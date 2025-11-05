VIDEO | Incendiu devastator la un cămin de bătrâni din Bosnia și Herțegovina: 12 morți și peste 30 de răniți

09:50

Un bărbat, în vârstă de 73 de ani, internat la Institutul de Neurologie din Capitală, a murit azi-dimineață, după ce a căzut de la etajul al treilea al instituției. Cazul de la spitalul de pe strada Korolenko din Chișinău a fost confirmat pentru presă de reprezentanții Poliției Capitalei. Pacientul vârstnic era internat la Institutul