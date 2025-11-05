VIDEO Alexandru Munteanu – cel mai slab plătit premier față de colegi, dar și din regiune: „Voi supraviețui”

10:30

Premierul Alexandru Munteanu a deschis prima ședință a noului Guvern cu un mesaj de recunoștință față de echipa care a contribuit la progresele recunoscute de Bruxelles, dar și cu un apel la muncă intensă. „Emoțiile sunt foarte pozitive, fiindcă au venit ieri, din toate sursele, note foarte bune din Bruxelles, când am fost lăudați pentru […]