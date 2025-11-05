Moldovenii sunt impresionați de thrillerul romantic „Puterea Dragostei”: Un film moldovenesc ca la Hollywood!

08:50

Procurorii şi poliţiştii români fac miercuri, 5 noiembrie curent, 14 percheziţii într-un dosar care vizează înşelăciune, fals material în înscrisuri oficiale, fals informatic, uz de fals şi exercitarea fără drept a unei profesii sau activităţi. Mai mulţi medici au cerut Ministerului Sănătăţii din România recunoaşterea studiilor la Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae […]