FOTO // Primar din România, în centrul unui scandal de hărțuire sexuală

12:10

Guvernul României susține un proiect care sancționează comportamentele agresive sau jignitoare la adresa polițiștilor, profesorilor, jandarmilor sau funcționarilor publici. Vizitele oamenilor în instituțiile statului român sau interacțiunile acestora cu polițiștii, jandarmi, magistrații sau profesorii trebuie să se desfășoare în condiții decente, fără ca funcționarii publici să fie jigniți. Potrivit proiectului susținut de către Guvernul României, […] Articolul Țara care va aplica amenzi de până la 20.000 de lei pentru insultarea unui angajat al statului. apare prima dată în SafeNews.