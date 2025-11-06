VIDEO // Ludmila Catlabuga: Ministerul Agriculturii lucrează la soluții pentru susținerea fermierilor
SafeNews, 6 noiembrie 2025 07:00
Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare (MAIA) depune eforturi pentru a veni în ajutorul fermierilor cu probleme financiare, inclusiv celor aflați în proceduri de insolvență, afirmă ministrul Ludmila Catlabuga. Oficialul a declarat miercuri, 5 noiembrie, că instituția menține un dialog constant cu agricultorii și cu instituțiile responsabile, pentru a identifica soluții eficiente. „Am discutat recent cu […] Articolul VIDEO // Ludmila Catlabuga: Ministerul Agriculturii lucrează la soluții pentru susținerea fermierilor apare prima dată în SafeNews.
• • •
Alte ştiri de SafeNews
Acum 10 minute
07:20
Parlamentul se va convoca pe 7 noiembrie într-o ședință plenară pentru a constitui grupurile parlamentare de prietenie și delegațiile la organizațiile parlamentare internaționale. Biroul permanent al Parlamentului a aprobat ordinea de zi. De asemenea, deputații vor examina proiectul de hotărâre privind alegerea membrilor supleanți în comisiile permanente ale Parlamentului, precum și proiectul de modificare a […] Articolul Parlamentul se va convoca în ședință plenară: Ordinea de zi, aprobată apare prima dată în SafeNews.
Acum 30 minute
07:10
Câteva fotografii ale primarului comunei Livezile din județul Bistrița-Năsăud, Traian Simionca, au devenit virale pe Internet. În imagini, el ar fi hărțuit sexual o femeie chiar în biroul său din primărie. Primarul susține însă că fotografiile au fost falsificate cu ajutorul inteligenței artificiale. Potrivit publicației locale Bistriteanul.ro, femeia ar fi una dintre subalternele bărbatului, iar […] Articolul FOTO // Primar din România, în centrul unui scandal de hărțuire sexuală apare prima dată în SafeNews.
07:10
Mark Rutte, la întrevederea cu Nicușor Dan la București: „Dacă va avea loc un atac în România, sunt 31 de state NATO care vor veni să o salveze” # SafeNews
Secretarul general al NATO, Mark Rutte, aflat într-o vizită la București, a susținut miercuri declarații de presă alături de președintele român Nicușor Dan. Președintele României a subliniat că țara sa are aliați și este protejată corespunzător împotriva oricărei amenințări, iar România își va respecta obligațiile asumate în cadrul Alianței. Mark Rutte a afirmat, de asemenea, […] Articolul Mark Rutte, la întrevederea cu Nicușor Dan la București: „Dacă va avea loc un atac în România, sunt 31 de state NATO care vor veni să o salveze” apare prima dată în SafeNews.
07:10
Inspectorii de mediu din raionul Ocnița au desfășurat recent mai multe razii în localitățile din regiune, în cadrul campaniei de salubrizare de toamnă. Acțiunile au avut drept scop verificarea modului în care autoritățile locale și cetățenii respectă regulile de gestionare, depozitare și salubrizare a deșeurilor. În timpul controalelor, au fost depistate cazuri de ardere ilegală […] Articolul Amenzi de până la 40.000 de lei pentru arderea ilegală a deșeurilor în raionul Ocnița apare prima dată în SafeNews.
07:00
VIDEO // Ludmila Catlabuga: Ministerul Agriculturii lucrează la soluții pentru susținerea fermierilor # SafeNews
Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare (MAIA) depune eforturi pentru a veni în ajutorul fermierilor cu probleme financiare, inclusiv celor aflați în proceduri de insolvență, afirmă ministrul Ludmila Catlabuga. Oficialul a declarat miercuri, 5 noiembrie, că instituția menține un dialog constant cu agricultorii și cu instituțiile responsabile, pentru a identifica soluții eficiente. „Am discutat recent cu […] Articolul VIDEO // Ludmila Catlabuga: Ministerul Agriculturii lucrează la soluții pentru susținerea fermierilor apare prima dată în SafeNews.
