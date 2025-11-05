Este puțin probabil ca iarna 2025-2026 să fie lungă și rece. În plus, este puțin probabil ca Ucraina să fie acoperită de zăpadă
Libertatea Cuvântului, 5 noiembrie 2025 20:30
Așa a descris viitoarea perioadă de iarnă Mykola Kulbida, fostul șef al Centrului Hidrometeorologic Ucrainean, într-un comentariu pentru „Telegraf”. „Dacă comparăm temperatura medie
Acum 30 minute
20:30
Acum o oră
20:10
Regiunea Cernăuți: Grănicerii au depistat cu drona doi bărbați care încercau să ajungă ilegal în România # Libertatea Cuvântului
În Bucovina, grănicerii Detașamentului Cernăuți, cu ajutorul unei drone, au identificat și reținut doi bărbați care încercau să treacă ilegal frontiera de stat
Acum 12 ore
11:50
Remedii naturiste. Ceaiul de călin, elixirul natural cu efecte antioxidante și antiinflamatorii # Libertatea Cuvântului
Ceaiul de călin s-a dovedit a fi mai mult decât un simplu leac din medicina tradițională. Este bogat în antioxidanți, cu efecte antiinflamatorii
11:20
La 5 noiembrie 1880, la Paşcani s-a născut scriitorul Mihail Sadoveanu. A urmat liceul la Iaşi, iar în Bucureşti a studiat la Facultatea de Drept.
11:00
La 5 noiembrie a fost condus pe ultimul său drum pământesc bunul român din suburbia Roșa a Cernăuțiului, Gheorghe Strejac. L-a deplâns întreaga
Acum 24 ore
22:00
Președintele Ucrainei a discutat cu Trump despre acțiunile lui Orban, care frânează aderarea Ucrainei la UE. Președintele Volodymyr Zelenski a declarat că liderul
21:50
Omagiu lui Vasile Vascan: la Liceul din Coteleu a fost dezvelită o placă memorială # Libertatea Cuvântului
„Vasile Vascan s-a întors astăzi, de ziua sa de naștere pământească, acasă, la ai săi…”, a declarat Maria Nicorici, primarul CT Noua Suliță,
21:30
Femeia a fost spitalizată și primește îngrijiri medicale. O femeie a fost rănită de un glonț în cap într-un parc din orașul Storojineț.
Ieri
19:30
Polițista beată care a provocat un accident mortal la Noua Suliță va fi judecată # Libertatea Cuvântului
În regiunea Cernăuți va fi judecată o polițistă care a provocat un accident rutier mortal. Despre aceasta informează Procuratura Regională Cernăuți. După cum
19:30
Mergeau sub steag alb: rușii au ucis un bărbat, o femeie și un câine în regiunea Harkiv # Libertatea Cuvântului
Din cauza unui atac cinic cu dronă din partea armatei ruse în regiunea Harkiv, două persoane și un câine au murit. Încă o
19:20
La Novodnistrovsk, familiile militarilor căzuți la datorie au plantat „Arbori ai Memoriei” # Libertatea Cuvântului
Pe 1 noiembrie, în comunitatea Novodnistrovsk, familiile apărătorilor căzuți în luptele pentru independența Ucrainei au plantat „Arbori ai Memoriei”. Acțiunea a fost inițiată
19:20
Continuă reparațiile pe cele mai deteriorate porțiuni ale drumului care leagă Bucovina de Ținutul Subcarpatic # Libertatea Cuvântului
Pe drumul național N-10 Stryi – Ivano-Frankivsk – Mămăliga – Cernăuți continuă lucrările de reparație. Pe porțiunea de drum de importanță națională, care
09:50
Nutriţie şi sănătate. Nucile – un puternic aliat al organismului împotriva unor boli grave # Libertatea Cuvântului
Sunt atât de sănătoase, încât trebuie să le introducem în dieta zilnică. Este adevărat că au un număr mare de calorii, acesta fiind
08:30
Populația va fi flămândă și în haine rupte: cum afectează în mod real loviturile ucrainene Rusia # Libertatea Cuvântului
Loviturile ucrainene asupra obiectivelor rusești, în special asupra rafinăriilor de petrol, afectează negativ în primul rând economia rusă, care „hrănește” armata rusă. Prin
08:10
România a achiziționat 18 avioane de vânătoare F-16 pentru un euro: pe ele se vor antrena piloți ucraineni # Libertatea Cuvântului
Avioanele vor fi utilizate exclusiv pentru antrenament și instruire la Centrul European de Instruire din Fetești. Ministerul Apărării din România a semnat luni,
07:40
