Prima reacție a președintei Mexicului, după ce a fost agresată sexual pe stradă, în mijlocul mulțimii: Decizia luată

19:40

Consilierul primarului capitalei, Ion Bulgac, se arată „stupefiat după ce unii exponenți ai puterii care nu au mișcat nici cât e negru sub unghie în viața lor continuă atacurile la adresa agricultorilor și speculează nerușinat cu subiectul taxelor plătite și a subvențiilor primite de la stat”. „Mie mi-ar fi rușine, știind că cele mai mari reușite în viață sunt activitatea de șofer la Oriflame sau de angajat pe proiecte în ONG-uri să sar cu sapa la avioane în așa hal”, a scris Bulgac, într-o postare pe rețele.