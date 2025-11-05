Roberta Metsola, o nouă vizită la Chișinău. Oficialul UE va ține un discurs în legislativ și va merge la inaugurarea Biroului Parlamentului European
Președintele Parlamentului European, Roberta Metsola, vine, joi, într-o nouă vizită la Chișinău. Oficialul UE va ține un discurs în fața deputaților cu ocazia constituirii noului legislativ. De asemenea, Metsola va avea întrevederi cu președintele Parlamentului, Igor Grosu, cu noul premier Alexandru Munteanu și cu șefa statului, Maia Sandu. Vineri, 7 noiembrie, Roberta Metsola va participa
Medici din R. Moldova, acuzați de înșelăciune cu diplome de rezidențiat. Percheziții la Ministerul Sănătății din România, un consilier vizat
Polițiștii și procurorii desfășoară percheziții la sediul Ministerului Sănătății din România, în dosarul care vizează fapte de înșelăciune cu diplome false de absolvire a rezidențiatului. Potrivit surselor citate de Antena 3 CNN, ancheta are loc inclusiv la Centrul Operativ pentru Situații de Urgență al ministerului. Sunt vizați 12 medici din Republica Moldova, printre care și
VIDEO | Percheziții de amploare în România la „medici falși". Își obțineau fictiv specializările în R. Moldova la Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu" din Chişinău
Procurorii şi poliţiştii din România fac, miercuri, 14 percheziţii într-un dosar care vizează înşelăciune, fals material în înscrisuri oficiale, fals informatic, uz de fals şi exercitarea fără drept a unei profesii sau activităţi. Mai mulţi medici au cerut Ministerului român al Sănătăţii recunoaşterea studiilor la Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu" din
VIDEO | Accident aviatic în SUA. Cel puțin șapte persoane au murit după ce un avion cargo s-a prăbușit în apropierea aeroportului din Louisville
Cel puțin șapte persoane au murit și alte 11 au fost rănite după ce un avion cargo al companiei UPS s-a prăbușit marți seara în apropierea aeroportului internațional Louisville din statul american Kentucky. Aeronava a luat foc la scurt timp după decolare și s-a transformat într-o minge de foc. Guvernatorul statului, Andy Beshear, a confirmat
CONTRASENS | Iurie Ciocan, în platoul ZIUA: Despre proritățile noului Guvern Munteanu și contextul politic postelectoral
Fostul președinte al Comisiei Electorale Centrale și fostul director al Centrului pentru Implementarea Reformelor pe lângă prim-ministru, Iurie Ciocan, a fost invitatul emisiunii „Contrasens", realizată de jurnaliștii George Iosip și Nicolae Federiuc. Tema centrală a discuției a vizat prioritățile stabilite în programul de guvernare al Cabinetului Munteanu, dar și noua structură a executivului PAS.
The Times: Catedrala Mântuirii Neamului, o provocare pentru Moscova și un simbol al identității românești și al rezistenței față de influența bisericii ruse
La trei secole după ce Petru cel Mare a ridicat prima biserică a imperiului său rus în Sankt Petersburg, noua catedrală ortodoxă din București este cea mai mare de acest gen, scrie publicația britanică The Times într-o amplă analiză despre implicațiile noului simbol al ortodoxiei românești într-o lume creștină pe care Rusia încearcă să o
Șeful Serviciului Vamal, Alexandru Iacub, și-a anunțat demisia din fruntea instituției, potrivit PulsMedia.MD. Despre demisia sa, Iacub ar fi anunțat în cadrul unei ședințe avută cu șefii de direcție, după o întrevedere cu prim-ministrul Alexandru Munteanu. Potrivit sursei citate, în locul lui Iacub, la conducerea Serviciului Vamal ar urma să fie numit Radu Vrabie, Directorul
O pană de curent a avut loc în această seară în sectorul Botanica al Chișinăului, în urma unui incident la un cablu subteran din rețeaua de distribuție centrală. Este vorba despre adiacentul străzii Cuza Vodă și bulevardul Dacia. Din cauza deconectării semafoarelor, traficul rutier din perimetrul respectiv a fost îngreunat. Curentul electric a fost întrerupt