Acum o oră
06:50
Președintele rus Vladimir Putin a ordonat miercuri principalelor structuri cu atribuții în domeniu să elaboreze propuneri cu privire la posibile teste cu arme nucleare, după ce omologul său american Donald Trump a declarat săptămâna trecută că Statele Unite vor relua astfel de teste, transmite Reuters, notează Agerpres. Putin a afirmat că Rusia și-a respectat cu strictețe […] Articolul Rusia: Putin ordonă propuneri privind posibila reluare a testelor nucleare apare prima dată în SafeNews.
06:40
CEC a început controlul finanțării Blocului Electoral „Patriotic” și al Partidului „Inima Moldovei” # SafeNews
Comisia Electorală Centrală (CEC) a inițiat procedura de control complex al finanțării activității Blocului Electoral „Patriotic al Socialiștilor, Comuniștilor, Inima și Viitorul Moldovei” (BEP) pentru perioada 3 august – 1 octombrie 2025, precum și al Partidului Republican „Inima Moldovei” (PRIM),condus de Irina Vlah, pentru perioadele 1 mai – 31 august 2025 și 3 august – […] Articolul CEC a început controlul finanțării Blocului Electoral „Patriotic” și al Partidului „Inima Moldovei” apare prima dată în SafeNews.
06:30
Comisia Națională a Pieței Financiare (CNPF) s-a autosesizat după ce o companie din R. Moldova a anunțat, la data de 4 noiembrie 2025, lansarea unei criptomonede corporative. „Ținând cont de caracterul public al comunicării, precum și de faptul că oferta este adresată publicului larg (nonprofesioniști), CNPF s-a autosesizat în limita competenței sale, în vederea evaluării încadrării din […] Articolul Prima criptomonedă moldovenească, în atenția CNPF apare prima dată în SafeNews.
Acum 2 ore
06:20
Bloggerul prorus Oleg Besedin a fost reținut în Estonia, fiind suspectat de activitate non-violentă împotriva Estoniei în numele serviciilor de informații ruse, precum și de încălcarea sancțiunilor internaționale. Potrivit anchetei, Oleg Besedin ar fi fost implicat, încă din 2022, în activități de natură informativă menite să exercite influență în spațiul public, scrie IPN. Acesta ar fi […] Articolul Un propagandist pro-Kremlin, reținut în Estonia apare prima dată în SafeNews.
06:10
Armata ucraineană dezminte orice încercuire la Pokrovsk, epicentrul luptelor de pe frontul de est # SafeNews
Armata ucraineană a negat miercuri afirmațiile Moscovei conform cărora soldații săi ar fi fost încercuiți de trupe rusești la Pokrovsk, epicentrul luptelor de pe linia frontului de est, relatează AFP. O luptă aprigă se dă pentru controlul asupra acestui centru logistic din regiunea industrială Donețk, pe care Kremlinul încearcă să-l ocupe cu prioritate, transmite Agerpres. „Apărarea […] Articolul Armata ucraineană dezminte orice încercuire la Pokrovsk, epicentrul luptelor de pe frontul de est apare prima dată în SafeNews.
05:50
Germania ar putea urma modelul scandinav: Președinta Bundestag-ului cere interzicerea cumpărării serviciilor sexuale # SafeNews
Președinta Bundestag-ului, Julia Klöckner, a cerut o schimbare radicală a legislației privind prostituția în Germania, pledând pentru interzicerea cumpărării serviciilor sexuale după modelul aplicat în Suedia și Norvegia. Într-un discurs susținut la Berlin, în cadrul ceremoniei de decernare a premiului „Eroina”, acordat de Fundația Alice Schwarzer, Klöckner a afirmat că actualul cadru legislativ nu reușește […] Articolul Germania ar putea urma modelul scandinav: Președinta Bundestag-ului cere interzicerea cumpărării serviciilor sexuale apare prima dată în SafeNews.
05:40
Bloomberg // Aviația sub semnul întrebării: record negativ în 2025, peste 400 de morți în accidente # SafeNews
Numărul victimelor accidentelor aviatice depășește 400 în 2025, semnalând o creștere alarmantă față de media ultimului deceniu. Conform datelor publicate de Bloomberg, care citează calculele proprii și pe cele ale companiei germane Jacdec, specializată în monitorizarea incidentelor aviatice, până la finalul anului peste 400 de persoane și-au pierdut viața în accidente aeriene. În ultimii zece […] Articolul Bloomberg // Aviația sub semnul întrebării: record negativ în 2025, peste 400 de morți în accidente apare prima dată în SafeNews.
