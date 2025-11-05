Moment cutremurător surprins pe camera de supraveghere: şoferiţă loveşte două persoane pe trotuar la Comrat
În municipiul Comrat s-a produs o tragedie rutieră: o şoferiță a intrat cu automobilul pe trotuar şi a lovit o femeie şi doi copii. Unul dintre cei mici — în vârstă de circa trei ani — a fost grav rănit după ce a fost efectiv trecut cu roţile maşinii. Impactul a fost surprins de o
În municipiul Comrat s-a produs o tragedie rutieră: o şoferiță a intrat cu automobilul pe trotuar şi a lovit o femeie şi doi copii. Unul dintre cei mici — în vârstă de circa trei ani — a fost grav rănit după ce a fost efectiv trecut cu roţile maşinii. Impactul a fost surprins de o
La sediul Guvernului din Chișinău a avut loc un incident grav: o jurnalistă susține că a fost agresată de un agent de pază în timp ce își exercita meseria. Potrivit relatărilor, aceasta încerca să adreseze întrebări sau să realizeze o filmare în incinta ori imediat în fața clădirii, când paznicul a intervenit, i-ar fi aplicat
Un bărbat din Republica Moldova a fost reținut și ulterior trimis în arest preventiv după ce și-a agresat violent concubina. Incidentul a avut loc în locuința comună a celor doi, unde, în urma unui conflict spontan, individul și-a pierdut controlul și a lovit femeia de mai multe ori, după care a înjunghiat-o cu un
14:10
Autorităţile vamale de la punctele de trecere a frontierei de la Criva şi Costeşti au depistat recent mai multe loturi de piese auto şi biciclete care nu fuseseră declarate la controlul vamal. Bunurile erau ascunse în vehicule şi au fost identificate în urma verificărilor minuţioase ale mijloacelor de transport.Inspectorii vamali au intervenit într‑o operațiune coordonată,
Guvernul Republicii Moldova a decis extinderea listei sportivilor de performanță care beneficiază de burse lunare din partea statului. Potrivit noilor reglementări, vor fi incluși nu doar sportivii medaliați cu aur, argint sau bronz la competițiile internaționale majore, ci și cei care au obținut locuri de top, după cum urmează: locurile 1–16 la Campionatele Mondiale, locurile
Un incendiu devastator a izbucnit la un azil de bătrâni din orașul Tuzla, Bosnia și Herțegovina, soldându-se cu moartea a cel puțin zece persoane și rănirea a aproximativ douăzeci. Flăcările s-au extins rapid la unul dintre etajele superioare ale clădirii, punând în pericol locatarii, dintre care mulți aveau mobilitate redusă. Echipajele de intervenție au
Un tânăr originar din orașul Ștefan Vodă a dispărut în Italia după ce familia și apropiații săi nu au mai reușit să ia legătura cu el începând cu 24 octombrie 2025. Ultima localizare sigură a tânărului a fost în zona orașului Brescia, iar apelurile către telefonul său rămân fără răspuns. Rudele solicită ajutorul publicului: orice
Pe o stradă din sectorul Buiucani al capitalei, mai mulți tineri s-au luat la bătaie, folosind pumnii și provocând haos în zonă. Conflictul s-a desfășurat în apropierea unui club, iar martorii au descris scene tensionate, în care participanții păreau să ignore prezența trecătorilor. Poliția a intervenit prompt pentru a calma situația și a preveni
Guvernul a aprobat aplicarea unui control comun la punctul de trecere a frontierei feroviare Cantemir – Fălciu, între Republica Moldova și România. Măsura va permite desfășurarea verificărilor într-un singur loc, reducând timpul de așteptare și cozile pentru călători și transportatori. Autoritățile celor două state vor coordona responsabilitățile la frontieră, simplificând formalitățile și consolidând securitatea.
Dorin Damir a fost reținut în urma perchezițiilor desfășurate în această dimineață la mai multe adrese din Capitală și alte localități. Acțiunile au avut loc în cadrul unui dosar penal, iar autoritățile investighează posibile fapte de natură infracțională. Detaliile cazului nu au fost făcute publice, iar ancheta este în desfășurare. Reținerea survine după ce
Ședința Guvernului Republicii Moldova din 5 noiembrie 2025 Pentru știri de ultimă oră, urmărește-ne pe canalul nostru de TELEGRAM!
