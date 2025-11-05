Mai mulți sportivi de performanță vor primi indemnizații lunare. Guvernul extinde lista beneficiarilor
Realitatea.md, 5 noiembrie 2025 12:50
Mai mulți sportivi de performanță vor primi de burse. Guvernul a extins lista beneficiarilor și a inclus în lista loc elevii de 15-15 și tinerii de 21-23 de ani. Până acum, bursele erau acordate doar sportivilor din categoriile seniori, juniori (18-20 de ani) și cadeți (16-17 ani), precizează reprezentanții Guvernului. Valoarea indemnizațiilor va depinde de nivelul
• • •
Acum 10 minute
13:00
Un bărbat de 44 de ani din Ialoveni a fost condamnat la 14 ani de închisoare, cu executarea pedepsei în penitenciar de tip închis, pentru violență în familie soldată cu decesul victimei. Tragedia s-a produs în luna decembrie 2024. „Inculpatul, aflându-se la domiciliu împreună cu concubina sa, fiind în stare de ebrietate, i-a aplicat acesteia
Acum 30 minute
12:50
12:40
Prețul benzinei a crescut din nou și a ajuns la 23 de lei. Este noul tarif anunțat pentru ziua de joi, 6 noiembrie, de către Agenția Națională pentru Reglementări în Energetică. Astfel, benzina se scumpește cu 7 bani, iar motorina, cu 15 bani și va costa 20,40 lei. Carburanții se scumpesc zilnic în ultimele trei
12:40
VIDEO Directoarea Liceului „Gheorghe Asachi” din capitală riscă să rămână fără grade didactice și manageriale # Realitatea.md
Ministerul Educației și Cercetării (MEC) a inițiat o discuție în Comisia națională de etică și de integritate. Declarația a fost făcută de ministrul Dan Parciun miercuri, 5 noiembrie curent, înainte de ședința noului Guvern, despre cazul conducerii Liceului Teoretic „Gheorghe Asachi" din capitală. „Am pornit procesele, durează de regulă, dar le-am inițiat și urmează comisia
12:40
Panică în Comrat! Un copil a fost lovit de o șoferiță care ar fi încurcat pedalele de frână și accelerație # Realitatea.md
Un copil de trei ani a ajuns la Spitalul Raional din Comrat după ce a fost lovit marți seara, 4 noiembrie, de o mașină. Potrivit poliției, o șoferiță de 39 de ani, aflată la volanul unui Hyundai, ar fi încurcat pedalele de frână și accelerație, pierzând astfel controlul asupra vehiculului. Mașina a părăsit partea carosabilă
12:40
Tudor Ulianovschi s-a retras de la conducerea PSDE. Interimatul va fi asigurat de Iurie Cazacu # Realitatea.md
Tudor Ulianovschi a anunțat că se retrage din funcția de președinte al Partidului Social Democrat European (PSDE). Decizia a fost făcută publică în cadrul ședinței Biroului Permanent al formațiunii. În mesajul său, Ulianovschi le-a mulțumit colegilor de partid pentru implicarea activă în campania electorală și pentru colaborarea avută, urându-le succes în activitatea viitoare. Biroul Permanent
Acum o oră
12:30
Distribuiau droguri în proporții deosebit de mari în Capitală prin Telegram: Trei bărbați, condamnați # Realitatea.md
Un bărbat de 37 de ani și doi tineri de 19 și, respectiv, 20 de ani au fost condamnați la închisoare pentru distribuirea drogurilor în cantități deosebit de mari în municipiul Chișinău. Primul inculpat a primit șapte ani de închisoare într-un penitenciar de tip închis și a fost privat de dreptul de a exercita funcții
12:30
Un incendiu de proporții a izbucnit într-un azil din nord-estul Bosniei și Herțegovinei, soldându-se cu cel puțin 10 morți și 20 de răniți. Potrivit poliției locale, incendiul a avut loc marți seara, la etajul al șaptelea al azilului din orașul Tuzla. Aproximativ 20 de persoane au fost transportate la spital, printre acestea numărându-se pompieri, polițiști