Acum 12 ore
21:30
Mai mulți locuitori din Chișinău vor rămâne fără apă: „Apă-Canal” anunță lucrări planificate la rețea # SafeNews
Astăzi, 6 noiembrie, o parte dintre consumatorii din municipiul Chișinău vor fi deconectați temporar de la rețeaua de alimentare cu apă, din cauza unor lucrări planificate de întreținere, anunță S.A. „Apă-Canal Chișinău”. Potrivit instituției, furnizarea apei va fi sistată între orele 09:00 și 21:00, timp în care echipele de intervenție vor efectua lucrări tehnice necesare […] Articolul Mai mulți locuitori din Chișinău vor rămâne fără apă: „Apă-Canal” anunță lucrări planificate la rețea apare prima dată în SafeNews.
20:50
VIDEO // Maia Sandu, la Bruxelles: Republica Moldova, omagiată în cadrul unui eveniment dedicat țării noastre # SafeNews
Cultura, tradițiile, dar și vinurile și bucatele naționale ale Republicii Moldova au încântat invitații unei festivități desfășurate la Bruxelles, unde a fost celebrat statul nostru. Acest lucru a fost înalt apreciat de către șefa Delegației Uniunii Europene în R. Moldova, Iwona Piórko. „ Un sfârșit frumos al unei zile speciale la Bruxelles. Mulțumesc Ambasadoarei Republicii […] Articolul VIDEO // Maia Sandu, la Bruxelles: Republica Moldova, omagiată în cadrul unui eveniment dedicat țării noastre apare prima dată în SafeNews.
19:30
VIDEO // Accident fatal la Codreanca: două persoane și-au pierdut viața în urma unui impact frontal # SafeNews
Cel puțin două persoane au decedat, după ce două mașini s-au ciocnit frontal. Tragedia a avut loc în această seară în proximitatea localității Codreanca din raionul Strășeni. Potrivit surselor PulsMedia, preliminar s-a stabilit că în accident au fost implicate două mașini de marca Toyota și Seat, care în urma impactului au fost transformate în două mormane […] Articolul VIDEO // Accident fatal la Codreanca: două persoane și-au pierdut viața în urma unui impact frontal apare prima dată în SafeNews.
19:00
În perioada ianuarie–septembrie 2025, prețurile producătorului la produsele agricole au crescut în medie cu 19,6% față de aceeași perioadă a anului 2024, anunţă Biroul Național de Statistică (BNS). Această majorare a fost determinată, în principal, de scumpirea produselor vegetale și, într-o măsură mai redusă, a produselor animaliere. Prețurile produselor vegetale au crescut, în medie, cu […] Articolul Prețurile produselor agricole au crescut cu aproape 20% în primele nouă luni ale anului apare prima dată în SafeNews.
18:50
Belgia convoacă Consiliul Național de Securitate după incursiunea mai multor drone la Bruxelles. „Nu a fost opera unor amatori” # SafeNews
Autoritățile belgiene vor organiza joi dimineață o reuniune a Consiliului Național de Securitate, după ce aeroportul din Bruxelles a fost închis marți seara, în urma unei incursiuni a unei drone, a anunțat astăzi biroul prim-ministrului Bart De Wever, scrie cotidianul Le Soir, citat de Digi24.ro. De Wever va convoca șefii tuturor serviciilor — poliție, armată […] Articolul Belgia convoacă Consiliul Național de Securitate după incursiunea mai multor drone la Bruxelles. „Nu a fost opera unor amatori” apare prima dată în SafeNews.
Acum 24 ore
16:10
Un bărbat de 35 de ani a fost reținut miercuri dimineață la Saint-Pierre-d’Oléron, pe insula Charente-Maritime, în vestul Franței după ce ar fi lovit intenționat mai mulți pietoni strigând „Allah Akbar”. Dintre cele zece persoane lovite, patru se află în stare de urgență absolută, scrie Le Figaro. Șoferul, cunoscut pentru fapte de drept comun, a […] Articolul Franța: Un șofer a intrat în mai mulți pietoni. Zece persoane, rănite apare prima dată în SafeNews.
