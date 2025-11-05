Forumul Național al Minorităților Etnice 2025: „Vocea minorităților contează”
NewsMaker, 5 noiembrie 2025 09:10
Pe 13 decembrie, Chișinăul devine centrul dialogului național despre diversitate, incluziune și democrație. Forumul Național al Minorităților Etnice 2025 reunește lideri ai comunităților etnice, reprezentanți ai autorităților, diplomați, lideri europeni, experți și tineri activi din întreaga țară pentru a discuta despre viitorul comun al Moldovei — unul bazat pe respect, coeziune și valori europene.
• • •
09:10
Regele Charles al III-lea al Marii Britanii l-a înnobilat pe ex-fotbalistul David Beckham cu rangul de cavaler. S-a întâmplat pe 4 noiembrie, în cadrul unei ceremonii desfășurate la Castelul Windsor, relatează BBC. Beckham, fost căpitan al echipei naționale la fotbal a Marii Britanii, a fost distins cu titlul de cavaler pentru meritele sale în domeniul fotbalului.
09:10
Pe 13 decembrie, Chișinăul devine centrul dialogului național despre diversitate, incluziune și democrație. Forumul Național al Minorităților Etnice 2025 reunește lideri ai comunităților etnice, reprezentanți ai autorităților, diplomați, lideri europeni, experți și tineri activi din întreaga țară pentru a discuta despre viitorul comun al Moldovei — unul bazat pe respect, coeziune și valori europene.
09:10
Ofertele exagerat de avantajoase de Black Friday pot fi riscante pentru consumatori. Avertismentul CNPC # NewsMaker
Reducerile de Black Friday atrag anual sute de mii de consumatori, însă entuziasmul cumpărăturilor poate ascunde riscuri financiare. Centrul Național pentru Protecția Consumatorilor (CNPC) recomandă atenție sporită la prețuri și ofertele promoționale. Este important ca reducerile afișate să fie reale și raportate la prețul anterior al produsului. Totodată, consumatorii trebuie să verifice descrierea produselor și condițiile de returnare.
09:10
Comisia Europeană: Moldova poate finaliza negocierile de aderare până în 2028, dacă accelerează ritmul reformelor # NewsMaker
Obiectivul Republicii Moldova de a finaliza negocierile de aderare la Uniunea Europeană până în 2028 este realizabil, cu condiția că țara va accelera ritmul reformelor. Această constatare apare în Raportul anual privind extinderea, care a fost adoptat de Comisaria Europeană pe 4 noiembrie. Comisia Europeană a transmis, într-un comunicat, că Raportul indică faptul că Republica Moldova a îndeplinit deja condițiile pentru deschiderea a trei dintre cele șase clustere de negociere și că până la sfârșitul anului le-ar putea deschide și pe celelalte.
09:10
Demisie politică sau personală? Șeful Serviciului Vamal, Alexandru Iacub explică motivele plecării # NewsMaker
Șeful Serviciului Vamal, Alexandru Iacub, a anunțat că își va încheia activitatea în funcție începând de mâine, decizia fiind una personală. El a confirmat pentru NewsMaker că demisia sa nu a fost impusă și că aceasta are legătură cu o promovare. Iacub a precizat că alegerea succesorului său rămâne la latitudinea guvernului și că este pregătit să sprijine tranziția.
09:10
(VIDEO) Transnistria va adera la UE?/Tkaciuk „nu vinde votcă”/Un bloc din Chișinău se scufundă în canalizare # NewsMaker
Cele mai importante știri din Moldova și din lume în noua ediție NewsMaker!— Ce salariu va ridica premierul Alexandru Munteanu?— Semnături fictive? Detalii noi în dosarul lui Plahotniuc— Moldova, cele mai mari progrese pe calea aderării la UE— Subsolul unui bloc de la Ciocana, inundat cu apă de canalizare de două luni— Guvernul Munteanu se pregătește pentru investire
09:10
Problema transnistreană ar putea fi rezolvată înainte de aderarea Moldovei la UE? Marta Kos: „Vom reuși” # NewsMaker
Există perspective ca problema transnistreană să fie rezolvată înainte ca Moldova să devină membră a Uniunii Europene, a declarat marți, 4 noiembrie, comisara europeană pentru Extindere, Marta Kos. Oficiala speră ca pe viitor, regiunea să beneficieze de fondurile europene de 1,9 miliarde de euro destinate Republicii Moldova. „Comisia Europeană respectă integritatea teritorială a Republicii Moldova. Sperăm că problema transnistreană va fi rezolvată înainte de aderare", a spus Kos.