Un bărbat în vârstă de 56 de ani şi-a pierdut viaţa după ce s-a aruncat de la etajul al treilea al clădirii spitalului în care era internat, într‑una din secţiile spitalului oncologic din Chişinău. Incidentul s‑a produs seara, în jurul orei 21:00, iar medicii nu au reuşit să‑l salveze din cauza traumatismelor grave. Ancheta poliţiei
Drepturile deţinuţilor vs. sănătate publică: Estoniei i se impută absenţa evaluării impactului interdicţiei # BreakingNews
Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CEDO) a decis că decizia Estoniei de a interzice fumatul în penitenciare, măsură adoptată în 2017, încalcă drepturile fundamentale ale omului. Magistraţii au examinat plângerea a patru deţinuţi care s‑au confruntat cu simptome de sevraj, creştere în greutate, tulburări de somn, anxietate şi depresie după aplicarea interdicţiei. Curtea a constatat
Ţara Georgia traversează o perioadă dificilă din perspectivă democratică: autorităţile sunt criticate pentru că au adoptat legi ce restricţionează libertatea presei, activitatea societăţii civile şi pluralismul politic. Oficialii susţin că scală reformelor şi alinierea la standardele europene au încetinit, iar procesul de aderare la Uniunea Europeană riscă să fie compromis. Se invocă modificări ale legislaţiei
Un avion de marfă s-a prăbușit în statul Kentucky, SUA, provocând moartea a șapte persoane și rănirea altor unsprezece. Aeronava, un MD-11 operat de compania UPS, decolase de pe aeroportul din Louisville cu destinația Honolulu. La scurt timp după decolare, avionul a pierdut altitudine brusc și s-a prăbușit, declanșând o explozie uriașă. Flăcările au cuprins
Un adolescent în vârstă de 16 ani, din satul Drochia, raionul Drochia, a intrat în vizorul poliției după ce a fost surprins conducând o motocicletă cu viteză excesivă într-un segment de drum public. În urma verificărilor, au fost constatate patru abateri distincte de la regulile de circulaţie: conducerea unui vehicul neînmatriculat conform legislaţiei; lipsa permisului de
O nouă amânare în dosarul lui Nicanor Ciochină — apărătorii acuză martorii că blochează procesul # BreakingNews
În dosarul penal care îl vizează pe fostul primar de Boldurești, Nicanor Ciochină, acuzat de omor din culpă şi părăsirea locului accidentului, s‑a mai înregistrat o amânare a şedinţei de judecată. Apărătorii inculpatului dau vina pe absenţa martorilor şi pe defecte de procedură, susţinând că „mecanismele" utilizate de acuzare urmăresc să grăbească procesul fără a
Șova: „Întreprinderile mici și mijlocii se micșorează, nu se dezvoltă – statul nu are o strategie clară” # BreakingNews
Denis Șova, Partidul Nostru: Situația economică este alarmantă — apar semne de presiune politică asupra mediului de afaceri, iar statul nu are o strategie coerentă În Republica Moldova se conturează o situație economică îngrijorătoare – întreprinderile mici și mijlocii nu se dezvoltă, ba chiar ponderea lor este în scădere. Despre acest lucru a vorbit în
Denis Șova, Partidul Nostru: Este nevoie de o revizuire completă a politicii investiționale a statului — cheltuim banii din exterior în loc să-i investim în producție, să creăm locuri de muncă și să oprim exodul populației Programul investițional al Guvernului trebuie revizuit din temelii. Această opinie a fost exprimată de reprezentantul Partidului Nostru, economist de
Un accident rutier grav s-a produs în centrul Capitalei, pe bulevardul Ștefan cel Mare, în după-amiaza zilei de azi. Conform imaginilor apărute pe rețelele sociale, un automobil de tip Ford a suferit avarii serioase, fiind implicat într-un impact puternic. La locul accidentului a intervenit rapid o ambulanță, semnalând gravitatea situației. Circulația troleibuzelor în zona
