Poliția britanică caută un al doilea infractor străin eliberat din greșeală

Un bărbat în vârstă de 44 de ani a fost condamnat la 14 ani de închisoare cu executare într-un penitenciar de tip închis, după ce instanța l-a găsit vinovat de comiterea unei fapte grave de violență în familie, care s-a soldat cu decesul concubinei sale. Hotărârea a fost pronunțată de Judecătoria Hâncești, sediul Ialoveni. Potrivit […]