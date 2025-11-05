Catlabuga recunoaște: sistemul de subvenții e un eșec. Fermierii, victimele unui mecanism depășit
Bani.md, 5 noiembrie 2025 13:50
Actualul mecanism de subvenționare post-investiții aplicat în agricultură este unul depășit și a dus, de-a lungul anilor, la acumularea de restanțe semnificative la plata subvențiilor către fermieri. Oficialul promite, însă, că toate plățile restante vor fi onorate, iar sistemul va fi reformat fundamental, a declarat ministra Agriculturii, Ludmila Catlabuga. „Mecanismul de subvenționare post-investiției, așa cum […]
International Tobacco SRL marchează 20 de ani de la restartul și rebrandingul fabricii de tutun din Orhei
International Tobacco SRL, la 7 noiembrie curent, marchează 20 de ani de la restartul și rebrandingul fabricii de tutun din Orhei. Potrivit conducerii companiei, 7 noiembrie 2025 e ziua în care celebrează oamenii care au transformat o fabrică într-un simbol al responsabilității și perseverenței. Fabrica de tutun din Orhei are o istorie care trece dincolo […]
Concediul paternal pentru tații de gemeni sau tripleți va constitui câte 15 zile pentru fiecare copil nou-născut. În același timp, perioada de 15 zile pentru fiecare copil nou-născut sau adoptat ar putea fi separată în trei părți egale, pe parcursul primului an de la nașterea sau adopția copilului. Modificările respective în legislație au fost aprobate […]
Ministra Agriculturii, Ludmila Catlabuga, a evitat un răspuns concret cu privirre la reeșalonarea datoriilor fermierilor executați silit. Ea a afirmat că instituția „este în discuții" și „analizează scenarii" împreună cu agricultorii și alte autorități. „Acești câțiva agricultori cu care suntem astăzi în tratative au beneficiat de toată intervenția și suportul Ministerului Agriculturii și al Guvernului […]
Chișinăul, în alertă după preluarea Lukoil: Noul proprietar ar putea cădea sub sancțiunile SUA
Republica Moldova urmărește cu atenție evoluțiile privind posibila preluare a activelor companiei Lukoil de către o entitate străină, în contextul termenului-limită de 21 noiembrie stabilit de autoritățile americane. Ministrul Energiei, Dorin Junghietu, a declarat că Guvernul analizează scenariile împreună cu instituțiile responsabile – inclusiv ANRE și Banca Națională – pentru a evalua eventualele riscuri ce […]
În prezent, mărcile au la dispoziție zeci de modalități de a-și spune povestea online. Principalul lucru este să aleagă instrumentele și platformele potrivite, astfel încât reclamele să funcționeze cu adevărat și să ajungă la publicul-țintă. Totuși, acest lucru poate fi dificil fără experiență și cunoștințe în domeniu. Din ce în ce mai des, companiile apelează […]
Moldovenii care vor călători cu trenul prin punctul feroviar Cantemir (Republica Moldova) – Fălciu (România) vor beneficia de un control coordonat, care va reduce timpii de așteptare și va fluidiza fluxul de pasageri și mărfuri. Cabinetul de miniștri a aprobat implementarea acestei măsuri, în baza Acordului semnat între Guvernele celor două state pe 1 octombrie, […]
Prețurile de achiziție a energiei electrice pentru Republica Moldova au crescut în luna octombrie, în urma tensiunilor de pe piața regională. Potrivit ministrului Energiei, Dorin Junghietu, volatilitatea a fost provocată de atacurile asupra infrastructurii energetice din Ucraina, care au afectat capacitățile de producție și au determinat o creștere bruscă a cererii pe piața europeană. „Prețurile […]
