Opt mandate de deputat PAS au devenit vacante. CEC propune validarea noilor supleanți
Realitatea.md, 5 noiembrie 2025 14:20
Comisia Electorală Centrală (CEC) a luat act de vacanța a opt mandate de deputat în Parlamentul Republicii Moldova, atribuite Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS). Este vorba despre mandatele deținute anterior de Dan Perciun, Emil Ceban, Nicolae Popescu, Mihail Popșoi, Ludmila Catlabuga, Vladimir Bolea, Dorin Recean și Artur Mija. Aceștia au ocupat funcții în Guvern sau […]
• • •
Acum 5 minute
14:40
ANTIDOT QUIZ – emoții, cunoștințe și lacrimi de bucurie pentru o generație în siguranță # Realitatea.md
Pe 1 noiembrie 2025, s-a desfășurat prima competiție națională „ANTIDOT Quiz" – un eveniment fără precedent în Republica Moldova, dedicat educației pentru siguranță chimică și prevenirii intoxicațiilor la copii și tineri. Competiția a fost organizată de Asociația Obștească PRINCIPII SĂNĂTOASE în cadrul proiectului „Dezvoltarea abilităților tinerei generații în prevenirea intoxicațiilor cu substanțe chimice", implementat cu […]
Acum 15 minute
14:30
Pe 8 și 9 noiembrie 2025, organizația Alga, în parteneriat cu Kaufland Moldova și The Moldova Project, organizează o amplă colectă de hrană pentru animale în magazinele Kaufland din Chișinău – cele de pe str. Nicolae Testemițanu 3 și str. Kiev 7. Acțiunea are loc între orele 10:00 – 19:00 și este deschisă tuturor celor […]
Acum 30 minute
14:20
VIDEO Escrocherie online de peste jumătate de milion de lei: Tânăr responsabil de ridicarea banilor, reținut # Realitatea.md
Un tânăr din raionul Orhei, bănuit de comiterea escrocheriilor online pe teritoriul municipiului Chișinău, a fost reținut de oamenii legii. Acesta ar fi făcut parte și dintr-un grup criminal organizat. „Potrivit datelor anchetei, membrii grupului ar fi contactat o victimă, un bărbat de 53 de ani, prin aplicația „WhatsApp", prezentându-se drept reprezentanți ai unor platforme […]
14:20
FLYONE: lider în clasamentul “SEE TOP 100 – cele mai dinamice companii din Europa de Sud-Est” # Realitatea.md
Compania aeriană FLYONE a debutat în clasamentul SEE TOP 100 al celor mai mari companii din Europa de Sud-Est pentru anul 2024. Este important de menționat că, potrivit raportului, FLYONE a fost desemnată liderul clasamentului „SEE TOP 100 – Most Dynamic Companies 2024", înregistrând în anul 2024 cea mai rapidă creștere a cifrei de afaceri […]
14:20
Percheziții și la Ministerul Sănătății din România, în dosarul diplomelor false din R. Moldova. Un consilier – vizat # Realitatea.md
Detalii din scandalul diplomelor false, obținute de către medicii din România. Perchezițiile au loc și în cadrul Ministerului Sănătății din țara vecină, unde este vizat un consilier superior. Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a confirmat informația și a precizat că ancheta a început anul trecut, potrivit HotNews. „Este o anchetă a Parchetului General cu privire la […]
14:20
Acum o oră
14:00
VIDEO Mark Rutte a ajuns în România – pentru prima dată în calitate de secretar general NATO # Realitatea.md
Secretarul General al NATO, Mark Rutte, a ajuns miercuri, 5 noiembrie curent, în România. El va participa la Forumul NATO pentru Industria de Apărare și se va întâlni cu președintele Nicușor Dan, premierul Ilie Bolojan, precum și cu șefii celor două camere ale Parlamentului României. Este pentru prima dată în țară vecină în calitate de […]
13:50
Ministra Agriculturii, Ludmila Catlabuga, a evitat un răspuns concret cu privire la reeșalonarea datoriilor fermierilor executați silit. Ea a afirmat că instituția „este în discuții" și „analizează scenarii" împreună cu agricultorii și alte autorități, scrie bani.md. „Acești câțiva agricultori cu care suntem astăzi în tratative au beneficiat de toată intervenția și suportul Ministerului Agriculturii și […]
