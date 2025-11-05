Statul va aloca 59 de milioane de lei pentru bursele elevilor și studenților cu performanțe la competiții. Lista acestora a fost extinsă
În 2026, autoritățile își propun să aloce 59,1 milioane de lei pentru burse acordate elevilor și tinerilor care au obținut medalii sau alte performanțe la competițiile sportive internaționale. Suma este cu 12 milioane mai mare decât în acest an, motivul fiind extinderea listei de beneficiari. Astfel, din 2026, aceste burse vor fi acordate și elevilor
Vizită surpriză a lui Zelenski la Pokrovsk, unde se duc cele mai grele lupte: „Multe lucruri importante se decid anume în acest sector"
Președintele Volodimir Zelenski a efectuat marți o vizită în sectorul Pokrovsk din regiunea Donețk, unde s-a întâlnit cu militarii care apără una dintre cele mai critice direcții ale frontului. Șeful statului ucrainean le-a mulțumit apărătorilor pentru curaj și le-a înmânat distincții pentru merite deosebite, fiind însoțit de comandantul-șef al armatei, generalul Aleksandr Sîrski. „Războiul este
Acordul dintre R. Moldova și România de instituire a controlului vamal comun la primul punct feroviar, aprobat la Guvern
Instituirea unui control comun la primul post vama feroviar este tot mai aproape. Acordul în acest sens, semnat în 1 octombrie la București, a fost aprobat azi de Guvern și a fost transmis Parlamentului. Este vorba de punctul Cantemir – Fălciu, traseu feroviar recent reconstruit și redeschis pentru circulația de mărfuri după 33 de ani.
Neglijență șocantă în Rusia. Peste 30 de oameni, majoritatea copii, au suferit arsuri la ochi în timpul vizionării unui film la cinema
Incident grav în orașul Abakan, capitala Republicii Hakasia, Federația Rusă, unde 20 de copii și 12 adulți au suferit arsuri ale retinei în timpul vizionării unui film la cinematograf. Potrivit publicației SHOT, cauza incidentului a fost neglijența unui angajat, care a uitat să oprească lămpile bactericide înainte de începerea filmului. Toți spectatorii aflați în sală
Fostul fotbalist David Beckham, înnobilat la rangul de cavaler de către Regele Charles al III-lea
Fostul fotbalist englez David Beckham a fost înnobilat de Regele Charles al III-lea în cadrul unei ceremonii desfășurate la Castelul Windsor, primind titlul de Sir David Beckham pentru contribuțiile sale remarcabile la sport și activități caritabile. Ceremonia a avut loc marți, 4 noiembrie, iar Beckham, în vârstă de 50 de ani, a fost însoțit de
Birouri sigilate la Ministerul Sănătății din România după descinderile procurorilor în dosarul diplomelor emise în R. Moldova
Procurorii români au sigilat birourile percheziționate din sediul Ministerului Sănătății de la București, spune ministrul Alexandru Rogobete. Procurorii și polițiștii au efectuat percheziții în dosarul unor medici suspectați că au obținut în mod fraudulos recunoașterea în România a unor titluri de medic specialist, oferite în baza unor diplome emise la Chișinău, transmite Mediafax.ro. „Ancheta este
Dorin Damir, vizat de percheziții într-un dosar de evaziune fiscală. Ar fi fost reținut pentru 72 de ore
Oamenii legii efectuează percheziții într-un dosar de spălare de bani, șantaj și evaziune fiscală. Ministrul afacerilor interne, Daniella Misail-Nichitin, a confirmat pentru presă că acțiunile îi vizează pe Dorin Damir și Octavian Orheianu. Potrivit ministrului, este vorba despre peste 20 de percheziții efectuate de Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale, în colaborare cu
VIDEO | Liderul PSD România în R. Moldova, mirat de lipsa oricăror trimiteri la România în programul Guvernului Munteanu: „Sper că este o gafă"
Liderul PSD România în Republica Moldova, Iurie Ciocan, speră că omiterea României din programul de guvernare al Cabinetului Munteanu este o eroare și nu o acțiune deliberată. Asta deoarece, spune el, Republica Moldova depinde într-o măsură foarte mare de România, inclusiv în parcursul său european, iar ignorarea acestor relații vitale ar fi fatală actualei guvernări.