Premierul Alexandru Munteanu a anunțat că prima sa vizită oficială în calitate de șef al Guvernului va avea loc la București, urmată de o deplasare la Bruxelles. Declarațiile au fost făcute pentru jurnaliști înainte de prima ședință a Cabinetului de miniștri. Totodată, Munteanu și membrii Guvernului său vor începe vizitele în teritoriu pentru a discuta […]
Radu Vrabie a fost numit astăzi director al Serviciului Vamal, decizia fiind aprobată în cadrul ședinței de Guvern. El îl înlocuiește pe Alexandru Iacub, care și-a depus demisia din această funcție și va ocupa postul de secretar general adjunct al Guvernului. „Radu Vrabie are aproape 20 de ani de experiență în management și proiecte de […]
Pană de combustibil la Aeroportul Chișinău? Premierul Munteanu: Căutăm soluții, inclusiv naționalizarea
Premierul Alexandru Munteanu a declarat că Executivul analizează mai multe opțiuni pentru a asigura continuitatea aprovizionării cu combustibil a Aeroportului Internațional Chișinău, după impunerea sancțiunilor Statelor Unite împotriva companiilor petroliere ruse Lukoil și Rosneft. „Trebuie să discutăm această situație, fiindcă nu putem să adoptăm niște decizii pripite peste noapte. Trebuie să găsim o soluție. Știți […]
SUA dau de urmele lui Putin în spatele mega-tranzacției Lukoil Gunvor. Cine e cu adevărat câștigătorul?
Articolul SUA dau de urmele lui Putin în spatele mega-tranzacției Lukoil Gunvor. Cine e cu adevărat câștigătorul? apare prima dată în Bani.md.
O seră de grădină este o investiție valoroasă pentru orice pasionat de grădinărit, fie că vorbim despre legume, flori sau alte culturi care sunt mai pretențioase la condițiile meteo. Aceasta oferă condiții ideale de creștere, protejând culturile de frig, vânt și ploi abundente. Totuși, pentru ca sera să își păstreze eficiența și durabilitatea de-a lungul […]
Fiecare moldovean are cel puțin un card: 49 miliarde de lei au fost tranzacționați digital
Moldovenii renunță treptat la numerar și aleg tot mai des plățile digitale. Cardurile bancare și portofelele electronice prin telefon devin principalele instrumente de plată în Republica Moldova. Banca Națională a Moldovei precizează că la sfârșitul primului semestru al anului curent în circulație erau aproape 4 milioane de carduri bancare – ceea ce înseamnă că, în […]
Urmează prăbușirea pieței AI? Michael Burry, investitorul care a prezis criza din 2008, a pariat o avere pe scădere
Investitorul american Michael Burry, celebru pentru că a pariat pe prăbușirea pieței imobiliare americane în perioada premergătoare crizei din 2007-2008, a mizat 1,1 miliarde de dolari pe spargerea bulei AI. Michael Burry ce și-a făcut averea anticipând criza din 2007-2008 a mizat acum mare parte a averii sale pe scăderea acțiunilor producătorului de cipuri Nvidia […]
Munteanu despre raportul CE: „Moldovenii nu doar își doresc să fie europeni, ci și muncesc pentru asta"
„Progresul remarcabil din ultimul an – cel mai mare din toate statele candidate – al Republicii Moldova arată că moldovenii nu doar își doresc să fie europeni, ci merită și muncesc pentru asta", susține premierul Alexandru Munteanu, care a salutat raportul anual al Comisiei Europene privind extinderea Uniunii Europene. Raportul evidențiază realizări importante în domenii […]
Radu Vrabie, manager de proiect pentru Implementarea Planului de Creștere pentru Republica Moldova, ar putea fi numit noul șef al Serviciului Vamal, potrivit informațiilor publicate de canalul de Telegram Ungureanu 112. Conform surselor citate, numirea ar urma să fie aprobată în ședința de mâine a noului Cabinet de miniștri, în contextul demisiei lui Alexandru Iacub, […]
Șeful Serviciului Vamal, Alexandru Iacub, și-ar fi anunțat demisia din fruntea instituției, au confirmat surse din cadrul Serviciului Vamal pentru Bani.md. Iacub a fost numit în funcție la 28 august 2024, după demisia fostului director Igor Talmazan, care a părăsit postul în urma scandalului de corupție de la Aeroportul Internațional Chișinău. Deocamdată, autoritățile nu au […]
