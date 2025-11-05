Guvernul Munteanu se întrunește în prima ședință: 14 subiecte pe ordinea de zi
Omniapres, 5 noiembrie 2025 09:40
Cabinetul de miniștri condus de premierul Alexandru Munteanu se reunește astăzi, începând cu ora 10:00, în prima ședință oficială de Guvern. Pe ordinea de zi sunt incluse 14 subiecte, printre care mai multe proiecte cu impact intern și extern. Executivul urmează să examineze proiectul de lege pentru denunțarea Acordului cu Guvernul Federației Ruse privind înființarea […] The post Guvernul Munteanu se întrunește în prima ședință: 14 subiecte pe ordinea de zi appeared first on Omniapres.
Acum 30 minute
09:40
Acum o oră
09:10
Alexandru Iacub demisionează din funcția de șef al Serviciului Vamal. Informația a fost confirmată pentru Realitatea.md de reprezentanții instituției.Deocamdată, autoritățile nu au oferit o reacție oficială, iar motivele plecării lui Iacub nu au fost comunicate public, scrie Bani.md. La data de 28 august 2024, Alexandru Iacub a fost numit în funcție de director al Serviciului […] The post Alexandru Iacub pleacă de la șefia Serviciului Vamal. Cine ar putea prelua funcția appeared first on Omniapres.
Acum 4 ore
07:10
Horoscop 5 noiembrie 2025. Ziua marilor schimbări și a întâlnirilor care pot rescrie destine # Omniapres
Astrele aduc o energie vie, plină de dinamism și oportunități neașteptate. Este o zi a începuturilor curajoase, a revederilor emoționante și a deciziilor care pot schimba direcția vieții. Multe zodii primesc confirmări, invitații sau propuneri ce le pot deschide uși către succes și împlinire personală. SCORPION Au loc schimbări, poate chiar voi sunteți cei care […] The post Horoscop 5 noiembrie 2025. Ziua marilor schimbări și a întâlnirilor care pot rescrie destine appeared first on Omniapres.
Acum 24 ore
18:10
Maia Sandu, la Summitul Euronews: Rusia încearcă să-și infiltreze oameni loiali în instituțiile Moldovei # Omniapres
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a tras un semnal de alarmă la summitul Euronews World dedicat extinderii Uniunii Europene, afirmând că Rusia încearcă să-și recapete influența la Chișinău nu prin forță militară, ci prin plasarea unor persoane loiale în funcții-cheie ale statului. „Nu poate ajunge acum Rusia în Moldova pentru că Ucraina rezistă, însă riscul […] The post Maia Sandu, la Summitul Euronews: Rusia încearcă să-și infiltreze oameni loiali în instituțiile Moldovei appeared first on Omniapres.
17:40
VIDEO // Operațiune spectaculoasă: Mascații au găsit grenade și RPG-uri ascunse în Chișinău # Omniapres
O operațiune a forțelor de ordine din Chișinău s-a încheiat cu o captură spectaculoasă de arme și muniții. Ofițerii Direcției combaterea criminalității organizate a INI, împreună cu procurorii și polițiștii din IP Ciocana, sprijiniți de mascații BPDS „Fulger”, au destructurat o rețea infracțională implicată în șantaj și activități ilegale atât pe teritoriul Republicii Moldova, cât […] The post VIDEO // Operațiune spectaculoasă: Mascații au găsit grenade și RPG-uri ascunse în Chișinău appeared first on Omniapres.
17:10
Republica Moldova a făcut pași importanți în parcursul său european, arată Raportul de Extindere 2025 publicat astăzi de Comisia Europeană. Documentul evidențiază că țara noastră a avansat semnificativ, în ciuda provocărilor externe și a amenințărilor hibride, și a îndeplinit condițiile pentru deschiderea a trei clustere de negocieri: „fundamentele”, „relațiile externe” și „piața internă”. Conform Comisiei, […] The post Comisia Europeană, despre aderarea Moldovei în 2028: ”Plan ambițios, dar realizabil” appeared first on Omniapres.
16:40
Guvernul Republicii Moldova propune ca veniturile familiilor care vor primi compensații la energie să fie evaluate pentru perioada aprilie–septembrie 2025, în loc de mai–octombrie, cum era până acum. Hotărârea urmează să fie examinată de Cabinetul de miniștri în ședința programată pentru miercuri, 5 noiembrie. Modificarea are ca scop simplificarea calculului și evitarea întârzierilor, având în […] The post Programul „Ajutor la contor”: Guvernul modifică perioada pentru calculul veniturilor appeared first on Omniapres.