Polonia construiește propriul zid anti-drone pentru a contracara amenințarea rusă: „Acordăm prioritate proiectelor naționale"
Guvernul Poloniei a anunțat că va începe construirea unui sistem național de apărare împotriva dronelor rusești, fără a mai aștepta o inițiativă comună a Uniunii Europene, relatează Bloomberg. Decizia vine după ce, în septembrie, aproximativ 20 de drone rusești au pătruns pe teritoriul polonez, unele parcurgând peste 200 de kilometri. Incidentul a demonstrat vulnerabilitatea apărării
Desenul animat „Mașa și Ursul", sub ancheta propagandei de la Moscova. Eroina, „prea independentă" și incompatibilă cu „valorile tradiționale"
Celebrul desen animat rusesc „Mașa și Ursul", urmărit de mii de copii din întreaga lume, ar putea fi interzis chiar în țara sa de origine, relatează publicația italiană La Stampa. Deputați și propagandiști apropiați Kremlinului consideră că producția „nu corespunde valorilor tradiționale" promovate de regimul lui Vladimir Putin. Potrivit scriitorului Oleg Roy și politologului Vadim
Barajul Stânca – Costești, la 47 de ani de la inaugurare. Un proiect colosal al României, care a dat naștere celui mai mare lac de acumulare din R. Moldova
Barajul de pe Prut de la Stânca – Costești, care a format cel mai mare lac de acumulare de pe teritoriul Republicii Moldova, împlinește 47 de ani de la inaugurare. Proiectul colosal pentru acea perioadă a fost realizat în urma unui acord dintre România socialistă, condusă atunci de Nicolae Ceaușescu, și Uniunea Sovietică. Costul construcției
O șefă de filială a Partidului „Șor", dată în căutare, a fost condamnată la 4 ani de pușcărie
Șefa filialei din Edineț a Partidului „Șor", scos în afara legii în 2023, a fost condamnată de prima instanță la patru ani de pușcărie. Sentința a fost emisă de Judecătoria Chișinău în lipsa inculpatei, aceasta fiind dată în căutare în urma demersurilor procurorilor. Conform hotărârii instanței, femeia este învinuită de comiterea infracțiunii de complicitate la
Negocierile cu UE ar putea începe până la sfârșitul anului. Bruxelles așteaptă evoluții ale Chișinăului pentru încă trei grupuri de capitole
Chișinăul ar putea începe negocierile de aderare la UE până la sfârșitul acestui an, însă pentru acest lucru trebuie să avanseze în deschiderea a încă trei grupuri de capitole. Constatările se regăsesc în noul raport de extindere al Comisiei Europene în care se menționează că R. Moldova a „avansat semnificativ pe calea aderării", finalizând cu
A murit fostul vicepreședinte american Dick Cheney, omul care a definit politica externă a administrației George W. Bush
Fostul vicepreședinte american Dick Cheney, considerat una dintre cele mai influente și controversate figuri din politica Statelor Unite din ultimele decenii, a murit la vârsta de 84 de ani, potrivit unui comunicat transmis de familia sa, relatează CNN. Cheney, care a deținut funcția de al 46-lea vicepreședinte al SUA între anii 2001 și 2009, în
Primarul din Codru a plecat din PAS, fiind nemulțumit că foștii săi colegi au făcut front comun în consiliul local cu PSRM și MAN
Partidul Acțiune și Solidaritate a rămas fără primar în orașul Codru din municipiul Chișinău. Edilul Stelian Manic s-a arătat nemulțumit că unii dintre foștii colegi de partid au făcut front comun în consiliul local cu aleșii socialiști, ai Partidului MAN și cu cei din Platforma DA. Manic susține că în urma unui vot comun au
Șase persoane, care în luna iulie l-au agresat pe parohul din Grinăuți, trecut la Mitropolia Basarabiei, trimiși pe banca acuzaților
Cauza penală în care șase persoane sunt învinuite de agresiune asupra parohului Bisericii din Grinăuți, raionul Râșcani, Constantin Turtureanu, și asupra membrilor familiei sale, a fost trimisă în judecată. Cei șase învinuiți au ajuns pe banca acuzaților, după ce în luna iulie l-au îmbrâncit și l-au scos forțat pe preot din lăcașul care a trecut
Furie în Italia după comentariile Mariei Zaharova despre prăbuşirea turnului din Roma. Ambasadorul rus, convocat să dea explicaţii
