Burse lunare pentru mai mulți sportivi din R. Moldova
Vocea Basarabiei, 5 noiembrie 2025 20:30
Începând cu 1 ianuarie 2026, mai mulți elevi și tineri care obțin performanțe la nivel european și mondial vor beneficia de indemnizații financiare lunare. În acest sens, Guvernul Republicii Moldova a decis astăzi extinderea programului de burse pentru sportivi. Până acum, bursele erau acordate doar sportivilor din categoriile seniori, juniori (18-20 de ani) și cadeți (16-17
• • •
Acum 10 minute
20:50
Accident grav la Strășeni: Două persoane au murit, iar alte trei au ajuns la spital # Vocea Basarabiei
Două persoane au murit, iar alte trei au ajuns la spital, după ce au fost implicate într-un grav accident rutier produs miercuri, 5 noiembrie, pe traseul dintre localitățile Codreanca și Greblești din raionul Strășeni. Potrivit Poliției, din cercetările preliminare, s-a stabilit că o femeie de 38 de ani, conducând o Toyota Carina, în care se
Acum 30 minute
20:30
Acum 2 ore
19:30
Alexandru Tănase: R. Moldova trebuie să iasă din CSI. Acordurile semnate de Rusia costă mai puțin decât hârtia pe care au fost scrise # Vocea Basarabiei
„Republica Moldova trebuie să iasă din Comunitatea Statelor Independente (CSI)". Declarația a fost făcută de Alexandru Tănase, fost președinte al Curții Constituționale, în cadrul emisiunii FORUM de la Vocea Basarabiei. El a precizat că Rusia nu a respectat niciodată acordurile din CSI și că a folosit doar acele înțelegeri care i-au fost convenabile. „Rusia nu
19:10
Mark Rutte, la București: România investește în NATO și NATO investește în România # Vocea Basarabiei
România investește în NATO și NATO investește în România. Declarația a fost făcută de secretarul general al Alianței Nord-Atlantice, Mark Rutte, care se află într-o vizită oficială la București. Într-o conferință de presă comună cu președintele României, Nicușor Dan, după întrevederea avută la Palatul Cotroceni, înaltul oficial NATO a subliniat că „România este un aliat
Acum 4 ore
18:40
Directorul Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică (ANRE), Eugen Carpov, a anunțat că tarifele la gazele naturale vor fi ajustate la începutul anului 2026. Oficialul a punctat că, la final de an, companiile din sectorul energetic efectuează calculele și în baza acestora, ele pot veni cu cereri de ajustare a tarifelor. „Către finalul anului se
18:20
Comisia Electorală Centrală a început procedura de control al finanțării activității Blocului „Patriotic", precum și al Partidului „Inima Moldovei". Astfel, CEC va verifica finanțarea Blocului Electoral „Patriotic al Socialiștilor, Comuniștilor, Inima și Viitorul Moldovei", pentru perioada 3 august – 1 octombrie 2025. De asemenea, urmează a fi verificată și finanțarea activității Partidului „Inima Moldovei" în perioada 1
Acum 6 ore
15:40
Directoarea Liceului „Gheorghe Asachi” din Chișinău ar putea rămâne fără gradele didactice și manageriale # Vocea Basarabiei
Directoarea Liceului „Gheorghe Asachi" din Chișinău, reținută recent într-un dosar de corupție, riscă să rămână fără gradele didactice și manageriale. Declarații în acest sens au fost făcute de Dan Perciun, ministrul Educației de la Chișinău. Potrivit oficialului, acest caz este investigat de Comisia națională de etică și integritate, care urmează să întrunească și și să
15:10
Dorin Damir, vizat de percheziții într-un dosar de spălare de bani și evaziune fiscală # Vocea Basarabiei
Oamenii legii efectuează percheziții într-un dosar de spălare de bani, șantaj și evaziune fiscală. Ministra afacerilor interne, Daniella Misail-Nichitin, a confirmat pentru presă că acțiunile îi vizează pe Dorin Damir și Octavian Orheianu. Potrivit ministrei, este vorba despre peste 20 de percheziții efectuate de Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale, în colaborare cu
15:00