16:10
În luna octombrie 2025, S.A. „Energocom” a cumpărat aproximativ 387,3 mii MWh de energie electrică, provenind atât din producția internă, cât și din importuri. Prețul mediu ponderat de achiziție a fost de 132,44 euro/MWh, în creștere cu 16% comparativ cu luna septembrie, potrivit datelor companiei. Importurile au reprezentat majoritatea achizițiilor, 75,43% din total, în timp […] The post Energia electrică, mai scumpă în octombrie: cât a plătit Energocom în octombrie appeared first on Omniapres.
15:40
Partidul Acțiunii și Solidaritate (PAS) a reacționat după ce primarul orașului Codru, Stelian Manic, și-a anunțat retragerea din formațiune, acuzând că acesta „a creat conflicte interne” în cadrul primăriei. „În urma mai multor discuții, domnului Stelian i s-a acordat o nouă șansă. Dar pe parcursul acestui an, domnul primar continuă să încalce statutul de membru […] The post PAS, prima reacție la retragerea primarului orașului Codru, Stelian Manic, din partid appeared first on Omniapres.
15:10
Pe agenda primei ședințe a Guvernului: denunțarea acordului cultural dintre Moldova și Rusia # Omniapres
Cabinetul de miniștri urmează să examineze miercuri proiectul de lege pentru denunțarea Acordului cu Guvernul Federației Ruse privind înființarea și funcționarea centrelor culturale. Documentul este inclus pe ordinea de zi a primei ședințe a noului executiv, transmite IPN. Pe ordinea de zi a ședinței a fost inclus și proiectul de modificare a Regulamentului cu privire […] The post Pe agenda primei ședințe a Guvernului: denunțarea acordului cultural dintre Moldova și Rusia appeared first on Omniapres.
14:30
Primarul orașului Codru, Stelian Manic, și-a anunțat retragerea din Partidul Acțiunii și Solidaritate (PAS), acuzând că la „jocurile politice” din consiliul local, care blochează activitatea primăriei și proiectele de construcție în oraș, au participat și unii colegi de-ai săi din partid. Într-un mesaj public, Manic a precizat că întârzierile repetate în votarea amendamentelor și a […] The post VIDEO // Primarul orașului Codru, Stelian Manic, părăsește PAS: ”Jocuri politice” appeared first on Omniapres.
14:10
Cricova și Mileștii Mici, pe lista propunerilor Moldovei pentru Patrimoniul Mondial UNESCO # Omniapres
Vinăriile subterane „Cricova” și „Mileștii Mici” ar putea fi incluse pe Lista Patrimoniului Mondial UNESCO. Despre acest obiectiv a vorbit viceprim-ministrul, ministrul Afacerilor Externe, Mihai Popșoi, în cadrul celei de-a 43-a sesiuni a Conferinței Generale a UNESCO, care se desfășoară la Paris. Oficialul a subliniat determinarea Republicii Moldova de a aprofunda colaborarea cu UNESCO, inclusiv […] The post Cricova și Mileștii Mici, pe lista propunerilor Moldovei pentru Patrimoniul Mondial UNESCO appeared first on Omniapres.
13:40
Sindicatele cer majorarea salariului minim pe economie până la 8050 de lei de la 1 ianuarie 2026 # Omniapres
Confederația Națională a Sindicatelor din Moldova (CNSM) a solicitat majorarea salariului minim în sectorul real al economiei naționale la 8050 de lei lunar, începând cu 1 ianuarie 2026. Propunerea a fost discutată în cadrul consultărilor cu Confederația Națională a Patronatului din Republica Moldova (CNPM), dedicate reexaminării salariului minim și modificării Convenției colective bipartite la nivel […] The post Sindicatele cer majorarea salariului minim pe economie până la 8050 de lei de la 1 ianuarie 2026 appeared first on Omniapres.
