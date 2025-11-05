Roberta Metsola, o nouă vizită la Chișinău. Oficialul UE va ține un discurs în legislativ și va merge la inaugurarea Biroului Parlamentului European

12:00

Cetățenii moldoveni pot depune, de azi, cererile pentru compensațiile la căldură. Dosarul poate fi completat online pe platforma compensatii.gov.md de unul dintre membrii familiei sau beneficiarii pot apela la ajutorul asistenților sociali. Suma exactă a ajutorului pentru gospodării și bugetul total pentru compensații va fi anunțat după 28 noiembrie, atunci când se încheie depunerea cererilor. Ca […] Articolul Moldovenii pot depune cereri pentru compensații la căldură. Suma ajutorului și bugetul vor fi anunțate după 28 noiembrie apare prima dată în ZIUA.md.