Acum 2 ore
13:40
International Tobacco SRL marchează 20 de ani de la restartul și rebrandingul fabricii de tutun din Orhei # Realitatea.md
International Tobacco SRL, la 7 noiembrie curent, marchează 20 de ani de la restartul și rebrandingul fabricii de tutun din Orhei. Potrivit conducerii companiei, 7 noiembrie 2025 e ziua în care celebrează oamenii care au transformat o fabrică într-un simbol al responsabilității și perseverenței. Fabrica de tutun din Orhei are o istorie care trece dincolo […]
13:30
FOTO Un camion încărcat cu floarea-soarelui s-a răsturnat în nordul țării. Cum s-a întâmplat # Realitatea.md
Un accident a avut loc miercuri, 5 noiembrie, în apropiere de satul Miciurin, raionul Drochia, după ce un camion cu remorcă s-a răsturnat într-un șanț. Șoferul, care transporta floarea-soarelui, a pierdut controlul vehiculului într-o curbă periculoasă. Din fericire, nimeni nu a fost rănit. Oamenii legii stabilesc toate circumstanțele. Pentru cele mai importante știri, abonează-te la canalul […]
13:30
În prezent, mărcile au la dispoziție zeci de modalități de a-și spune povestea online. Principalul lucru este să aleagă instrumentele și platformele potrivite, astfel încât reclamele să funcționeze cu adevărat și să ajungă la publicul-țintă. Totuși, acest lucru poate fi dificil fără experiență și cunoștințe în domeniu. Din ce în ce mai des, companiile apelează […]
13:10
Atacurile asupra Ucrainei scumpesc energia în Moldova – Explicația ministrului Junghietu # Realitatea.md
Prețurile de achiziție a energiei electrice pentru Republica Moldova au crescut în luna octombrie, în urma tensiunilor de pe piața regională. Potrivit ministrului Energiei, Dorin Junghietu, volatilitatea a fost provocată de atacurile asupra infrastructurii energetice din Ucraina, care au afectat capacitățile de producție și au determinat o creștere bruscă a cererii pe piața europeană. „Prețurile […]
13:10
Vladislav Cojuhari, declarație la Guvern: În Moldova nu există imixtiune a politicului în justiție # Realitatea.md
În Moldova nu există imixtiune a politicului în justiție, susține ministrul responsabil de ramură, Vladislav Cojuhari. Oficialul a declarat presei că echipa guvernamentală este transparentă și sinceră. Funcționarul a promis că va răspunde jurnaliștilor la întrebări, inclusiv dacă sunt incomode. Cojuhari a mai menționat că abia intră în esența lucrurilor, fiind la prima ședință a […]
13:00
Un bărbat de 44 de ani din Ialoveni a fost condamnat la 14 ani de închisoare, cu executarea pedepsei în penitenciar de tip închis, pentru violență în familie soldată cu decesul victimei. Tragedia s-a produs în luna decembrie 2024. „Inculpatul, aflându-se la domiciliu împreună cu concubina sa, fiind în stare de ebrietate, i-a aplicat acesteia […]
12:50
Mai mulți sportivi de performanță vor primi indemnizații lunare. Guvernul extinde lista beneficiarilor # Realitatea.md
Mai mulți sportivi de performanță vor primi de burse. Guvernul a extins lista beneficiarilor și a inclus în lista loc elevii de 15-15 și tinerii de 21-23 de ani. Până acum, bursele erau acordate doar sportivilor din categoriile seniori, juniori (18-20 de ani) și cadeți (16-17 ani), precizează reprezentanții Guvernului. Valoarea indemnizațiilor va depinde de nivelul […]
Acum 4 ore
12:40
Prețul benzinei a crescut din nou și a ajuns la 23 de lei. Este noul tarif anunțat pentru ziua de joi, 6 noiembrie, de către Agenția Națională pentru Reglementări în Energetică. Astfel, benzina se scumpește cu 7 bani, iar motorina, cu 15 bani și va costa 20,40 lei. Carburanții se scumpesc zilnic în ultimele trei […]