13:10
Prima ședință a noului Guvern, condus de Alexandru Munteanu, va avea loc tradițional, miercuri la ora 10:00. Ordinea de zi a reuniunii urmează să fie aprobată pe parcursul zilei de marți, notează realitatea.md. Amintim că sâmbătă, 1 noiembrie membrii noului Cabinet de miniștri, condus de Alexandru Munteanu, au depus jurământul de credință la Președinție. Guvernul […] The post Guvernul, condus de Alexandru Munteanu se reunește în prima ședință appeared first on Omniapres.
12:40
Conflict la biserica din Grinăuți: Șase credincioși care l-au bruscat pe preot și familia sa, trimiși în judecată # Omniapres
Șase persoane, cu vârste între 38 și 59 de ani, au fost trimise în judecată, fiind acuzate de huliganism asupra preotului Constantin Turtureanu și a membrilor familiei sale, a anunțat Procuratura Drochia, Oficiul Rîșcani. Potrivit probelor, la 15 iulie 2025, în biserica „Nașterea Maicii Domnului” din satul Grinăuți, raionul Rîșcani, învinuiții au încercat să-i scoată […] The post Conflict la biserica din Grinăuți: Șase credincioși care l-au bruscat pe preot și familia sa, trimiși în judecată appeared first on Omniapres.
12:10
Consumul de droguri reprezintă un fenomen tot mai îngrijorător în Republica Moldova, iar autoritățile trebuie să intervină decisiv. Deputatul fracțiunii parlamentare „Partidul Nostru”, Alexandr Berlinschii, solicită Guvernului să adopte măsuri concrete de combatere a acestui fenomen, în timp ce Parlamentul trebuie să asigure cadrul legislativ necesar pentru susținerea acestor acțiuni. „Consumul de droguri și creșterea […] The post VIDEO // Deputat PN: E nevoie de un program urgent de combatere a consumului de droguri appeared first on Omniapres.
11:40
În prima zi de la deschiderea platformei compensatii.gov.md, peste 95 000 de persoane au depus cereri pentru ajutorul la încălzire, dintre care aproximativ 38 000 au folosit sprijinul registratorilor, a anunțat Ministerul Muncii și Protecției Sociale. Specialiștii de la Linia Verde au oferit deja asistență pentru 2 573 de persoane care au sunat pentru clarificări […] The post Peste 95 000 de moldoveni s-au grăbit să depună cereri pentru compensațiile la energie appeared first on Omniapres.
11:10
Parlamentul urmează să ia o decizie finală privind proiectul de creare a Procuraturii Anticorupție și pentru Combaterea Crimei Organizate (PACCO), după ce va primi opinia Comisiei de la Veneția, a declarat președintele Legislativului, Igor Grosu, în cadrul unei emisiuni de la TVR MOLDOVA. Noua instituție ar urma să rezulte din reorganizarea celor două procuraturi specializate […] The post Igor Grosu: Parlamentul așteaptă avizul Comisiei de la Veneția privind PACCO appeared first on Omniapres.
10:40
VIDEO // Olesea Stamate îl dă în judecată pe Valeriu Pașa pentru defăimare: ”Îmi apăr onoarea și demnitatea” # Omniapres
Fosta deputată și candidat la alegerile parlamentare, Olesea Stamate, a anunțat că l-a acționat în judecată pe Valeriu Pașa, directorul Comunității „WatchDog”, acuzându-l de defăimare. Declarația a fost făcută în cadrul unei emisiuni la Jurnal TV. „L-am acționat pe domnul Pașa. Eu nu am fost invitată și nici nu mi s-a oferit posibilitatea să-mi expun […] The post VIDEO // Olesea Stamate îl dă în judecată pe Valeriu Pașa pentru defăimare: ”Îmi apăr onoarea și demnitatea” appeared first on Omniapres.
10:10
Noaptea trecută, pompierii din nordul țării au intervenit prompt pentru a stinge un incendiu puternic izbucnit într-o gospodărie din satul Bîrnova, raionul Ocnița. Apelul la Serviciul 112 a fost recepționat la ora 01:28, iar la fața locului au fost direcționate trei echipe de intervenție ale Inspectoratului General pentru Situații de Urgență. Ajunși la destinație, salvatorii […] The post Salvatorii au prevenit o explozie de proporții la Ocnița: o casă, mistuită de flăcări appeared first on Omniapres.
