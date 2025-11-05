CNPF: Doar 2-3% dintre locuințele din Moldova sunt asigurate
Realitatea.md, 5 noiembrie 2025 21:30
În Republica Moldova, asigurarea unei locuințe evaluate la 100 de mii de euro costă, în medie, aproximativ 2000 de lei, în funcție de riscurile incluse în poliță. Potrivit datelor prezentate de Comisia Națională a Pieței Financiare (CNPF), doar 2-3% dintre imobilele locative din țară sunt în prezent asigurate. Instituția îndeamnă cetățenii să-și protejeze locuințele
• • •
Noi detalii despre accidentul tragic de la Strășeni: Doi copii și o femeie, internați cu traumatisme # Realitatea.md
Noi informații despre gravul accident rutier care s-a produs pe traseul M5, între localitățile Codreanca și Greblești, în care un bărbat și o femeie au decedat pe loc. Potrivit poliției, cauza accidentului ar fi o manevră de depășire neregulamentară. Potrivit poliției, din cercetările preliminare, s-a stabilit că o femeie de 38 de ani, conducând o
Copilul de trei ani, lovit marți seara, 4 noiembrie, de o mașină la Comrat, este internat în secția de reanimare a Institutului Mamei și Copilului din Chișinău. Redacția Realitatea.md a solicitat o reacție în acest sens de la reprezentanții instituției, care ne-au comunicat următoarele: „Pacientul, în vârstă de 3 ani, a fost transferat la Institutul
VIDEO Angelina Jolie a vizitat un spital pentru copii din Herson. Bodyguardul ei, implicat într-un incident # Realitatea.md
Actrița și regizoarea americană Angelina Jolie, ambasadoare a bunăvoinței UNICEF, a efectuat miercuri, 5 noiembrie, o vizită privată în orașul Herson, Ucraina. Potrivit Censor.NET, Jolie a vizitat mai multe facilități medicale, printre care un spital pentru copii și o maternitate. Fotografii distribuite pe rețelele de socializare o arată pe Angelina Jolie întâlnindu-se cu copiii dintr-un
VIDEO Impact grav la Strășeni. Două persoane au murit, iar alte trei au fost duse la spital # Realitatea.md
Două persoane au murit, iar alte trei au ajuns la spital, după ce au fost implicate într-un grav accident produs miercuri seara, 5 noiembrie, pe traseul dintre satele Greblești și Codreana, raionul Strășeni. În urma coliziunii frontale dintre două mașini, un bărbat și o femeie au decedat pe loc, iar un adult și doi minori
Clase moderne EduLIFE în 35 de școli profesionale din țară: Elevii își dezvoltă competențele pentru carieră # Realitatea.md
Peste 25 000 de elevi din 35 de instituții de învățământ profesional tehnic din 12 raioane ale Republicii Moldova și municipiul Chișinău își desfășoară astăzi orele în clasa EduLIFE. Aceste spații inovatoare, amenajate în aproape jumătate dintre instituțiile de învățământ profesional tehnic din țară, sprijină dezvoltarea competențelor de viață, a abilităților socio-emoționale și a pregătirii
Liderul PSRM, Igor Dodon, este supărat că Rusia și Belarus nu se regăsesc în lista prietenilor Republicii Moldova. Potrivit lui, este pentru prima dată în cei 34 de ani de independență când se întâmplă un astfel de caz, pe care îl consideră rușinos. „În lista grupurilor parlamentare de prietenie cu țările din străinătate propusă de
FOTO Proiect european inedit lansat la Chișinău: Investiții de milioane în cooperare și antreprenoriat # Realitatea.md
La Chișinău a fost lansat proiectul EUroBRIDGE_UA_MD, un demers european multilateral și inedit, realizat în cooperare cu Ucraina și România, cu sprijinul Uniunii Europene. La acest eveniment a participat și Primăria Capitalei. Proiectul are o durată de patru ani și un buget total de aproape 2 milioane de euro, finanțat de UE, dintre care jumătate