12:40
VIDEO Directoarea Liceului „Gheorghe Asachi” din capitală riscă să rămână fără grade didactice și manageriale # Realitatea.md
Ministerul Educației și Cercetării (MEC) a inițiat o discuție în Comisia națională de etică și de integritate. Declarația a fost făcută de ministrul Dan Parciun miercuri, 5 noiembrie curent, înainte de ședința noului Guvern, despre cazul conducerii Liceului Teoretic „Gheorghe Asachi" din capitală. „Am pornit procesele, durează de regulă, dar le-am inițiat și urmează comisia […]
12:40
Panică în Comrat! Un copil a fost lovit de o șoferiță care ar fi încurcat pedalele de frână și accelerație # Realitatea.md
Un copil de trei ani a ajuns la Spitalul Raional din Comrat după ce a fost lovit marți seara, 4 noiembrie, de o mașină. Potrivit poliției, o șoferiță de 39 de ani, aflată la volanul unui Hyundai, ar fi încurcat pedalele de frână și accelerație, pierzând astfel controlul asupra vehiculului. Mașina a părăsit partea carosabilă […]
12:40
Tudor Ulianovschi s-a retras de la conducerea PSDE. Interimatul va fi asigurat de Iurie Cazacu # Realitatea.md
Tudor Ulianovschi a anunțat că se retrage din funcția de președinte al Partidului Social Democrat European (PSDE). Decizia a fost făcută publică în cadrul ședinței Biroului Permanent al formațiunii. În mesajul său, Ulianovschi le-a mulțumit colegilor de partid pentru implicarea activă în campania electorală și pentru colaborarea avută, urându-le succes în activitatea viitoare. Biroul Permanent […]
12:30
Distribuiau droguri în proporții deosebit de mari în Capitală prin Telegram: Trei bărbați, condamnați # Realitatea.md
Un bărbat de 37 de ani și doi tineri de 19 și, respectiv, 20 de ani au fost condamnați la închisoare pentru distribuirea drogurilor în cantități deosebit de mari în municipiul Chișinău. Primul inculpat a primit șapte ani de închisoare într-un penitenciar de tip închis și a fost privat de dreptul de a exercita funcții […]
12:30
Un incendiu de proporții a izbucnit într-un azil din nord-estul Bosniei și Herțegovinei, soldându-se cu cel puțin 10 morți și 20 de răniți. Potrivit poliției locale, incendiul a avut loc marți seara, la etajul al șaptelea al azilului din orașul Tuzla. Aproximativ 20 de persoane au fost transportate la spital, printre acestea numărându-se pompieri, polițiști […]
12:20
Peskov, reacție la denunțarea acordului privind centrul rus de cultură: „Este foarte rău și regretăm” # Realitatea.md
Dmitri Peskov afirmă că denunțarea acordului în baza căruia funcționează centrul rus de cultură din Republica Moldova este regretabil. Declarația a fost făcută pentru TASS, după ce cabinetul de miniștri de la Chișinău a aprobat decizia. În opinia purtătorului de cuvânt al Kremlinului, autoritățile din Moldova antagonizează Rusia. În același timp, oficialul consideră că decizia […]
12:20
Ministerul Sănătății, despre pacientul căzut de la etaj la Institutul de Neurologie: fusese operat de tumoare cerebrală # Realitatea.md
Ministerul Sănătății a anunțat că a fost informat despre incidentul produs în această dimineață la Institutul de Neurologie și Neurochirurgie din Chișinău, unde un pacient de 73 de ani a murit după ce a căzut de la etajul al treilea al instituției. Potrivit datelor preliminare, bărbatul era internat în urma unei intervenții chirurgicale, el fusese […]
11:50
Familia Evgheniei Guțul riscă să rămână fără încă 1,2 milioane de lei. ANI i-a găsit avere nejustificată # Realitatea.md