„Farurile aprinse!” – măsură reactivată şi aplicată în nordul ţării prin controale rutiere # BreakingNews
Autorităţile de patrulare au desfăşurat recent o acţiune de control în nordul Republicii Moldova, în cadrul căreia mulţi şoferi au fost trimişi pe dreapta pentru că nu circulau cu farurile aprinse pe timp de zi — o cerinţă legală ce are ca scop creşterea vizibilităţii autovehiculelor şi reducerea riscului de accidente în perioadele cu vizibilitate
Un accident rutier a avut loc marți, 4 noiembrie, în jurul orei 11:40, la intersecția străzilor Ivan Franco și Decebal din municipiul Bălți. Potrivit martorilor oculari, un automobil Volvo ar fi încercat să treacă intersecția la limita semaforului roșu, moment în care s-a izbit frontal de un Opel care venea de pe strada Decebal și
În după-amiaza zilei de 4 noiembrie 2025, un incendiu a izbucnit la un magazin cu două nivele din Comrat. Flăcările au cuprins acoperișul clădirii, amenințând să pătrundă în interior. Datorită intervenției rapide a pompierilor, incendiul a fost localizat în scurt timp, evitând extinderea focului. Lucrările de lichidare totală a incendiului continuau, iar cauzele urmează
Republica Moldova a participat recent la o amplă operaţiune de identificare biometrică desfăşurată în colaborare cu organizaţii internaţionale, printre care INTERPOL şi un grup de cercetare numit FORCE. În cadrul operaţiunii, pe teritoriu naţional au fost implicate autorităţile competente — inclusiv structuri de frontieră şi migranţi — pentru a testa şi implementa verificări avansate ale
Peste 380 de alerte false cu bombă în Republica Moldova în ultimii trei ani şi jumătate # BreakingNews
Republica Moldova a înregistrat peste 380 de alerte false cu bombă în ultimii trei ani şi jumătate, potrivit datelor publicate de autorităţi. Aceste ameninţări vizează instituţii publice, aeroporturi, curţi de justiţie, spitale şi alte obiective cu flux mare de persoane. Toate au fost constatate ulterior ca fiind false, însă fiecare a generat intervenţii complexe, evacuări şi costuri
O mamă a fost sancționată după ce fiul său minor a provocat un accident rutier conducând o motocicletă. Incidentul a avut loc recent, iar autoritățile au constatat că min
Cabinetul de miniștri condus de premierul Alexandru Munteanu urmează să se convoace miercuri în prima ședință după învestire. Surse din cadrul Guvernului au declarat pentru IPN că în prezent se desfășoară o ședință de pregătire a primei întruniri a noului Cabinet de miniștri, transmite breakingnews.md Noul Executiv a fost învestit în funcție vineri, 31 octombrie, cu votul a … Articolul Guvernul Munteanu se întrunește miercuri în prima ședință apare prima dată în BreakingNews.
Alerte la frontiera Dunării: România răspunde la raiduri rusești prin scrambleri aerieni # BreakingNews
Noi atacuri rusești asupra infrastructurii ucrainene de pe malul Dunării au provocat alertă în România, determinând forțele aeriene să ridice de urgență avioanele F-16 pentru misiuni de monitorizare și protecție a spațiului aerian. Ministerul Apărării a anunțat că, în timpul nopții, radarele au detectat ținte aeriene neidentificate în apropierea graniței, în zona brațului Chilia. Două … Articolul Alerte la frontiera Dunării: România răspunde la raiduri rusești prin scrambleri aerieni apare prima dată în BreakingNews.
Producătorii din regiunea Căușeni se confruntă cu o situaţie critică: zeci de tone de mere au fost scuturate din copaci sau abandonate în livezi, nevalorificate, ceea ce provoacă revolta agricultorilor. Aceştia susțin că munca lor îndelungată, investițiile în livezi și îngrijirea pomilor nu le mai aduc profit, iar piaţa pur şi simplu nu răspunde cererii. … Articolul Mere din Căușeni aruncate în livadă: agricultorii spun că sunt umiliți de situație apare prima dată în BreakingNews.
