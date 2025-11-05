Clase moderne EduLIFE în 35 de școli profesionale din țară: Elevii își dezvoltă competențele pentru carieră

12:20

Ministerul Sănătății a anunțat că a fost informat despre incidentul produs în această dimineață la Institutul de Neurologie și Neurochirurgie din Chișinău, unde un pacient de 73 de ani a murit după ce a căzut de la etajul al treilea al instituției. Potrivit datelor preliminare, bărbatul era internat în urma unei intervenții chirurgicale, el fusese […] Articolul Ministerul Sănătății, despre pacientul căzut de la etaj la Institutul de Neurologie: fusese operat de tumoare cerebrală apare prima dată în Realitatea.md.