Inspectorii de integritate au verificat averea familiei Evgheniei Guțul. Urmare a controlului, s-a stabilit că politiciana condamnată și apropiații săi ar fi obținut venituri nejustificate în valoare de circa 1,2 milioane de lei. Diferența constatată între averea dobândită, veniturile obținute și cheltuielile realizate a fost pentru perioada 2024-2025. În baza actului de constatare emis, dosarul […]
11:50
Șefa MAI confirmă perchezițiile la Dorin Damir și Octavian Orheianu. Peste 20 de descinderi au loc # Realitatea.md
Șefa MAI, Daniella Misail-Nichitin, confirmă perchezițiile desfășurate de oamenii legii la Dorin Damir și Octavian Orheianu. PCCOCS gestionează cauza. Totodată, ea a precizat că peste 20 de percheziții au loc în cinci locații diferite și că este vorba despre un dosar de spălare a banilor, evaziune fiscală și șantaj. Pentru cele mai importante știri, abonează-te la […]
11:30
În punctul feroviar de trecere a frontierei de stat Cantemir – Fălciu va fi instituit controlul coordonat, pe ambele sensuri. Acordul cu Guvernul României în acest sens a fost aprobat miercuri de către executivul de la Chișinău. Astfel, pentru prima dată, controlul coordonat se va aplica într-un punct feroviar și în ambele sensuri de deplasare, […]
11:30
Oamenii legii desfășoară percheziții la Damir și Orheianu. PCCOCS nu confirmă, dar nici nu infirmă # Realitatea.md
Procurorii PCCOCS au descins astăzi, 5 noiembrie, cu percheziții la Dorin Damir și Octavian Orheianu. Ziarul de Gardă scrie că aceștia sunt vizați în două dosare penale, deschise pentru evaziune fiscală și pentru preluarea, în 2017, a afacerii Pro Imobil de către un grup de persoane afiliate celor doi. Redacția Realitatea.md a solicitat, în acest […]
11:20
VIDEO Scandalul „caldarâm la cap”: Noul ministru al Culturii s-a informat: Șantierul este al Primăriei Chișinău # Realitatea.md
Noul ministru al Culturii, Cristian Jardan, s-a informat despre caldarâmul pe strada 31 August 1989 din Chișinău „chiar din prima zi" în care a ajuns la Minister. Potrivit acestuia, instituția „a făcut tot ce este necesar – și pentru a rezerva acest caldarâm, care prezintă interes și valoare istorică, și s-au dat toate avizele. În […]
11:20
Ministra Muncii: Prioritatea Guvernului este să majoreze salariul minim pe economie la 10.000 de lei # Realitatea.md
Prioritatea Guvernului este să majoreze salariul minim pe economie la 10.000 de lei.
11:10
Cină caritabilă ”Serviți și Dăruiți”: Mai multe personalități vor servi invitații pentru a sprijini copiii vulnerabili # Realitatea.md
Asociația Obștească The Moldova Project invită doritorii să participe la cina caritabilă „Serviți și Dăruiți”, care va avea loc pe 6 noiembrie 2025, ora 18:00, la Lake House Brewery, Chișinău (str. Ștefan cel Mare 182). Evenimentul reunește personalități publice care vor îmbrăca șorțul de ospătar pentru a servi invitații și a sprijini copiii vulnerabili din […] Articolul Cină caritabilă ”Serviți și Dăruiți”: Mai multe personalități vor servi invitații pentru a sprijini copiii vulnerabili apare prima dată în Realitatea.md.
11:00
Guvernul caută soluții pentru alimentarea Aeroportului Chișinău după sancțiunile SUA împotriva Lukoil și Rosneft # Realitatea.md
Premierul Alexandru Munteanu a declarat că Executivul analizează mai multe opțiuni pentru a asigura continuitatea aprovizionării cu combustibil a Aeroportului Internațional Chișinău, după impunerea sancțiunilor Statelor Unite împotriva companiilor petroliere ruse Lukoil și Rosneft. „Trebuie să discutăm această situație, fiindcă nu putem să adoptăm niște decizii pripite peste noapte. Trebuie să găsim o soluție. Știți […] Articolul Guvernul caută soluții pentru alimentarea Aeroportului Chișinău după sancțiunile SUA împotriva Lukoil și Rosneft apare prima dată în Realitatea.md.