La 4 noiembrie 1465 a decedat Maria Oltea (circa 1405-1407 – 1465 ) cunoscută și sub numele de Doamna Oltea, mama lui Ștefan cel Mare. Nu
3 noiembrie 2025
22:10
Documentarul „Imperiul Războiului. Al Doilea Război Mondial în Bucovina” a fost creat la Cernăuți # Libertatea Cuvântului
Am avut onoarea să particip, alături de Igor Piddubnyi, la realizarea filmului documentar „Imperiul Războiului. Al Doilea Război Mondial în Bucovina”. Am încercat
21:50
Regiunea Cernăuți își intensifică exportul de produse agricole și alimentare # Libertatea Cuvântului
În perioada ianuarie–august 2025, ponderea produselor agricole și din industria de prelucrare a alimentelor în exportul total de mărfuri al regiunii Cernăuți a
21:20
Explozie a unei drone rusești în regiunea Cernihiv: doi agricultori au fost uciși # Libertatea Cuvântului
În urma exploziei unei drone rusești, care a avut loc pe 3 noiembrie, în jurul orei 11, într-un câmp de pe teritoriul localității
Mai mult de 2 zile în urmă
19:50
Datorită inițiativei primarului Igor Mateiciuk și cofinanțării din partea Comunității Teritoriale Orășenești Storojineț, elevii de la liceu se vor folosi de acum înainte
19:50
Întreaga comunitate medicală din regiunea Cernăuți îl felicită din suflet pe Vasyl Pișak cu prilejul jubileului său de 85 de ani. Vasyl Pișak
19:40
Un român din Roșa, Gheorghe Strejac, a căzut pe câmpul de luptă, apărând viitorul pașnic al țării # Libertatea Cuvântului
O veste tristă a zguduit comunitatea din suburbia a Cernăuțiului. În timpul îndeplinirii unei misiuni de luptă pe direcția Kupiansk, regiunea Harkiv, și-a
19:40
De la începutul anului, în regiunea Cernăuți, cu sprijinul Serviciului de ocupare a forței de muncă, 10 femei învață meserii „masculine” # Libertatea Cuvântului
Deja 6 femei lucrează în specialitățile dobândite, în special: 2 – ca operatoare la mașini-unelte pentru prelucrarea lemnului, 4 – ca operatoare de
19:20
Amiral NATO: Războiul Federației Ruse împotriva Ucrainei a ajuns într-un impas # Libertatea Cuvântului
Șeful Comitetului Militar al NATO, amiralul Giuseppe Cavo Dragone, a numit războiul pe scară largă al Rusiei împotriva Ucrainei o înfrângere strategică a
09:50
Farmacia naturii. Uleiul de oregano – cel mai puternic antiviral natural. 5 beneficii mai puţin cunoscute # Libertatea Cuvântului
Uleiul de oregano a fost numit antibioticul naturii, dar studiile arată că poate fi mai puternic decât unele medicamente antivirale, descoperite până acum.
08:20
Și se clatină salcâmul, Frunza-n vie se frământă, Tot mai tare bate vântul Și păsările nu mai cântă. Iar se lasă întomnarea
08:00
Armistițiu sau «blackout»? Cu ce merge Ucraina în iarnă și la ce te poți aștepta de la Trump # Libertatea Cuvântului
Cu ce provocări se va confrunta puterea ucraineană în următoarele câteva luni, merită să ne bazăm pe un armistițiu rapid sau să ne
07:00
La 3 noiembrie 1834 a fost fondat în București Muzeul de Istorie Naturală și Antichități. Muzeul a fost înființat la Porunca domnească a
2 noiembrie 2025
20:00
Lovituri asupra unui magazin din regiunea Dnipropetrovsk: a crescut numărul victimelor, printre ele fiind copii # Libertatea Cuvântului
Ocupanții au atacat masiv regiunea cu drone în timpul nopții. Ca urmare a loviturii trupelor de ocupație ruse asupra unui magazin în ajun,
19:50
Unele obiecte din Moscova și regiunea Moscovei au un nivel ridicat de protecție, dar specialiștii ucraineni știu să găsească puncte vulnerabile. Întreruperea curentului
19:40
„Nevoia de angajați este în continuă creștere”: ce specialități sunt în prezent cele mai căutate în regiunea Cernăuți # Libertatea Cuvântului
Piața muncii din Bucovina rămâne activă și diversă în această toamnă. Cele mai multe locuri de muncă sunt oferite în domeniile producției, logisticii
11:00
(Răsfoind pagini de glorie și spiritualitate românească ale vechii fortărețe de pe malul Nistrului – Hotin) Nici zidurile de piatră nu rezistă ambițiilor
10:40