Tudor Ulianovschi s-a retras de la conducerea Partidului Social Democrat European (PSDE). Interimatul funcției de președinte va fi preluat de secretarul general al formațiunii, Iurie Cazacu. Tudor Ulianovschi a anunțat despre retragerea sa la ședința Biroului permanent al partidului, se arată într-un comunicat al PSDE. Totodată, Biroul permanent al formațiunii a decis ca până la
Acum 8 ore
14:30
Autoritatea Națională de Integritate (ANI) a depistat o avere nejustificată în valoare de peste 1,2 milioane de lei în cazul bașcanei UTA Găgăuzia, Evghenia Guțul. Potrivit instituției, verificările au vizat perioada ianuarie 2023 – aprilie 2025 și au început „în urma unei sesizări din oficiu" privind posibila încălcare a regimului declarării averii și intereselor personale
13:40
Guvernul R. Moldova denunță Acordul cu Federația Rusă privind activitatea centrelor culturale # Vocea Basarabiei
Cabinetul de miniștri a aprobat miercuri, 5 noiembrie, proiectul de lege ce prevede denunțarea Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Federației Ruse privind înființarea și funcționarea centrelor culturale. Documentul a fost semnat la Moscova la 30 octombrie 1998 și a intrat în vigoare la data de 4 iulie 2001. În baza acestui acord, în
13:10
Premierul de la Chișinău, Alexandru Munteanu, a anunțat miercuri, 5 octombrie, că prima sa vizită oficială în calitate de șef al Guvernului va avea loc la București, iar cea de-a doua – la Bruxelles. De asemenea, el a menționat că, începând de săptămâna viitoare, va începe vizitele și în mai multe localități din Republica Moldova.
Acum 12 ore
12:40
Radu Vrabie a fost numit în funcția de director al Serviciului Vamal al Republicii Moldova. O decizie în acest sens a fost luată miercuri, 5 noiembrie, de Guvernul de la Chișinău. „Radu Vrabie este un profesionist cu aproape 20 de ani de experiență, ocupând funcții de conducere în mediul privat și programe de dezvoltare internațională", a
12:20
Ministrul Sănătății al R. Moldova, reacție la acuzațiile din România privind diplomele false: „Universitatea de Medicină nu poate face așa ceva” # Vocea Basarabiei
Emil Ceban, ministrul Sănătății al Republicii Moldova, a respins acuzațiile conform cărora Universitatea de Medicină și Farmacie „Nicolae Testimițanu" din Chișinău ar fi implicată în cazul diplomelor false, investigat de autoritățile din România. Oficialul, care a fost anterior rector al acestei instituții de studii superioare, a calificat acuzațiile ca fiind false și a dat asigurări
12:10
11:40
FLYONE: Lider în clasamentul “SEE TOP 100 – cele mai dinamice companii din Europa de Sud-Est # Vocea Basarabiei
Compania aeriană FLYONE a debutat în clasamentul SEE TOP 100 al celor mai mari companii din Europa de Sud-Est pentru anul 2024.Este important de menționat că, potrivit raportului, FLYONE a fost desemnată liderulclasamentului „ SEE TOP 100 – Most Dynamic Companies 2024 ", înregistrând în anul 2024 ceamai rapidă creștere a cifrei de afaceri și
10:30
Alexandru Tănase, despre denunțarea Acordului cu Rusia privind centrele culturale: „Un mesaj politic clar” # Vocea Basarabiei
Includerea proiectului de lege privind denunțarea Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și cel al Federației Ruse pentru înființarea și funcționarea centrelor culturale pe agenda primei ședințe a noului Cabinet de miniștri reprezintă o „bilă albă" pentru actuala guvernare și un mesaj politic clar transmis Moscovei. Declarații în acest sens au fost făcute de fostul președinte
10:30
Există premise pentru scăderea tarifelor la gazele naturale. Alexandr Slusari, membru în consiliul de administrare al Energocom, a explicat la emisiunea Fourm de la Vocea Basarabiei că prețul mediu de achiziție al Energocom este mai mic decât tariful actual aplicat consumatorilor, însă există și devieri tarifare negative acumulate de Moldovagaz, care pot influența ajustarea tarifelor.