10:50
Aprobat la Guvern! Acordul în baza căruia funcționează centrul rus de cultură va fi denunțat # Realitatea.md
Cabinetul de miniștri a aprobat decizia privind denunțarea acordului acordul în baza căruia lucrează centrul rus de cultură din Chișinău. Autoritățile de la Chișinău au anunțat încă în februarie 2025 că vor să închidă instituția. Hotărârea a fost luată după ce mai multe drone rusești încărcate cu substanțe explozibile au căzut pe teritoriul Republicii Moldova […] Articolul Aprobat la Guvern! Acordul în baza căruia funcționează centrul rus de cultură va fi denunțat apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 6 ore
10:40
VIDEO Alexandru Munteanu – cel mai slab plătit premier față de colegi, dar și din regiune: „Voi supraviețui” # Realitatea.md
Alexandru Munteanu este cel mai slab plătit premier față de colegii miniștri, dar și față de omologii din țările vecine – România și Ucraina. Urmează să ridice un salariu de puțin peste 1.000 de euro lunar, dacă ne raportăm la declarația de avere a ex-premierului Dorin Recean, potrivit căreia, veniturile sale salariale pentru anul 2024 […] Articolul VIDEO Alexandru Munteanu – cel mai slab plătit premier față de colegi, dar și din regiune: „Voi supraviețui” apare prima dată în Realitatea.md.
10:40
Guvernul a acceptat demisia șefului Serviciului Vamal, Alexandru Iacub. Conducerea instituției va fi preluată de că Radu Vrabie, așa cum a scris anterior presa. Iacub urmează să obțină o nouă funcție în cadrul Cancelariei de Stat. Funcționarul va ocupa funcția de secretar general adjunct al Cancelariei de Stat. Premierul a confirmat și informațiile apărute […] Articolul Iacub pleacă de la Vamă la Cancelaria de Stat. Vrabie preia conducerea Vămii apare prima dată în Realitatea.md.
10:40
Premierul Alexandru Munteanu a anunțat, în debutul primei ședințe a Guvernului, primele deplasări planificate atât pe teritoriul Republicii Moldova, cât și peste hotare. „Începând cu săptămâna viitoare, eu și cabinetul vom începe deplasările în teritoriu. O să vorbim cu cetățenii Republicii Moldova. Sper că o să veniți cu noi”, a declarat șeful Executivului, adresându-se reprezentanților […] Articolul Alexandru Munteanu anunță primele țări pe care le va vizita în calitate de premier apare prima dată în Realitatea.md.
10:30
Mesajul transmis de premier la prima ședință de Guvern: ”Euforia a durat puțin, dar vom lucra 7-24 pentru noi progrese” # Realitatea.md
Premierul Alexandru Munteanu a deschis prima ședință a noului Guvern cu un mesaj de recunoștință față de echipa care a contribuit la progresele recunoscute de Bruxelles, dar și cu un apel la muncă intensă. „Emoțiile sunt foarte pozitive, fiindcă au venit ieri, din toate sursele, note foarte bune din Bruxelles, când am fost lăudați pentru […] Articolul Mesajul transmis de premier la prima ședință de Guvern: ”Euforia a durat puțin, dar vom lucra 7-24 pentru noi progrese” apare prima dată în Realitatea.md.
10:20
VIDEO Reacția lui Tkaciuk la pretențiile ex-ministrei Belous că „a trăit un an întreg cu 33 mii lei” # Realitatea.md
Declarația despre „acei bolfoșei la față care au trăit un an întreg cu 33 000 lei” făcută de fosta ministră a Finanțelor Victoria Belous, acum deputata PAS, l-a vizat direct pe deputatul Blocului „Alternativa” Mark Tkaciuk. Ea a subliniat că nu a accesat datele cu caracter personal, această sumă fiind indicată în declarația de avere […] Articolul VIDEO Reacția lui Tkaciuk la pretențiile ex-ministrei Belous că „a trăit un an întreg cu 33 mii lei” apare prima dată în Realitatea.md.
10:20
Fostul rector al USMF, actual ministru al Sănătății, a aflat din presă despre perchezițiile din România: „Este un fals” # Realitatea.md
Fostul rector al Universității de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testimițanu” și actualul ministru al Sănătății, Emil Ceban, afirmă că informațiile despre falsificarea rezidențialului în cadrul instituției de învățământ superior pe care a condus-o reprezintă un fals. Oficialul a spus că a aflat din presă despre perchezițiile desfășurate peste Prut. Autoritățile române bănuiesc acțiuni […] Articolul Fostul rector al USMF, actual ministru al Sănătății, a aflat din presă despre perchezițiile din România: „Este un fals” apare prima dată în Realitatea.md.