VIDEO Președinta Maia Sandu, la Summitul Euronews: Dacă nu vom adera la UE în 3 ani, este un risc pentru Moldova
La summitul Euronews privind extinderea UE, președinta Maia Sandu a acordat un interviu în care şi-a prezentat viziunea pentru viitorul european al Republicii Moldova. Ea a subliniat că alegerile desfăşurate în acest an, deşi dificile, au fost clare şi au reflectat voinţa poporului de a se alătura lumii libere. „Mai întâi, pentru că Moldova îşi doreşte […]
Raportul de extindere 2025: Moldova, printre țările cu cele mai mari progrese în drumul spre UE
Comisia Europeană a publicat astăzi Pachetul anual privind extinderea, în care Republica Moldova este menționată printre statele care au avansat semnificativ pe calea aderării la Uniunea Europeană. Documentul confirmă că țara a îndeplinit condițiile necesare pentru deschiderea primelor clustere de negociere și că ritmul reformelor va fi decisiv pentru următoarele etape. Potrivit raportului, Moldova a finalizat procesul de […]
Achiziția Lukoil de către Gunvor: directorul companiei promite o „despărțire curată" de Rusia
Gunvor, compania agreată de Lukoil drept cumpărător al activelor sale despre care se știe că este controlată de un partener de afaceri al lui Vladimir Putin, a dat marți asigurări că se va „despărți curat" de controlul rusesc. Traderul global de materii prime Gunvor este pregătit să răspundă oricăror temeri privind continuarea influenţei ruse asupra […]
Fumul accizelor se ridică, dar banii nu se văd! UE cere Moldovei să închidă robinetul evaziunii

UE: Moldova face pași înainte, dar are bănci slabe, piețe subdezvoltate și zero fonduri private de pensii # Bani.md
Uniunea Europeană constată că Republica Moldova a făcut pași importanți în alinierea cadrului său financiar la standardele europene, însă avertizează că reformele în domeniul protecției consumatorilor, digitalizării și supravegherii piețelor financiare rămân insuficiente, potrivit raportului anual privind procesul de extindere. Documentul arată că, deși au fost adoptate amendamente legislative pentru a armoniza reglementările bancare cu […] Articolul UE: Moldova face pași înainte, dar are bănci slabe, piețe subdezvoltate și zero fonduri private de pensii apare prima dată în Bani.md.
Compensații la energie 2025-2026: veniturile moldovenilor vor fi luate în calcul pentru o perioadă nouă # Bani.md
Veniturile familiilor care urmează să primească compensații la energie vor fi calculate pentru perioada aprilie–septembrie 2025, față de mai–octombrie, cum era în anii precedenți. O hotărâre în acest sens urmează a fi examinată de Cabinetul de miniștri în ședința de miercuri, 5 noiembrie. În nota informativă la document se precizează că modificarea este menită să […] Articolul Compensații la energie 2025-2026: veniturile moldovenilor vor fi luate în calcul pentru o perioadă nouă apare prima dată în Bani.md.
Salariile bugetarilor, salvate pe ultima sută de metri. Guvernul redistribuie 20 de milioane de lei între ministere # Bani.md
Guvernul Republicii Moldova a elaborat un proiect de hotărâre privind redistribuirea unor alocații bugetare aprobate prin Legea bugetului de stat pentru anul 2025, în valoare totală de 19,76 milioane lei, pentru a asigura plata integrală a salariilor și contribuțiilor sociale în instituțiile publice centrale. Potrivit proiectului, măsura este necesară ca urmare a insuficienței alocațiilor bugetare […] Articolul Salariile bugetarilor, salvate pe ultima sută de metri. Guvernul redistribuie 20 de milioane de lei între ministere apare prima dată în Bani.md.