Integrarea europeană a Republicii Moldova este una dintre cele mai discutate teme din ultimii ani, dar și una dintre cele mai politizate. În 2024 și 2025, procesul de apropiere de Uniunea Europeană a fost transformat într-un subiect electoral, folosit intens în campaniile pentru prezidențiale, parlamentare și în cadrul referendumului constituțional care a divizat profund societatea. … Articolul Ceban: Europa nu e o temă de campanie – e direcția firească pentru o Moldovă normală apare prima dată în BreakingNews.
Compensaţii la utilităţi: flux mare de solicitanţi în prima zi de lansare a campaniei # BreakingNews
În prima zi de la lansarea programului „Ajutor la contor”, zeci de persoane s‑au prezentat încă de dimineaţă la sediul Direcţiei de Asistenţă Socială din sectorul Buiucani pentru a depune cereri de sprijin pentru plata utilităţilor. Mulţi au declarat că salariile şi pensiile nu mai acoperă costurile mari la energie şi că speră ca noul … Articolul Compensaţii la utilităţi: flux mare de solicitanţi în prima zi de lansare a campaniei apare prima dată în BreakingNews.
Un caz șocant de violență a zguduit comunitatea din satul Ocolina, raionul Soroca. Un bărbat în vârstă de aproximativ 37 de ani a fost ucis cu o cruzime greu de imaginat de către două persoane tinere, care l-au legat de picioare cu o funie și l-au atașat de un cal. Victima a fost târâtă pe … Articolul Detalii tragice despre crima de la Ocolina: victimă chinuită înainte de a fi ucisă apare prima dată în BreakingNews.
Accidente, arsuri și intoxicații – peste 14 000 de solicitări la ambulanță într-o săptămână # BreakingNews
În perioada 27 octombrie – 2 noiembrie 2025, echipele Serviciului de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească au primit 14.043 de solicitări, dintre care 1.621 pentru copii. Din aceste apeluri, 422 au fost considerate nejustificate și nu intrau în criteriile urgențelor medico‐chirurgicale. După acordarea primului ajutor la fața locului, 5.807 pacienți, inclusiv 1.031 copii, au fost transportați la spitale. Cele mai frecvente urgențe înregistrate au fost: boli cardiovasculare – 3.727 … Articolul Accidente, arsuri și intoxicații – peste 14 000 de solicitări la ambulanță într-o săptămână apare prima dată în BreakingNews.
Prăbuşire la Roma: muncitor român decedat, alţii răniţi în incidentul de lângă Colosseum # BreakingNews
Un muncitor român a murit în urma prăbușirii parțiale a unui turn medieval aflat în restaurare în centrul Romei. Bărbatul a fost prins sub dărâmături în timpul lucrărilor la Torre dei Conti, o clădire istorică situată în apropierea Colosseumului. Echipele de intervenție au reușit să-l scoată de sub moloz după câteva ore de eforturi, însă … Articolul Prăbuşire la Roma: muncitor român decedat, alţii răniţi în incidentul de lângă Colosseum apare prima dată în BreakingNews.
Cu profundă tristeţe, Direcţia de Poliţie a UTA Găgăuzia a anunţat decesul comisarului principal Alexandr Stanciu, un oficial apreciat pentru devotamentul şi profesionalismul său. El s-a stins după o boală grea, lăsând în urmă colegi îndureraţi și o comunitate care îl considera model de conduită. „Un poliţist devotat, un model pentru toţi colegii cărora le-a … Articolul Doliu în poliţia din UTA Găgăuzia: comisarul-şef Alexandr Stanciu a decedat apare prima dată în BreakingNews.
Noul registru digital VioData va centraliza datele privind cazurile de violenţă domestică în R. Moldova # BreakingNews
Republica Moldova a aprobat în Guvern instituirea sistemului informaţional VioData, destinat să centralizeze și să gestioneze eficient datele despre violența împotriva femeilor şi violenţa în familie. Sistemul funcționează ca un registru național care reunește datele de la poliţie, instanţe, medici, asistenţi sociali şi alte instituţii implicate în intervenţie şi sprijin. Printre principalele obiective ale VioData … Articolul Noul registru digital VioData va centraliza datele privind cazurile de violenţă domestică în R. Moldova apare prima dată în BreakingNews.
