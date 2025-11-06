Fotbal feminin. Cupa Moldovei. Rezultatele meciurilor din etapa a 4-a
Provincial, 6 noiembrie 2025 07:40
Au avut loc meciurile din etapa a 4-a din cadrul rundei preliminare ale Cupei Moldovei la fotbal feminin. În sezonul 2025/26, Real Succes-ȘS-11, FC Zimbru, RSDUȘOR Nistru-Cioburciu, Agarista-CSF Anenii Noi 2020 și ȘS-4 Tiraspol luptă pentru trofeul competiției. Programul rundei preliminare îl găsiți aici: ȘS-4 Tiraspol – Real Succes-ȘS-11 0-4 Au marcat: Irina Demian (34, 59, 83), Alexandra […]
Acum 30 minute
07:40
Consiliul raional Telenești a discutat implementarea noilor ordine ale Ministerului Sănătății privind optimizarea resurselor umane în sistemul medical # Provincial
Astăzi, Consiliul raional Telenești a organizat o întrunire cu șefii centrelor de sănătate din raion, având ca scop discutarea și implementarea prevederilor Ordinului Ministerul Sănătății al Republicii Moldova nr. 809 din 17 septembrie cu privire la facilitarea proceselor de planificare a resurselor umane în instituțiile medicale, pentru a asigura o distribuție optimă și echitabilă a […]
07:40
Acum 24 ore
17:10
Începând de astăzi, la Bălți are loc a VI-a ediție a tradiționalului expo-târg de toamnă. Expo-târgul are loc în Piața „Vasile Alecsandri", unde este prezentată o gamă largă de produse ale producătorilor locali, inclusiv produse sezoniere de toamnă. Evenimentul expozițional este organizat de Direcția Comerț a Primăriei municipiului Bălți și Filiala Bălți a Camerei de […]
17:10
Astăzi, la Chișinău, a fost lansat EUroBRIDGE_UA_MD, un proiect european multilateral și inedit, cu participarea municipalității. Prezent la eveniment, Primarul General, Ion Ceban, a declarat că proiectul este realizat în cooperare cu colegii din Ucraina și România, cu suportul UE. Durata proiectului este de 4 ani, cu un buget total de aproape 2 milioane de […]
17:00
Astăzi, 5 noiembrie 2025, pompierii din raionul Orhei au fost solicitați să intervină la lichidarea flăcărilor care au cuprins un automobil pe un traseu din apropierea localității Lucășeuca, raionul Orhei. Apelul la serviciul 112 a fost recepționat la ora 11:31. La fața locului au intervenit un echipaj de pompieri și salvatori. Ajunși, aceștia au stabilit […]
15:20
Guvernul a aprobat semnarea Acordului dintre Ministerul Educației și Cercetării al Republicii Moldova și Ministerul Educației din Republica Populară Chineză privind cooperarea în domeniul predării limbii chineze. În baza tratatului, elevii și studenții din Republica Moldova vor avea mai multe oportunități de a studia limba chineză. Acordul prevede sprijin pentru participarea elevilor și studenților moldoveni la activități educaționale […]
14:30
Ofițerii de investigații și de urmărire penală din cadrul INI, în comun cu procurorii PCCOCS și Serviciul Fiscal de Stat, desfășoară peste 20 de percheziții în Chișinău, în două dosare penale. În primul, autoritățile de drept investighează un caz de evaziune fiscală și spălare de bani, soldat cu reținerea unei persoane. În cel de-al doilea […]
14:20
Auditul performanței administrării entităților economice cu capital de stat – concluziile Curții de Conturi # Provincial
Curtea de Conturi a Republicii Moldova (CCRM) a publicat Raportul de audit al performanței „Asigură statul, prin intermediul persoanelor desemnate, o administrare performantă a întreprinderilor de stat și societăților comerciale cu capital majoritar de stat, în concordanță cu principiile de guvernanță corporativă?". Obiectivul auditului a constat în evaluarea măsurii în care statul, prin intermediul persoanelor desemnate […]
13:50
S-au jucat meciurile etapei a 6-a a Cupei Republicii Moldova la Fotbal Amator între Asociațiile teritoriale de fotbal, ediția 2025/26. La competiția din acest an participă 24 asociații de fotbal. În etapa preliminară, acestea au fost repartizate în 8 grupe conform zonelor geografice. Rezultatele meciurilor din 2 noiembrie: Grupa C: FRF Glodeni – FATF Ungheni 1-1 […]
13:50