Guvernul urmează să modifice tarifele și termenii de prestare a mai multor servicii de către Agenția Servicii Publicii. Astfel, se vor majora tarifele pentru înregistrarea căsătoriei și divorțului, notează realitatea.md. Pentru înregistrarea căsătoriei se va achita între 260 și 9100 de lei, în funcție de termenul ales. Actualmente, taxa variază între 260 și 7280 de […] Articolul Căsătoria și divorțul vor costa mai mult: proiectul, pe ordinea de zi a miniștrilor apare prima dată în Bani.md.
În luna octombrie 2025, compania S.A. „Energocom” a achiziționat aproximativ 387,3 mii MWh de energie electrică, provenind atât din surse interne, cât și din importuri, potrivit datelor publicate de companie. Prețul mediu ponderat de achiziție a fost de 132,44 euro/MWh, în creștere cu 16% față de luna septembrie. Importurile au avut o pondere dominantă, reprezentând […] Articolul Curentul s-a scumpit! Energocom a plătit cu 16% mai mult în luna octombrie apare prima dată în Bani.md.
Camera de Comerț și Industrie a Moldovei, prezentă la Parlamentul European al Întreprinderilor de la Bruxelles # Bani.md
Delegația Camerei de Comerț și Industrie a Republicii Moldova participă, în perioada 4–5 noiembrie 2025, la cea de-a VII-a ediție a Parlamentului European al Întreprinderilor (EPE), organizată de Eurochambres în hemiciclul Parlamentului European de la Bruxelles. Evenimentul reunește sute de antreprenori din întreaga Europă, care preiau simbolic locurile eurodeputaților pentru a dezbate teme strategice pentru […] Articolul Camera de Comerț și Industrie a Moldovei, prezentă la Parlamentul European al Întreprinderilor de la Bruxelles apare prima dată în Bani.md.
203 afaceri agricole, sprijinite de Programul FCA: peste 201 milioane lei au fost alocate de la începutul anului # Bani.md
În primele zece luni ale anului 2025, Programul Facilitatea de Creditare în Agricultură (FCA) a oferit suport financiar pentru 203 afaceri din sectorul agricol, dintre care 49 au fost finanțate doar în luna octombrie. Investițiile aprobate prin program vizează modernizarea proceselor agricole, creșterea valorii adăugate a producției autohtone și dezvoltarea lanțului agroalimentar din mediul rural. […] Articolul 203 afaceri agricole, sprijinite de Programul FCA: peste 201 milioane lei au fost alocate de la începutul anului apare prima dată în Bani.md.
Sectorul zootehnic, principalul beneficiar al subvențiilor AIPA din octombrie. Cum au fost distribuiți banii # Bani.md
Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură (AIPA) anunță că, în luna octombrie 2025, a autorizat spre plată cereri de acordare a subvențiilor în valoare totală de 70,84 milioane de lei. Fondurile sunt destinate susținerii producătorilor agricoli din diverse sectoare ale economiei rurale. Cea mai mare parte a subvențiilor, peste 57 de milioane de lei, […] Articolul Sectorul zootehnic, principalul beneficiar al subvențiilor AIPA din octombrie. Cum au fost distribuiți banii apare prima dată în Bani.md.
Sindicatele cer majorarea salariului minimm pe economie la 8050 de lei din ianuarie 2026, în condițiile în care salariul minim ar trebui să reprezinte cel puțin 50% din salariul mediu brut. Având în vedere că salariul mediu prognozat pentru 2026 este de 16.100 lei, sindicatele susțin că noul cuantum propus „ar reflecta o corelare echitabilă […] Articolul Salariul minim nu mai ține nici de mâncare și gaz! Sindicatele cer majorarea la 8050 lei apare prima dată în Bani.md.