12:20
Peskov, reacție la denunțarea acordului privind centrul rus de cultură: „Este foarte rău și regretăm” # Realitatea.md
Dmitri Peskov afirmă că denunțarea acordului în baza căruia funcționează centrul rus de cultură din Republica Moldova este regretabil. Declarația a fost făcută pentru TASS, după ce cabinetul de miniștri de la Chișinău a aprobat decizia. În opinia purtătorului de cuvânt al Kremlinului, autoritățile din Moldova antagonizează Rusia. În același timp, oficialul consideră că decizia
12:20
Ministerul Sănătății, despre pacientul căzut de la etaj la Institutul de Neurologie: fusese operat de tumoare cerebrală # Realitatea.md
Ministerul Sănătății a anunțat că a fost informat despre incidentul produs în această dimineață la Institutul de Neurologie și Neurochirurgie din Chișinău, unde un pacient de 73 de ani a murit după ce a căzut de la etajul al treilea al instituției. Potrivit datelor preliminare, bărbatul era internat în urma unei intervenții chirurgicale, el fusese
Acum 2 ore
11:50
Familia Evgheniei Guțul riscă să rămână fără încă 1,2 milioane de lei. ANI i-a găsit avere nejustificată # Realitatea.md
Inspectorii de integritate au verificat averea familiei Evgheniei Guțul. Urmare a controlului, s-a stabilit că politiciana condamnată și apropiații săi ar fi obținut venituri nejustificate în valoare de circa 1,2 milioane de lei. Diferența constatată între averea dobândită, veniturile obținute și cheltuielile realizate a fost pentru perioada 2024-2025. În baza actului de constatare emis, dosarul
11:50
Șefa MAI confirmă perchezițiile la Dorin Damir și Octavian Orheianu. Peste 20 de descinderi au loc # Realitatea.md
Șefa MAI, Daniella Misail-Nichitin, confirmă perchezițiile desfășurate de oamenii legii la Dorin Damir și Octavian Orheianu. PCCOCS gestionează cauza. Totodată, ea a precizat că peste 20 de percheziții au loc în cinci locații diferite și că este vorba despre un dosar de spălare a banilor, evaziune fiscală și șantaj. Pentru cele mai importante știri, abonează-te la
11:30
În punctul feroviar de trecere a frontierei de stat Cantemir – Fălciu va fi instituit controlul coordonat, pe ambele sensuri. Acordul cu Guvernul României în acest sens a fost aprobat miercuri de către executivul de la Chișinău. Astfel, pentru prima dată, controlul coordonat se va aplica într-un punct feroviar și în ambele sensuri de deplasare,
11:30
Oamenii legii desfășoară percheziții la Damir și Orheianu. PCCOCS nu confirmă, dar nici nu infirmă # Realitatea.md
Procurorii PCCOCS au descins astăzi, 5 noiembrie, cu percheziții la Dorin Damir și Octavian Orheianu. Ziarul de Gardă scrie că aceștia sunt vizați în două dosare penale, deschise pentru evaziune fiscală și pentru preluarea, în 2017, a afacerii Pro Imobil de către un grup de persoane afiliate celor doi. Redacția Realitatea.md a solicitat, în acest
11:20
VIDEO Scandalul „caldarâm la cap”: Noul ministru al Culturii s-a informat: Șantierul este al Primăriei Chișinău # Realitatea.md
Noul ministru al Culturii, Cristian Jardan, s-a informat despre caldarâmul pe strada 31 August 1989 din Chișinău „chiar din prima zi" în care a ajuns la Minister. Potrivit acestuia, instituția „a făcut tot ce este necesar – și pentru a rezerva acest caldarâm, care prezintă interes și valoare istorică, și s-au dat toate avizele. În
11:20
Ministra Muncii: Prioritatea Guvernului este să majoreze salariul minim pe economie la 10.000 de lei # Realitatea.md