10:20
Prima ședință a Guvernului Munteanu: denunțarea acordului cultural cu Rusia și noi proiecte de cooperare cu România și China # Vocea Basarabiei
Noul Cabinet de Miniștri, condus de prim-ministrul Alexandru Munteanu, se întrunește astăzi, 5 noiembrie 2025, în prima ședință de Guvern. Printre principalele subiecte de pe ordinea de zi se află proiectul de lege pentru denunțarea Acordului cu Guvernul Federației Ruse privind înființarea și funcționarea centrelor culturale. Executivul va examina, de asemenea, modificarea Regulamentului privind acordarea
10:10
Percheziții la Dorin Damir și Octavian Orheianu: ancheta vizează evaziune fiscală și preluarea afacerii Pro Imobil # Vocea Basarabiei
Inspectoratul Național de Investigații și Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS) desfășoară mai multe percheziții la Dorin Damir și Octavian Orheianu, în cadrul a două dosare penale ce vizează evaziune fiscală și preluarea, în 2017, a afacerii Pro Imobil de către un grup de persoane afiliate celor doi, potrivit surselor Ziarului de
09:00
Roberta Metsola va participa la ședința solemnă a noului Parlament al Republicii Moldova # Vocea Basarabiei
Președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, va efectua o vizită oficială în Republica Moldova în perioada 6–7 noiembrie 2025. În cadrul vizitei, Roberta Metsola va lua parte la ședința solemnă a Parlamentului Republicii Moldova, unde va susține un discurs cu ocazia constituirii Parlamentului de legislatura a XII-a. Totodată, oficiala europeană va avea o întrevedere cu președintele
08:50
Percheziţii în Bucureşti şi mai multe judeţe: Medici suspectaţi că au obţinut ilegal diplome de rezidenţiat în Republica Moldova # Vocea Basarabiei
Procurorii Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, împreună cu poliţiştii IGPR – Direcţia de Investigaţii Criminale, au efectuat miercuri, 5 noiembrie 2025, un număr de 14 percheziţii domiciliare în Bucureşti şi în mai multe judeţe, într-un dosar ce vizează infracţiuni de înşelăciune, fals material în înscrisuri oficiale, fals informatic, uz de
Acum 24 ore
22:20
Articolul ȘTIRI cu Natalia Catan din 04.11.2025, ora 17:00 apare prima dată în Vocea Basarabiei.
22:20
Articolul ȘTIRILE ZILEI cu Diana Țurcanu din 04.11.2025, ora 19:00 apare prima dată în Vocea Basarabiei.
21:50
(FOTO) Pașii concreți pentru avansarea procesului de aderare a R. Moldova la UE, discutați la Bruxelles # Vocea Basarabiei
Pașii concreți pentru avansarea procesului de aderare a R. Moldova la Uniunea Europeană se numără printre subiectele discutate astăzi, la la Bruxelles, de către președinta Maia Sandu cu mai mulți oficiali europeni. Astfel, în cadrul vizitei sale la Bruxelles, Maia Sandu s-a întâlnit cu președintele Consiliului European, Antonio Costa, cu Înaltul Reprezentant pentru Afaceri Externe
Ieri
20:40
(VIDEO) Președinta Maia Sandu: „Republica Moldova își merită locul în familia europeană” # Vocea Basarabiei
„Republica Moldova își merită locul în familia europeană". Declarația a fost făcută de președinta Maia Sandu, în contextul în care astăzi Comisia Europeană a prezentat Raportul de extindere pentru 2025. Șefa statului a subliniat că Republica Moldova a înregistrat cel mai mare progres dintre toate statele candidate. „Astăzi, Comisia Europeană a prezentat Raportul de extindere
20:20
Pachetul de extindere 2025 prezentat astăzi de Comisia Europeană confirmă faptul că Republica Moldova este pregătită să înceapă negocierile de aderare la Uniunea Europeană, inclusiv pe capitole de negociere. Declarația a fost făcută de europarlamentarul Siegfried Mureșan. El a reiterat că, în raport prezentat astăzi, Comisia Europeană anunță că Republica Moldova este pregătită să înceapă
20:10
Marta Kos: O soluție pentru Transnistria va fi găsită înaintea aderării R. Moldova la UE # Vocea Basarabiei
Regiunea transnistreană nu blochează drumul european al Republicii Moldova, a confirmat, marți, comisara europeană pentru extindere, Marta Kos. Oficiala și-a exprimat încrederea că o soluție va fi identificată înainte ca Republica Moldova să devină stat membru al Uniunii Europene. Declarațiile au fost făcute în cadrul unei conferințe de presă susținute în comun cu înalta reprezentantă
19:40
Șeful Serviciului Vamal al Republicii Moldova, Alexandru Iacub, a depus cerere de demisie din funcție. Informația a fost confirmată de reprezentanții Serviciului Vamal pentru mai multe instituții de presă. Deocamdată, motivele demisiei nu au fost făcute publice. Menționăm că Alexandru Iacub a preluat funcția de șef al Serviciului Vamal pe 28 august 2024.
