatea, din cauza incidentelor cu drone neidentificate în țară. Despre aceasta a declarat ministrul Apărării din Belgia, Theo Francken, scrie report.az. „În următoarele ore și zile se va decide dacă Belgia trebuie să activeze articolul 4
07:40
Autoritățile franceze au deschis o anchetă penală împotriva TikTok, după mai multe acuzații potrivit cărora algoritmii platformei ar influența negativ tinerii și chiar ar favoriza sinuciderea, informează mediafax.ro. Ancheta este condusă de procuratura din Paris și a fost declanșată la solicitarea unei comisii parlamentare franceze, care a cerut verificarea „posibilei responsabilități a TikTok pentru punerea în
07:40
Deputații bulgari au votat pentru crearea unei comisii temporare care să investigheze activitatea lui George Soros și a fiului său, Alexander Soros, precum și a fundațiilor lor pe teritoriul Bulgariei. Crearea comisiei pentru Soros a fost votată în principal de deputații opoziției – în special de formațiunea pro-rusă „Renașterea" și de populiștii din partidele „MECh"
07:40
Ministerul Energiei și Resurselor Naturale din Turcia a început forajul în regiunea Silvan din provincia Diyarbakir. Compania americană Continental Resources participă la proiect. În următoarele două luni, în regiune se planifică forajul primelor patru sonde. Lucrările vor fi efectuate pe patru blocuri, fiecare având o suprafață de 500–600 km². Estimarea preliminară a rezervei de petrol
Acum 4 ore
07:30
Au apărut noi detalii despre tragicul accident care s-a produs în proximitatea loclaității Codreanca, din raionul Strășeni, în urma căruia au decedat două persoane, iar altele trei, printre care doi copii au fost transportați la spital, scrie pulsmedia.md. Potrivit datelor preliminare, la volanul automobilului Toyota se afla o șoferiță în vârstă de 38 de ani.
07:30
În nordul țării sunt așteptate ploi slabe, iar în centrul și sudul republicii va fi cer noros. Maximele termice vor fi cuprinse între +10 și +15 grade Celsius. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, vântul va sufla din nord-est și va avea o viteză de 3-9 km/h. Umiditatea aerului va fi de 85-90%. La nord, termometrele
07:30
Trump le-a prezentat senatorilor republicani planul său de a împiedica democrații să ajungă la putere # SafeNews
La micul dejun cu senatorii republicani, președintele a declarat că, dacă partidul va anula regula filibuster-ului, care cere 60 de voturi pentru a începe votarea proiectelor de lege, republicanii vor putea adopta toate legile necesare în cel mai scurt timp. „Dacă vom face ceea ce spun eu, ei niciodată — cel mai probabil nu vor
07:30
Sancțiunile impuse de Statele Unite împotriva companiilor petroliere ruse „Rosneft" și „Lukoil" încep să-și facă simțite efectele, îngreunând exportul de petrol rusesc pe piețele internaționale, scrie agenția Bloomberg, citând date privind circulația navelor. Potrivit calculelor agenției, volumul de țiței rusesc stocat pe tancuri petroliere a crescut cu 27 milioane de barili (+8%) din septembrie, ajungând
07:20
Parlamentul se va convoca pe 7 noiembrie într-o ședință plenară pentru a constitui grupurile parlamentare de prietenie și delegațiile la organizațiile parlamentare internaționale. Biroul permanent al Parlamentului a ap
07:10
Câteva fotografii ale primarului comunei Livezile din județul Bistrița-Năsăud, Traian Simionca, au devenit virale pe Internet. În imagini, el ar fi hărțuit sexual o femeie chiar în biroul său din primărie. Primarul susține însă că fotografiile au fost falsificate cu ajutorul inteligenței artificiale. Potrivit publicației locale Bistriteanul.ro, femeia ar fi una dintre subalternele bărbatului, iar […] Articolul FOTO // Primar din România, în centrul unui scandal de hărțuire sexuală apare prima dată în SafeNews.