Tudor Ulianovschi a anunțat despre retragerea sa de la conducerea Partidului Social Democrat European (PSDE). Decizia a fost anunțată în cadrul ședinței Biroului Permanent al formațiunii, potrivit unui comunicat de presă al formațiunii. „Tudor Ulianovschi a ținut să mulțumească colegilor de partid pentru participarea activă în campania electorală pentru alegerile parlamentare dar și pentru colaborarea
Doliu în fotbalul românesc. Emeric Ienei, fost mare jucător și antrenor de fotbal, s-a stins din viață la vârsta de 88 de ani
Legendarul antrenor român de fotbal Emeric Ienei a încetat din viață miercuri, la vârsta de 88 de ani, din cauza unei comoții cerebrale, la locuința sa din Oradea. Sandu Boc, apropiatul lui Emerich Ienei, a confirmat informația pentru Gazeta Sporturilor. Emeric Ienei rămâne una dintre cele mai importante figuri ale fotbalului românesc. A debutat ca
FLYONE: Lider în clasamentul „SEE TOP 100 – cele mai dinamice companii din Europa de Sud-Est"
Compania aeriană FLYONE a debutat în clasamentul SEE TOP 100 al celor mai mari companii din Europa de Sud-Est pentru anul 2024. Este important de menționat că, potrivit raportului, FLYONE a fost desemnată liderul clasamentului „SEE TOP 100 – Most Dynamic Companies 2024", înregistrând în anul 2024 cea mai rapidă creștere a cifrei de afaceri și profitului net. Clasamentul este realizat anual de portalul de afaceri
Primarul Romei a declarat miercuri zi de doliu pentru muncitorul român mort după prăbușirea Torre dei Conti
Primarul Romei, Roberto Gualtieri, a declarat miercuri zi de doliu în capitala italiană în memoria lui Octav Stroici, românul care a murit în urma prăbușirii parțiale a Torre dei Conti, un turn medieval situat lângă Forul Roman și Colosseum, în timpul lucrărilor de restaurare. Octav Stroici, în vârstă de 66 de ani, originar din Suceava,
Zohran Mamdani, un musulman de origine indiană, a câștigat alegerile pentru primăria New York-ului și a numit rezultatul „o victorie împotriva lui Trump"
Zohran Mamdani, un democrat-socialist în vârstă de 34 de ani, a câștigat alegerile pentru funcția de primar al orașului New York, devenind primul musulman și primul american de origine sud-asiatică din istoria metropolei care va ocupa această funcție. Potrivit rezultatelor oficiale, Mamdani a obținut 50,4% din voturi, depășindu-l cu aproximativ 9 puncte procentuale pe principalul
Emil Ceban contrazice ancheta de la București: Universitatea de Medicină nu este implicată în scandalul diplomelor false de rezidențiat
Ministrul Sănătății, Emil Ceban, neagă categoric implicarea Universității de Medicină „Nicolae Testemițanu" în ancheta de la București legată de eliberarea diplomelor false de absolvire a rezidențiatului în cadrul instituției superioare de la Chișinău. De dimineață, procurorii români au descins la 12 medici, care ar fi fost beneficiari ai schemei ilegale. „Este un fals. Universitatea de
Radu Vrabie preia, din 7 noiembrie, conducerea Serviciului Vamal. Decizia a fost luată în ședința de astăzi a Guvernului. Fost șef al vămii, Alexandru Iacub, nu va pleca însă din Guvern, pleacă departe, urmând să fie adjunctul lui Alexei Buzu, în calitate de secretar-adjunct al executivului. Potrivit ministrului Finanțelor, Andrian Gavriliță, noul șef al Serviciului
Guvernul a denunțat acordul privind activitatea Centrului rus de cultură. Instituția va putea însă activa până în iulie 2026
La nouă luni de la anunțul Chișinăului de a închide Centrul Rus de Cultură, în urma unui scandal legat de survolarea spațiului aerian de drone rusești, Guvernul a decis azi să denunțe acordul, vechi de peste două decenii, privind activitatea instituției. Documentul urmează să treacă prin Parlament, iar ulterior să fie semnat și de șefa
Tudor Ulianovschi și-ar fi dat demisia din funcția de președinte al Partidului Social Democrat European. Informația a fost confirmată pentru ZIUA.md de surse din interiorul formațiunii politice. Decizia a fost anunțată marți seara, 4 noiembrie, la ședința biroului politic al formațiunii. Funcția de președinte interimar a fost preluată de secretarul general al formațiunii, Iurie Cazacu.
