CEC va propune Curții Constituționale validarea mandatelor a opt noi deputați ai PAS

11:10

Cancelarul german Friedrich Merz a declarat că refugiații sirieni aflați în Germania trebuie să se întoarcă în țara lor acum că războiul s-a încheiat, avertizând că cei care refuză riscă deportarea. Declarația, făcută luni în timpul unei vizite la Husum, în nordul Germaniei, marchează una dintre cele mai dure poziții adoptate până acum de liderul […] Articolul Cancelarul german cere migranților din Siria să plece în țara lor: „Războiul civil s-a terminat, nu mai au de ce să ceară azil” apare prima dată în ZIUA.md.