Autoritatea Națională de Integritate (ANI) a emis un act de constatare în privința Guvernatorului UTA Găgăuzia, stabilindu-se o diferență substanțială și deținerea averii cu caracter nejustificat în mărime de 1 milion 249 mii 679 lei. Diferența a fost constatată între averea dobândită și veniturile obținute și cheltuielile realizate pe parcursul anilor 2024-2025 în privința persoanei […]
13:40
Primăria municipiului Bălți anunță că lucrările de actualizare a aplicației „Transport Inteligent" se apropie de finalizare. Astfel, de astăzi, locuitorii și oaspeții orașului pot urmări în timp real circulația troleibuzelor și autobuzelor pe noile rute. În perioada următoare, în aplicație vor fi adăugate și alte rute, pentru a acoperi întreaga rețea de transport public a […]
13:40
International Tobacco SRL marchează 20 de ani de la restartul și rebrandingul fabricii de tutun din Orhei # Provincial
International Tobacco SRL, la 7 noiembrie curent, marchează 20 de ani de la restartul și rebrandingul fabricii de tutun din Orhei. Potrivit conducerii companiei, 7 noiembrie 2025 e ziua în care celebrează oamenii care au transformat o fabrică într-un simbol al responsabilității și perseverenței. Fabrica de tutun din Orhei are o istorie care trece dincolo de generații. […]
13:20
La 4 noiembrie curent, în cadrul Consiliului raional Ungheni, a avut loc prima ședință cu privire la avantajele amalgamării voluntare a localităților din Republica Moldova, la care au fost prezenți 28 de primari din cei 33 existenți în raion, alături de Diana Chiriac, șefa Direcţiei Administrație Publică Locală și Coordonarea Activităților Oficiilor Teritoriale, Tatiana Rotari, […]
13:00
Tentative de introducere a bunurilor nedeclarate, contracarate în cadrul controalelor vamale # Provincial
Cazurile au fost documentate de funcționarii posturilor vamale Criva și Costești, care au depistat bunuri nedeclarate, ce urmau să fie introduse ilicit în țară. În primul caz, la vama Criva, verificărilor a fost supus un autocar de model Yutong, care efectua ruta regulată Polonia – Moldova. În rezultatul controlului fizic, efectuat în conlucrare cu inspectorii […]
12:50
Guvernul a decis să extindă programul de burse pentru sportivi, astfel încât elevii și tinerii care obțin performanțe la nivel european și mondial să beneficieze de indemnizații financiare lunare. Până acum, bursele erau acordate doar sportivilor din categoriile seniori, juniori (18-20 de ani) și cadeți (16-17 ani), însă de acum vor putea beneficia și elevii cu vârste […]
12:40
Pe 8 noiembrie 2025, localitatea Dănceni, raionul Ialoveni, va marca Hramul satului. Sărbătoarea va începe cu Serviciul Divin la Sfânta Biserică, iar începând cu ora 15:00, festivitățile vor continua la Scena de Vară, unde va avea loc un amplu program artistic. „Dragi consăteni, vă invităm cu mare drag să sărbătorim împreună Hramul satului Dănceni, Sfântul […]
12:10
La punctul feroviar de trecere a frontierei Cantemir (Republica Moldova) – Fălciu (România) va fi implementat controlul coordonat, pe teritoriul României, pe ambele sensuri de control. Cabinetul de miniștri a aprobat Acordul dintre Guvernele celor două state, semnat la 1 octombrie, la București. Verificările într-un singur punct vor asigura un control mai rapid, fiind redus timpul de […]
11:50
Și-a înfipt concubina cu un cuțit în braț, iar în urma leziunilor – femeia a decedat. Inculpatul – condamnat la 14 ani de închisoare # Provincial
Cu contribuția procurorilor din cadrul Procuraturii raionului Ialoveni, care au întreprins acțiuni procesuale relevante la caz, a fost posibilă condamnarea unui bărbat de 44 de ani, învinuit de violență în familie care s-a soldat cu decesul victimei. În context, prin sentința Judecătoriei Hâncești, sediul Ialoveni, bărbatul a fost recunoscut vinovat de comiterea infracțiunii și condamnat […]
11:50
În cadrul şedinţei Cabinetului de miniștri din 5 noiembrie, Guvernul a aprobat modificări la Regulamentul cu privire la condițiile de stabilire, modul de calcul şi de plată a indemnizației paternale. Această modificare survine în contextul implementării prevederilor legislative adoptate în luna iunie 2025, prin Inițiativa legislativă nr. 199, cu scopul de a răspunde mai eficient nevoilor familiilor cu copii gemeni […]
11:40