60 000 de € pentru a „aranja” un dosar penal: Un bărbat, reținut pentru trafic de influență, trimis în judecată # Realitatea.md
Un bărbat, învinuit de trafic de influență, a fost trimis pe banca acuzaților. Cauza penală a fost inițiată în luna august 2025. „Cauza penală a fost inițiată în august curent de către Procuratura Anticorupție, iar conform probatoriului administrat în comun cu Centrul Național Anticorupție, învinuitul ar fi pretins de la o persoană acuzată de comiterea
Metsola revine în Parlamentul Moldovei. Deputații au ședință plenară, iar șefa Legislativului UE va vorbi la tribună # Realitatea.md
Roberta Metsola urmează să aibă un discurs la tribuna Parlamentului de la Chișinău. Deputații moldoveni urmează să se convoace în ședință plenară pe 7 noiembrie. În debutul reuniunii, Roberta Metsola, va susține un discurs cu ocazia constituirii Parlamentului de legislatura a XII-a, transmite serviciul de presă al Legislativului. Roberta Metsola a mai avut anterior un
Olesea Stamate, în prima ședință de judecată cu PAS. Reprezentanții partidului au lipsit # Realitatea.md
Fosta deputată PAS, Olesea Stamate, a anunțat că astăzi a avut loc prima ședință de judecată în procesul pe care l-a intentat politiciana împotriva Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), după excluderea sa din formațiune. Potrivit fostei deputate, reprezentantul PAS nu s-a prezentat la ședință. „Astăzi a avut loc prima ședință din cadrul procesului judiciar pe
O mașină, cât trei apartamente! Un Rolls-Royce Spectre se vinde în Chișinău cu 549.900 de euro # Realitatea.md
Un automobil Rolls-Royce Spectre se vinde în Chișinău cu 549.900 de euro. Anunțul a fost plasat pe pagina web a unei parcări din Capitală, care vinde mașini importate sau la mâna a doua. Conform informațiilor prezentate, mașina are cutie de viteze automată, motor electric și parcurs de doar 43 km. Vehiculul a fost produs în
Scad temperaturile și revin ploile: meteorologii anunță vreme mohorâtă pentru următoarele zile # Realitatea.md
Meteorologii prognozează o scădere ușoară a temperaturilor în următoarele zile. La noapte, în unele localități ale țării, se așteaptă ploi slabe, iar pentru dimineață sunt anunțate ceață și vânt, transmite IPN Potrivit meteorologului Natalia Gherasim de la Serviciul Hidrometeorologic de Stat (SHS), schimbarea vremii este influențată de alternanța dintre o dorsală și un talveg atmosferic,
VIDEO După SUA, și Rusia se pregătește de teste nucleare. Putin a convocat o reuniune la Kremlin # Realitatea.md
Președintele Rusiei, Vladimir Putin, a convocat la Kremlin o reuniune operativă cu membrii permanenți ai Consiliului de Securitate al Federației Ruse. Ministrul rus al Apărării, Andrei Belousov, a declarat că este momentul oportun "să se înceapă imediat pregătirile pentru desfășurarea unor teste nucleare la scară largă", după ce Statele Unite ale Americii (SUA) au testat o
VIDEO Preşedinta Mexicului a fost agresată sexual în plină stradă, în timpul unei vizite în centrul capitalei țării # Realitatea.md
Agenţii Secretariatului pentru Securitatea Cetăţenilor din Ciudad de Mexico au arestat marţi un bărbat pentru că a hărţuit-o pe stradă pe preşedinta Claudia Sheinbaum în timpul unei vizite publice în centrul istoric, relatează Reuters. Faptele s-au petrecut în timp ce Claudia Sheinbaum se îndrepta către un eveniment la Ministerul Educaţiei Publice şi saluta trecătorii în
Molozul era aruncat de pe clădirea hotelului Dacia din cauza unui tub deteriorat. Un responsabil, amendat de INST # Realitatea.md