15:30
Opt deputați PAS își lasă mandatele vacante: CEC urmează să propună înlocuitorii de pe lista partidului # SafeNews
Comisia Electorală Centrală (CEC) a luat act de vacanța a opt mandate de deputat în Parlamentul Republicii Moldova atribuite Partidului Politic „Partidul Acțiune și Solidaritate” (PAS). Mandatele vacante aparțin următorilor deputați: Dan Perciun, Emil Ceban, Nicolae Popescu, Mihail Popșoi, Ludmila Catlabuga, Vladimir Bolea, Dorin Recean și Artur Mija. CEC va propune Curții Constituționale să valideze […] Articolul Opt deputați PAS își lasă mandatele vacante: CEC urmează să propună înlocuitorii de pe lista partidului apare prima dată în SafeNews.
15:30
Elon Musk, directorul companiei SpaceX, a prezentat recent pe platforma X planul său de salvare a umanității de amenințarea catastrofei climatice. „O mare constelație de sateliți cu inteligență artificială, alimentată cu energie solară, va putea preveni încălzirea globală prin efectuarea unor mici ajustări ale cantității de energie solară care ajunge pe Pământ”. Compania SpaceX deține […] Articolul Musk intenționează să controleze clima cu ajutorul sateliților apare prima dată în SafeNews.
15:20
Aseară, polițiștii Inspectoratului Național de Securitate Publică (INSP) au desfășurat acțiuni ample de verificare pe străzile din capitală, având ca scop prevenirea și depistarea încălcărilor regulilor de circulație rutieră. În doar câteva ore, oamenii legii au verificat peste 200 de conducători auto și au depistat 143 de șoferi care au comis diverse abateri. Dintre acestea, […] Articolul VIDEO // Minor fără permis, prins conducând un Porsche cu 122 km/h pe Viaduct apare prima dată în SafeNews.
15:10
Luând cuvântul la deschiderea Summitului liderilor de la București „Foaie de parcurs pentru viitor”, Anca Dragu, guvernatorul Băncii Naționale a Moldovei, a subliniat schimbările structurale din economia Moldovei: de la o dependență semnificativă de agricultură în 2001 (un sfert din PIB) la o structură diversificată în prezent, unde sectorul serviciilor reprezintă 58% din PIB, iar […] Articolul Anca Dragu: R. Moldova nu mai este doar o țară agricolă apare prima dată în SafeNews.
15:10
Coreea de Nord a trimis noi trupe în Rusia: „S-au deplasat în etape începând din septembrie” # SafeNews
Coreea de Nord a trimis circa 5.000 de soldați specializați în construcții în Rusia începând din septembrie, pentru a ajuta la „reconstrucția infrastructurii”, a declarat marți un parlamentar sud-coreean, după o ședință informativă a agenției de spionaj din Seul, relatează The Moscow Times. Liderul nord-coreean Kim Jong Un a fost impulsionat de războiul din Ucraina, […] Articolul Coreea de Nord a trimis noi trupe în Rusia: „S-au deplasat în etape începând din septembrie” apare prima dată în SafeNews.
15:10
Directoarea Liceului „Gheorghe Asachi” riscă să rămână fără gradele didactice și manageriale # SafeNews
Directoarea Liceului „Gheorghe Asachi” din capitală, care a fost reținută recent într-un dosar de corupție, riscă să rămână fără gradele didactice și manageriale. Precizarea a fost făcută de ministrul Educației și Cercetării, Dan Perciun, care a anunțat că acest caz este investigat de Comisia națională de etică și integritate, informează MOLDPRES. Potrivit ministrului, Comisia ar […] Articolul Directoarea Liceului „Gheorghe Asachi” riscă să rămână fără gradele didactice și manageriale apare prima dată în SafeNews.
14:40
Percheziții de amploare în Chișinău. Anchetatorii au descins în peste 20 de locații, în două dosare penale cu mize financiare ridicate și legături în mediul de afaceri. Operațiunea este coordonată de INI împreună cu procurorii PCCOCS și Serviciul Fiscal de Stat. În primul dosar, ancheta vizează un presupus circuit de evaziune fiscală și bani ascunși […] Articolul Percheziții masive în Chișinău în două dosare sensibile, o persoană reținută apare prima dată în SafeNews.
