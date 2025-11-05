Mai mulți sportivi de performanță vor primi indemnizații lunare. Guvernul extinde lista beneficiarilor

20:40

Peste 3,25 milioane de lei au fost acordați anul acesta cuplurilor și persoanelor longevive din Chișinău. De acest sprijin financiar oferit de Primărie au beneficiat 547 de cupluri longevive și 12 persoane centenare. „Respectăm generațiile care au construit, cu răbdare și devotament orașul nostru. Este un gest de recunoștință față de cei care au pus […] Articolul Cuplurile care au trecut testul timpului: peste 100 de familii din Chișinău, sprijinite financiar în luna octombrie apare prima dată în Realitatea.md.