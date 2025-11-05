Șeful NATO vine la București pe două zile: Mark Rutte se întâlnește cu Nicușor Dan și cu Ilie Bolojan
UNIMEDIA, 5 noiembrie 2025 09:40
Mark Rutte, secretarul general al NATO, ajunge miercuri la București pentru a participa la Forumul NATO al Industriei de Apărare care are loc între 5 și 6 noiembrie. În programul șefului NATO sunt și întâlniri cu președintele Nicușor Dan, precum și premierul Ilie Bolojan, scrie hotnews.ro.