Un nou incident diplomatic a izbucnit între Italia și Rusia după ce purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe rus, Maria Zaharova, a ironizat prăbușirea turnului Torre dei Conti din centrul Romei. Declarația sa a fost catalogată drept „rușinoasă și inacceptabilă" de autoritățile italiene, care au convocat de urgență ambasadorul rus la Roma. „Atâta timp
Un magazin din centrul Comratului, cuprins de flăcări. Incendiul a afectat acoperișul clădirii
Un magazin de materiale de construcții din centrul orașului Comrat, din preajma Pieței Centrale, a fost cuprins de flăcări în după-amiaza de marți. Incendiul a afectat acoperișul centrului comercial cu două etaje. La fața locului au intervenit două echipaje de pompieri, care deja au localizat incendiul. Potrivit salvatorilor, flăcările nu s-au extins asupra altor încăperi
VIDEO | Ucraina continuă atacurile asupra infrastructurii energetice a Rusiei. Incendii la rafinării și pene de curent în mai multe regiuni
Mai multe rafinării, precum și complexe petroliere și chimice din Rusia au fost atacate în noaptea de luni spre marți de drone ucrainene, potrivit autorităților locale și presei ruse. Țintele vizate ar asigura aprovizionarea armatei ruse cu resurse strategice, iar atacurile au provocat explozii și incendii în mai multe regiuni, perturbând temporar activitatea mai multor
Cabinetul de miniștri condus de proaspătul premier Alexandru Munteanu urmează să se convoace miercuri, 5 noiembrie, în prima ședință după învestire. Surse din cadru Guvernului au declarat pentru IPN că în prez
Andrej Babis, câştigătorul alegerilor legislative din Cehia, a semnat un acord de coaliţie cu partidele eurosceptice # Ziua
Premierul desemnat al Cehiei, Andrej Babis, a anunțat luni formarea unei coaliții de guvernare alături de partide eurosceptice și anti-NATO. Partidul Automobiliștilor este cunoscut pentru pozițiile sceptici față de schimbările climatice, iar SPD (Libertate și Democrație Directă) se poziționează atât împotriva Uniunii Europene, cât și împotriva NATO. Babis, în vârstă de 71 de ani, a […] Articolul Andrej Babis, câştigătorul alegerilor legislative din Cehia, a semnat un acord de coaliţie cu partidele eurosceptice apare prima dată în ZIUA.md.
Vicepremierul și ministrul afacerilor externe, Mihai Popșoi, a anunțat intenția Republicii Moldova de a include vinăriile Cricova și Mileștii Mici în lista patrimoniului mondial UNESCO. Declarația a fost făcută la Samarkand, în cadrul celei de-a 43-a sesiuni a Conferinței Generale a UNESCO, unde oficialul moldovean a participat alături de reprezentanți ai statelor membre. Mihai Popșoi […] Articolul Republica Moldova vrea să includă vinăriile Cricova și Mileștii Mici în patrimoniul UNESCO apare prima dată în ZIUA.md.
România se menține pe primul loc în UE la exporturile de cereale şi înregistrează recorduri la comerțul cu animale vii # Ziua
România îşi menţine poziţia de cel mai mare exportator european de cereale, în primul trimestru al anului comercial 2025/2026. De asmenea, înregistrează recorduri financiare absolute în sectorul zootehnic, cu vânzări totale de aproape jumătate de miliard de euro în primele zece luni ale anului 2025, pentru animale vii, a anunţat, marţi, ministrul român al Agriculturii […] Articolul România se menține pe primul loc în UE la exporturile de cereale şi înregistrează recorduri la comerțul cu animale vii apare prima dată în ZIUA.md.
Nu va fi vorba despre un proces de vetting în rândul avocaților, ci despre o autoevaluare care trebuie să pornească din interiorul breslei. Declarația aparține președintelui Parlamentului, Igor Grosu. Șeful legislativului a precizat că avocații trebuie să-și asume responsabilitatea pentru integritatea profesiei și să contribuie la consolidarea încrederii publice în justiție printr-un proces intern de […] Articolul Igor Grosu: Nu va fi un vetting al avocaților, ci o autoevaluare a tagmei apare prima dată în ZIUA.md.