De la începutul anului 2025, prin intermediul subdiviziunilor teritoriale pentru ocuparea forței de muncă ale Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM), 19 007 persoane aflate în căutarea unui loc de muncă au fost plasate în câmpul muncii. Dintre acestea, 5 994 sunt șomeri (31,5%) și 687 persoane angajate pe perioadă determinată de până […]
11:40
162 633 de cereri au fost înregistrate pe platforma compensatii.gov.md pentru a solicita compensații la căldură în sezonul rece 2025-2026 – în primele 2 zile. Dintre acestea, 81 852 de cereri au fost depuse cu ajutorul registratorilor, iar echipa noastră de la centrul de apel a răspuns la 3 984 de apeluri, oferind suport constant cetățenilor în […]
11:10
Pachetul de extindere 2025: Republica Moldova continuă să consolideze cadrul de cooperare în domeniul relațiilor externe # Provincial
Raportul de extindere pentru 2025 prezentat de Comisia Europeană confirmă progresele înregistrate de Republica Moldova în procesul de aderare la Uniunea Europeană, inclusiv în cadrul Capitolului 31 – Politica externă, de securitate și apărare, parte a Clusterului VI. Ministerul Afacerilor Externe salută concluziile raportului, care reflectă eforturile continue de aliniere a politicii externe a Republicii […]
11:10
Procuratura Anticorupție a finalizat urmărirea penală și a transmis în instanța de judecată, pentru examinare în fond, cauza penală în care un bărbat este învinuit de comiterea infracțiunii de trafic de influență. Cauza penală a fost inițiată în august curent de către Procuratura Anticorupție, iar conform probatoriului administrat în comun cu Centrul Național Anticorupție, învinuitul […]
11:10
Premierul Alexandru Munteanu, în debutul primei ședințe a Guvernului, a subliniat angajamentul membrilor Guvernului de a munci cu dedicație pentru dezvoltarea Republicii Moldova și pentru obiectivul de aderarea la Uniunea Europeană. Șeful Guvernului a subliniat că noul Cabinet trebuie să livreze rezultate rapide și vizibile pentru cetățeni și a spus că toți membrii Guvernului vor […]
11:10
Un tânăr de 19 ani, originar din raionul Orhei, a fost reținut de polițiștii Inspectoratului de Poliție Rîșcani, fiind bănuit că ar face parte dintr-un grup criminal organizat, specializat în comiterea escrocheriilor online pe teritoriul municipiului Chișinău. Potrivit datelor anchetei, membrii grupului ar fi contactat o victimă – un bărbat de 53 de ani, prin […]
10:50
Primăria Bălți continuă să monitorizeze situația privind funcționarea transportului public municipal # Provincial
Astăzi, pe liniile municipale circulă 52 de unități de transport public — 49 de troleibuze și 3 autobuze, întreg parcul reușind să facă față sarcinilor și să asigure legătura între toate cartierele orașului. Sistemul nou de organizare a transportului public, introdus pentru prima dată în ultimii 30 de ani, acoperă aproape integral municipiul. Au fost […]
10:50
Primăria Ungheni lansează, în premieră, Planul de intervenție și întreținere pe timp de iarnă # Provincial
Primăria municipiului Ungheni a elaborat, în premieră, un plan complex de intervenție și întreținere pe timp de iarnă, cu protocoale operaționale, cu obligațiuni clare, stabilite pentru fiecare regie municipală, dar și pentru alte instituții. În ziua de 1 noiembrie, planul respectiv a fost analizat și discutat cu reprezentanții regiilor municipale. Primarul Vitalie Vrabie s-a arătat […]
10:40
Guvernul condus de Alexandru Munteanu s-a întrunit în prima ședință și a aprobat o serie de demisii și numiri în funcții. Alexei Buzu a fost numit secretar general al Guvernului
10:40
Campania națională „Tu știi ce face acum copilul tău acasă?” – continuă cu activități educative în toate raioanele țării # Provincial
Campania națională de prevenire a riscurilor în rândul copiilor cu genericul „Tu știi ce face acum copilul tău acasă?”, lansată de Inspectoratul General pentru Situații de Urgență al MAI, continuă să fie desfășurată activ în toate raioanele țării. În acest context, Secția Situații Excepționale Criuleni a IGSU a organizat o masă rotundă interactivă cu tema […] Post-ul Campania națională „Tu știi ce face acum copilul tău acasă?” – continuă cu activități educative în toate raioanele țării apare prima dată în Provincial.