Prioritatea Guvernului este să majoreze salariul minim pe economie la 10.000 de lei. Declarația a fost făcută de ministra Muncii și Protecției Sociale, Natalia Plugaru, fiind rugată de jurnaliști să comenteze solicitarea sindicatelor de a stabili valoarea minimă a lefii 8050 de lei în sectorul real, în anul 2026. Plugaru a precizat că autoritățile își
11:10
Cină caritabilă ”Serviți și Dăruiți”: Mai multe personalități vor servi invitații pentru a sprijini copiii vulnerabili # Realitatea.md
Asociația Obștească The Moldova Project invită doritorii să participe la cina caritabilă „Serviți și Dăruiți", care va avea loc pe 6 noiembrie 2025, ora 18:00, la Lake House Brewery, Chișinău (str. Ștefan cel Mare 182). Evenimentul reunește personalități publice care vor îmbrăca șorțul de ospătar pentru a servi invitații și a sprijini copiii vulnerabili din
Acum 4 ore
11:00
Guvernul caută soluții pentru alimentarea Aeroportului Chișinău după sancțiunile SUA împotriva Lukoil și Rosneft # Realitatea.md
Premierul Alexandru Munteanu a declarat că Executivul analizează mai multe opțiuni pentru a asigura continuitatea aprovizionării cu combustibil a Aeroportului Internațional Chișinău, după impunerea sancțiunilor Statelor Unite împotriva companiilor petroliere ruse Lukoil și Rosneft. „Trebuie să discutăm această situație, fiindcă nu putem să adoptăm niște decizii pripite peste noapte. Trebuie să găsim o soluție. Știți
10:50
Aprobat la Guvern! Acordul în baza căruia funcționează centrul rus de cultură va fi denunțat # Realitatea.md
Cabinetul de miniștri a aprobat decizia privind denunțarea acordului acordul în baza căruia lucrează centrul rus de cultură din Chișinău. Autoritățile de la Chișinău au anunțat încă în februarie 2025 că vor să închidă instituția. Hotărârea a fost luată după ce mai multe drone rusești încărcate cu substanțe explozibile au căzut pe teritoriul Republicii Moldova
10:40
VIDEO Alexandru Munteanu – cel mai slab plătit premier față de colegi, dar și din regiune: „Voi supraviețui” # Realitatea.md
Alexandru Munteanu este cel mai slab plătit premier față de colegii miniștri, dar și față de omologii din țările vecine – România și Ucraina. Urmează să ridice un salariu de puțin peste 1.000 de euro lunar, dacă ne raportăm la declarația de avere a ex-premierului Dorin Recean, potrivit căreia, veniturile sale salariale pentru anul 2024
10:40
Guvernul a acceptat demisia șefului Serviciului Vamal, Alexandru Iacub. Conducerea instituției va fi preluată de că Radu Vrabie, așa cum a scris anterior presa. Iacub urmează să obțină o nouă funcție în cadrul Cancelariei de Stat. Funcționarul va ocupa funcția de secretar general adjunct al Cancelariei de Stat. Premierul a confirmat și informațiile apărute
10:40
Premierul Alexandru Munteanu a anunțat, în debutul primei ședințe a Guvernului, primele deplasări planificate atât pe teritoriul Republicii Moldova, cât și peste hotare. „Începând cu săptămâna viitoare, eu și cabinetul vom începe deplasările în teritoriu. O să vorbim cu cetățenii Republicii Moldova. Sper că o să veniți cu noi", a declarat șeful Executivului, adresându-se reprezentanților
10:30
Mesajul transmis de premier la prima ședință de Guvern: ”Euforia a durat puțin, dar vom lucra 7-24 pentru noi progrese” # Realitatea.md
Premierul Alexandru Munteanu a deschis prima ședință a noului Guvern cu un mesaj de recunoștință față de echipa care a contribuit la progresele recunoscute de Bruxelles, dar și cu un apel la muncă intensă. „Emoțiile sunt foarte pozitive, fiindcă au venit ieri, din toate sursele, note foarte bune din Bruxelles, când am fost lăudați pentru
10:20
VIDEO Reacția lui Tkaciuk la pretențiile ex-ministrei Belous că „a trăit un an întreg cu 33 mii lei” # Realitatea.md