Institutul de Neurologie și Chirurgie „Diomid Gherman" a inițiat o anchetă internă în urma tragediei de miercuri dimineață, când un pacient al instituției a murit, după ce a căzut de la etajul al treilea. Informația a fost confirmată pentru ZIUA de Serviciul de presă al spitalului. Cazul tragic a avut loc în jurul orei 05:50.
Un pacient al Institutului de Neurologie a murit, după ce a căzut de la etajul al treilea al instituției
Un bărbat, în vârstă de 73 de ani, internat la Institutul de Neurologie din Capitală, a murit azi-dimineață, după ce a căzut de la etajul al treilea al instituției
Medici din R. Moldova, acuzați de înșelăciune cu diplome de rezidențiat. Percheziții la Ministerul Sănătății din România, un consilier vizat # Ziua
Polițiștii și procurorii desfășoară percheziții la sediul Ministerului Sănătății din România, în dosarul care vizează fapte de înșelăciune cu diplome false de absolvire a rezidențiatului. Potrivit surselor citate de Antena 3 CNN, ancheta are loc inclusiv la Centrul Operativ pentru Situații de Urgență al ministerului. Sunt vizați 12 medici din Republica Moldova, printre care și […] Articolul Medici din R. Moldova, acuzați de înșelăciune cu diplome de rezidențiat. Percheziții la Ministerul Sănătății din România, un consilier vizat apare prima dată în ZIUA.md.
Roberta Metsola, o nouă vizită la Chișinău. Oficialul UE va ține un discurs în legislativ și va merge la inaugurarea Biroului Parlamentului European # Ziua
Președintele Parlamentului European, Roberta Metsola, vine, joi, într-o nouă vizită la Chișinău. Oficialul UE va ține un discurs în fața deputaților cu ocazia constituirii noului legislativ. De asemenea, Metsola va avea întrevederi cu președintele Parlamentului, Igor Grosu, cu noul premier Alexandru Munteanu și cu șefa statului, Maia Sandu. Vineri, 7 noiembrie, Roberta Metsola va participa […] Articolul Roberta Metsola, o nouă vizită la Chișinău. Oficialul UE va ține un discurs în legislativ și va merge la inaugurarea Biroului Parlamentului European apare prima dată în ZIUA.md.
VIDEO | Percheziții de amploare în România la „medici falși”. Își obțineau fictiv specializările în R. Moldova la Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu” din Chişinău # Ziua
Procurorii şi poliţiştii din România fac, miercuri, 14 percheziţii într-un dosar care vizează înşelăciune, fals material în înscrisuri oficiale, fals informatic, uz de fals şi exercitarea fără drept a unei profesii sau activităţi. Mai mulţi medici au cerut Ministerului român al Sănătăţii recunoaşterea studiilor la Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu” din […] Articolul VIDEO | Percheziții de amploare în România la „medici falși”. Își obțineau fictiv specializările în R. Moldova la Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu” din Chişinău apare prima dată în ZIUA.md.