19:20
Maia Sandu, la Bruxelles: În 2030, văd Republica Moldova parte a Uniunii Europene # Vocea Basarabiei
„În 2030, văd Republica Moldova parte a Uniunii Europene". Declarația a fost făcută de Maia Sandu, în cadrul summit-ului Euronews privind extinderea Uniunii Europene. Șefa statului a remarcat că Republica Moldova a făcut „progrese semnificative" în drumul său european și este pregătită pentru deschiderea tuturor clusterelor de negocieri cu Uniunea Europeană. Potrivit președintei, aderarea Republicii Moldova la
17:20
Premierul Alexandru Munteanu: „Suntem hotărâți să îndeplinim obiectivul de aderare la UE cât mai repede” # Vocea Basarabiei
Premierul Alexandru Munteanu a venit cu o reacție după ce astăzi Comisia Europeană a publicat Raportul anual privind extinderea. Astfel, șeful Guvernului de la Chișinău a remarcat că progresul remarcabil înregistrat de Republica Moldova arată că „moldovenii nu doar își doresc să fie europeni, ci merită și muncesc pentru asta". „Comisia Europeană a pre
17:10
Președintele Consiliului European: Trebuie să muncim în continuare pentru a transforma perspectiva extinderii într-o realitate pentru oamenii din Balcanii de Vest, Ucraina și R. Moldova # Vocea Basarabiei
Republica Moldova se numără printre statele care au înregistrat cele mai rapide progrese pe calea integrării europene, reușind să finalizeze procesul de screening într-un timp record. Declarațiile au fost făcute, marți, 4 noiembrie de către președintele Consiliului European, Antonio Costa, în cadrul Summitului Euronews privind extinderea Uniunii Europene. „Moldova și Ucraina au făcut progrese impresionante. […] Articolul Președintele Consiliului European: Trebuie să muncim în continuare pentru a transforma perspectiva extinderii într-o realitate pentru oamenii din Balcanii de Vest, Ucraina și R. Moldova apare prima dată în Vocea Basarabiei.
17:00
(VIDEO) Vicepremierul Cristina Gherasimov: R. Moldova a înregistrat progrese fără precedent în parcursul european # Vocea Basarabiei
Republica Moldova a înregistrat progrese fără precedent în parcursul european. Declarații în acest sens au fost făcute de Cristina Gherasimov în contextul în care Comisia Europeană a publicat astăzi Raportul de extindere pentru anul 2025. Potrivit oficialei, acest document aduce vești foarte bune pentru Republica Moldova. „În ultimul an, s-a muncit enorm pentru a avansa […] Articolul (VIDEO) Vicepremierul Cristina Gherasimov: R. Moldova a înregistrat progrese fără precedent în parcursul european apare prima dată în Vocea Basarabiei.
16:20
Raportul anual privind extinderea UE, publicat: R. Moldova a îndeplinit condițiile pentru deschiderea a trei clustere de negocieri # Vocea Basarabiei
Republica Moldova a îndeplinit condițiile necesare pentru deschiderea a trei din șase clustere de negociere și anume: „fundamentele aderării”, „relații externe” și „piața internă”, arată Raportul de extindere 2025, publicat astăzi de Comisia Europeană. Potrivit Comisiei Europene, Republica Moldova a avansat semnificativ pe calea aderării. „Evaluarea Comisiei este că Republica Moldova a îndeplinit condițiile necesare pentru […] Articolul Raportul anual privind extinderea UE, publicat: R. Moldova a îndeplinit condițiile pentru deschiderea a trei clustere de negocieri apare prima dată în Vocea Basarabiei.
15:20
Marta Kos: UE ar putea institui o perioadă de probă pentru viitoarele state membre # Vocea Basarabiei
Uniunea Europeană ar putea institui o perioadă de probă pentru statele care vor adera la blocul comunitar. Noii membri nu vor avea dreptul de veto și vor fi excluse din UE în caz de regres democratic. Declarația a fost făcută de comisara europeană pentru extindere, Marta Kos, pentru publicația Financial Times. Marta Kos a menționat că […] Articolul Marta Kos: UE ar putea institui o perioadă de probă pentru viitoarele state membre apare prima dată în Vocea Basarabiei.
