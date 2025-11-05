Peskov, reacție la denunțarea acordului privind centrul rus de cultură: „Este foarte rău și regretăm”

18:30

Drumul de acces care leagă localitățile Tohatin și Colonița, cu o lungime de 1,4 kilometri și o lățime de 6 metri, este reparat capital pentru prima dată în ultimele trei decenii. În aceste zile a fost așternut ultimul strat de asfalt – cel de uzură, urmând ca în scurt timp să fie aplicat și marcajul