07:10
Mark Rutte, la întrevederea cu Nicușor Dan la București: „Dacă va avea loc un atac în România, sunt 31 de state NATO care vor veni să o salveze” # SafeNews
Secretarul general al NATO, Mark Rutte, aflat într-o vizită la București, a susținut miercuri declarații de presă alături de președintele român Nicușor Dan. Președintele României a subliniat că țara sa are aliați și este protejată corespunzător împotriva oricărei amenințări, iar România își va respecta obligațiile asumate în cadrul Alianței. Mark Rutte a afirmat, de asemenea, […] Articolul Mark Rutte, la întrevederea cu Nicușor Dan la București: „Dacă va avea loc un atac în România, sunt 31 de state NATO care vor veni să o salveze” apare prima dată în SafeNews.
07:10
Inspectorii de mediu din raionul Ocnița au desfășurat recent mai multe razii în localitățile din regiune, în cadrul campaniei de salubrizare de toamnă. Acțiunile au avut drept scop verificarea modului în care autoritățile locale și cetățenii respectă regulile de gestionare, depozitare și salubrizare a deșeurilor. În timpul controalelor, au fost depistate cazuri de ardere ilegală […] Articolul Amenzi de până la 40.000 de lei pentru arderea ilegală a deșeurilor în raionul Ocnița apare prima dată în SafeNews.
07:00
VIDEO // Ludmila Catlabuga: Ministerul Agriculturii lucrează la soluții pentru susținerea fermierilor # SafeNews
Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare (MAIA) depune eforturi pentru a veni în ajutorul fermierilor cu probleme financiare, inclusiv celor aflați în proceduri de insolvență, afirmă ministrul Ludmila Catlabuga. Oficialul a declarat miercuri, 5 noiembrie, că instituția menține un dialog constant cu agricultorii și cu instituțiile responsabile, pentru a identifica soluții eficiente. „Am discutat recent cu […] Articolul VIDEO // Ludmila Catlabuga: Ministerul Agriculturii lucrează la soluții pentru susținerea fermierilor apare prima dată în SafeNews.
06:50
Președintele rus Vladimir Putin a ordonat miercuri principalelor structuri cu atribuții în domeniu să elaboreze propuneri cu privire la posibile teste cu arme nucleare, după ce omologul său american Donald Trump a declarat săptămâna trecută că Statele Unite vor relua astfel de teste, transmite Reuters, notează Agerpres. Putin a afirmat că Rusia și-a respectat cu strictețe […] Articolul Rusia: Putin ordonă propuneri privind posibila reluare a testelor nucleare apare prima dată în SafeNews.
06:40
CEC a început controlul finanțării Blocului Electoral „Patriotic” și al Partidului „Inima Moldovei” # SafeNews
Comisia Electorală Centrală (CEC) a inițiat procedura de control complex al finanțării activității Blocului Electoral „Patriotic al Socialiștilor, Comuniștilor, Inima și Viitorul Moldovei” (BEP) pentru perioada 3 august – 1 octombrie 2025, precum și al Partidului Republican „Inima Moldovei” (PRIM),condus de Irina Vlah, pentru perioadele 1 mai – 31 august 2025 și 3 august – […] Articolul CEC a început controlul finanțării Blocului Electoral „Patriotic” și al Partidului „Inima Moldovei” apare prima dată în SafeNews.
06:30
Comisia Națională a Pieței Financiare (CNPF) s-a autosesizat după ce o companie din R. Moldova a anunțat, la data de 4 noiembrie 2025, lansarea unei criptomonede corporative. „Ținând cont de caracterul public al comunicării, precum și de faptul că oferta este adresată publicului larg (nonprofesioniști), CNPF s-a autosesizat în limita competenței sale, în vederea evaluării încadrării din […] Articolul Prima criptomonedă moldovenească, în atenția CNPF apare prima dată în SafeNews.
06:20
Bloggerul prorus Oleg Besedin a fost reținut în Estonia, fiind suspectat de activitate non-violentă împotriva Estoniei în numele serviciilor de informații ruse, precum și de încălcarea sancțiunilor internaționale. Potrivit anchetei, Oleg Besedin ar fi fost implicat, încă din 2022, în activități de natură informativă menite să exercite influență în spațiul public, scrie IPN. Acesta ar fi […] Articolul Un propagandist pro-Kremlin, reținut în Estonia apare prima dată în SafeNews.