VIDEO | Accident aviatic în SUA. Cel puțin șapte persoane au murit după ce un avion cargo s-a prăbușit în apropierea aeroportului din Louisville # Ziua
Cel puțin șapte persoane au murit și alte 11 au fost rănite după ce un avion cargo al companiei UPS s-a prăbușit marți seara în apropierea aeroportului internațional Louisville din statul american Kentucky. Aeronava a luat foc la scurt timp după decolare și s-a transformat într-o minge de foc. Guvernatorul statului, Andy Beshear, a confirmat […] Articolul VIDEO | Accident aviatic în SUA. Cel puțin șapte persoane au murit după ce un avion cargo s-a prăbușit în apropierea aeroportului din Louisville apare prima dată în ZIUA.md.
CONTRASENS | Iurie Ciocan, în platoul ZIUA: Despre proritățile noului Guvern Munteanu și contextul politic postelectoral # Ziua
Fostul președinte al Comisiei Electorale Centrale și fostul director al Centrului pentru Implementarea Reformelor pe lângă prim-ministru, Iurie Ciocan, a fost invitatul emisiunii „Contrasens”, realizată de jurnaliștii George Iosip și Nicolae Federiuc. Tema centrală a discuției a vizat prioritățile stabilite în programul de guvernare al Cabinetului Munteanu, dar și noua structură a executivului PAS. Articolul CONTRASENS | Iurie Ciocan, în platoul ZIUA: Despre proritățile noului Guvern Munteanu și contextul politic postelectoral apare prima dată în ZIUA.md.
The Times: Catedrala Mântuirii Neamului, o provocare pentru Moscova și un simbol al identității românești și al rezistenței față de influența bisericii ruse # Ziua
La trei secole după ce Petru cel Mare a ridicat prima biserică a imperiului său rus în Sankt Petersburg, noua catedrală ortodoxă din București este cea mai mare de acest gen, scrie publicația britanică The Times într-o amplă analiză despre implicațiile noului simbol al ortodoxiei românești într-o lume creștină pe care Rusia încearcă să o […] Articolul The Times: Catedrala Mântuirii Neamului, o provocare pentru Moscova și un simbol al identității românești și al rezistenței față de influența bisericii ruse apare prima dată în ZIUA.md.
Șeful Serviciului Vamal, Alexandru Iacub, și-a anunțat demisia din fruntea instituției, potrivit PulsMedia.MD. Despre demisia sa, Iacub ar fi anunțat în cadrul unei ședințe avută cu șefii de direcție, după o întrevedere cu prim-ministrul Alexandru Munteanu. Potrivit sursei citate, în locul lui Iacub, la conducerea Serviciului Vamal ar urma să fie numit Radu Vrabie, Directorul […] Articolul Șeful Serviciului Vamal, Alexandru Iacub, și-a dat demisia apare prima dată în ZIUA.md.
O pană de curent a avut loc în această seară în sectorul Botanica al Chișinăului, în urma unui incident la un cablu subteran din rețeaua de distribuție centrală. Este vorba despre adiacentul străzii Cuza Vodă și bulevardul Dacia. Din cauza deconectării semafoarelor, traficul rutier din perimetrul respectiv a fost îngreunat. Curentul electric a fost întrerupt […] Articolul Pană de curent în sectorul Botanica al Chișinăului. Trafic îngreunat pe bulevardul Dacia apare prima dată în ZIUA.md.
Polonia construiește propriul zid anti-drone pentru a contracara amenințarea rusă: „Acordăm prioritate proiectelor naționale” # Ziua
Guvernul Poloniei a anunțat că va începe construirea unui sistem național de apărare împotriva dronelor rusești, fără a mai aștepta o inițiativă comună a Uniunii Europene, relatează Bloomberg. Decizia vine după ce, în septembrie, aproximativ 20 de drone rusești au pătruns pe teritoriul polonez, unele parcurgând peste 200 de kilometri. Incidentul a demonstrat vulnerabilitatea apărării […] Articolul Polonia construiește propriul zid anti-drone pentru a contracara amenințarea rusă: „Acordăm prioritate proiectelor naționale” apare prima dată în ZIUA.md.
