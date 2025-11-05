Șeful NATO vine la București pe două zile: Mark Rutte se întâlnește cu Nicușor Dan și cu Ilie Bolojan

19:50

Primarul general, Ion Ceban, a publicat o analiză privind integrarea europeană a Republicii Moldova, subliniind că acest proces nu trebuie să fie tratat doar ca o temă de campanie electorală, ci ca un obiectiv național. „Părerea mea este că se face o mare greşeală atunci când integrarea europeană este percepută numai prin prisma standardelor pe care trebuie să le preluăm, dar şi a procedurilor tehnice pe care trebuie să le urmăm. Problema trebuie privită în întreaga ei complexitate şi trebuie acţionat corespunzător”, a scris edilul.