06:10
Armata ucraineană dezminte orice încercuire la Pokrovsk, epicentrul luptelor de pe frontul de est # SafeNews
Armata ucraineană a negat miercuri afirmațiile Moscovei conform cărora soldații săi ar fi fost încercuiți de trupe rusești la Pokrovsk, epicentrul luptelor de pe linia frontului de est, relatează AFP. O luptă aprigă se dă pentru controlul asupra acestui centru logistic din regiunea industrială Donețk, pe care Kremlinul încearcă să-l ocupe cu prioritate, transmite Agerpres. „Apărarea […] Articolul Armata ucraineană dezminte orice încercuire la Pokrovsk, epicentrul luptelor de pe frontul de est apare prima dată în SafeNews.
05:50
Germania ar putea urma modelul scandinav: Președinta Bundestag-ului cere interzicerea cumpărării serviciilor sexuale # SafeNews
Președinta Bundestag-ului, Julia Klöckner, a cerut o schimbare radicală a legislației privind prostituția în Germania, pledând pentru interzicerea cumpărării serviciilor sexuale după modelul aplicat în Suedia și Norvegia. Într-un discurs susținut la Berlin, în cadrul ceremoniei de decernare a premiului „Eroina”, acordat de Fundația Alice Schwarzer, Klöckner a afirmat că actualul cadru legislativ nu reușește […] Articolul Germania ar putea urma modelul scandinav: Președinta Bundestag-ului cere interzicerea cumpărării serviciilor sexuale apare prima dată în SafeNews.
05:40
Bloomberg // Aviația sub semnul întrebării: record negativ în 2025, peste 400 de morți în accidente # SafeNews
Numărul victimelor accidentelor aviatice depășește 400 în 2025, semnalând o creștere alarmantă față de media ultimului deceniu. Conform datelor publicate de Bloomberg, care citează calculele proprii și pe cele ale companiei germane Jacdec, specializată în monitorizarea incidentelor aviatice, până la finalul anului peste 400 de persoane și-au pierdut viața în accidente aeriene. În ultimii zece […] Articolul Bloomberg // Aviația sub semnul întrebării: record negativ în 2025, peste 400 de morți în accidente apare prima dată în SafeNews.
Acum 12 ore
21:30
Mai mulți locuitori din Chișinău vor rămâne fără apă: „Apă-Canal” anunță lucrări planificate la rețea # SafeNews
Astăzi, 6 noiembrie, o parte dintre consumatorii din municipiul Chișinău vor fi deconectați temporar de la rețeaua de alimentare cu apă, din cauza unor lucrări planificate de întreținere, anunță S.A. „Apă-Canal Chișinău”. Potrivit instituției, furnizarea apei va fi sistată între orele 09:00 și 21:00, timp în care echipele de intervenție vor efectua lucrări tehnice necesare […] Articolul Mai mulți locuitori din Chișinău vor rămâne fără apă: „Apă-Canal” anunță lucrări planificate la rețea apare prima dată în SafeNews.
20:50
VIDEO // Maia Sandu, la Bruxelles: Republica Moldova, omagiată în cadrul unui eveniment dedicat țării noastre # SafeNews
Cultura, tradițiile, dar și vinurile și bucatele naționale ale Republicii Moldova au încântat invitații unei festivități desfășurate la Bruxelles, unde a fost celebrat statul nostru. Acest lucru a fost înalt apreciat de către șefa Delegației Uniunii Europene în R. Moldova, Iwona Piórko. „ Un sfârșit frumos al unei zile speciale la Bruxelles. Mulțumesc Ambasadoarei Republicii […] Articolul VIDEO // Maia Sandu, la Bruxelles: Republica Moldova, omagiată în cadrul unui eveniment dedicat țării noastre apare prima dată în SafeNews.
Acum 24 ore
19:30
VIDEO // Accident fatal la Codreanca: două persoane și-au pierdut viața în urma unui impact frontal # SafeNews
Cel puțin două persoane au decedat, după ce două mașini s-au ciocnit frontal. Tragedia a avut loc în această seară în proximitatea localității Codreanca din raionul Strășeni. Potrivit surselor PulsMedia, preliminar s-a stabilit că în accident au fost implicate două mașini de marca Toyota și Seat, care în urma impactului au fost transformate în două mormane […] Articolul VIDEO // Accident fatal la Codreanca: două persoane și-au pierdut viața în urma unui impact frontal apare prima dată în SafeNews.