Desenul animat „Mașa și Ursul”, sub ancheta propagandei de la Moscova. Eroina, „prea independentă” și incompatibilă cu „valorile tradiționale” # Ziua
Celebrul desen animat rusesc „Mașa și Ursul”, urmărit de mii de copii din întreaga lume, ar putea fi interzis chiar în țara sa de origine, relatează publicația italiană La Stampa. Deputați și propagandiști apropiați Kremlinului consideră că producția „nu corespunde valorilor tradiționale” promovate de regimul lui Vladimir Putin. Potrivit scriitorului Oleg Roy și politologului Vadim […] Articolul Desenul animat „Mașa și Ursul”, sub ancheta propagandei de la Moscova. Eroina, „prea independentă” și incompatibilă cu „valorile tradiționale” apare prima dată în ZIUA.md.
Barajul Stânca – Costești, la 47 de ani de la inaugurare. Un proiect colosal al României, care a dat naștere celui mai mare lac de acumulare din R. Moldova # Ziua
Barajul de pe Prut de la Stânca – Costești, care a format cel mai mare lac de acumulare de pe teritoriul Republicii Moldova, împlinește 47 de ani de la inaugurare. Proiectul colosal pentru acea perioadă a fost realizat în urma unui acord dintre România socialistă, condusă atunci de Nicolae Ceaușescu, și Uniunea Sovietică. Costul construcției […] Articolul Barajul Stânca – Costești, la 47 de ani de la inaugurare. Un proiect colosal al României, care a dat naștere celui mai mare lac de acumulare din R. Moldova apare prima dată în ZIUA.md.
O șefă de filială a Partidului „Șor”, dată în căutare, a fost condamnată la 4 ani de pușcărie # Ziua
Șefa filialei din Edineț a Partidului „Șor”, scos în afara legii în 2023, a fost condamnată de prima instanță la patru ani de pușcărie. Sentința a fost emisă de Judecătoria Chișinău în lipsa inculpatei, aceasta fiind dată în căutare în urma demersurilor procurorilor. Conform hotărârii instanței, femeia este învinuită de comiterea infracțiunii de complicitate la […] Articolul O șefă de filială a Partidului „Șor”, dată în căutare, a fost condamnată la 4 ani de pușcărie apare prima dată în ZIUA.md.
Negocierile cu UE ar putea începe până la sfârșitul anului. Bruxelles așteaptă evoluții ale Chișinăului pentru încă trei grupuri de capitole # Ziua
Chișinăul ar putea începe negocierile de aderare la UE până la sfârșitul acestui an, însă pentru acest lucru trebuie să avanseze în deschiderea a încă trei grupuri de capitole. Constatările se regăsesc în noul raport de extindere al Comisiei Europene în care se menționează că R. Moldova a „avansat semnificativ pe calea aderării”, finalizând cu […] Articolul Negocierile cu UE ar putea începe până la sfârșitul anului. Bruxelles așteaptă evoluții ale Chișinăului pentru încă trei grupuri de capitole apare prima dată în ZIUA.md.
A murit fostul vicepreședinte american Dick Cheney, omul care a definit politica externă a administrației George W. Bush # Ziua
Fostul vicepreședinte american Dick Cheney, considerat una dintre cele mai influente și controversate figuri din politica Statelor Unite din ultimele decenii, a murit la vârsta de 84 de ani, potrivit unui comunicat transmis de familia sa, relatează CNN. Cheney, care a deținut funcția de al 46-lea vicepreședinte al SUA între anii 2001 și 2009, în […] Articolul A murit fostul vicepreședinte american Dick Cheney, omul care a definit politica externă a administrației George W. Bush apare prima dată în ZIUA.md.