10:20
Ministerul Mediului al Republicii Moldova și instituțiile de mediu dau startul unei noi etape a campaniei #GenerațiaPădurii. Pe 15 noiembrie 2025, localitatea Mihailovca, raionul Cimișlia, va deveni punctul central al acțiunii de plantare din această toamnă. În aceeași zi, vor avea loc activități de împădurire în toate raioanele țării, astfel încât fiecare cetățean să poată […] Post-ul Mihailovca – punctul central al acțiunii de plantare din această toamnă apare prima dată în Provincial.
10:10
Premierul Alexandru Munteanu va acorda o atenţie deosebită dezvoltării economiei. Acest lucru reiese şi din declaraţiile ce au fost făcute la temă, dar şi din programul de guvernare al noului Executiv. Desigur, Premierul şi membrii echipei sale au propria viziune în acest sens şi, cel mai probabil, au şi o foaie de parcurs pe care […] Post-ul Provocările de ordin economic ale noului Guvern apare prima dată în Provincial.
10:00
Un bărbat și doi tineri, trimiși la închisoare pentru distribuirea drogurilor în proporții deosebit de mari la Chișinău # Provincial
Procuratura municipiului Chișinău informează că, recent, instanța de judecată a pronunțat două sentințe de condamnare pentru un bărbat de 37 de ani și doi tineri, de 19 și respectiv 20 de ani, pentru implicare în activitatea ilegală de producere, transportare și distribuire a substanțelor narcotice și psihotrope în proporții deosebit de mari pe teritoriul Republicii Moldova. Primul […] Post-ul Un bărbat și doi tineri, trimiși la închisoare pentru distribuirea drogurilor în proporții deosebit de mari la Chișinău apare prima dată în Provincial.
10:00
Un nou sens giratoriu va îmbunătăți circulația în proximitatea localităților Cricova, Ciorescu și Goianul Nou # Provincial
Administraţia Națională a Drumurilor a lansat repetat procedura de achiziție publică pentru execuția lucrărilor de amenajare a unui sens giratoriu la intersecția dintre drumul public național M1 Frontiera cu România – Leușeni – Chișinău – Dubăsari – frontiera cu Ucraina, km 104,800, și drumul public național R4 R6 – Goian – Criuleni – M1, km […] Post-ul Un nou sens giratoriu va îmbunătăți circulația în proximitatea localităților Cricova, Ciorescu și Goianul Nou apare prima dată în Provincial.
09:00
Primăria municipiului Bălți informează locuitorii despre lucrări de construcție pe panta ce face legătura dintre strada Decebal și strada Igor Vieru. În acest context, circulația transportului va fi închisă pentru o perioadă de 28 de zile. În cadrul ședinței de lucru de ieri cu administratorii întreprinderilor municipale, primarul Alexandr Petkov a subliniat importanța informării prealabile […] Post-ul Primăria Bălți anunță construcția unui drum pe strada Igor Vieru apare prima dată în Provincial.
Ieri
07:10
Școlile marchează Lunarul Incluziunii prin activități de promovare a drepturilor copilului # Provincial
Pe parcursul lunii noiembrie, odată cu marcarea Lunarului Incluziunii, a Zilei Internaționale a Drepturilor Copilului și a campaniei naționale „Învățăm împreună”, instituțiile de învățământ general din țară sunt încurajate să desfășoare activități de promovare a incluziunii, respectului, empatiei și toleranței în rândul elevilor, precum lecții tematice la subiectul drepturilor copilului, discuții cu specialiștii, activități artistice ș.a. Instituțiile […] Post-ul Școlile marchează Lunarul Incluziunii prin activități de promovare a drepturilor copilului apare prima dată în Provincial.
4 noiembrie 2025
17:10
(FOTO) Sergiu Andronachi: după 25 de ani, Grădinița “Andrieș” renaște și își redeschide porțile pentru copiii orașului # Provincial
Astăzi, 4 noiembrie 2025, la Grădinița „Andrieș” din orașul Cimișlia a avut loc ceremonia de sfințire și deschiderea oficială a instituției preșcolare — un moment cu adevărat istoric pentru comunitatea noastră. După o pauză de 25 de ani, grădinița, care nu a mai activat din anul 2000, și-a redeschis porțile pentru cei mici. La eveniment […] Post-ul (FOTO) Sergiu Andronachi: după 25 de ani, Grădinița “Andrieș” renaște și își redeschide porțile pentru copiii orașului apare prima dată în Provincial.