15:00
R. Moldova va denunța acordul cu Rusia privind centrele culturale: Proiectul de lege, pe agenda noului Guvern de la Chișinău # Vocea Basarabiei
Un proiect de lege privind denunțarea Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Federației Ruse privind înființarea și funcționarea centrelor culturale fost inclus pe agenda primei ședințe a noului Cabinet de miniștri. Inițiativa a fost propusă de Ministerul Culturii, la solicitarea Ministerului Afacerilor Externe. Aceasta are drept scop încetarea efectelor juridice ale respectivului acord care, […] Articolul R. Moldova va denunța acordul cu Rusia privind centrele culturale: Proiectul de lege, pe agenda noului Guvern de la Chișinău apare prima dată în Vocea Basarabiei.
14:20
Patru persoane au fost reținute după ce oamenii legii au destructurat o rețea infracțională și au descoperit un arsenal semnificativ de arme și muniții în Chișinău. Potrivit Poliției, un grupul infracțional, condus de un bărbat de 45 de ani, suspectat de șantaj, ar fi urmărit, începând cu anul 2025, obținerea prin amenințări fizice, inclusiv amenințări […] Articolul (VIDEO) Captură record de arme și muniții în Chișinău. Patru persoane, reținute apare prima dată în Vocea Basarabiei.
13:40
Autoritățile ucrainene au deschis, în premieră, un dosar penal pentru mercenariat în privința unui străin. Suspectul este un cetățean al Republicii Moldova, care ar fi luptat în estul Ucrainei, în cadrul grupării militare private ruse „Wagner”. Potrivit unei note informative oferite Serviciului ucrainean al Europei Libere de Poliția Ucrainei, bărbatul în vârstă de 30 de […] Articolul Un cetățean al R. Moldova, primul străin cercetat în Ucraina pentru mercenariat apare prima dată în Vocea Basarabiei.
13:10
Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, și-a început vizita de lucru la Bruxelles cu o întrevedere cu președintele Consiliului European, Antonio Costa. Părțile au discutat despre pașii următori în procesul de aderare al Republicii Moldova la Uniunea Europeană. „Cu un mandat ferm din partea cetățenilor noștri, Moldova este pregătită să facă următorii pași pe calea aderării […] Articolul (VIDEO) Președinta Maia Sandu a ajuns la Bruxelles apare prima dată în Vocea Basarabiei.
12:50
Cabinetul de miniștri condus de premierul Alexandru Munteanu urmează să se convoace miercuri în prima ședință după învestire. Surse din cadru Guvernului au declarat pentru IPN că în prezent se desfășoară o ședință de pregătire a primei întruniri a noului cabinet de miniștri. Menționăm că Parlamentul Republicii Moldova a acordat vineri, 31 octombrie, vot de […] Articolul Noul Guvern de la Chișinău se întrunește miercuri în prima ședință apare prima dată în Vocea Basarabiei.
12:40
Republica Moldova, pași spre includerea vinăriilor „Cricova” și „Mileștii Mici” în Patrimoniul UNESCO # Vocea Basarabiei
Vicepremierul și ministrul Afacerilor Externe de la Chișinău, Mihai Popșoi, a anunțat, în cadrul celei de-a 43-a sesiuni a Conferinței Generale a UNESCO, intenția Republicii Moldova de a include vinăriile „Cricova” și „Mileștii Mici” în Lista Patrimoniului Mondial UNESCO. Oficialul a vorbit, în discursul său, despre importanța cooperării internaționale în promovarea păcii, educației, culturii și […] Articolul Republica Moldova, pași spre includerea vinăriilor „Cricova” și „Mileștii Mici” în Patrimoniul UNESCO apare prima dată în Vocea Basarabiei.
12:10
Șase persoane din raionul Rîșcani vor apărea pe banca acuzaților pentru agresarea parohului Bisericii „Nașterea Maicii Domnului” din satul Grinăuți, Constantin Turtureanu, și a familiei acestuia. Procuratura Drochia, Oficiul Rîșcani, anunță finalizarea „urmăririi penale și expedierea în instanța de judecată a cauzei penale de învinuire a șase persoane, cu vârste cuprinse între 38 și 59 […] Articolul Atacul asupra preotului din Grinăuți: Șase persoane, trimise pe banca acuzaților apare prima dată în Vocea Basarabiei.
11:30
Comisia Europeană, despre obiectivul R. Moldova de a încheia negocierile de aderare până în 2028: „Este ambițios, dar realizabil” # Vocea Basarabiei
Comisia Europeană crede că obiectivul Republicii Moldova de a încheia negocierile de aderare la UE până la începutul anului 2028 „este ambițios, dar realizabil”. De asemenea, instituția consideră că reformele trebuie accelerate, iar primele clustere ale negocierilor trebuie deschise până la sfârșitul acestui an. „Comisia este angajată să sprijine acest obiectiv, care este ambițios, dar […] Articolul Comisia Europeană, despre obiectivul R. Moldova de a încheia negocierile de aderare până în 2028: „Este ambițios, dar realizabil” apare prima dată în Vocea Basarabiei.