Prăbușire parțială lângă Via dei Fori Imperiali: istoricul Torre dei Conti dă semne de cedare # BreakingNews
Un incident grav s-a produs luni, în centrul Romei: parţial s-a prăbuşit turnul medieval Torre dei Conti, în timpul lucrărilor de renovare, lângă faimosul Colosseum. Zona afectată se află pe Via dei Fori Imperiali, una dintre artere principale ale capitalei italiene. Potrivit autorităţilor, incidentul a avut loc în jurul orei 11:30, când o secţiune a turnului … Articolul Prăbușire parțială lângă Via dei Fori Imperiali: istoricul Torre dei Conti dă semne de cedare apare prima dată în BreakingNews.
Primăria Chișinău, sub presiune: „De ani buni, suntem blocați de autoritățile centrale” # BreakingNews
Primarul municipiului Chișinău a lansat un nou apel la adresa clasei politice, cerând încetarea atacurilor și a jocurilor murdare care afectează dezvoltarea capitalei. Edilul a subliniat că toți locuitorii, indiferent de preferințele politice, trăiesc în același oraș, cu străzi, parcuri și instituții modernizate prin efortul municipalității. „Chiar și cei care ne critică public recunosc, în privat, rezultatele noastre … Articolul Primăria Chișinău, sub presiune: „De ani buni, suntem blocați de autoritățile centrale” apare prima dată în BreakingNews.
Arest surprinzător în Israel: fostul şef al parchetului militar investigat pentru abuz grav # BreakingNews
Fostul procuror general al armatei Israelului a fost arestat într-un caz de violență asupra unui deținut. Autoritățile au decis reținerea după investigarea unui incident în care mai mulți membri ai armatei ar fi agresat un prizonier. Înainte de arest, fostul oficial militar a fost dat dispărut pentru scurt timp, iar autoritățile l-au localizat și … Articolul Arest surprinzător în Israel: fostul şef al parchetului militar investigat pentru abuz grav apare prima dată în BreakingNews.
Procurorii și forțele de ordine au anunțat reținerea a trei bărbați în cadrul unei investigații privind escrocherii comise prin intermediul schemei de „investiții fictive”. Victimele, în mare parte persoane care au fost convinse să facă plăți în contul unor oportunități de investiții promițătoare, au fost păcălite să transfere sume considerabile, fără ca acestea să … Articolul Poliția prinde trei suspecți în cazul escrocheriilor de tip investiții fictive apare prima dată în BreakingNews.
Confiscarea a peste 3 milioane de lei și 20.000 de euro solicitată pentru Constantin Țuțu # BreakingNews
Fostul deputat democrat, Constantin Țuțu, riscă până la 15 ani de închisoare. Totodată, ar putea fi privat de dreptul de a ocupa funcții publice timp de 15 ani. Cererea a fost înaintată de procurori, la ședința de astăzi, de la Judecătoria Buiucani. Totodată, acuzatorii solicită ca lui Țuțu să-i fie confiscați peste trei milioane de … Articolul Confiscarea a peste 3 milioane de lei și 20.000 de euro solicitată pentru Constantin Țuțu apare prima dată în BreakingNews.
Un conducător auto a fost surprins circulând cu viteza de 211 km/h, într-o acţiune de patrulare ce a urmărit respectarea regulilor rutiere. Această viteză extremă reprezintă o depăşire semnificativă a limitei legale şi survine într‑un context în care viteza rămâne una dintre principalele cauze ale accidentelor grave. Poliţia rutieră a documentat cazul şi a aplicat … Articolul Depăşire alarmantă – 211 km/h pe un sector rutier, un exemplu periculos pentru toţi apare prima dată în BreakingNews.
Escrocherie la vamă: cum încearcă infractorii să inducă în eroare destinatarii de colete poștale # BreakingNews
Autorităţile vamale şi poştale au emis o atenţionare publică privind o nouă schemă de escrocherie care vizează persoanele ce aşteaptă colete poştale internaţionale — escrocii transmit mesaje sau SMS-uri care avertizează că expediţia se află în vamă şi că trebuie achitată o taxă de vamă pentru eliberare. Apoi, persoana este îndrumată să acceseze un link sau să … Articolul Escrocherie la vamă: cum încearcă infractorii să inducă în eroare destinatarii de colete poștale apare prima dată în BreakingNews.