Misiune economică la Bruxelles: companiile din CCI promovează „Fabricat în Moldova” în inima Uniunii Europene # Bani.md
În perioada 3–6 noiembrie 2025, o delegație a Camerei de Comerț și Industrie a Republicii Moldova (CCI a RM) se află într-o misiune economică la Bruxelles, menită să consolideze parteneriatele moldo-europene și să promoveze produsele autohtone pe piața Uniunii Europene. Delegația este condusă de Sergiu Harea, președintele CCI a RM, și include reprezentanți ai unor […] Articolul Misiune economică la Bruxelles: companiile din CCI promovează „Fabricat în Moldova” în inima Uniunii Europene apare prima dată în Bani.md.
ANRE a aprobat noi reglementări pentru integrarea sistemului energetic moldovenesc în piața europeană # Bani.md
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a aprobat, în cadrul ședinței publice din 4 noiembrie, un pachet complex de șase acte normative fundamentale, menite să modernizeze cadrul de reglementare a sectorului electroenergetic și să asigure integrarea deplină a Republicii Moldova în sistemul energetic european (ENTSO-E). Noile acte normative stabilesc cadrul legal pentru operarea sistemului […] Articolul ANRE a aprobat noi reglementări pentru integrarea sistemului energetic moldovenesc în piața europeană apare prima dată în Bani.md.
Banca Mondială: corupția și slăbiciunea instituțiilor pot îngropa Planul de Creștere al UE pentru Moldova # Bani.md
Nivelul sărăciei rămâne unul dintre cele mai ridicate din regiune, chiar dacă tendința generală este de scădere. Banca Mondială estimează că rata sărăciei (la pragul de 8,3 dolari/zi, PPP 2021) va coborî de la 18,1% în 2024 la 15,5% în 2025, apoi la 14% în 2026 și 12,4% în 2027. Scăderea este atribuită creșterii veniturilor […] Articolul Banca Mondială: corupția și slăbiciunea instituțiilor pot îngropa Planul de Creștere al UE pentru Moldova apare prima dată în Bani.md.
Sărăcia se retrage, dar nu dispare: peste un moldovean din zece va trăi sub pragul sărăciei și în 2027 # Bani.md
Republica Moldova ar putea înregistra o scădere semnificativă a nivelului sărăciei în următorii doi ani, potrivit noii prognoze economice publicate de Banca Mondială. Instituția estimează că, datorită reformelor structurale, creșterii salariilor reale și sprijinului fiscal acordat populației, rata sărăciei va coborî de la 18,1% în 2024 la 12,4% în 2027. Raportul notează că această reducere […] Articolul Sărăcia se retrage, dar nu dispare: peste un moldovean din zece va trăi sub pragul sărăciei și în 2027 apare prima dată în Bani.md.
Criptomoneda Bitcoin a suferit prima pierdere în luna octombrie din ultimii şapte ani. Traderii sunt neliniştiţi deoarece din punct de vedere statistic octombrie este una dintre cele mai bune luni ale anului pentru evoluţia criptomonedei. Datele Coinglass arată că Bitcoin a încheiat luna octombrie în scădere cu 3,69%. Deşi nu este o scădere foarte mare, […] Articolul Octombrie negru pentru Bitcoin: prima scădere în șapte ani apare prima dată în Bani.md.
Moldovenii s-au grăbit să se înregistreze pentru ”ajutor la contor”. Doar în prima zi de la lansarea platformei compensatii.gov.md, au fost depuse 95 698 de cereri pentru compensațiile la căldură, dintre care 38 079 de cereri au fost depuse cu ajutorul registratorilor, a anunțat Ministerul Muncii și Protecției Sociale. ”Colegii de la Linia Verde au […] Articolul Moldovenii au luat cu asalt platforma compensatii.gov.md pentru ”ajutor la contor” apare prima dată în Bani.md.
Serviciul Fiscal de Stat a încasat prin executare silită 34,62 milioane lei pentru stingerea obligațiilor fiscale ale contribuabililor restanțieri. Din această sumă, 33,86 milioane lei au fost colectate din conturile bancare ale contribuabililor, iar 0,76 milioane lei – din casierii, se arată într-un raport săptămânal al instituției. Urmare a acțiunilor preliminare, restanțe față de Bugetul […] Articolul Peste 34 milioane de lei au fost încasate prin executare silită de Fisc apare prima dată în Bani.md.