09:50
Peste 95 de mii de cereri pentru compensații la energie, depuse în prima zi pe platforma compensatii.gov.md # Vocea Basarabiei
În prima zi de la lansarea platformei compensatii.gov.md, cetățenii Republicii Moldova au manifestat un interes sporit pentru solicitarea compensațiilor la energie. Potrivit datelor prezentate de Ministerul Muncii și Protecției Sociale, au fost depuse aproximativ 95 700 de cereri, dintre care peste 38 000 au fost completate cu ajutorul registratorilor desemnați să sprijine persoanele care întâmpină […] Articolul Peste 95 de mii de cereri pentru compensații la energie, depuse în prima zi pe platforma compensatii.gov.md apare prima dată în Vocea Basarabiei.
09:10
Vreme neobișnuit de caldă pentru noiembrie: cer noros și ploi slabe izolate în următoarele 24 de ore # Vocea Basarabiei
Serviciul Hidrometeorologic de Stat (SHS) anunță pentru următoarele 24 de ore un cer predominant noros pe întreg teritoriul Republicii Moldova, cu posibile ploi slabe izolate, în special în regiunile de nord și centru. Deși vremea va fi mohorâtă, temperaturile se vor menține peste media perioadei. „Vântul va sufla slab până la moderat, din direcție sud-est […] Articolul Vreme neobișnuit de caldă pentru noiembrie: cer noros și ploi slabe izolate în următoarele 24 de ore apare prima dată în Vocea Basarabiei.
08:30
Audieri tensionate la Procuratura Anticorupție: cinci procurori, evaluați public pe 7 noiembrie # Vocea Basarabiei
Luna noiembrie începe cu emoții pentru procurorii anticorupție din Republica Moldova. Comisia de evaluare a anunțat programul ședințelor publice, care se vor desfășura la Institutul Național al Justiției, având ca scop verificarea performanței profesionale și a integrității acestora. Pe 7 noiembrie vor fi audiați cinci procurori: Elena Cazacov (09:30), Vitalie Codreanu (11:00), Anatolie Ciuleacu — […] Articolul Audieri tensionate la Procuratura Anticorupție: cinci procurori, evaluați public pe 7 noiembrie apare prima dată în Vocea Basarabiei.
3 noiembrie 2025
21:10
Articolul ȘTIRI cu Natalia Catan din 03.11.2025, ora 17:00 apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Mai mult de 2 zile în urmă
20:40
Un grup de manageri școlari, profesori și mentori naționali din Republica Moldova au întreprins o vizită de studiu în România. Aceștia au explorat exemple de transformare organizațională și bune practici de management instituțional, vizitând trei instituții de învățământ. Este vorba de Colegiul Tehnic de Căi Ferate „Unirea” din orașul Pașcani, județul Iași, Școala „SMART” din […] Articolul Directorii mai multor școli din R. Moldova, vizită de studiu în România apare prima dată în Vocea Basarabiei.
20:10
Astăzi, Parlamentul a votat Guvernul Munteanu. Discutăm despre componența noului Cabinet, programul de guvernare și echilibrul de forțe din Legislativ. Invitați: – Laurențiu Pleșca, comentator politic de la București;– Mihai Poiată, deputat în Primul Parlament. Articolul FORUM cu Viorel Furculiță, 31.10.2025, ORA 19:30 apare prima dată în Vocea Basarabiei.
20:00
(FOTO) Maia Sandu, după succesul R. Moldova la Olimpiada mondială de robotică: „Elevii noștri au făcut din nou istorie” # Vocea Basarabiei
Președinta Maia Sandu a transmis un mesaj de felicitare pentru elevii din Republica Moldova, care au câștigat o nouă medalie de aur la cea mai mare Olimpiadă mondială de robotică pentru liceeni – FIRST Global Challenge. „Elevii noștri au scris din nou istorie. La 2025 FIRST Global Challenge din Panama City — cea mai mare […] Articolul (FOTO) Maia Sandu, după succesul R. Moldova la Olimpiada mondială de robotică: „Elevii noștri au făcut din nou istorie” apare prima dată în Vocea Basarabiei.