Ieri
09:40
Summitul UE, care va avea loc astăzi la Bruxelles, va marca un moment definitoriu pentru politica de extindere a UE în inima Europei, deoarece greii politici ai continentului se vor reuni pentru a discuta extinderea blocului format din cele 27 de state membre spre est și sud-est, potrivit euronews.com. Președintele Consiliului European, António Costa, și-a confirmat […] The post Sandu, Zelenski și Vučić, alături de liderii UE la summitul dedicat extinderii europene appeared first on Omniapres.
09:10
Președintele Parlamentului și liderul PAS, Igor Grosu, a infirmat existența oricăror discuții privind o eventuală aderare a deputaților Dinu Plîngău și Stela Macari la Partidul Acțiune și Solidaritate. Potrivit acestuia, ambii parlamentari acționează independent, fapt confirmat și de modul în care și-au exprimat opiniile în recenta ședință a Legislativului. Declarațiile au fost făcute în cadrul […] The post VIDEO // Igor Grosu: „Nu s-a discutat despre aderarea lui Plîngău și Macari la PAS” appeared first on Omniapres.
07:10
Horoscop 4 noiembrie 2025. Ziua în care deciziile inspirate pot schimba direcția unei zodii # Omniapres
Astrele aduc energie constructivă și ocazii de afirmare. Este o zi potrivită pentru negocieri, colaborări și relansări profesionale. Unele zodii își stabilesc prioritățile și fac alegeri care le pot remodela viitorul, iar altele descoperă oameni care le pot deveni aliați sau chiar parteneri de viață. SCORPION Veți interacționa cu oameni care se străduiesc să vă […] The post Horoscop 4 noiembrie 2025. Ziua în care deciziile inspirate pot schimba direcția unei zodii appeared first on Omniapres.
3 noiembrie 2025
20:40
Imaginează-ți că treci pe lângă o casă. Poate nici nu vezi acoperișul sau ferestrele, dar gardul îți atrage imediat privirea. Poate e ruginit, poate e clasic, poate e elegant și modern. Din lamele metalice perfect aliniate. Acel detaliu spune totul despre grija pentru estetic și funcțional. Dacă vrei o soluție practică, dar care să arate […] The post Cum alegi un gard metalic tip jaluzele potrivit pentru locuința ta appeared first on Omniapres.
17:40
Raport UE: Moldova progresează, însă perspectivele negocierilor de aderare rămân incerte # Omniapres
Un raport despre extinderea UE pregătit de Comisia Europeană spune că R. Moldova a „progresat cu viteză accelerată” în ultimul an și că este gata alături de Ucraina să deschidă primele trei clustere ale negocierilor de aderare. Dar optimismul Comisiei nu garantează o deschidere grabnică a negocierilor blocate de o țară membră, Ungaria. În proiectul […] The post Raport UE: Moldova progresează, însă perspectivele negocierilor de aderare rămân incerte appeared first on Omniapres.
17:10
Constantin Țuțu riscă până la 15 ani de închisoare pentru îmbogățire ilicită, escrocherie și trafic de influență # Omniapres
Fostul deputat democrat, Constantin Țuțu, riscă până la 15 ani de închisoare. Totodată, ar putea fi privat de dreptul de a ocupa funcții publice timp de 15 ani. Cererea a fost înaintată de procurori, la ședința de astăzi, de la Judecătoria Buiucani, scrie TV8. Totodată, acuzatorii solicită menținerea sechestrului pe terenul casei sale de locuit […] The post Constantin Țuțu riscă până la 15 ani de închisoare pentru îmbogățire ilicită, escrocherie și trafic de influență appeared first on Omniapres.
16:40
Salariile cadrelor didactice din Republica Moldova ar putea fi majorate în anul 2026, însă valoarea exactă a creșterii va fi stabilită după adoptarea Legii bugetului de stat, a declarat ministrul Educației, Dan Perciun. Oficialul a precizat că în prezent se poartă discuții și negocieri, inclusiv cu sindicatele din învățământ. „În ultimii patru ani am urmărit […] The post VIDEO // Dan Perciun susține că salariile profesorilor ar putea fi majorate în 2026 appeared first on Omniapres.