Rusia oprește robinetul global. OPEC+ a înghețat extracția de petrol la cererea Kremlinului # Bani.md
OPEC+ a decis să suspende creşterea producţiei de ţiţei în perioada ianuarie-martie 2026. Potrivit a patru surse din cadrul grupului, această suspendare a fost impulsionată de Russia, care a făcut lobby pentru o pauză, deoarece s-ar fi confruntat cu dificultăţi în creşterea exporturilor din cauza sancţiunilor occidentale, notează Reuters. Decizia i-a convenit şi Saudi Arabia, […] Articolul Rusia oprește robinetul global. OPEC+ a înghețat extracția de petrol la cererea Kremlinului apare prima dată în Bani.md.
Hărțuiți, umiliți, ruinați! Fermierii din sud cer ajutorul Guvernului: Executorii se comportă ca huliganii # Bani.md
Asociația „Forța Fermierilor” trage un semnal de alarmă privind o situație de urgență în sudul Republicii Moldova, unde agricultorii afectați de secetă sunt hărțuiți și deposedați abuziv de executori judecătorești, în pofida faptului că mulți dintre ei au planuri de restructurare aprobate de instanțe. Într-o scrisoare publică adresată autorităților statului, organizația cere intervenția imediată a […] Articolul Hărțuiți, umiliți, ruinați! Fermierii din sud cer ajutorul Guvernului: Executorii se comportă ca huliganii apare prima dată în Bani.md.
Deputata PAS și fosta ministră a Finanțelor, Victoria Belous, a răspuns criticilor venite din partea Asociației Fermierilor. În cadrul unei emisiuni la Moldova 1, ea a explicat poziția sa privind sectorul agricol și declarațiile care au răsunat de la tribuna Parlamentului. „Atunci când dorim să contribuim la dezvoltarea Republicii Moldova, să o facem prin fapte […] Articolul Victoria Belous, reacție după criticile fermierilor: „Trebuie să investim cu cap” apare prima dată în Bani.md.
Asociația Patronală a Industriei Turismului din Republica Moldova (APIT) anunță că președintele său, Sergiu Manea, a fost desemnat Președinte al filialei Institute of Tourism – Moldova Chapter, parte a rețelei europene a prestigiosului Institute of Tourism. Potrivit APIT, această numire reprezintă o recunoaștere internațională a contribuției constante a lui Sergiu Manea la modernizarea și internaționalizarea […] Articolul Sergiu Manea va conduce filiala moldovenească a prestigiosului Institute of Tourism apare prima dată în Bani.md.
Începând cu 1 noiembrie, Serviciul Fiscal de Stat a început să trimită notificări contribuabililor în legătură cu divergențele identificate în Declarațiile privind TVA. Aceasta măsură a devenit posibilă odată cu lansarea compartimentului „Administrarea riscurilor TVA” în cadrul SIA „Managementul riscurilor de conformare”. Noul mecanism permite Serviciului Fiscal de Stat să monitorizeze și să gestioneze situațiile […] Articolul Contribuabilii, notificați de Fisc despre erorile din Declarațiile TVA apare prima dată în Bani.md.
Criza petrolului: barilul se scumpește după suspendarea majorării producției de către OPEC+ # Bani.md
Cotaţiile la ţiţei au crescut luni dimineaţă, după ce OPEC+ (Organizaţia Ţărilor Exportatoare de Petrol şi aliaţii) a decis să nu majoreze producţia în primul trimestru din 2026, ceea ce a atenuat temerile privind un surplus de aprovizionare, transmite economica.net. La bursa New York Mercantile Exchange (Nymex), cotaţia barilului de petrol ”light sweet crude” a […] Articolul Criza petrolului: barilul se scumpește după suspendarea majorării producției de către OPEC+ apare prima dată în Bani.md.