19:00
În perioada ianuarie–septembrie 2025, prețurile producătorului la produsele agricole au crescut în medie cu 19,6% față de aceeași perioadă a anului 2024, anunţă Biroul Național de Statistică (BNS). Această majorare a fost determinată, în principal, de scumpirea produselor vegetale și, într-o măsură mai redusă, a produselor animaliere. Prețurile produselor vegetale au crescut, în medie, cu […] Articolul Prețurile produselor agricole au crescut cu aproape 20% în primele nouă luni ale anului apare prima dată în SafeNews.
18:50
Belgia convoacă Consiliul Național de Securitate după incursiunea mai multor drone la Bruxelles. „Nu a fost opera unor amatori” # SafeNews
Autoritățile belgiene vor organiza joi dimineață o reuniune a Consiliului Național de Securitate, după ce aeroportul din Bruxelles a fost închis marți seara, în urma unei incursiuni a unei drone, a anunțat astăzi biroul prim-ministrului Bart De Wever, scrie cotidianul Le Soir, citat de Digi24.ro. De Wever va convoca șefii tuturor serviciilor — poliție, armată […] Articolul Belgia convoacă Consiliul Național de Securitate după incursiunea mai multor drone la Bruxelles. „Nu a fost opera unor amatori” apare prima dată în SafeNews.
16:10
Un bărbat de 35 de ani a fost reținut miercuri dimineață la Saint-Pierre-d’Oléron, pe insula Charente-Maritime, în vestul Franței după ce ar fi lovit intenționat mai mulți pietoni strigând „Allah Akbar”. Dintre cele zece persoane lovite, patru se află în stare de urgență absolută, scrie Le Figaro. Șoferul, cunoscut pentru fapte de drept comun, a […] Articolul Franța: Un șofer a intrat în mai mulți pietoni. Zece persoane, rănite apare prima dată în SafeNews.
15:30
Opt deputați PAS își lasă mandatele vacante: CEC urmează să propună înlocuitorii de pe lista partidului # SafeNews
Comisia Electorală Centrală (CEC) a luat act de vacanța a opt mandate de deputat în Parlamentul Republicii Moldova atribuite Partidului Politic „Partidul Acțiune și Solidaritate” (PAS). Mandatele vacante aparțin următorilor deputați: Dan Perciun, Emil Ceban, Nicolae Popescu, Mihail Popșoi, Ludmila Catlabuga, Vladimir Bolea, Dorin Recean și Artur Mija. CEC va propune Curții Constituționale să valideze […] Articolul Opt deputați PAS își lasă mandatele vacante: CEC urmează să propună înlocuitorii de pe lista partidului apare prima dată în SafeNews.
15:30
Elon Musk, directorul companiei SpaceX, a prezentat recent pe platforma X planul său de salvare a umanității de amenințarea catastrofei climatice. „O mare constelație de sateliți cu inteligență artificială, alimentată cu energie solară, va putea preveni încălzirea globală prin efectuarea unor mici ajustări ale cantității de energie solară care ajunge pe Pământ”. Compania SpaceX deține […] Articolul Musk intenționează să controleze clima cu ajutorul sateliților apare prima dată în SafeNews.
15:20
Aseară, polițiștii Inspectoratului Național de Securitate Publică (INSP) au desfășurat acțiuni ample de verificare pe străzile din capitală, având ca scop prevenirea și depistarea încălcărilor regulilor de circulație rutieră. În doar câteva ore, oamenii legii au verificat peste 200 de conducători auto și au depistat 143 de șoferi care au comis diverse abateri. Dintre acestea, […] Articolul VIDEO // Minor fără permis, prins conducând un Porsche cu 122 km/h pe Viaduct apare prima dată în SafeNews.
15:10
Luând cuvântul la deschiderea Summitului liderilor de la București „Foaie de parcurs pentru viitor”, Anca Dragu, guvernatorul Băncii Naționale a Moldovei, a subliniat schimbările structurale din economia Moldovei: de la o dependență semnificativă de agricultură în 2001 (un sfert din PIB) la o structură diversificată în prezent, unde sectorul serviciilor reprezintă 58% din PIB, iar […] Articolul Anca Dragu: R. Moldova nu mai este doar o țară agricolă apare prima dată în SafeNews.