16:10
VIDEO // Usatîi despre plecarea lui Recean din politică: ”El pleacă po ciu-ciuti, va fi consilier prezidențial” # Omniapres
Liderul Partidului Nostru, Renato Usatîi, afirmă că fostul premier Dorin Recean urmează să fie numit consilier prezidențial. Potrivit lui Usatîi, Recean nu intenționează să părăsească scena politică. ”O să-l vedeți consilier prezidențial. El pleacă, cum s-ar spune ”po ciu-ciuti”, a spus politicianul, în cadrul unei emisiuni la Cinema 1. Usatîi susține că, ulterior, Recean va […] The post VIDEO // Usatîi despre plecarea lui Recean din politică: ”El pleacă po ciu-ciuti, va fi consilier prezidențial” appeared first on Omniapres.
15:40
Președinta Maia Sandu va efectua marți, 4 noiembrie, o vizită de lucru la Bruxelles, unde are programate mai multe întrevederi la nivel înalt cu oficiali europeni. Pe agenda vizitei se regăsesc întâlniri cu Președintele Consiliului European, Antonio Costa, cu Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru Afaceri Externe și Politica de Securitate, Kaja Kallas, și cu Comisara […] The post Maia Sandu pleacă la Bruxelles: pe agendă – extinderea Uniunii Europene appeared first on Omniapres.
15:10
Maestrul și deputatul PAS, Nicolae Botgros, a venit cu o reacție publică în legătură cu tragedia care a zguduit societatea — moartea Andreei Cuciuc. Într-un mesaj adresat opiniei publice, Botgros afirmă că familia sa este solidară cu familia Cuciuc și solicită autorităților reluarea anchetei pentru a fi clarificate toate circumstanțele cazului. „Noi, familia Botgros, am […] The post Nicolae Botgros rupe tăcerea: solicită reluarea anchetei în cazul morții Andreei Cuciuc appeared first on Omniapres.
14:40
Emil Ceban, prezentat echipei Ministerului Sănătății: Ala Nemerenco a ignorat evenimentul # Omniapres
Premierul Alexandru Munteanu l-a prezentat oficial echipei Ministerului Sănătății pe noul ministru, Emil Ceban. Fosta ministră, Ala Nemerenco, nu a fost prezentă la eveniment, deși foștii colegi din Guvern, Victoria Belous și Doina Nistor, au participat la prezentările similare ale noilor miniștri. În cadrul prezentării, Emil Ceban și-a exprimat recunoștința pentru încrederea acordată și a […] The post Emil Ceban, prezentat echipei Ministerului Sănătății: Ala Nemerenco a ignorat evenimentul appeared first on Omniapres.
14:10
Premierul Alexandru Munteanu l-a prezentat echipei Ministerului Dezvoltării Economice și Digitalizării pe viceprim-ministrul și ministrul, Eugen Osmochescu. „Accentul va fi pus pe creșterea economică, pe atragerea investițiilor, pe transformarea economiei de consum într-o economie de investiții. Eu cred că, printr-un efort comun, ne va reuși” a menționat prim-ministrul, urându-i succes în activitate, noului ministru. Mandatul […] The post Premierul Munteanu l-a prezentat pe Eugen Osmochescu echipei ministerului appeared first on Omniapres.
13:40
Noul ministru al Finanțelor, Andrian Gavriliță, a fost prezentat astăzi echipei ministerului de către prim-ministrul Alexandru Munteanu. În cadrul evenimentului, premierul a mulțumit doamnei Victoria Belous pentru activitatea desfășurată la conducerea Ministerului Finanțelor și a exprimat încrederea că experiența și profesionalismul domnului Andrian Gavriliță vor contribui la consolidarea și buna gestionare a finanțelor publice. Șeful […] The post Noul ministru al Finanțelor, Andrian Gavriliță, prezentat oficial echipei appeared first on Omniapres.
13:10
Creșterea prețurilor la carburanți continuă în Republica Moldova, potrivit datelor publicate de Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE). Benzina cu cifra octanică 95 se va comercializa la pompă marți, 4 noiembrie, cu maximum 22,86 lei pe litru, în creștere cu 38 de bani față de sfârșitul lunii octombrie, iar motorina standard ajunge la 20,09 […] The post Benzina și motorina continuă să se scumpească: noile prețuri la pompă appeared first on Omniapres.
12:40
Serviciul Hidrometeorologic de Stat prognozează pentru luna noiembrie 2025 temperaturi mai ridicate decât media multianuală și precipitații sub nivelul obișnuit. Conform analizei sinoptice și climatice, temperatura medie lunară va depăși valorile normale, situate între +3 și +5°C, indicând o toamnă mai blândă și zile mai calde decât de obicei. În același timp, cantitatea de precipitații […] The post Prognoza meteo pentru noiembrie: temperaturi peste normă și precipitații reduse appeared first on Omniapres.