Declarația despre „acei bolfoșei la față care au trăit un an întreg cu 33 000 lei" făcută de fosta ministră a Finanțelor Victoria Belous, acum deputata PAS, l-a vizat direct pe deputatul Blocului „Alternativa" Mark Tkaciuk. Ea a subliniat că nu a accesat datele cu caracter personal, această sumă fiind indicată în declarația de avere
10:20
Fostul rector al USMF, actual ministru al Sănătății, a aflat din presă despre perchezițiile din România: „Este un fals” # Realitatea.md
Fostul rector al Universității de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testimițanu" și actualul ministru al Sănătății, Emil Ceban, afirmă că informațiile despre falsificarea rezidențialului în cadrul instituției de învățământ superior pe care a condus-o reprezintă un fals. Oficialul a spus că a aflat din presă despre perchezițiile desfășurate peste Prut. Autoritățile române bănuiesc acțiuni
09:40
Batrîncea a criticat inițiativa noului Guvern de a denunța Acordul cu Rusia privind funcționarea centrelor culturale # Realitatea.md
Vicepreședintele Parlamentului, Vlad Batrîncea, a criticat inițiativa noului Guvern, care prevede denunțarea Acordului cu Federația Rusă referitor la funcționarea centrelor culturale. Deputatul PSRM consideră că o astfel de acțiune nu ar trebui să se afle printre prioritățile unui executiv care promite relansarea economiei și soluții pentru cetățeni, transmite IPN. „Am văzut că primul proiect de
09:20
Teatrul Dramatic din Mariupol, distrus în 2022, va fi redeschis după o restaurare finanțată de Kremlin # Realitatea.md
Clădirea Teatrului Dramatic din Mariupol, devenită simbol al tragediei din 2022, va fi redeschisă după un amplu proces de restaurare finanțat de Kremlin, o decizie care a provocat indignare la Kiev și critici dure din partea organizațiilor pentru drepturile omului, scrie The Times. În martie 2022, teatrul a fost lovit de bombardamente aeriene rusești, în
09:20
Maia Sandu a primit Raportul de Extindere: Moldova își merită locul în familia europeană # Realitatea.md
Comisara Europeană pentru Extindere, Marta Kos, i-a înmânat președintei Maia Sandu Raportul de Extindere pentru Republica Moldova. Documentul arată că în ultimele 12 luni țara noastră a înregistrat cele mai mari progrese dintre toate statele candidate, pe toate capitolele procesului de aderare. Raportul de extindere 2025: Moldova, printre țările cu cele mai mari progrese în
Acum 6 ore
08:50
Percheziții de amploare în România! Medici falși și-ar fi obținut specializări la USMF, în Republica Moldova # Realitatea.md
Procurorii şi poliţiştii români fac miercuri, 5 noiembrie curent, 14 percheziţii într-un dosar care vizează înşelăciune, fals material în înscrisuri oficiale, fals informatic, uz de fals şi exercitarea fără drept a unei profesii sau activităţi. Mai mulţi medici au cerut Ministerului Sănătăţii din România recunoaşterea studiilor la Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae
08:30
Roberta Metsola revine la Chișinău: Va susține un discurs cu ocazia constituirii Parlamentului de legislatura a XII-a # Realitatea.md
Președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, va efectua o
08:30
Cel puțin opt persoane și-au pierdut viața, iar mai mulți oameni au fost răniți, după ce un tren de pasageri a intrat în coliziune cu un tren de marfă în statul Chhattisgarh, situat în centrul Indiei. Trenul de marfă era staționat în momentul accidentului, iar trenul de pasageri a lovit din spate primele vagoane, conform […] Articolul Accident feroviar în India: Opt morți și mai mulți răniți apare prima dată în Realitatea.md.