Un minor a fost depistat de către echipajul de carabinieri din raionul Ungheni cu substanţe interzise asupra sa. În timpul unei patrulări de rutină, tânărul a atras atenţia prin comportament suspect şi a fost oprit pentru verificări. În urma controlului corporal, carabinierii au identificat asupra minorului diverse pachete care conţineau substanţe a căror natură … Articolul Patrulare în Ungheni: minor reținut pentru posesie de substanţe ilicite apare prima dată în BreakingNews.
Un incident tragic s‑a produs la un templu hindus din districtul Srikakulam, statul Andhra Pradesh, India, unde o mulţime extrem de mare de credincioşi s‑a adunat pentru o festivitate religioasă. În timpul evenimentului, s‑a produs o suprapresiune de mulţime, care a condus la moartea a cel puţin nouă persoane, dintre care opt femei şi un copil, şi … Articolul Tragedie într‑un templu hindus din India: 9 morți și zeci de răniți apare prima dată în BreakingNews.
Permis fals descoperit la frontiera de est: cetăţean român verificat de poliţia de frontieră # BreakingNews
Un cetăţean român a fost identificat la punctul de trecere a frontierei de la Sculeni purtând un permis de conducere fals atunci când încerca să părăsească Republica Moldova. Documentul prezentat nu îndeplinea condiţiile de formă şi fond ale unui act autentic, iar persoana în cauză nu figura în evidenţe ca deţinând permis valabil. În urma … Articolul Permis fals descoperit la frontiera de est: cetăţean român verificat de poliţia de frontieră apare prima dată în BreakingNews.
Primarul Capitalei acuză blocaje politice în votarea bugetului: „L-am propus de opt ori, dar PAS a refuzat” # BreakingNews
Primarul municipiului Chișinău, Ion Ceban, a declarat că bugetul municipal pentru anul curent a fost blocat în mod repetat din motive politice, în special de către consilierii fracțiunii PAS din Consiliul Municipal. Edilul afirmă că proiectul bugetului a fost elaborat conform termenilor legali, iar propunerile înaintate de toate fracțiunile, inclusiv PAS, au fost incluse în … Articolul Primarul Capitalei acuză blocaje politice în votarea bugetului: „L-am propus de opt ori, dar PAS a refuzat” apare prima dată în BreakingNews.
Ion Ceban, la doi ani de mandat: „Am avut obstacole, dar Chișinăul rămâne un oraș în dezvoltare” # BreakingNews
Primarul municipiului Chișinău, Ion Ceban, a anunțat că această săptămână marchează împlinirea a doi ani de activitate din cel de-al doilea său mandat la conducerea capitalei. Cu această ocazie, edilul a precizat că, în curând, va fi prezentat public un raport detaliat privind realizările și proiectele implementate în această perioadă. „În cel mai scurt timp … Articolul Ion Ceban, la doi ani de mandat: „Am avut obstacole, dar Chișinăul rămâne un oraș în dezvoltare” apare prima dată în BreakingNews.
Un bărbat sirian în vârstă de 22 de ani arestat la Berlin pentru pregătirea unui atentat „jihadist” # BreakingNews
Autoritățile germane au anunțat în weekend că au arestat un cetăţean sirian în vârstă de 22 de ani, la Berlin, suspectat că ar fi planificat un atac de natură extremist‑jihadistă. Acţiunea a avut loc în districtul Neukölln, sudul capitalei, iar anchetatorii precizează că suspectul era implicat în pregătirea unui act grav de violență împotriva … Articolul Un bărbat sirian în vârstă de 22 de ani arestat la Berlin pentru pregătirea unui atentat „jihadist” apare prima dată în BreakingNews.
Turcia a decis să întrerupă achiziţionarea de ţiţei din Rusia, într‑o mutare ce are implicaţii importante asupra relaţiei energetice cu Moscova şi asupra surselor de venit ale Rusiei. Potrivit informaţiilor recente, unul dintre terminalele majore din sudul Turciei nu va mai accepta încărcături din Rusia, decizia fiind motivată de presiunile asupra sectorului energetic şi de … Articolul Lovitură pentru Vladimir Putin : Turcia renunţă la importurile de ţiţei rusesc apare prima dată în BreakingNews.