Molozul a fost aruncat de la înălțime, pe șantierul de demolare a fostului hotel Dacia, deoarece tubul de evacuare a fost deteriorat. Funcționarii din cadrul Inspectoratului Național pentru Supraveghere Tehnică a amendat un responsabil tehnic, urmare a incidentului. Conform unui răspuns recepționat de redacția Realitatea, conducătorul lucrărilor de demolare de pe șantier a declarat că,
VIDEO Mark Rutte, la București: NATO investește în România și va apăra fiecare centimetru al teritoriului său # Realitatea.md
Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a efectuat prima sa vizită oficială în România în această calitate, fiind primit la Palatul Cotroceni de președintele României, Nicușor Dan. Cei doi oficiali au susținut miercuri, 5 noiembrie curent, o conferință de presă comună, în care au discutat despre securitatea pe flancul estic al Alianței, situația din Ucraina,
Ceban s-a întâlnit cu ambasadorul Greciei. Au discutat proiecte de colaborare între Chișinău și Atena # Realitatea.md
Primarul municipiului Chișinău, Ion Ceban, a avut o întrevedere cu Ambasadorul Greciei în Republica Moldova, E.S. Nikolaos Krikos, în cadrul căreia au fost abordate mai multe oportunități de colaborare între autoritățile municipale și partea elenă. Potrivit edilului, discuțiile s-au concentrat pe dezvoltarea urbană durabilă, promovarea turismului cultural și istoric, modernizarea infrastructurii și a serviciilor publice,
Copiii născuți în stânga Nistrului vor primi automat „cetățenie transnistreană". Krasnoselski urmează să promulge o pretinsă lege care va reglementa procedura. Bebelușii vor fi trecuți în acte drept transnistreni dacă cel puțin unul dintre părinți are pretinsa cetățenie are regiunii. Măsura se va aplica chiar dacă micuții vin pe lume în afara regiunii separatiste a
Moldova, în inima Europei: eveniment cultural la BOZAR Palais des Beaux-Arts din Bruxelles # Realitatea.md
Republica Moldova a fost în centrul atenției la prestigiosul centru cultural BOZAR – Palais des Beaux-Arts din Bruxelles, printr-un eveniment dedicat relației tot mai apropiate dintre țara noastră și Uniunea Europeană, organizat în ziua prezentării Raportului de extindere al Comisiei Europene 2025. La recepție au participat Președinta Maia Sandu, Comisara europeană pentru Extindere, Marta Kos,
Tariful la gazele naturale va fi revizuit în ianuarie 2026. Anunțul a fost făcut de către directorul Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică (ANRE), Eugen Carpov. Noul furnizor, compania de stat Energocom, urmează să prezinte calculele la final de an şi, pe baza lor, să vină cu o cerere de modificare a preţurilor la consumatorii
Bălți extinde călătoriile gratuite: autobuzele urbane intră în rețeaua de transport public # Realitatea.md
Elevii, pensionarii, veteranii de război și persoanele cu grad de dizabilitate vor călători gratuit nu doar cu troleibuzele, ci și cu autobuzele. Măsurile au fost aplicate, astăzi, pe 5 noiembrie, în urma unei decizii luate de către administratorii întreprinderilor municipale. Primarul orașului Bălți, Alexandr Petkov, a dat indicații Întreprinderii Municipale „Direcția de troleibuze" privind aplicarea
Ministrul Economiei, Eugen Osmochesu, afirmă că Republica Moldova are potențialul de a înregistra o creștere economică de 3–4% peste scenariul actual, dacă vor fi implementate reformele prioritare privind dereglementarea și stimularea investițiilor. Oficialul a respins percepția potrivit căreia interesul investitorilor ar fi scăzut din cauza contextului geopolitic, scrie bani.md. „Eu spun că nu este
Moldovenii sunt impresionați de thrillerul romantic „Puterea Dragostei”: Un film moldovenesc ca la Hollywood! # Realitatea.md
