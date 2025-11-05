Opt mandate de deputat PAS au devenit vacante. CEC propune validarea noilor supleanți

08:00

Cel puţin şapte persoane au murit şi alte 11 au fost rănite, unele grav, după prăbuşirea unui avion de marfă UPS cu fuselaj larg, care a izbucnit în flăcări la scurt timp după decolarea de pe Aeroportul Internaţional Muhammad Ali din Louisville, Kentucky. Bilanţul confirmat este de şapte morţi şi 11 răniţi. Incendiul declanşat în […] Articolul VIDEO Șapte morți și 11 răniți după prăbușirea unui avion lângă aeroport în SUA. Imagini cu momentul impactului apare prima dată în Realitatea.md.