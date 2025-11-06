Declarații la RLIVE TV: Școlile din Chișinău sunt supraaglomerate din cauza migrației și a dorinței de studii mai bune

14:20

Un tânăr din raionul Orhei, bănuit de comiterea escrocheriilor online pe teritoriul municipiului Chișinău, a fost reținut de oamenii legii. Acesta ar fi făcut parte și dintr-un grup criminal organizat. „Potrivit datelor anchetei, membrii grupului ar fi contactat o victimă, un bărbat de 53 de ani, prin aplicația „WhatsApp", prezentându-se drept reprezentanți ai unor platforme […]