Bloomberg // Aviația sub semnul întrebării: record negativ în 2025, peste 400 de morți în accidente

10:00

Un bărbat în vârstă de 73 de ani a murit în această dimineață după ce a căzut de la etajul trei al unui spital situat pe strada Vladimir Korolenko din centrul capitalei. Potrivit declarațiilor Cristinei Talpă, ofițer de presă al Direcției de Poliție a municipiului Chișinău, bărbatul era pacient al spitalului în momentul incidentului. Autoritățile […] Articolul TRAGEDIE la un spital din Chișinău: Un bărbat de 73 de ani și-a pierdut viața după ce ar fi căzut de la etajul trei apare prima dată în SafeNews.