Primarul din Codru a plecat din PAS, fiind nemulțumit că foștii săi colegi au făcut front comun în consiliul local cu PSRM și MAN # Ziua
Partidul Acțiune și Solidaritate a rămas fără primar în orașul Codru din municipiul Chișinău. Edilul Stelian Manic s-a arătat nemulțumit că unii dintre foștii colegi de partid au făcut front comun în consiliul local cu aleșii socialiști, ai Partidului MAN și cu cei din Platforma DA. Manic susține că în urma unui vot comun au […] Articolul Primarul din Codru a plecat din PAS, fiind nemulțumit că foștii săi colegi au făcut front comun în consiliul local cu PSRM și MAN apare prima dată în ZIUA.md.
Șase persoane, care în luna iulie l-au agresat pe parohul din Grinăuți, trecut la Mitropolia Basarabiei, trimiși pe banca acuzaților # Ziua
Cauza penală în care șase persoane sunt învinuite de agresiune asupra parohului Bisericii din Grinăuți, raionul Râșcani, Constantin Turtureanu, și asupra membrilor familiei sale, a fost trimisă în judecată. Cei șase învinuiți au ajuns pe banca acuzaților, după ce în luna iulie l-au îmbrâncit și l-au scos forțat pe preot din lăcașul care a trecut […] Articolul Șase persoane, care în luna iulie l-au agresat pe parohul din Grinăuți, trecut la Mitropolia Basarabiei, trimiși pe banca acuzaților apare prima dată în ZIUA.md.
Furie în Italia după comentariile Mariei Zaharova despre prăbuşirea turnului din Roma. Ambasadorul rus, convocat să dea explicaţii # Ziua
Un nou incident diplomatic a izbucnit între Italia și Rusia după ce purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe rus, Maria Zaharova, a ironizat prăbușirea turnului Torre dei Conti din centrul Romei. Declarația sa a fost catalogată drept „rușinoasă și inacceptabilă” de autoritățile italiene, care au convocat de urgență ambasadorul rus la Roma. „Atâta timp […] Articolul Furie în Italia după comentariile Mariei Zaharova despre prăbuşirea turnului din Roma. Ambasadorul rus, convocat să dea explicaţii apare prima dată în ZIUA.md.
Un magazin din centrul Comratului, cuprins de flăcări. Incendiul a afectat acoperișul clădirii # Ziua
Un magazin de materiale de construcții din centrul orașului Comrat, din preajma Pieței Centrale, a fost cuprins de flăcări în după-amiaza de marți. Incendiul a afectat acoperișul centrului comercial cu două etaje. La fața locului au intervenit două echipaje de pompieri, care deja au localizat incendiul. Potrivit salvatorilor, flăcările nu s-au extins asupra altor încăperi […] Articolul Un magazin din centrul Comratului, cuprins de flăcări. Incendiul a afectat acoperișul clădirii apare prima dată în ZIUA.md.
VIDEO | Ucraina continuă atacurile asupra infrastructurii energetice a Rusiei. Incendii la rafinării și pene de curent în mai multe regiuni # Ziua
Mai multe rafinării, precum și complexe petroliere și chimice din Rusia au fost atacate în noaptea de luni spre marți de drone ucrainene, potrivit autorităților locale și presei ruse. Țintele vizate ar asigura aprovizionarea armatei ruse cu resurse strategice, iar atacurile au provocat explozii și incendii în mai multe regiuni, perturbând temporar activitatea mai multor […] Articolul VIDEO | Ucraina continuă atacurile asupra infrastructurii energetice a Rusiei. Incendii la rafinării și pene de curent în mai multe regiuni apare prima dată în ZIUA.md.
