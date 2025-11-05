(VIDEO) Angelina Jolie, vizită cu peripeții în Ucraina: șoferul actriței a fost arestat și recrutat în armată

13:10

Dacă este adevărat că există unele alimente care ne țin treji, este la fel de adevărat că există altele care ne ajută să ne relaxăm și să ne bucurăm de un somn lung și odihnitor. Potrivit cookist.it, somnul, acel moment prețios de odihnă care regenerează corpul și mintea, este profund influențat de numeroși factori, inclusiv [...]