14:30
CEC propune validarea a opt noi deputați PAS și acreditează observatori pentru alegerile locale din 16 noiembrie # SafeNews
Comisia Electorală Centrală a confirmat vacantarea a opt mandate de deputat ale Partidului Acțiune și Solidaritate. Mandatele aparțin lui Dan Perciun, Emil Ceban, Nicolae Popescu, Mihail Popșoi, Ludmila Catlabuga, Vladimir Bolea, Dorin Recean și Artur Mija. CEC va înainta Curții Constituționale propunerile pentru validarea noilor deputați. Supleanții PAS sunt Igor Talmazan, Angela Munteanu-Pojoga, Veronica Cupcea, […] Articolul CEC propune validarea a opt noi deputați PAS și acreditează observatori pentru alegerile locale din 16 noiembrie apare prima dată în SafeNews.
13:50
Premierul Alexandru Munteanu anunță vizite în teritoriu și primele deplasări externe: București și Bruxelles # SafeNews
Prim-ministrul Alexandru Munteanu a anunțat că, începând cu săptămâna viitoare, va iniția o serie de vizite în mai multe localități din Republica Moldova pentru a discuta direct cu cetățenii despre problemele și necesitățile comunităților. „Eu și Cabinetul de miniștri vom începe deplasările în teritoriu pentru a discuta cu cetățenii R. Moldova. În afara țării, prima […] Articolul Premierul Alexandru Munteanu anunță vizite în teritoriu și primele deplasări externe: București și Bruxelles apare prima dată în SafeNews.
13:50
Un bărbat în vârstă de 44 de ani a fost condamnat la 14 ani de închisoare cu executare într-un penitenciar de tip închis, după ce instanța l-a găsit vinovat de comiterea unei fapte grave de violență în familie, care s-a soldat cu decesul concubinei sale. Hotărârea a fost pronunțată de Judecătoria Hâncești, sediul Ialoveni. Potrivit […] Articolul Și-a ucis concubina în bătaie: Bărbat din Ialoveni, condamnat la 14 ani de închisoare apare prima dată în SafeNews.
13:10
Autoritatea Națională de Integritate (ANI) a finalizat controlul asupra averii bașcanului Găgăuziei, Evghenia Guțul, constatând o diferență semnificativă între veniturile declarate și bunurile deținute. Suma totală a averii nejustificate identificată de ANI se ridică la 1.249.679 de lei. Verificările au vizat perioada 2024–2025 și au inclus analiza veniturilor, cheltuielilor și proprietăților deținute atât de Evghenia […] Articolul Evghenia Guțul, vizată de ANI: avere nejustificată de peste 1,2 milioane de lei apare prima dată în SafeNews.
12:50
Guvernul extinde bursele pentru sportivi: elevii și tinerii cu performanțe internaționale vor primi indemnizații lunare # SafeNews
Începând cu 1 ianuarie 2026, mai mulți elevi și tineri din Republica Moldova care obțin rezultate remarcabile la nivel european și mondial vor beneficia de indemnizații financiare lunare, în cadrul Programului de burse pentru sportivi, anunță Guvernul. Decizia Executivului prevede extinderea categoriei de beneficiari. Până acum, bursele erau acordate doar sportivilor din categoriile seniori, juniori […] Articolul Guvernul extinde bursele pentru sportivi: elevii și tinerii cu performanțe internaționale vor primi indemnizații lunare apare prima dată în SafeNews.
12:50
CONFIRMAT! Tudor Ulianovschi a renunțat la șefia PSDE, interimat asigurat de Iurie Cazacuan # SafeNews
Tudor Ulianovschi s-a retras din funcția de președinte al Partidului Social Democrat European. Anunțul a fost făcut pe pagina oficială a formațiunii. Decizia a fost prezentată în cadrul ședinței Biroului Permanent. Ulianovschi a mulțumit colegilor pentru participarea în campania electorală pentru parlament și pentru colaborare. A urat succes echipei în activitatea viitoare. Funcția de președinte […] Articolul CONFIRMAT! Tudor Ulianovschi a renunțat la șefia PSDE, interimat asigurat de Iurie Cazacuan apare prima dată în SafeNews.