Cabinetul de miniștri condus de proaspătul premier Alexandru Munteanu urmează să se convoace miercuri, 5 noiembrie, în prima ședință după învestire. Surse din cadru Guvernului au declarat pentru IPN că în prezent se desfășoară o ședință de pregătire a primei întruniri a noului cabinet de miniștri. Guvernul propus de Alexandru Munteanu, candidatul sprijinit de PAS […] Articolul Guvernul Munteanu se întrunește miercuri în prima ședință apare prima dată în ZIUA.md.
Andrej Babis, câştigătorul alegerilor legislative din Cehia, a semnat un acord de coaliţie cu partidele eurosceptice # Ziua
Premierul desemnat al Cehiei, Andrej Babis, a anunțat luni formarea unei coaliții de guvernare alături de partide eurosceptice și anti-NATO. Partidul Automobiliștilor este cunoscut pentru pozițiile sceptici față de schimbările climatice, iar SPD (Libertate și Democrație Directă) se poziționează atât împotriva Uniunii Europene, cât și împotriva NATO. Babis, în vârstă de 71 de ani, a […] Articolul Andrej Babis, câştigătorul alegerilor legislative din Cehia, a semnat un acord de coaliţie cu partidele eurosceptice apare prima dată în ZIUA.md.
Vicepremierul și ministrul afacerilor externe, Mihai Popșoi, a anunțat intenția Republicii Moldova de a include vinăriile Cricova și Mileștii Mici în lista patrimoniului mondial UNESCO. Declarația a fost făcută la Samarkand, în cadrul celei de-a 43-a sesiuni a Conferinței Generale a UNESCO, unde oficialul moldovean a participat alături de reprezentanți ai statelor membre. Mihai Popșoi […] Articolul Republica Moldova vrea să includă vinăriile Cricova și Mileștii Mici în patrimoniul UNESCO apare prima dată în ZIUA.md.
România se menține pe primul loc în UE la exporturile de cereale şi înregistrează recorduri la comerțul cu animale vii # Ziua
România îşi menţine poziţia de cel mai mare exportator european de cereale, în primul trimestru al anului comercial 2025/2026. De asmenea, înregistrează recorduri financiare absolute în sectorul zootehnic, cu vânzări totale de aproape jumătate de miliard de euro în primele zece luni ale anului 2025, pentru animale vii, a anunţat, marţi, ministrul român al Agriculturii […] Articolul România se menține pe primul loc în UE la exporturile de cereale şi înregistrează recorduri la comerțul cu animale vii apare prima dată în ZIUA.md.
Nu va fi vorba despre un proces de vetting în rândul avocaților, ci despre o autoevaluare care trebuie să pornească din interiorul breslei. Declarația aparține președintelui Parlamentului, Igor Grosu. Șeful legislativului a precizat că avocații trebuie să-și asume responsabilitatea pentru integritatea profesiei și să contribuie la consolidarea încrederii publice în justiție printr-un proces intern de […] Articolul Igor Grosu: Nu va fi un vetting al avocaților, ci o autoevaluare a tagmei apare prima dată în ZIUA.md.
Cancelarul german cere migranților din Siria să plece în țara lor: „Războiul civil s-a terminat, nu mai au de ce să ceară azil” # Ziua
Cancelarul german Friedrich Merz a declarat că refugiații sirieni aflați în Germania trebuie să se întoarcă în țara lor acum că războiul s-a încheiat, avertizând că cei care refuză riscă deportarea. Declarația, făcută luni în timpul unei vizite la Husum, în nordul Germaniei, marchează una dintre cele mai dure poziții adoptate până acum de liderul […] Articolul Cancelarul german cere migranților din Siria să plece în țara lor: „Războiul civil s-a terminat, nu mai au de ce să ceară azil” apare prima dată în ZIUA.md.
