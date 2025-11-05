VIDEO Angelina Jolie a vizitat un spital pentru copii din Herson. Bodyguardul ei, implicat într-un incident

12:40

Un copil de trei ani a ajuns la Spitalul Raional din Comrat după ce a fost lovit marți seara, 4 noiembrie, de o mașină. Potrivit poliției, o șoferiță de 39 de ani, aflată la volanul unui Hyundai, ar fi încurcat pedalele de frână și accelerație, pierzând astfel controlul asupra vehiculului. Mașina a părăsit partea carosabilă […]