12:40
Dmitri Peskov afirmă că denunțarea acordului în baza căruia funcționează centrul rus de cultură din Republica Moldova este regretabil. Declarația a fost făcută pentru TASS, după ce cabinetul de miniștri de la Chișinău a aprobat decizia, scrie realitatea.md. În opinia purtătorului de cuvânt al Kremlinului, autoritățile din Moldova antagonizează Rusia. În același timp, oficialul consideră […] Articolul Moscova critică decizia Chișinăului privind centrul rus de cultură: „Regretăm profund” apare prima dată în SafeNews.
12:40
Fostul comisar european pentru justiție din Belgia, Didier Reynders, a fost pus oficial sub acuzare pentru spălare de bani. Judecătorul l-a pus sub acuzare pe Reynders încă din 16 octombrie, însă acest lucru nu a fost făcut public. Anunțul acuzării a venit la zece luni după primele percheziții la fostul comisar european și indică faptul […] Articolul Scandal în Belgia: Didier Reynders, fost comisar european, pus sub acuzare apare prima dată în SafeNews.
12:30
SUA au elaborat opțiuni pentru acțiuni militare în Venezuela, inclusiv asasinarea lui Maduro # SafeNews
Administrația președintelui SUA, Donald Trump, a elaborat mai multe scenarii de acțiuni militare în Venezuela. Primul scenariu prevede ca SUA să efectueze lovituri aeriene asupra obiectivelor militare pentru a slăbi sprijinul pentru președintele venezuelean Nicolas Maduro. Oficialii consideră că, dacă Maduro va înțelege că nu mai este protejat, el ar încerca să fugă, ceea ce […] Articolul SUA au elaborat opțiuni pentru acțiuni militare în Venezuela, inclusiv asasinarea lui Maduro apare prima dată în SafeNews.
12:20
Guvernul a modificat, pe 5 noiembrie, Regulamentul privind compensațiile la energie. Prin urmare, veniturile familiilor din țară care solicită compensații vor fi analizate pentru lunile aprilie – septembrie 2025, nu mai – octombrie, așa cum se întâmpla anterior. Potrivit autorităților, modificarea va permite ca evaluarea veniturilor și stabilirea ajutorului să fie mai rapidă și mai precisă. […] Articolul Energie mai ieftină sau mai scumpă? Vezi noile reguli de compensare pentru consumatori apare prima dată în SafeNews.
12:10
Țara care va aplica amenzi de până la 20.000 de lei pentru insultarea unui angajat al statului. # SafeNews
Guvernul României susține un proiect care sancționează comportamentele agresive sau jignitoare la adresa polițiștilor, profesorilor, jandarmilor sau funcționarilor publici. Vizitele oamenilor în instituțiile statului român sau interacțiunile acestora cu polițiștii, jandarmi, magistrații sau profesorii trebuie să se desfășoare în condiții decente, fără ca funcționarii publici să fie jigniți. Potrivit proiectului susținut de către Guvernul României, […] Articolul Țara care va aplica amenzi de până la 20.000 de lei pentru insultarea unui angajat al statului. apare prima dată în SafeNews.
12:00
FOTO // Echipă națională din Moldova cucerește cinci medalii la Mondialul de powerlifting # SafeNews
În premieră, moldovenii au urcat pe podiumul de premiere la Campionatul Mondial la powerlifting rezervat sportivilor cu deficiențe de vedere. La ediția din acest an, care a avut loc în orașul Mersin, Turcia, echipa națională a cucerit cinci medalii. Vadim Crețul (75 kg) și Nicolae Bondarev (90 kg) au intrat în posesia medaliei de bronz, […] Articolul FOTO // Echipă națională din Moldova cucerește cinci medalii la Mondialul de powerlifting apare prima dată în SafeNews.
11:50
Gen. Ben Hodges despre retragerea trupelor americane din România: Cel mai rău moment posibil. Treabă foarte proastă și când au explicat # SafeNews
Generalul american Ben Hodges, fostul comandant al Forţelor Terestre Americane din Europa, dezaprobă decizia de retragere a trupelor americane din România și consideră că anunțul a fost făcut „în cel mai rău moment posibil”. Potrivit acestuia, măsura vine în contextul în care Rusia poartă un război de agresiune împotriva Ucrainei, iar „rușii sunt la Marea […] Articolul Gen. Ben Hodges despre retragerea trupelor americane din România: Cel mai rău moment posibil. Treabă foarte proastă și când au explicat apare prima dată în SafeNews.