17:00
Astăzi, Ministrul Educației și Cercetării, Dan Perciun, a efectuat o vizită de lucru în raionul Cahul. În cadrul vizitei, oficialul s-a întâlnit în incinta Consiliului Raional Cahul cu Președintele raionului, Pavel Groza, și reprezentantul Guvernului Republicii Moldova în teritoriu, Igor Șevcenco. Discuțiile s-au axat pe situația actuală din domeniul educației la nivel raional, implementarea proiectelor […] Post-ul Dan Perciun a efectuat o vizită de lucru în raionul Cahul apare prima dată în Provincial.
17:00
Primarul de Bălți: Toate facilitățile care anterior se aplicau troleibuzelor se extind și asupra autobuzelor # Provincial
Astăzi, la Primăria municipiului Bălți, a avut loc o ședință de lucru cu administratorii întreprinderilor municipale, în cadrul căreia au fost discutate aspecte ce țin de funcționarea transportului public și aplicarea înlesnirilor pentru anumite categorii de pasageri. În prezent pe linie circulă 52 de unități de transport public – 49 de troleibuze și 3 autobuze, […] Post-ul Primarul de Bălți: Toate facilitățile care anterior se aplicau troleibuzelor se extind și asupra autobuzelor apare prima dată în Provincial.
16:50
Gheorghe Hajder: Fiecare copac plantat este un simbol al responsabilității noastre față de natură și față de viitorul Moldovei # Provincial
Astăzi, Ministrul Mediului, Gheorghe Hajder, împreună cu Victor Durbală, directorul Agenției „Moldsilva”, au dat startul campaniei naționale de împădurire din această toamnă. Pe 15 noiembrie, localitatea Mihailovca din raionul Cimișlia va deveni punctul principal al campaniei #GenerațiaPădurii, unde întregul Guvern, împreună cu voluntarii, va planta 27 de hectare de pădure. În aceeași zi, vor fi […] Post-ul Gheorghe Hajder: Fiecare copac plantat este un simbol al responsabilității noastre față de natură și față de viitorul Moldovei apare prima dată în Provincial.
16:50
Programul FCA: 203 afaceri agricole finanțate în 10 luni, cu dobândă de 5,1% și granturi de până la 30% # Provincial
În primele zece luni ale anului 2025, prin intermediul Programului „Facilitatea de Creditare în Agricultură” (FCA), au fost finanțate 203 afaceri ale întreprinderilor micro și mici. În luna octombrie 2025 au fost finanțate 49 de afaceri. FCA pune la dispoziția antreprenorilor credite în lei moldovenești, cu dobândă fixă de 5,1% anual, fiind mai avantajoasă decât […] Post-ul Programul FCA: 203 afaceri agricole finanțate în 10 luni, cu dobândă de 5,1% și granturi de până la 30% apare prima dată în Provincial.
16:40
Carolina Novac: Astăzi vedem cum inovația și responsabilitatea socială contribuie la o tranziție eficientă și sustenabilă către o economie verde # Provincial
Secretara de stat a Ministerului Energiei, Carolina Novac, a efectuat o vizită la Î.M. Efes Moldova S.A., una dintre companiile câștigătoare ale competiției Green Award 2025, organizată de Camera de Comerț Americană din Moldova (AmCham). Compania a fost premiată la categoriile „Excelență în combinarea practicilor verzi” și “Excelență în eficiență energetică” și ”Excelență în Utilizarea […] Post-ul Carolina Novac: Astăzi vedem cum inovația și responsabilitatea socială contribuie la o tranziție eficientă și sustenabilă către o economie verde apare prima dată în Provincial.
16:30
Ion Ceban: dincolo de politică, există acțiuni care ne definesc ca oameni, ca locuitori ai Chișinăului # Provincial
Primarul capitalei, Ion Ceban a venit cu unele precizări, în contextul unui scandal public iscat între actorii Emilian Crețu și Cătălin Lungu, după ce Crețu a participat la o acțiune publică alături de edil, informează PROVINCIAL. „În toți acești ani, eu personal, echipa pe care o conduc și Primăria Chișinău nu am făcut diferențe după […] Post-ul Ion Ceban: dincolo de politică, există acțiuni care ne definesc ca oameni, ca locuitori ai Chișinăului apare prima dată în Provincial.