Thrillerul romantic „Puterea Dragostei", regizat de Ivan Naniev, continuă să stârnească ecouri puternice după proiecțiile din Chișinău și din orașele incluse în caravana filmului. Cei care au văzut pelicula spun că este „un film cum rar se face în Moldova" și îi îndeamnă pe alții să nu-l rateze. Spectatorii au apreciat în special povestea tensionată,
Actualitatea politică, în dezbateri! Deputații Radu Marian și Vasile Costiuc, sunt invitații emisiunii Rezoomat! # Realitatea.md
În această seară, de la ora 20:00, vă invităm să urmăriți o nouă ediție a emisiunii „Rezoomat", moderată de jurnalista Ileana Pîrgaru. Invitații emisiunii sunt vicepreședintele PAS, Radu Marian, și președintele fracțiunii Democrația Acasă, Vasile Costiuc. În timpul emisiunii vor fi an
România și Moldova unesc forțele: CQB-GUARD, nou proiect pentru siguranță transfrontalieră # Realitatea.md
Pe 15 octombrie 2025, la Chișinău, a avut loc conferința de lansare oficială a proiectului „CQB-GUARD – Development of intervention capacity in special actions that take place in urban areas for cross-border missions” (ROMD00133), finanțat prin Programul Interreg NEXT România – Republica Moldova 2021-2027. La eveniment au fost prezenți ministrul Afacerilor Interne, Vladislav Cojuhari, inspectorul […] Articolul România și Moldova unesc forțele: CQB-GUARD, nou proiect pentru siguranță transfrontalieră apare prima dată în Realitatea.md.
Un adolescent de 17 ani a fost surprins de polițiștii Inspectoratului Național de Securitate Publică circulând cu 122 km/h pe Viaduct, acolo unde limita maximă admisă este de 70 km/h. În urma verificărilor, s-a constatat că tânărul nu deținea permis de conducere. Porsche-ul a fost ridicat și transportat la parcarea specială, iar părinții minorului urmează […] Articolul Fără permis, dar cu Porsche. Un minor de 17 ani prins cu 122 km/h pe Viaduct apare prima dată în Realitatea.md.
Vernisajul Vinului din Moldova a ajuns în Țara Soarelui Răsare. Sute de mii de litri, vânduți niponilor în ultimii ani # Realitatea.md
Vernisajul Vinului din Moldova s-a desfășurat pentru a doua oară la Tokyo. Evenimentul a fost organizat de Oficiul Național al Viei și Vinului (ONVV), cu sprijinul echipei Wine of Moldova Japan, reunind 24 de producători din țara noastră. Vinificatorii au prezentat peste 200 de vinuri liniștite, spumante și divinuri, oferind experților japonezi din domeniul vinului ocazia […] Articolul Vernisajul Vinului din Moldova a ajuns în Țara Soarelui Răsare. Sute de mii de litri, vânduți niponilor în ultimii ani apare prima dată în Realitatea.md.
Un automobil de model Mercedes a fost făcut scrum de un incendiu izbucnit astăzi, 5 noiembrie, la Orhei. La fața locului au intervenit pompierii. Din fericire, nimeni nu a avut de suferit. Autoritățile stabilesc toate circumstanțele. Pentru cele mai importante știri, abonează-te la canalul nostru de TELEGRAM! Articolul VIDEO Flăcări uriașe la Orhei. Un automobil a fost distrus de flăcări apare prima dată în Realitatea.md.
ANTIDOT QUIZ – emoții, cunoștințe și lacrimi de bucurie pentru o generație în siguranță # Realitatea.md
Pe 1 noiembrie 2025, s-a desfășurat prima competiție națională „ANTIDOT Quiz” – un eveniment fără precedent în Republica Moldova, dedicat educației pentru siguranță chimică și prevenirii intoxicațiilor la copii și tineri. Competiția a fost organizată de Asociația Obștească PRINCIPII SĂNĂTOASE în cadrul proiectului „Dezvoltarea abilităților tinerei generații în prevenirea intoxicațiilor cu substanțe chimice”, implementat cu […] Articolul ANTIDOT QUIZ – emoții, cunoștințe și lacrimi de bucurie pentru o generație în siguranță apare prima dată în Realitatea.md.