11:50
Ucrainenii atacă puternic un oraș din Rusia. Mai multe explozii s-au produs. Ce au raportat autoritațile ruse # SafeNews
Ucrainenii au atacat puternic în orașul din Rusia, Oriol, potrivit locuitorilor, mass-mediei ruse și guvernatorului regional. Locuitorii au declarat că au auzit mai multe explozii în Oriol și au postat imagini ale atacului pe rețelele de socializare, a raportat canalul de știri Telegram Astra citat de The Kyiv Independent, informează Mediafax. Potrivit localnicilor, părea că […] Articolul Ucrainenii atacă puternic un oraș din Rusia. Mai multe explozii s-au produs. Ce au raportat autoritațile ruse apare prima dată în SafeNews.
11:40
Ministra Natalia Plugaru, după ședința Guvernului: “Aceste măsuri susțin echilibrul dintre viața profesională și viața de familie” # SafeNews
Ministra Muncii și Protecției Sociale, Natalia Plugaru, a comentat după ședința Guvernului adoptarea unor schimbări esențiale pentru concediul paternal. Scopul acestor modificări este sprijinirea familiilor cu gemeni sau mai mulți copii născuți dintr-o singură sarcină, dar și a celor care adoptă copii. Plugaru a menționat că în ultimii ani s-a dublat numărul taților care au […] Articolul Ministra Natalia Plugaru, după ședința Guvernului: “Aceste măsuri susțin echilibrul dintre viața profesională și viața de familie” apare prima dată în SafeNews.
11:40
Partidul Liberal Democrat din Moldova (PLDM) și-a exprimat îngrijorarea față de evaluarea Comisiei Europene privind Republica Moldova, prezentată în Pachetul de Extindere 2025, subliniind că raportul ar fi „excesiv de optimist și lipsit de obiectivitate”. Într-o declarație oficială, emisă recent, PLDM a criticat modul în care Bruxellesul a descris Republica Moldova drept un exemplu de […] Articolul PLDM reacționează asupra Raportului Comisiei Europene privind Republica Moldova apare prima dată în SafeNews.
11:30
Numărul cazurilor de infecții respiratorii în scădere: 1.257 de persoane raportate într-o săptămână # SafeNews
În perioada 27 octombrie – 2 noiembrie, Agenția Națională pentru Sănătate Publică (ANSP) a raportat 1.257 de cazuri de infecții acute ale căilor respiratorii superioare, majoritatea la copii, în scădere cu 16,5% față de săptămâna precedentă. Totodată, au fost înregistrate 4 cazuri de gripă sezonieră în municipiul Chișinău și 10 cazuri de COVID-19, în descreștere […] Articolul Numărul cazurilor de infecții respiratorii în scădere: 1.257 de persoane raportate într-o săptămână apare prima dată în SafeNews.
11:20
VIDEO // Tânăr de 19 ani, reținut pentru escrocherii online de peste 500.000 de lei în Chișinău. Ce riscă # SafeNews
Un tânăr de 19 ani din raionul Orhei a fost reținut de poliție, fiind suspectat de implicare într-un grup criminal specializat în escrocherii online în municipiul Chișinău. Tânărul a fost plasat în arest preventiv pentru 30 de zile. Potrivit poliției, gruparea ar fi contactat un bărbat de 53 de ani prin WhatsApp, prezentându-se drept reprezentanți […] Articolul VIDEO // Tânăr de 19 ani, reținut pentru escrocherii online de peste 500.000 de lei în Chișinău. Ce riscă apare prima dată în SafeNews.
11:20
Guvernul Republicii Moldova a aprobat implementarea controlului coordonat în punctul feroviar de trecere a frontierei Cantemir – Fălciu, în ambele sensuri de circulație. S-a întâmplat în cadrul primei ședințe desfășurată astăzi, 5 noiembrie, de către noul executiv. „Acordul a fost semnat la București, pe 1 octombrie 2025. Implementarea acestuia va sprijini economia locală, va reduce […] Articolul Control coordonat la frontiera feroviară Cantemir – Fălciu, aprobat de Guvernul Moldovei apare prima dată în SafeNews.