Moment astrologic. Luna noiembrie – o perioadă de transformare, echilibru și redescoperire. Nativii vor cunoaște succesul și fericirea în perioada următoare # Libertatea Cuvântului
Horoscopul lunii noiembrie 2025 spune că fiecare zodie primește o lecție importantă despre echilibru, răbdare și încredere în propriile forțe. Pe măsură ce
10:20
„Ucrainencele sunt frumoase și autosuficiente!”: o doamnă din Cernăuți a reprezentat Ucraina la „Miss Universe” # Libertatea Cuvântului
Cercetătoarea din Cernăuți, Diana Harynovyci-Yavorska, a reprezentat Ucraina la concursul „Miss. Universe”, care a avut loc în octombrie în Filipine. Bucovineanca a prezentat
10:10
În regiunea Cernăuți, a fost trimis în instanță dosarul privind doi bărbați suspectați de neacordarea de ajutor unei victime și ascunderea unei infracțiuni
10:00
Pokrovsk rămâne una dintre cele mai fierbinți secțiuni ale frontului. Recent, inamicul a reușit să introducă mai multe grupuri de diversiune, iar numărul
09:50
Strategia lui Donald Trump față de Ucraina a arătat că până și Putin trebuie să i se supună, scrie publicația The Telegraph. Când
08:50
La 2 noiembrie 1639 domnul Munteniei, Matei Basarab, a fost mazilit de sultan în urma intrigilor domnului moldovean Vasile Lupu, sprijinit şi de marele vizir otoman. Vasile
1 noiembrie 2025
20:50
Luni, 3 noiembrie, toți cei care nu sunt indiferenți sunt îndemnați să întâmpine cu demnitate cortegiul funerar cu soldatul Mykola Ivanuța, născut pe
20:30
În Moldova și-a început activitatea noul guvern condus de Alexandru Munteanu # Libertatea Cuvântului
Guvernul Republicii Moldova, condus de Alexandru Munteanu, și-a început oficial astăzi, 1 noiembrie, activitatea după depunerea jurământului, comunică RBC-Ucraina cu referire la NewsMaker.
14:00
Odinioară, botroșii (cintezoii, botgroșii) erau considerați un adevărat simbol al iernii în Ucraina – pieptul lor roșu aprins atrăgea atenția, iar fluieratul lor
13:30
La Cernăuți, la 24-26 octombrie, s-a desfășurat ediția a VI-a a Festivalului-concurs internațional de interpretare vocală și instrumentală „Ciprian Porumbescu”, organizat de Centrul
13:20
Cântăreața cunoscută din Cernăuți a povestit cum a fost sabotată de Povalii și Lihuta # Libertatea Cuvântului
Cântăreața ucraineană din Cernăuți, Kateryna Bujynska, a povestit cum a fost la un moment dat sabotată de Taisia Povalii și de soțul ei,
13:00
Au ars un garaj, acareturi și un tractor, a comunicat Direcția Principală a Serviciului de Stat pentru Situațiile de Urgență al Ucrainei în
11:50
Ungaria își anunță intenția de a forma un bloc anti-ucrainean împreună cu Cehia și Slovacia. Acest lucru a reieșit din declarațiile de presă
11:20
Pentagonul a aprobat furnizarea de Tomahawk Ucrainei: ISW a explicat posibilele decizii ulterioare ale lui Trump # Libertatea Cuvântului
După aprobarea de către Pentagon a furnizării de rachete Tomahawk Ucrainei pe 31 octombrie, decizia finală rămâne s-o ia Președintele Donald Trump. Conducerea
09:30
La 1 noiembrie 1599 a avut loc intrarea triumfală în Alba Iulia a lui Mihai Viteazul (1599-1600). Transilvania intra sub stăpânirea domnului muntean. Domnia lui
31 octombrie 2025
23:00
Noiembrie la Cernăuți va fi mai caldă decât norma: sunt așteptate până la 20 de grade # Libertatea Cuvântului
Temperaturile zilnice vor oscila între 12 și 17 grade Celsius, iar în unele zile este posibilă o încălzire până la 20 de grade.
22:50
Volodymyr Zelenski: Lista copiilor ucraineni răpiți de Federația Rusă va fi pe masa tuturor liderilor # Libertatea Cuvântului
Ucraina va transmite partenerilor datele copiilor răpiți de Rusia. Prima listă va fi pe masa tuturor liderilor. Despre aceasta informează RBK-Ucraina cu referire
22:30
94 de cetățeni străini sunt înregistrați ca antreprenori în regiunea Cernăuți # Libertatea Cuvântului
Printre aceștia se numără nouă femei. Ei reprezintă 18 țări diferite, inclusiv Maroc, India și Țările de Jos. Acest lucru a fost raportat