Pe 8 și 9 noiembrie 2025, organizația Alga, în parteneriat cu Kaufland Moldova și The Moldova Project, organizează o amplă colectă de hrană pentru animale în magazinele Kaufland din Chișinău – cele de pe str. Nicolae Testemițanu 3 și str. Kiev 7. Acțiunea are loc între orele 10:00 – 19:00 și este deschisă tuturor celor […] Articolul Grijă pentru blănoși: donează hrană pentru animalele familiilor social-vulnerabile apare prima dată în Realitatea.md.
VIDEO Escrocherie online de peste jumătate de milion de lei: Tânăr responsabil de ridicarea banilor, reținut # Realitatea.md
Un tânăr din raionul Orhei, bănuit de comiterea escrocheriilor online pe teritoriul municipiului Chișinău, a fost reținut de oamenii legii. Acesta ar fi făcut parte și dintr-un grup criminal organizat. „Potrivit datelor anchetei, membrii grupului ar fi contactat o victimă, un bărbat de 53 de ani, prin aplicația „WhatsApp”, prezentându-se drept reprezentanți ai unor platforme […] Articolul VIDEO Escrocherie online de peste jumătate de milion de lei: Tânăr responsabil de ridicarea banilor, reținut apare prima dată în Realitatea.md.
FLYONE: lider în clasamentul “SEE TOP 100 – cele mai dinamice companii din Europa de Sud-Est” # Realitatea.md
Compania aeriană FLYONE a debutat în clasamentul SEE TOP 100 al celor mai mari companii din Europa de Sud-Est pentru anul 2024. Este important de menționat că, potrivit raportului, FLYONE a fost desemnată liderul clasamentului „SEE TOP 100 – Most Dynamic Companies 2024”, înregistrând în anul 2024 cea mai rapidă creștere a cifrei de afaceri […] Articolul FLYONE: lider în clasamentul “SEE TOP 100 – cele mai dinamice companii din Europa de Sud-Est” apare prima dată în Realitatea.md.
Percheziții și la Ministerul Sănătății din România, în dosarul diplomelor false din R. Moldova. Un consilier – vizat # Realitatea.md
Detalii din scandalul diplomelor false, obținute de către medicii din România. Perchezițiile au loc și în cadrul Ministerului Sănătății din țara vecină, unde este vizat un consilier superior. Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a confirmat informația și a precizat că ancheta a început anul trecut, potrivit HotNews. „Este o anchetă a Parchetului General cu privire la […] Articolul Percheziții și la Ministerul Sănătății din România, în dosarul diplomelor false din R. Moldova. Un consilier – vizat apare prima dată în Realitatea.md.
Opt mandate de deputat PAS au devenit vacante. CEC propune validarea noilor supleanți # Realitatea.md
Comisia Electorală Centrală (CEC) a luat act de vacanța a opt mandate de deputat în Parlamentul Republicii Moldova, atribuite Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS). Este vorba despre mandatele deținute anterior de Dan Perciun, Emil Ceban, Nicolae Popescu, Mihail Popșoi, Ludmila Catlabuga, Vladimir Bolea, Dorin Recean și Artur Mija. Aceștia au ocupat funcții în Guvern sau […] Articolul Opt mandate de deputat PAS au devenit vacante. CEC propune validarea noilor supleanți apare prima dată în Realitatea.md.
VIDEO Mark Rutte a ajuns în România – pentru prima dată în calitate de secretar general NATO # Realitatea.md
Secretarul General al NATO, Mark Rutte, a ajuns miercuri, 5 noiembrie curent, în România. El va participa la Forumul NATO pentru Industria de Apărare și se va întâlni cu președintele Nicușor Dan, premierul Ilie Bolojan, precum și cu șefii celor două camere ale Parlamentului României. Este pentru prima dată în țară vecină în calitate de […] Articolul VIDEO Mark Rutte a ajuns în România – pentru prima dată în calitate de secretar general NATO apare prima dată în Realitatea.md.
Ministra Agriculturii, Ludmila Catlabuga, a evitat un răspuns concret cu privire la reeșalonarea datoriilor fermierilor executați silit. Ea a afirmat că instituția „este în discuții” și „analizează scenarii” împreună cu agricultorii și alte autorități, scrie bani.md. „Acești câțiva agricultori cu care suntem astăzi în tratative au beneficiat de toată intervenția și suportul Ministerului Agriculturii și […] Articolul Fermierii cer moratoriu pe datorii. Ministra Catlabuga „analizează scenarii” apare prima dată în Realitatea.md.