08:10
Victorie pentru democrați la New York. Zohran Mamdani câștigă cursa pentru primăria celui mai mare oraș din SUA # Realitatea.md
Democrații au obținut marți trei victorii importante în Statele Unite, primele de la revenirea lui Donald Trump la Casa Albă, oferind partidului un suflu nou înaintea alegerilor de la jumătatea mandatului, programate pentru anul viitor. La New York, Zohran Mamdani, un socialist democrat în vârstă de 34 de ani, a câștigat alegerile pentru funcția de […] Articolul Victorie pentru democrați la New York. Zohran Mamdani câștigă cursa pentru primăria celui mai mare oraș din SUA apare prima dată în Realitatea.md.
08:10
Guvernul se întrunește în ședință: Evenimentele pe care le poți urmări astăzi în direct pe RLIVE TV și rlive.md # Realitatea.md
Evenimentele pe care le poți urmări astăzi, 5 noiembrie, în direct pe RLIVE TV și rlive.md: 09:30 Conferința internațională CyberCon Moldova 2025 10:00 Ședința Guvernului Republicii Moldova din 5 noiembrie 2025 10:00 Dezbaterea publică la tema: „Programul de guvernare între competență, interesul public și interesul politic” 13:00 Evenimentul de lansare oficială a proiectului european EUroBRIDGE_UA_MD […] Articolul Guvernul se întrunește în ședință: Evenimentele pe care le poți urmări astăzi în direct pe RLIVE TV și rlive.md apare prima dată în Realitatea.md.
08:00
VIDEO Șapte morți și 11 răniți după prăbușirea unui avion lângă aeroport în SUA. Imagini cu momentul impactului # Realitatea.md
Cel puţin şapte persoane au murit şi alte 11 au fost rănite, unele grav, după prăbuşirea unui avion de marfă UPS cu fuselaj larg, care a izbucnit în flăcări la scurt timp după decolarea de pe Aeroportul Internaţional Muhammad Ali din Louisville, Kentucky. Bilanţul confirmat este de şapte morţi şi 11 răniţi. Incendiul declanşat în […] Articolul VIDEO Șapte morți și 11 răniți după prăbușirea unui avion lângă aeroport în SUA. Imagini cu momentul impactului apare prima dată în Realitatea.md.
07:40
VIDEO Submarin cu 1,7 tone de cocaină, interceptat în Atlantic de autoritățile portugheze # Realitatea.md
Un submarin semisubmersibil folosit în traficul de droguri, încărcat cu aproximativ 1,7 tone de cocaină, a fost interceptat de autoritățile portugheze în Atlantic, la circa 1 000 de mile marine de coasta Lisabonei. Patru membri ai echipajului au fost reținuți, scrie BBC. Ambarcațiunea se îndrepta spre Peninsula Iberică și a fost capturată în ultimele zile. […] Articolul VIDEO Submarin cu 1,7 tone de cocaină, interceptat în Atlantic de autoritățile portugheze apare prima dată în Realitatea.md.
07:30
Horoscopul zilei de 5 noiembrie 2025 spune că Universul îți oferă ocazia să te redescoperi și să te reconectezi cu propriile visuri. Fie că alegi să te concentrezi pe carieră, pe familie sau pe sufletul tău, astrele îți trimit semne clare. Horoscopul zilei de 5 noiembrie 2025 Ziua de astăzi este despre echilibru, despre ascultarea […] Articolul Horoscopul de miercuri, 5 noiembrie 2025: emoții, intuiție și decizii importante apare prima dată în Realitatea.md.
07:20
Banca Națională a Moldovei a anunțat cursurile valutare oficiale pentru data de 5 noiembrie. Euro își menține valoarea la 19 lei și 68 de bani, în timp ce dolarul american se apreciază cu patru bani, ajungând la 17 lei și 12 bani. Leul românesc va fi cotat la 3 lei și 86 de bani, iar […] Articolul Curs valutar 5 noiembrie 2025: Cât valorează un euro și un dolar apare prima dată în Realitatea.md.