09:40
Batrîncea a criticat inițiativa noului Guvern de a denunța Acordul cu Rusia privind funcționarea centrelor culturale # Realitatea.md
Vicepreședintele Parlamentului, Vlad Batrîncea, a criticat inițiativa noului Guvern, care prevede denunțarea Acordului cu Federația Rusă referitor la funcționarea centrelor culturale. Deputatul PSRM consideră că o astfel de acțiune nu ar trebui să se afle printre prioritățile unui executiv care promite relansarea economiei și soluții pentru cetățeni, transmite IPN. „Am văzut că primul proiect de […] Articolul Batrîncea a criticat inițiativa noului Guvern de a denunța Acordul cu Rusia privind funcționarea centrelor culturale apare prima dată în Realitatea.md.
09:20
Teatrul Dramatic din Mariupol, distrus în 2022, va fi redeschis după o restaurare finanțată de Kremlin # Realitatea.md
Clădirea Teatrului Dramatic din Mariupol, devenită simbol al tragediei din 2022, va fi redeschisă după un amplu proces de restaurare finanțat de Kremlin, o decizie care a provocat indignare la Kiev și critici dure din partea organizațiilor pentru drepturile omului, scrie The Times. În martie 2022, teatrul a fost lovit de bombardamente aeriene rusești, în […] Articolul Teatrul Dramatic din Mariupol, distrus în 2022, va fi redeschis după o restaurare finanțată de Kremlin apare prima dată în Realitatea.md.
09:20
Maia Sandu a primit Raportul de Extindere: Moldova își merită locul în familia europeană # Realitatea.md
Comisara Europeană pentru Extindere, Marta Kos, i-a înmânat președintei Maia Sandu Raportul de Extindere pentru Republica Moldova. Documentul arată că în ultimele 12 luni țara noastră a înregistrat cele mai mari progrese dintre toate statele candidate, pe toate capitolele procesului de aderare. Raportul de extindere 2025: Moldova, printre țările cu cele mai mari progrese în […] Articolul Maia Sandu a primit Raportul de Extindere: Moldova își merită locul în familia europeană apare prima dată în Realitatea.md.
08:50
Percheziții de amploare în România! Medici falși și-ar fi obținut specializări la USMF, în Republica Moldova # Realitatea.md
Procurorii şi poliţiştii români fac miercuri, 5 noiembrie curent, 14 percheziţii într-un dosar care vizează înşelăciune, fals material în înscrisuri oficiale, fals informatic, uz de fals şi exercitarea fără drept a unei profesii sau activităţi. Mai mulţi medici au cerut Ministerului Sănătăţii din România recunoaşterea studiilor la Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie “Nicolae […] Articolul Percheziții de amploare în România! Medici falși și-ar fi obținut specializări la USMF, în Republica Moldova apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 8 ore
08:30
Roberta Metsola revine la Chișinău: Va susține un discurs cu ocazia constituirii Parlamentului de legislatura a XII-a # Realitatea.md
Președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, va efectua o vizită oficială în Republica Moldova, în perioada 6-7 noiembrie. Roberta Metsola va participa la ședința solemnă a Legislativului, unde va susține un discurs cu ocazia constituirii Parlamentului de legislatura a XII-a. De asemenea, oficiala europeană va avea o întrevedere cu Președintele Parlamentului, Igor Grosu. Agenda vizitei mai […] Articolul Roberta Metsola revine la Chișinău: Va susține un discurs cu ocazia constituirii Parlamentului de legislatura a XII-a apare prima dată în Realitatea.md.
08:30
Cel puțin opt persoane și-au pierdut viața, iar mai mulți oameni au fost răniți, după ce un tren de pasageri a intrat în coliziune cu un tren de marfă în statul Chhattisgarh, situat în centrul Indiei. Trenul de marfă era staționat în momentul accidentului, iar trenul de pasageri a lovit din spate primele vagoane, conform […] Articolul Accident feroviar în India: Opt morți și mai mulți răniți apare prima dată în Realitatea.md.