Integrarea europeană trebuie să fie obiectiv național, nu subiect electoral, spune Ion Ceban: Statul de drept există acum doar pe hârtie # Ziua
Republica Moldova este un stat capturat, cu instituții controlate politic și cu o democrație șubredă, lucru cauzat inclusiv de abordarea greșită privind tema integrării europene, care, în ultimii ani, a fost tratată ca un subiect electoral. Este afirmația făcută de primarul Capitalei, lider al Blocului „Alternativa”, Ion Ceban, care susține că procesul de integrare trebuie […] Articolul Integrarea europeană trebuie să fie obiectiv național, nu subiect electoral, spune Ion Ceban: Statul de drept există acum doar pe hârtie apare prima dată în ZIUA.md.
Zi de doliu național în Ungaria. 4 noiembrie 1956 – ziua în care tancurile sovietice au înecat în sânge Revoluția Ungară # Ziua
Acum 69 de ani, în 4 noiembrie 1956, la primele ore ale dimineții, aproximativ 200.000 de soldați și peste 2.500 de tancuri ale Armatei Roșii intrau în Ungaria. Operațiunea militară masivă ordonată de Kremlin a avut scopul de a zdrobi Revoluția Ungară, prima revoltă anticomunistă majoră din interiorul lagărului socialist de după 1945. Revoluția începuse […] Articolul Zi de doliu național în Ungaria. 4 noiembrie 1956 – ziua în care tancurile sovietice au înecat în sânge Revoluția Ungară apare prima dată în ZIUA.md.
Atacuri rusești asupra porturilor ucrainene de la Dunăre. România a ridicat în aer două avioane F-16 și două Eurofighter Typhoon germane # Ziua
Ministerul român al Apărării (MApN) a anunțat marți dimineață că patru aeronave – două românești F-16 și două germane Eurofighter Typhoon – au fost ridicate în noaptea de 3 spre 4 noiembrie pentru a asigura securitatea spațiului aerian, după noi atacuri rusești asupra infrastructurii ucrainene de pe Dunăre. „În noaptea dintre 3 și 4 noiembrie, […] Articolul Atacuri rusești asupra porturilor ucrainene de la Dunăre. România a ridicat în aer două avioane F-16 și două Eurofighter Typhoon germane apare prima dată în ZIUA.md.
Raportul Comisiei Europene: R. Moldova și Ucraina, în topul țărilor candidate la aderare până în 2029 # Ziua
Republica Moldova se numără printre țările candidate la Uniunea Europeană care au înregistrat cele mai mari progrese în procesul de aderare, potrivit unei versiuni preliminare al raportului anual privind extinderea UE, consultat de RFE/RL. Documentul, care urmează să fie publicat oficial pe 4 noiembrie, subliniază progresele R. Moldova, Ucrainei, Albaniei și Muntenegrului în domenii-cheie precum […] Articolul Raportul Comisiei Europene: R. Moldova și Ucraina, în topul țărilor candidate la aderare până în 2029 apare prima dată în ZIUA.md.
O casă din satul Bârnova din raionul Ocnița și un fost depozit de lângă locuință au fost mistuite de flăcări noaptea trecută. La fața locului au intervenit trei echipaje de salvatori care au luptat cu incendiul timp de patru ore. Inspectoratul General pentru Situații de Urgență anunță că în urma intervenției pompierilor s-a reușit evitarea […] Articolul O casă, distrusă de flăcări la Ocnița. Pompierii au reușit să evite o explozie puternică apare prima dată în ZIUA.md.
VIDEO | Românul care a rămas blocat sub dărâmături, după prăbușirea unei părți din turnul medieval din Roma, a murit # Ziua
Un muncitor român de 66 de ani, care rămăsese blocat sub dărâmături după prăbușirea parțială a turnului medieval Torre dei Conti din Roma, a murit. Potrivit presei italiene, bărbatul a fost conștient pe întreaga durată a operațiunii de salvare, care a durat peste 11 ore, însă a suferit un stop cardiac în ambulanță și a […] Articolul VIDEO | Românul care a rămas blocat sub dărâmături, după prăbușirea unei părți din turnul medieval din Roma, a murit apare prima dată în ZIUA.md.