Cancelarul german cere migranților din Siria să plece în țara lor: „Războiul civil s-a terminat, nu mai au de ce să ceară azil” # Ziua
Cancelarul german Friedrich Merz a declarat că refugiații sirieni aflați în Germania trebuie să se întoarcă în țara lor acum că războiul s-a încheiat, avertizând că cei care refuză riscă deportarea. Declarația, făcută luni în timpul unei vizite la Husum, în nordul Germaniei, marchează una dintre cele mai dure poziții adoptate până acum de liderul […] Articolul Cancelarul german cere migranților din Siria să plece în țara lor: „Războiul civil s-a terminat, nu mai au de ce să ceară azil” apare prima dată în ZIUA.md.
Integrarea europeană trebuie să fie obiectiv național, nu subiect electoral, spune Ion Ceban: Statul de drept există acum doar pe hârtie # Ziua
Republica Moldova este un stat capturat, cu instituții controlate politic și cu o democrație șubredă, lucru cauzat inclusiv de abordarea greșită privind tema integrării europene, care, în ultimii ani, a fost tratată ca un subiect electoral. Este afirmația făcută de primarul Capitalei, lider al Blocului „Alternativa”, Ion Ceban, care susține că procesul de integrare trebuie […] Articolul Integrarea europeană trebuie să fie obiectiv național, nu subiect electoral, spune Ion Ceban: Statul de drept există acum doar pe hârtie apare prima dată în ZIUA.md.
Zi de doliu național în Ungaria. 4 noiembrie 1956 – ziua în care tancurile sovietice au înecat în sânge Revoluția Ungară # Ziua
Acum 69 de ani, în 4 noiembrie 1956, la primele ore ale dimineții, aproximativ 200.000 de soldați și peste 2.500 de tancuri ale Armatei Roșii intrau în Ungaria. Operațiunea militară masivă ordonată de Kremlin a avut scopul de a zdrobi Revoluția Ungară, prima revoltă anticomunistă majoră din interiorul lagărului socialist de după 1945. Revoluția începuse […] Articolul Zi de doliu național în Ungaria. 4 noiembrie 1956 – ziua în care tancurile sovietice au înecat în sânge Revoluția Ungară apare prima dată în ZIUA.md.
Atacuri rusești asupra porturilor ucrainene de la Dunăre. România a ridicat în aer două avioane F-16 și două Eurofighter Typhoon germane # Ziua
Ministerul român al Apărării (MApN) a anunțat marți dimineață că patru aeronave – două românești F-16 și două germane Eurofighter Typhoon – au fost ridicate în noaptea de 3 spre 4 noiembrie pentru a asigura securitatea spațiului aerian, după noi atacuri rusești asupra infrastructurii ucrainene de pe Dunăre. „În noaptea dintre 3 și 4 noiembrie, […] Articolul Atacuri rusești asupra porturilor ucrainene de la Dunăre. România a ridicat în aer două avioane F-16 și două Eurofighter Typhoon germane apare prima dată în ZIUA.md.
Raportul Comisiei Europene: R. Moldova și Ucraina, în topul țărilor candidate la aderare până în 2029 # Ziua
Republica Moldova se numără printre țările candidate la Uniunea Europeană care au înregistrat cele mai mari progrese în procesul de aderare, potrivit unei versiuni preliminare al raportului anual privind extinderea UE, consultat de RFE/RL. Documentul, care urmează să fie publicat oficial pe 4 noiembrie, subliniază progresele R. Moldova, Ucrainei, Albaniei și Muntenegrului în domenii-cheie precum […] Articolul Raportul Comisiei Europene: R. Moldova și Ucraina, în topul țărilor candidate la aderare până în 2029 apare prima dată în ZIUA.md.
O casă din satul Bârnova din raionul Ocnița și un fost depozit de lângă locuință au fost mistuite de flăcări noaptea trecută. La fața locului au intervenit trei echipaje de salvatori care au luptat cu incendiul timp de patru ore. Inspectoratul General pentru Situații de Urgență anunță că în urma intervenției pompierilor s-a reușit evitarea […] Articolul O casă, distrusă de flăcări la Ocnița. Pompierii au reușit să evite o explozie puternică apare prima dată în ZIUA.md.