11:10
REACȚIE // Ministrul Sănătății Emil Ceban respinge acuzațiile privind diplome false la USMF: ”Universitatea de Medicină nu poate să facă așa ceva” # SafeNews
Fostul rector al Universității de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” și actual ministru al Sănătății, Emil Ceban, a declarat că informațiile despre falsificarea rezidențiatului în cadrul instituției sunt nefondate. Oficialul a precizat că a aflat din presă despre perchezițiile desfășurate miercuri, 5 noiembrie 2025, în România, privind diplomele obținute de mai mulți medici […] Articolul REACȚIE // Ministrul Sănătății Emil Ceban respinge acuzațiile privind diplome false la USMF: ”Universitatea de Medicină nu poate să facă așa ceva” apare prima dată în SafeNews.
11:10
Fostului judecător al Curții Supreme de Justiție, Anatolie Țurcan, i-a fost aplicată sancțiunea disciplinară de mustrare de către Consiliul Superior al Magistraturii (CSM), în ședința din 4 noiembrie. Decizia a fost luată ca urmare a contestației depuse de membrul CSM Ion Guzun împotriva hotărârii Colegiului disciplinar din luna mai, care dispusese încetarea cauzei disciplinare împotriva […] Articolul Plenul CSM sancționează fostul judecător Anatolie Țurcan cu mustrare disciplinară apare prima dată în SafeNews.
11:00
Guvernul a aprobat proiectul de lege pentru denunțarea Acordului cultural cu Rusia. Jardan: ”Nu era nicidecum cultural, era un centru sub acoperirea căruia se desfășurau activități de subminare a suveranității Republicii Moldova” # SafeNews
Guvernul Republicii Moldova a aprobat proiectul de lege privind denunțarea Acordului încheiat cu Guvernul Federației Ruse pentru înființarea și funcționarea centrelor culturale, semnat la Moscova la 30 octombrie 1998. Decizia survine după solicitarea Ministerului Afacerilor Externe și are ca scop retragerea cadrului legal care permitea funcționarea Centrului Rus de Cultură și Știință de la Chișinău, […] Articolul Guvernul a aprobat proiectul de lege pentru denunțarea Acordului cultural cu Rusia. Jardan: ”Nu era nicidecum cultural, era un centru sub acoperirea căruia se desfășurau activități de subminare a suveranității Republicii Moldova” apare prima dată în SafeNews.
10:50
Guvernul modifică Regulamentul privind indemnizația paternă pentru familii cu copii multipli # SafeNews
Guvernul a aprobat un proiect de hotărâre care modifică Regulamentul privind condițiile de stabilire, modul de calcul și plata indemnizației paternale. Ministra Muncii și Protecției Sociale, Natalia Plugaru, a declarat că măsura vine ca o continuare a politicilor de susținere a familiilor cu copii mici. Aceasta va permite taților, în special celor care au gemeni […] Articolul Guvernul modifică Regulamentul privind indemnizația paternă pentru familii cu copii multipli apare prima dată în SafeNews.
10:40
NEWS ALERT! Tudor Ulianovschi demisionează de la conducerea PSDE: Cine ar prelua funcția interimară # SafeNews
Tudor Ulianovschi a renunțat la conducerea Partidului Social Democrat European, potrivit informațiilor confirmate pentru SafeNews.md de surse din interiorul formațiunii. Decizia ar fi fost luată marți seara, 4 noiembrie, în cadrul unei ședințe a biroului politic și ar urma să fie făcută publică în următoarele zile. Deocamdată nu este clar cine va prelua interimatul funcției […] Articolul NEWS ALERT! Tudor Ulianovschi demisionează de la conducerea PSDE: Cine ar prelua funcția interimară apare prima dată în SafeNews.
10:40
Radu Vrabie preia conducerea Serviciului Vamal, Alexandru Iacob devine secretar general adjunct al Guvernului # SafeNews
Ședința Guvernului a adus schimbări importante la conducerea Serviciului Vamal. Alexandru Iacob, care și-a anunțat ieri demisia, a fost eliberat din funcția de director și va prelua poziția de secretar general adjunct al Guvernului. Radu Vrabie va ocupa funcția de director al Serviciului Vamal începând cu 7 noiembrie. Ministrul Finanțelor, Andrian Graviliță, a subliniat experiența […] Articolul Radu Vrabie preia conducerea Serviciului Vamal, Alexandru Iacob devine secretar general adjunct al Guvernului apare prima dată în SafeNews.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.