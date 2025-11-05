Mark Rutte, la București: România investește în NATO și NATO investește în România

20:00

Președinta Maia Sandu a transmis un mesaj de felicitare pentru elevii din Republica Moldova, care au câștigat o nouă medalie de aur la cea mai mare Olimpiadă mondială de robotică pentru liceeni – FIRST Global Challenge. „Elevii noștri au scris din nou istorie. La 2025 FIRST Global Challenge din Panama City — cea mai mare