12:10
VIDEO // Moldovenii pot depune cereri pentru compensații la energie. Cum se vor face calculele # Omniapres
Compensațiile la căldură pot fi solicitate de astăzi și până pe 28 noiembrie 2025, a declarat ministra Muncii și Protecției Sociale, Natalia Plugaru. „Sistemul și procedura rămân aceleași ca anul trecut, iar cetățenii deja cunosc procesul. Cererile se depun exclusiv pe site-ul guvernamental compensații.gov.md. Este un proces simplu, rapid și accesibil tuturor, așa cum ne-a […] The post VIDEO // Moldovenii pot depune cereri pentru compensații la energie. Cum se vor face calculele appeared first on Omniapres.
11:10
O captură de droguri în valoare de aproximativ 200 000 de lei a dus la reținerea a trei bărbați din raionul Drochia, în cadrul unei operațiuni comune a procurorilor PCCOCS, oficiul Nord, și ofițerilor Inspectoratului Național de Investigații. În urma a 12 percheziții, anchetatorii au ridicat droguri de tip PVP („sare”) și marijuana, ustensile pentru […] The post Droguri în valoare de 200 000 de lei, confiscate la Drochia: trei bărbați arestați appeared first on Omniapres.
10:40
Fostul ministru al Mediului și actual deputat PAS, Sergiu Lazarencu, și-a prezentat recent biroul de parlamentar, precizând că locația acestuia, situată lângă veceu, nu reprezintă o problemă pentru el. „Acesta este noul meu birou și este lângă…(n.r. veceu), dar pentru mine asta nu este o problemă. În continuare voi fi responsabil de domeniul mediului. Aici […] The post VIDEO // Un deputat PAS preia biroul lângă toaletă și promite implicare în mediu appeared first on Omniapres.
10:20
Ministrul Energiei, Dorin Junghietu, a prezentat în cadrul unui mesaj oficial planul Guvernului pentru modernizarea sectorului energetic al Republicii Moldova, concentrat pe creșterea securității și conectarea la standardele europene. Junghietu a declarat că principalele direcții includ integrarea completă a rețelei naționale cu piața europeană, diversificarea surselor de aprovizionare cu energie electrică și gaze, precum și […] The post VIDEO // Moldova își modernizează energia: Junghietu anunță planuri ambițioase appeared first on Omniapres.
Mai mult de 2 zile în urmă
09:50
În perioada 3-4 noiembrie, viceprim-ministrul, ministrul afacerilor externe al Republicii Moldova, Mihai Popșoi, efectuează o vizită de lucru la Samarkand, Republica Uzbekistan, unde va participa la cea de-a 43-a sesiune a Conferinței Generale a UNESCO. Un subiect de pe agenda conferinței include alegerea noilor membri ai Consiliului Executiv al UNESCO, unul dintre principalele organe de […] The post Mihai Popșoi participă la sesiunea UNESCO de la Samarkand appeared first on Omniapres.
09:20
Un automobil a fost cuprins de flăcări în seara zilei de duminică în orașul Vatra, municipiul Chișinău. La fața locului au intervenit două echipe de pompieri ale Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, care au reușit să lichideze incendiul în scurt timp. Apelul la Serviciul 112 a fost înregistrat la ora 20:42. Ajunși la destinație, […] The post VIDEO // Un automobil a fost mistuit de flăcări la Vatra appeared first on Omniapres.
07:10
O zi dinamică, în care inspirația și determinarea dau roade. Multe zodii primesc vești bune legate de bani, sănătate sau carieră, iar altele găsesc curajul de a lua decizii importante în viața personală. Energia astrală favorizează claritatea, echilibrul și pașii concreți spre stabilitate. SCORPION Suntem pe punctul de a face niște schimbări și veți aduna […] The post Horoscop 3 noiembrie 2025. Ziua în care astrele aduc reușite și decizii curajoase appeared first on Omniapres.