Catlabuga „strânge șurubul” în agricultură. Tractoarele fermierilor vor fi supuse inspecției tehnice periodice # Bani.md
Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare a inițiat elaborarea unui nou regulament privind inspecția tehnică periodică a tractoarelor, utilajelor agricole și mașinilor de construcție a drumurilor. Potrivit anunțului, măsura are drept scop sporirea siguranței în utilizarea tehnicii agricole și protejarea vieții, sănătății și mediului înconjurător. Regulamentul urmează să stabilească cerințele minime de verificare a tractoarelor și […] Articolul Catlabuga „strânge șurubul” în agricultură. Tractoarele fermierilor vor fi supuse inspecției tehnice periodice apare prima dată în Bani.md.
Acordul pentru înființarea Bursei Internaționale a Moldovei a fost semnat de către acționari, anunță Agenția Proprietății Publice (APP). Potrivit instituției, acest document reprezintă ”una dintre etapele cheie privind operaționalizarea Bursei Internaționale a Moldovei”. Printre semnatari se numără APP, Bursa de Valori București, maib, Donaris Vienna Insurance Group, GRAWE Carat Asigurări, Moldindconbank, MK Kredit, OTP Bank […] Articolul Bursa Internațională a Moldovei pornește oficial: acționarii au semnat acordul apare prima dată în Bani.md.
Premierul Alexandru Munteanu i-a prezentat astăzi oficial pe noii membri ai Cabinetului de miniștri echipelor ministeriale. Andrian Gavriliță a preluat conducerea Ministerului Finanțelor de la Victoria Belous, Emil Ceban a devenit ministru al Sănătății, iar Eugen Osmochescu a fost numit viceprim-ministru și ministru al Dezvoltării Economice și Digitalizării. Premierul Munteanu a mulțumit Victoriei Belous pentru […] Articolul Miniștrii Gavriliță, Ceban și Osmochescu, prezentați oficial echipelor ministeriale apare prima dată în Bani.md.
10 blocuri mici din Chișinău și regiuni trec la etapa de proiectare pentru reabilitare energetică # Bani.md
10 dintre cele 15 blocuri mici de locuințe selectate anul acesta pentru audit energetic gratuit au fost alese pentru etapa următoare: elaborarea documentației tehnice de proiect, în cadrul proiectului-pilot „Eficiență Energetică și Energii Regenerabile pentru Moldova” (E4M), finanțat de Norvegia. Auditurile au evaluat performanța energetică a clădirilor și au propus măsuri pentru reducerea consumului de […] Articolul 10 blocuri mici din Chișinău și regiuni trec la etapa de proiectare pentru reabilitare energetică apare prima dată în Bani.md.
Premierul Alexandru Munteanu a criticat modul în care băncile comerciale din Republica Moldova gestionează resursele financiare, acuzând sectorul bancar de pasivitate față de economia reală. Într-o declarație de la tribuna Parlamentului, șeful Executivului a afirmat că instituțiile financiare preferă să-și plaseze lichiditățile în hârtii de valoare și instrumente financiare sigure, în loc să crediteze întreprinderile […] Articolul Băncile înoată în bani, dar nu dau nimănui! Munteanu le acuză că sufocă economia apare prima dată în Bani.md.
După sancțiunile anti-Lukoil, Moldova plătește nota: motorina s-a scumpit 83 bani în zece zile # Bani.md
Sancțiunile impuse de Statele Unite companiilor petroliere ruse Lukoil și Rosneft au început să se resimtă rapid pe piața carburanților din Republica Moldova. La doar o zi după anunțul Washingtonului, prețurile la benzină și motorină au început să crească și au marcat cea mai accelerată scumpire din ultimele luni. Pe 24 octombrie, prețul benzinei a […] Articolul După sancțiunile anti-Lukoil, Moldova plătește nota: motorina s-a scumpit 83 bani în zece zile apare prima dată în Bani.md.