VIDEO | Românul care a rămas blocat sub dărâmături, după prăbușirea unei părți din turnul medieval din Roma, a murit # Ziua
Un muncitor român de 66 de ani, care rămăsese blocat sub dărâmături după prăbușirea parțială a turnului medieval Torre dei Conti din Roma, a murit. Potrivit presei italiene, bărbatul a fost conștient pe întreaga durată a operațiunii de salvare, care a durat peste 11 ore, însă a suferit un stop cardiac în ambulanță și a […] Articolul VIDEO | Românul care a rămas blocat sub dărâmături, după prăbușirea unei părți din turnul medieval din Roma, a murit apare prima dată în ZIUA.md.
Președintele Serbiei, Aleksandar Vucic, a declarat că Belgradul este pregătit să vândă Uniunii Europene muniție „fără condiții privind utilizarea acesteia”, într-un interviu acordat publicației germane Cicero. Liderul sârb a precizat că Serbia produce mai multe tipuri de obuze decât Franța, în special pentru mortiere, iar depozitele sale „sunt pline”, relatează The Moscow Times. „Nu vreau […] Articolul Serbia este pregătită să vândă armament Uniunii Europene, chiar dacă ajunge în Ucraina apare prima dată în ZIUA.md.
Peste 84 de mii de ucraineni beneficiază de protecție temporară în R. Moldova, 60% dintre ei fiind în Chișinău # Ziua
În prezent, aproximativ 84400 de cetățeni ucraineni dețin acte ce le asigură protecția temporară pe teritoriul Republicii Moldova, dintre care aproape fiecare al patrulea este minor. Peste 60 la sută dintre acești refugiați, sau 50100 de persoane, se află în municipiul Chișinău. Cei mai mulți dintre cetățenii ucraineni care au fugit de război se află […] Articolul Peste 84 de mii de ucraineni beneficiază de protecție temporară în R. Moldova, 60% dintre ei fiind în Chișinău apare prima dată în ZIUA.md.
Noul prim-ministru al Japoniei, Sanae Takaichi, a declarat luni că dorește să organizeze un summit cu liderul Coreei de Nord, Kim Jong Un, o întâlnire fără precedent în ultimele două decenii între Tokyo și Phenian, relatează CNN. „Am transmis deja Coreei de Nord dorința noastră de a organiza o reuniune la nivel de lideri”, a […] Articolul Tokyo transmite Phenianului dorința de a organiza un summit la nivel înalt apare prima dată în ZIUA.md.
Ion Ceban, despre o primă întrevedere cu noul premier: Sper să avem o nouă abordare instituțională # Ziua
Primarul Capitalei, Ion Ceban, susține că este pregătit să aibă o primă întâlnire de lucru cu noul premier Alexandru Munteanu. Edilul susține că echipa sa urmează să pregătească lista de subiecte pe care urmează să le abordeze în cadrul discuțiilor cu șeful executivului. Ceban speră să aibă „o nouă abordare instituțională” cu noul cabinet. „Am […] Articolul Ion Ceban, despre o primă întrevedere cu noul premier: Sper să avem o nouă abordare instituțională apare prima dată în ZIUA.md.
Bloomberg: Marea Britanie a livrat mai multe rachete de croazieră Storm Shadow Ucrainei pentru atacuri asupra Rusiei # Ziua
Guvernul britanic a livrat recent Ucrainei un nou lot de rachete de croazieră Storm Shadow, destinate loviturilor în adâncimea teritoriului rus, relatează Bloomberg, citând surse din cadrul administrației britanice. Livrarea a fost efectuată pe fondul refuzului președintelui american Donald Trump de a autoriza transferul de rachete cu rază lungă de acțiune Tomahawk către Kiev. Potrivit […] Articolul Bloomberg: Marea Britanie a livrat mai multe rachete de croazieră Storm Shadow Ucrainei pentru atacuri asupra Rusiei apare prima dată în ZIUA.md.
Procurorii cer 15 ani de închisoare pentru fostul deputat PDM, Constantin Țuțu, în dosarul învinuit de îmbogățire ilicită și trafic de influență. De asemenea, procurorii solicită confiscarea a peste trei milioane de lei și 20 de mii de euro. Pe 31 octombrie, urmare a recursului depus de procurorii din cadrul Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate […] Articolul Procurorii cer 15 ani de închisoare pentru fostul deputat Constantin Țuțu apare prima dată în ZIUA.md.