07:10
Pe 5 noiembrie vom avea parte de cer noros. În nordul țării va ploua, iar în restul regiunilor ale țării vremea va fi fără precipitații.Pe întreg teritoriul țării va fi vânt slab. Potrivit meteorologilor, temperaturile vor ajunge până la +15 grade în timpul zilei, iar noaptea vor coborî până la +7 grade. La Nord, temperaturile […] Articolul Cer înnorat și vânt slab pe 5 noiembrie: Cum va fi vremea astăzi apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 8 ore
07:00
Traficul aerian a fost întrerupt marţi seara deasupra Aeroportului Zaventem de la Bruxelles, cel mai important aeroport din Belgia, în urma semnalării unor drone, anunţă o purtătoare de cuvânt a societăţii care exploatează aeroportul, Brussels Airport, relatează AFP. ”Nu mai există niciun zbor la plecare şi la sosire în urma unor suspiciuni cu privire la […] Articolul Aeroporturile din Bruxelles și Liège, blocate din cauza dronelor semnalate în zonă apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 24 ore
23:10
Departamentul Trezoreriei din SUA a anunțat marți, 4 noiembrie curent, ridicarea unor sancțiuni asupra Belarusului, inclusiv asupra companiei naționale aeriene Belavia și a unor tranzacții legate de aeronavele președintelui Alexandr Lukașenko, informează mediafax.ro. Biroul pentru Controlul Activelor Străine din cadrul Trezoreriei americane a ridicat oficial sancțiunile impuse Belavia și unui avion folosit de înalți oficiali […] Articolul Statele Unite ale Americii relaxează mai multe sancțiuni împotriva Belarusului apare prima dată în Realitatea.md.
22:50
Cel puțin 40 de persoane au murit și sute de mii au fost strămutate în Filipine din cauza puternicului taifun Kalmaegi, care a provocat marți, 4 noiembrie curent, inundații violente în mare parte din regiunile centrale ale acestei țări asiatice, informează agerpres.ro. Orașe întregi de pe insula Cebu au fost inundate, iar locuitorii lor au […] Articolul Cel puțin 40 de morți în Filipine din cauza taifunului Kalmaegi apare prima dată în Realitatea.md.
22:20
Alertă de securitate pe Aeroportul Reagan din Washington. Un avion a fost oprit la sol în urma unei amenințări # Realitatea.md
Administrația Federală a Aviației a suspendat marți traficul aerian la Aeroportul Național Reagan din Washington, după ce a fost semnalată o amenințare asupra unui avion al companiei United Airlines, transmit știrileprotv.ro. FAA a declarat că operațiunile au fost suspendate din cauza unei probleme de securitate nespecificate. Aeroportul a declarat că operațiunile au fost suspendate, deoarece […] Articolul Alertă de securitate pe Aeroportul Reagan din Washington. Un avion a fost oprit la sol în urma unei amenințări apare prima dată în Realitatea.md.
21:50
Braconaj stopat la Soroca: Un bărbat, reținut de Poliția de Frontieră cu armă ilegală # Realitatea.md
Un bărbat care a ieșit la vânătoare în zona de frontieră, pe timp de noapte, a fost depistat de o patrulă a Sectorului Poliției de Frontieră „Soroca”. Mai mult decât atât, acesta nu deținea documentele necesare pentru armă. Incidentul a avut loc în apropierea localității Slobozia-Cremene, în timp ce polițiștii de frontieră desfășurau raiduri pentru […] Articolul Braconaj stopat la Soroca: Un bărbat, reținut de Poliția de Frontieră cu armă ilegală apare prima dată în Realitatea.md.