International Tobacco SRL marchează 20 de ani de la restartul și rebrandingul fabricii de tutun din Orhei # Realitatea.md
International Tobacco SRL, la 7 noiembrie curent, marchează 20 de ani de la restartul și rebrandingul fabricii de tutun din Orhei. Potrivit conducerii companiei, 7 noiembrie 2025 e ziua în care celebrează oamenii care au transformat o fabrică într-un simbol al responsabilității și perseverenței. Fabrica de tutun din Orhei are o istorie care trece dincolo […] Articolul International Tobacco SRL marchează 20 de ani de la restartul și rebrandingul fabricii de tutun din Orhei apare prima dată în Realitatea.md.
FOTO Un camion încărcat cu floarea-soarelui s-a răsturnat în nordul țării. Cum s-a întâmplat # Realitatea.md
Un accident a avut loc miercuri, 5 noiembrie, în apropiere de satul Miciurin, raionul Drochia, după ce un camion cu remorcă s-a răsturnat într-un șanț. Șoferul, care transporta floarea-soarelui, a pierdut controlul vehiculului într-o curbă periculoasă. Din fericire, nimeni nu a fost rănit. Oamenii legii stabilesc toate circumstanțele. Pentru cele mai importante știri, abonează-te la canalul […] Articolul FOTO Un camion încărcat cu floarea-soarelui s-a răsturnat în nordul țării. Cum s-a întâmplat apare prima dată în Realitatea.md.
În prezent, mărcile au la dispoziție zeci de modalități de a-și spune povestea online. Principalul lucru este să aleagă instrumentele și platformele potrivite, astfel încât reclamele să funcționeze cu adevărat și să ajungă la publicul-țintă. Totuși, acest lucru poate fi dificil fără experiență și cunoștințe în domeniu. Din ce în ce mai des, companiile apelează […] Articolul Piața de marketing digital: cum să obțineți publicitate eficientă apare prima dată în Realitatea.md.
Atacurile asupra Ucrainei scumpesc energia în Moldova – Explicația ministrului Junghietu # Realitatea.md
Prețurile de achiziție a energiei electrice pentru Republica Moldova au crescut în luna octombrie, în urma tensiunilor de pe piața regională. Potrivit ministrului Energiei, Dorin Junghietu, volatilitatea a fost provocată de atacurile asupra infrastructurii energetice din Ucraina, care au afectat capacitățile de producție și au determinat o creștere bruscă a cererii pe piața europeană. „Prețurile […] Articolul Atacurile asupra Ucrainei scumpesc energia în Moldova – Explicația ministrului Junghietu apare prima dată în Realitatea.md.
Vladislav Cojuhari, declarație la Guvern: În Moldova nu există imixtiune a politicului în justiție # Realitatea.md
În Moldova nu există imixtiune a politicului în justiție, susține ministrul responsabil de ramură, Vladislav Cojuhari. Oficialul a declarat presei că echipa guvernamentală este transparentă și sinceră. Funcționarul a promis că va răspunde jurnaliștilor la întrebări, inclusiv dacă sunt incomode. Cojuhari a mai menționat că abia intră în esența lucrurilor, fiind la prima ședință a […] Articolul Vladislav Cojuhari, declarație la Guvern: În Moldova nu există imixtiune a politicului în justiție apare prima dată în Realitatea.md.
Un bărbat de 44 de ani din Ialoveni a fost condamnat la 14 ani de închisoare, cu executarea pedepsei în penitenciar de tip închis, pentru violență în familie soldată cu decesul victimei. Tragedia s-a produs în luna decembrie 2024. „Inculpatul, aflându-se la domiciliu împreună cu concubina sa, fiind în stare de ebrietate, i-a aplicat acesteia […] Articolul Un bărbat își va petrece următorii 14 ani după gratii după ce și-a ucis iubita apare prima dată în Realitatea.md.