Alegerea gardului potrivit pornește de la un detaliu esențial: înălțimea. Prea jos, nu oferă suficientă intimitate. Prea înalt, poate încărca vizual spațiul sau chiar încălca reglementările locale. Unii preferă un model discret, alții vor protecție maximă. Însă întrebarea rămâne: care este înălțimea ideală pentru un gard tip jaluzele? Dacă ai ajuns să cauți garduri din […] Articolul Cum să alegi înălțimea ideală pentru un gard tip jaluzele apare prima dată în ZIUA.md.
Maia Sandu merge marți la Bruxelles, unde urmează să fie prezentat un nou Raport de extindere # Ziua
Maia Sandu va efectua marți o vizită de lucru la Bruxelles. Șefa statului are programate mai multe întrevederi cu oficiali europeni, inclusiv cu președintele Consiliului European, Antonio Costa. La Bruxelles, Maia Sandu se va întâlni, de asemenea, cu înaltul reprezentant al Uniunii Europene pentru afaceri externe și politica de securitate, Kaja Kallas, și cu comisarul UE […] Articolul Maia Sandu merge marți la Bruxelles, unde urmează să fie prezentat un nou Raport de extindere apare prima dată în ZIUA.md.
Alexandru Tănase remarcă o absență notabilă în programul Guvernului Munteanu: „Cuvântul România nu apare nici măcar o dată” # Ziua
Relațiile cu România, cel mai important partener al Republicii Moldova, au fost total ignorate în programul de guvernare al noului premier, Alexandru Munteanu. Observația aparține fostului ministru al Justiției și președinte al Curții Constituționale, Alexandru Tănase, care analizează, într-un articol publicat pe Cotidianul, prioritățile pentru perioada următoare stabilite guvernarea PAS. „În cele 15 pagini ale […] Articolul Alexandru Tănase remarcă o absență notabilă în programul Guvernului Munteanu: „Cuvântul România nu apare nici măcar o dată” apare prima dată în ZIUA.md.
VIDEO | Trump exclude o intervenție militară în Venezuela, dar susține că zilele lui Maduro sunt numerate # Ziua
Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a declarat că „zilele președintelui venezuelean Nicolas Maduro sunt, probabil, numărate”, însă a evitat să confirme dacă Washingtonul intenționează să lanseze acțiuni militare împotriva Venezuelei. Declarațiile au fost făcute într-un interviu acordat postului CBS News, în care liderul american a fost întrebat dacă SUA iau în considerare lovituri asupra regimului […] Articolul VIDEO | Trump exclude o intervenție militară în Venezuela, dar susține că zilele lui Maduro sunt numerate apare prima dată în ZIUA.md.
VIDEO | Ciocniri violente la Belgrad între susținătorii și opozanții lui Vucic. Forțele speciale au intervenit pentru a separa taberele # Ziua
Centrul Belgradului a devenit duminică scena unor confruntări între susținătorii și opozanții președintelui sârb Aleksandar Vucic, în contextul comemorării tragediei feroviare din Novi Sad, produsă în urmă cu un an. Forțele speciale ale poliției au fost desfășurate pentru a separa cele două tabere, iar protestele au degenerat în violențe și ciocniri cu forțele de ordine. […] Articolul VIDEO | Ciocniri violente la Belgrad între susținătorii și opozanții lui Vucic. Forțele speciale au intervenit pentru a separa taberele apare prima dată în ZIUA.md.
Trei complexe arheologice, ce aparțin culturii Chișinău–Corlăteni, descoperite în urma unor săpături finanțate de Primăria Capitalei # Ziua
Trei complexe arheologice care aparțin culturii Chișinău–Corlăteni au fost descoperite în urma unor săpături arheologice, efectuate de echipa de arheologi a Universității Pedagogice de Stat „Ion Creangă”, condusă de profesorul universitar Sergiu Musteață. Cercetările au fost efectuate în cadrul unui proiect finanțat de Primăria Chișinău Astfel, în situl Chișinău I („Pruncul”) au fost identificate trei […] Articolul Trei complexe arheologice, ce aparțin culturii Chișinău–Corlăteni, descoperite în urma unor săpături finanțate de Primăria Capitalei apare prima dată în ZIUA.md.
Motorina standard se scumpește cu 17 bani, după ce Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a afișat pentru marți un preț maxim de 20,09 lei pe litru. Benzina cu cifra octanică 95 se va comercializa la pompă cu cel mult 22,86 lei, cu 5 bani mai mult. Potrivit ANRE, majorările au loc în contextul sancțiunilor […] Articolul Motorina se scumpește cu aproape 20 de bani apare prima dată în ZIUA.md.