21:20
Zilele Forțelor Armate Italiene, comemorate la Chișinău prin depuneri de flori la Monumentul Maica Îndurerată # Realitatea.md
Cu prilejul Zilei Forțelor Armate Italiene, ministrul Apărării, Anatolie Nosatîi, și ambasadorul Italiei în Republica Moldova, E.S. Giuseppe Maria Perricone, au depus flori la Monumentul Maica Îndurerată din Chișinău. Potrivit ministrului, evenimentul a fost un prilej de recunoștință și de reafirmare a relațiilor solide de colaborare dintre cele două instituții de apărare. „De la participări […] Articolul Zilele Forțelor Armate Italiene, comemorate la Chișinău prin depuneri de flori la Monumentul Maica Îndurerată apare prima dată în Realitatea.md.
20:50
Acțiune specială a poliției la Sîngerei: șoferii care au depășit viteza, trași pe dreapta # Realitatea.md
Zeci de șoferi din nordul Republicii Moldova au fost trași pe dreapta, în cadrul unei acțiuni speciale desfășurate de Poliție în raionul Sîngerei. Oamenii legii au folosit o mașină-capcană, menită să depisteze conducătorii auto care depășesc limita de viteză sau circulă fără luminile de întâlnire aprinse pe timp de zi, transmite nordnews.md. Unul dintre șoferii opriți […] Articolul Acțiune specială a poliției la Sîngerei: șoferii care au depășit viteza, trași pe dreapta apare prima dată în Realitatea.md.
20:40
Cuplurile care au trecut testul timpului: peste 100 de familii din Chișinău, sprijinite financiar în luna octombrie # Realitatea.md
Peste 3,25 milioane de lei au fost acordați anul acesta cuplurilor și persoanelor longevive din Chișinău. De acest sprijin financiar oferit de Primărie au beneficiat 547 de cupluri longevive și 12 persoane centenare. „Respectăm generațiile care au construit, cu răbdare și devotament orașul nostru. Este un gest de recunoștință față de cei care au pus […] Articolul Cuplurile care au trecut testul timpului: peste 100 de familii din Chișinău, sprijinite financiar în luna octombrie apare prima dată în Realitatea.md.
20:30
19:10
Reprezentanții fracțiunii Partidului Socialiștilor din Republica Moldova (PSRM), Igor Dodon, Zinaida Greceanîi și Olga Cebotari, au avut astăzi o întrevedere cu însărcinatul cu afaceri al Statelor Unite ale Americii la Chișinău, Nick Pietrowicz. În cadrul discuțiilor, părțile au făcut un schimb de opinii privind situația social-politică din Republica Moldova, subliniind importanța menținerii stabilității interne și […] Articolul Conducere PSRM, la discuții cu însărcinatul cu afaceri al SUA în Moldova apare prima dată în Realitatea.md.
19:10
Marta Kos: O soluție pentru Transnistria va fi găsită înaintea aderării Moldovei la UE # Realitatea.md
Regiunea transnistreană nu blochează drumul european al Republicii Moldova, a confirmat, marți, comisara europeană pentru extindere, Marta Kos. Oficiala și-a exprimat încrederea că o soluție va fi identificată înainte ca Republica Moldova să devină stat membru al Uniunii Europene, transmite IPN. Declarațiile au fost făcute în cadrul unei conferințe de presă susținute în comun cu […] Articolul Marta Kos: O soluție pentru Transnistria va fi găsită înaintea aderării Moldovei la UE apare prima dată în Realitatea.md.
19:00
Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a admis contestația depusă de membrul CSM, Ion Guzun, împotriva Hotărârii Colegiului disciplinar și a dispus aplicarea unei sancțiuni disciplinare fostului judecător Anatolie Țurcan, de la Curtea Supremă de Justiție. CSM a constatat că declarațiile și acțiunile lui Anatolie Țurcan, făcute în cadrul Adunării Generale a Judecătorilor din aprilie 2023, […] Articolul Fostul judecător Anatolie Țurcan, sancționat disciplinar de CSM. Care este motivul apare prima dată în Realitatea.md.