16:30
Ofițerii Direcției combaterea criminalității organizate a INI, în comun cu organul de urmărire penală al IP Ciocana, procurorii Procuraturii Chișinău, Oficiul Ciocana și cu sprijinul mascaților BPDS „Fulger”, au desfășurat o operațiune într-o cauză începută la 29 octombrie curent, conform semnelor infracțiunii de șantaj. Oamenii legii au desfășurat mai multe acțiuni de urmărire penală în […] Post-ul Captură record de arme și muniții în Chișinău – patru persoane reținute apare prima dată în Provincial.
16:30
Liga Națională WU12, ediția de toamnă 2025, își va desemna campioana în cadrul Turneului Final, care se va desfășura la Joma Arena din Chișinău. Competiția reunește cele mai bune opt echipe din țară la categoria de vârstă până la 12 ani. Astăzi, 4 noiembrie, la Casa Fotbalului, a avut loc tragerea la sorți care a […] Post-ul Fotbal feminin. Liga Națională WU12, s-au stabilit perechile Turneului Final apare prima dată în Provincial.
16:30
Ofițerii Direcției Antidrog a INI, în comun cu procurorii Procuraturii Chișinău, au destructurat activitatea unui tânăr de 23 de ani, implicat în comercializarea de marijuana în apropierea instituțiilor de învățământ universitar, prin intermediul aplicației Telegram. Suspectul, era angajat ca „curier” într-un magazin online de droguri. Pentru a-și camufla acțiunile infracționale, a închiriat un apartament în […] Post-ul Droguri vândute în preajma universităților – tânăr reținut de ofițerii antidrog apare prima dată în Provincial.
16:20
O patrulă a Sectorului Poliției de Frontieră „Soroca”, aflată în misiune de supraveghere a frontierei de stat, a depistat un bărbat care practica activitatea de vânătoare în zona de frontieră, pe timp de noapte. Mai mult decât atât, acesta nu deținea documentele necesare pentru armă. Incidentul a avut loc în seara zilei de 2 noiembrie […] Post-ul Bărbat prins la vânătoare ilegală în zona de frontieră Soroca apare prima dată în Provincial.
16:20
Etapa de transmitere a lucrărilor pentru concursul de ilustrații „Crăciunul mEU acasă”, organizat de Biroul pentru Integrare Europeană, s-a încheiat. „Ne bucură interesul atât de mare al publicului de toate vârstele. În perioada 31 octombrie – 2 noiembrie am primit peste 50 de lucrări autentice, care reflectă frumusețea tradițiilor noastre naționale și apartenența Moldovei la […] Post-ul Concursul „Crăciunul mEU acasă” a atras peste 50 de participanți din toată țara apare prima dată în Provincial.
14:50
Ambasadorul Germaniei a vizitat șantierele proiectului „Îmbunătățirea infrastructurii de apă în Moldova Centrală” # Provincial
Ambasadorul Republicii Federale Germania în Republica Moldova, Hubert Knirsch, a efectuat o vizită de lucru în Regiunea Centru, unde a vizitat mai multe locații ale proiectului de importanță națională „Îmbunătățirea infrastructurii de apă în Moldova Centrală” – o inițiativă care va asigura, în curând, apă potabilă sigură pentru zeci de mii de oameni din raioanele […] Post-ul Ambasadorul Germaniei a vizitat șantierele proiectului „Îmbunătățirea infrastructurii de apă în Moldova Centrală” apare prima dată în Provincial.
14:40
Cu două etape înainte de încheierea ediției a 71-a a campionatului raionului Sângerei (fostul, Lazovsk) titlul de campioană a fost cucerit de formația Atletic Copăceni, care în actualul sezon a realizat „eventul”, câștigând și Cupa raionului. La startul campionatul raionului Sângerei din actualul sezon (întrecerea se dispută în sistem primăvara – toamna) s-au aliniat 13 […] Post-ul Atletic Copăceni, campioana raionului Sângerei apare prima dată în Provincial.
14:10
Primăria municipiului Bălți, împreună cu Filiala Bălți a Camerei de Comerț și Industrie a Republicii Moldova, invită la cea de-a VI-a ediție a Târgului de Toamnă! Expo-târgul se va desfășura în perioada 5 – 7 noiembrie 2025 în piața Vasile Alecsandri. La târg veți avea ocazia să descoperiți o varietate de produse specifice toamnei, să […] Post-ul La Bălți se va desfășura cea de-a VI-a ediție a Târgului de Toamnă apare prima dată în Provincial.