VIDEO | Incident grav în centrul Romei. Un muncitor român, prins sub ruinele unui monument prăbușit parțial în timpul lucrărilor de restaurare # Ziua
Incident grav în centrul Romei, în zona Forurilor Imperiale. O parte din turnul Torre dei Conti, un monument medieval aflat în renovare, s-a prăbușit luni dimineață, 3 noiembrie, în jurul orei locale 11:20. Potrivit publicației Corriere della Sera, cinci muncitori se aflau la fața locului. Patru au fost salvați, iar unul, un cetățean român, este […] Articolul VIDEO | Incident grav în centrul Romei. Un muncitor român, prins sub ruinele unui monument prăbușit parțial în timpul lucrărilor de restaurare apare prima dată în ZIUA.md.
R. Moldova revine la Eurovision, după ce selecția precedentă a fost anulată din cauza unor „provocări economice și artistice” # Ziua
Republica Moldova își propune să participe la ediția din 2026 a Concursului Eurovision, după o pauză de un an. Anunțul a fost făcut de Compania „Teleradio-Moldova”, care, iarna trecută, a anulat selecția națională pentru ediția din 2025 din cauza unor „provocări economice și artistice” și a scăderii calității prestației artiștilor. Selecția pentru concursul din primăvara […] Articolul R. Moldova revine la Eurovision, după ce selecția precedentă a fost anulată din cauza unor „provocări economice și artistice” apare prima dată în ZIUA.md.
Criză în industria petrolieră. Preţurile la ţiţei cresc după ce OPEC+ a decis să nu majoreze producţia în primul trimestru din 2026 # Ziua
Cotațiile la țiței au crescut, luni dimineață, după ce OPEC+ (Organizația Țărilor Exportatoare de Petrol şi aliații) a decis să nu majoreze producția în primul trimestru din 2026, ceea ce a atenuat temerile privind un surplus de aprovizionare, scrie de Economica.ro, cu referire la Reuters. La bursa New York Mercantile Exchange (Nymex), cotația barilului de […] Articolul Criză în industria petrolieră. Preţurile la ţiţei cresc după ce OPEC+ a decis să nu majoreze producţia în primul trimestru din 2026 apare prima dată în ZIUA.md.
Drone necunoscute, observate deasupra mai multor baze și aeroporturi din Belgia pentru a treia noapte la rând # Ziua
Pentru a treia noapte la rând, drone neidentificate au fost observate zburând deasupra bazei militare Kleine-Brogel din Belgia, una dintre cele mai sensibile instalații ale armatei, au relatat duminică seara mai multe publicații locale. Incidentul a amplificat îngrijorările autorităților militare, mai ales după ce au fost semnalate apariții similare și în apropierea altor baze și […] Articolul Drone necunoscute, observate deasupra mai multor baze și aeroporturi din Belgia pentru a treia noapte la rând apare prima dată în ZIUA.md.
Moldovenii pot depune cereri pentru compensații la căldură. Suma ajutorului și bugetul vor fi anunțate după 28 noiembrie # Ziua
Cetățenii moldoveni pot depune, de azi, cererile pentru compensațiile la căldură. Dosarul poate fi completat online pe platforma compensatii.gov.md de unul dintre membrii familiei sau beneficiarii pot apela la ajutorul asistenților sociali. Suma exactă a ajutorului pentru gospodării și bugetul total pentru compensații va fi anunțat după 28 noiembrie, atunci când se încheie depunerea cererilor. Ca […] Articolul Moldovenii pot depune cereri pentru compensații la căldură. Suma ajutorului și bugetul vor fi anunțate după 28 noiembrie apare prima dată în ZIUA.md.
Mark Rutte vine la București, după anunțul privind redimensionarea trupelor americane din România # Ziua
Secretarul general al NATO, Mark Rutte, va veni săptămâna aceasta în România, unde va participa la Forumul NATO al Industriei de Apărare. Președintele României, Nicușor Dan, a confirmat vizita și a precizat că în aceste zile are loc și un amplu exercițiu NATO pe teritoriul țării. „Știți că vine domnul Rute la București, miercuri. Joi […] Articolul Mark Rutte vine la București, după anunțul privind redimensionarea trupelor americane din România apare prima dată în ZIUA.md.