08:10
Victorie pentru democrați la New York. Zohran Mamdani câștigă cursa pentru primăria celui mai mare oraș din SUA # Realitatea.md
Democrații au obținut marți trei victorii importante în Statele Unite, primele de la revenirea lui Donald Trump la Casa Albă, oferind partidului un suflu nou înaintea alegerilor de la jumătatea mandatului, programate pentru anul viitor. La New York, Zohran Mamdani, un socialist democrat în vârstă de 34 de ani, a câștigat alegerile pentru funcția de […] Articolul Victorie pentru democrați la New York. Zohran Mamdani câștigă cursa pentru primăria celui mai mare oraș din SUA apare prima dată în Realitatea.md.
08:10
Guvernul se întrunește în ședință: Evenimentele pe care le poți urmări astăzi în direct pe RLIVE TV și rlive.md # Realitatea.md
Evenimentele pe care le poți urmări astăzi, 5 noiembrie, în direct pe RLIVE TV și rlive.md: 09:30 Conferința internațională CyberCon Moldova 2025 10:00 Ședința Guvernului Republicii Moldova din 5 noiembrie 2025 10:00 Dezbaterea publică la tema: „Programul de guvernare între competență, interesul public și interesul politic” 13:00 Evenimentul de lansare oficială a proiectului european EUroBRIDGE_UA_MD […] Articolul Guvernul se întrunește în ședință: Evenimentele pe care le poți urmări astăzi în direct pe RLIVE TV și rlive.md apare prima dată în Realitatea.md.
08:00
VIDEO Șapte morți și 11 răniți după prăbușirea unui avion lângă aeroport în SUA. Imagini cu momentul impactului # Realitatea.md
Cel puţin şapte persoane au murit şi alte 11 au fost rănite, unele grav, după prăbuşirea unui avion de marfă UPS cu fuselaj larg, care a izbucnit în flăcări la scurt timp după decolarea de pe Aeroportul Internaţional Muhammad Ali din Louisville, Kentucky. Bilanţul confirmat este de şapte morţi şi 11 răniţi. Incendiul declanşat în […] Articolul VIDEO Șapte morți și 11 răniți după prăbușirea unui avion lângă aeroport în SUA. Imagini cu momentul impactului apare prima dată în Realitatea.md.
07:40
VIDEO Submarin cu 1,7 tone de cocaină, interceptat în Atlantic de autoritățile portugheze # Realitatea.md
Un submarin semisubmersibil folosit în traficul de droguri, încărcat cu aproximativ 1,7 tone de cocaină, a fost interceptat de autoritățile portugheze în Atlantic, la circa 1 000 de mile marine de coasta Lisabonei. Patru membri ai echipajului au fost reținuți, scrie BBC. Ambarcațiunea se îndrepta spre Peninsula Iberică și a fost capturată în ultimele zile. […] Articolul VIDEO Submarin cu 1,7 tone de cocaină, interceptat în Atlantic de autoritățile portugheze apare prima dată în Realitatea.md.
07:30
Horoscopul zilei de 5 noiembrie 2025 spune că Universul îți oferă ocazia să te redescoperi și să te reconectezi cu propriile visuri. Fie că alegi să te concentrezi pe carieră, pe familie sau pe sufletul tău, astrele îți trimit semne clare. Horoscopul zilei de 5 noiembrie 2025 Ziua de astăzi este despre echilibru, despre ascultarea […] Articolul Horoscopul de miercuri, 5 noiembrie 2025: emoții, intuiție și decizii importante apare prima dată în Realitatea.md.
07:20
Banca Națională a Moldovei a anunțat cursurile valutare oficiale pentru data de 5 noiembrie. Euro își menține valoarea la 19 lei și 68 de bani, în timp ce dolarul american se apreciază cu patru bani, ajungând la 17 lei și 12 bani. Leul românesc va fi cotat la 3 lei și 86 de bani, iar […] Articolul Curs valutar 5 noiembrie 2025: Cât valorează un euro și un dolar apare prima dată în Realitatea.md.