1 noiembrie 2025
10:30
Noul Cabinet de miniştri, condus de Alexandru Munteanu, a fost învestit în funcţie sâmbătă, 1 noiembrie. Membrii Guvernului au depus jurământul în faţa președintei Maia Sandu și a președintelui Parlamentului, Igor Grosu, în cadrul unei ceremonii oficiale desfășurate la Președinție. În discursul său, șefa statului a subliniat importanța responsabilității pe care și-o asumă noul Executiv […] The post Guvernul, condus de Alexandru Munteanu, a depus jurământul appeared first on Omniapres.
09:10
Opt deputați aleși pe listele Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS) se retrag din Parlament, începând cu 1 noiembrie. Cinci dintre parlamentarii vizați fac parte din Guvernul Alexandru Munteanu, învestit la 31 octombrie, cu votul a 55 de deputați. În noua echipă guvernamentală se regăsesc Vladimir Bolea, Mihail Popșoi, Emil Ceban, Ludmila Catlabuga și Dan Perciun, […] The post Opt deputați PAS se retrag din Parlament appeared first on Omniapres.
08:40
Horoscop 1 noiembrie 2025. Ziua revederilor, a bucuriilor simple și a cheltuielilor care aduc zâmbete # Omniapres
Prima zi din noiembrie promite voie bună și întâlniri cu oameni dragi. Fie că este vorba de o petrecere, o escapadă sau un eveniment de familie, atmosfera e una caldă și plină de emoții. Totuși, unele zodii vor descoperi că relaxarea și distracția au și un preț — dar unul care merită fiecare bănuț. SCORPION […] The post Horoscop 1 noiembrie 2025. Ziua revederilor, a bucuriilor simple și a cheltuielilor care aduc zâmbete appeared first on Omniapres.
31 octombrie 2025
19:00
Guvernul condus de Alexandru Munteanu a primit, astăzi, 31 octombrie, votul de încredere al Parlamentului. Executivul a fost învestit cu votul a 55 de deputați, după aproape nouă ore de dezbateri în plenul legislativ. Cabinetul de miniștri nu a fost susținut de fracțiunile de opoziție. Premierul desemnat s-a prezentat în fața Parlamentului împreună cu echipa […] The post Guvernul Munteanu a fost învestit cu votul a 55 de deputați appeared first on Omniapres.
18:10
Accident mortal în capitală: Un tânăr fără permis de conducere, condamnat la 4 ani de închisoare # Omniapres
Un tânăr de 20 de ani, fără permis de conducere, a fost condamnat la patru ani de închisoare cu executare într-un penitenciar de tip deschis, după ce a provocat, din imprudență, moartea unui pieton în Chișinău. Sentința a fost pronunțată de Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, și poate fi contestată la Curtea de Apel Centru. Incidentul […] The post Accident mortal în capitală: Un tânăr fără permis de conducere, condamnat la 4 ani de închisoare appeared first on Omniapres.
17:40
Remorca unui autocamion de tip TIR a luat foc astăzi, 31 octombrie 2025, în municipiul Bălți, pe strada Industrială nr. 4. Apelul la Serviciul 112 a fost recepționat la ora 11:46, iar la fața locului au fost mobilizate patru echipe de intervenție. Salvatorii au constatat că ardea semiremorca încărcată cu cabluri, fără cap tractor. Datorită […] The post VIDEO // Remorca unui TIR a luat foc la Bălți: detalii de la pompieri appeared first on Omniapres.
17:10
Maestrul Nicolae Botgros, deputat PAS, și nepotul său, Cristian Botgros, au venit cu declarații publice după ce numele lor au fost implicate în scandalul izbucnit aproape un an de la moartea Andreei Cuciuc, fiica interpretului Igor Cuciuc. Cei doi resping categoric acuzațiile lansate în spațiul public, pe care le califică drept false și defăimătoare, și […] The post Nicolae și Cristian Botgros, reacție la acuzațiile legate de moartea Andreei Cuciuc appeared first on Omniapres.
16:20
Noul director interimar al S.A. „Administrația Națională a Drumurilor” este Ștefan Popa a fost prezentat astăzi colaboratorilor de către Viceprim-ministrul, ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Vladimir Bolea, și șeful Agenției Proprietății Publice, Roman Cojohari. Ministrul Bolea i-a urat succes lui Popa, subliniind responsabilitatea importantă pe care o are în continuarea proceselor operaționale ale instituției: „Cu […] The post Ștefan Popa, numit director interimar al Administrației Naționale a Drumurilor appeared first on Omniapres.