Mai mulți sportivi de performanță vor primi indemnizații lunare. Guvernul extinde lista beneficiarilor # Realitatea.md
Mai mulți sportivi de performanță vor primi de burse. Guvernul a extins lista beneficiarilor și a inclus în lista loc elevii de 15-15 și tinerii de 21-23 de ani. Până acum, bursele erau acordate doar sportivilor din categoriile seniori, juniori (18-20 de ani) și cadeți (16-17 ani), precizează reprezentanții Guvernului. Valoarea indemnizațiilor va depinde de nivelul […] Articolul Mai mulți sportivi de performanță vor primi indemnizații lunare. Guvernul extinde lista beneficiarilor apare prima dată în Realitatea.md.
Prețul benzinei a crescut din nou și a ajuns la 23 de lei. Este noul tarif anunțat pentru ziua de joi, 6 noiembrie, de către Agenția Națională pentru Reglementări în Energetică. Astfel, benzina se scumpește cu 7 bani, iar motorina, cu 15 bani și va costa 20,40 lei. Carburanții se scumpesc zilnic în ultimele trei […] Articolul Prețul benzinei crește din nou. Joi, un litru va costa 23 de lei apare prima dată în Realitatea.md.
VIDEO Directoarea Liceului „Gheorghe Asachi” din capitală riscă să rămână fără grade didactice și manageriale # Realitatea.md
Ministerul Educației și Cercetării (MEC) a inițiat o discuție în Comisia națională de etică și de integritate. Declarația a fost făcută de ministrul Dan Parciun miercuri, 5 noiembrie curent, înainte de ședința noului Guvern, despre cazul conducerii Liceului Teoretic „Gheorghe Asachi” din capitală. „Am pornit procesele, durează de regulă, dar le-am inițiat și urmează comisia […] Articolul VIDEO Directoarea Liceului „Gheorghe Asachi” din capitală riscă să rămână fără grade didactice și manageriale apare prima dată în Realitatea.md.
Panică în Comrat! Un copil a fost lovit de o șoferiță care ar fi încurcat pedalele de frână și accelerație # Realitatea.md
Un copil de trei ani a ajuns la Spitalul Raional din Comrat după ce a fost lovit marți seara, 4 noiembrie, de o mașină. Potrivit poliției, o șoferiță de 39 de ani, aflată la volanul unui Hyundai, ar fi încurcat pedalele de frână și accelerație, pierzând astfel controlul asupra vehiculului. Mașina a părăsit partea carosabilă […] Articolul Panică în Comrat! Un copil a fost lovit de o șoferiță care ar fi încurcat pedalele de frână și accelerație apare prima dată în Realitatea.md.
Tudor Ulianovschi s-a retras de la conducerea PSDE. Interimatul va fi asigurat de Iurie Cazacu # Realitatea.md
Tudor Ulianovschi a anunțat că se retrage din funcția de președinte al Partidului Social Democrat European (PSDE). Decizia a fost făcută publică în cadrul ședinței Biroului Permanent al formațiunii. În mesajul său, Ulianovschi le-a mulțumit colegilor de partid pentru implicarea activă în campania electorală și pentru colaborarea avută, urându-le succes în activitatea viitoare. Biroul Permanent […] Articolul Tudor Ulianovschi s-a retras de la conducerea PSDE. Interimatul va fi asigurat de Iurie Cazacu apare prima dată în Realitatea.md.
Distribuiau droguri în proporții deosebit de mari în Capitală prin Telegram: Trei bărbați, condamnați # Realitatea.md
Un bărbat de 37 de ani și doi tineri de 19 și, respectiv, 20 de ani au fost condamnați la închisoare pentru distribuirea drogurilor în cantități deosebit de mari în municipiul Chișinău. Primul inculpat a primit șapte ani de închisoare într-un penitenciar de tip închis și a fost privat de dreptul de a exercita funcții […] Articolul Distribuiau droguri în proporții deosebit de mari în Capitală prin Telegram: Trei bărbați, condamnați apare prima dată în Realitatea.md.