09:10
Dosarul Ciochină: Martorii apărării vor fi aduși silit în instanță, după absențe repetate # NewsMaker
Martorii propuși de apărare în dosarul fostului primar al comunei Boldurești, Nicanor Ciochină, acuzat că a tamponat mortal un adolescent, vor fi aduși silit în instanță. Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, a admis, pe 4 noiembrie, solicitarea avocaților părții adverse, după ce martorii indicați de apărare nu s-au prezentat la două ședințe consecutive, transmite Moldova 1.
09:10
Maia Sandu, la Bruxelles: Obiectivul Rusiei a fost să obțină controlul la Chișinău și să folosească Moldova împotriva Ucrainei # NewsMaker
Președinta Maia Sandu a avertizat că Rusia încearcă să-și recapete influența la Chișinău nu prin forță militară, ci prin infiltrarea unor persoane loiale în instituțiile-cheie ale statului. Lidera de la Chișinău a subliniat că rezistența Ucrainei este principalul motiv pentru care Moscova nu poate acționa direct, însă riscul rămâne ridicat din punct de vedere politic și informațional.
09:10
NM Espresso: UE a lăudat Moldova, la Chișinău va fi închis Centrul rus de cultură, iar rețelele sociale vor fi reglementate # NewsMaker
Moldova și UE Republica Moldova ar putea încheia negocierile privind aderarea la Uniunea Europeană până în anul 2028, dacă va accelera ritmul reformelor. Despre aceasta se menționează în raportul Comisiei Europene privind extinderea UE. În document se mai arată că Moldova a îndeplinit deja condițiile pentru deschiderea a trei dintre cele șase clustere de negociere și că până la sfârșitul anului le-ar putea deschide și pe celelalte. Comisara europeană pentru extindere, Marta Kos, a declarat că Moldova demonstrează «cele mai mari progrese» pe calea aderării la UE.
09:00
Procurorii cer 15 ani de închisoare pentru Constantin Țuțu. Fostul deputat democrat este cercetat pentru escrocherie, îmbogățire ilicită și trafic de influență. Conform procurorului de caz, Elena Cazacov, s-a solicitat și „15 ani privarea de dreptul de a ocupa funcții sau de a deține careva funcții de demnitate publică". Elena Cazacov a mai spus că s-a cerut și confiscarea bunurilor în valoare de peste 100 de milioane de lei.
09:00
FOTO Descoperiri arheologice în Chișinău: locuințe adâncite din epoca fierului și morminte # NewsMaker
În urma unor cercetări arheologice la Chișinău, au fost descoperite urmele unei locuințe adâncite din secolele XII–X înainte de Hristos și patru morminte de copii, parte a unui cimitir datat în secolele XVII–XVIII. Descoperirile au fost făcute în diferite zone ale orașului, în luna octombrie, și au fost raportate de autoritățile capitalei. Primăria Chișinău a anunțat că cercetările au fost efectuate în cadrul unor lucrări de construcție.
09:00
„Prioritate națională zero”. Un partid cere Parlamentului să adopte „legea privind funcționarea limbii române” # NewsMaker
ALDE Moldova solicită Parlamentului adoptarea de urgență a Legii privind funcționarea limbii române, calificând inițiativa drept o prioritate națională absolută. Formațiunea susține că legea este necesară pentru a asigura aplicarea unitară a limbii române în toate domeniile vieții publice. Proiectul prevede folosirea obligatorie a limbii de stat în administrație, educație, justiție, cultură și mass-media, precum și sancțiuni pentru nerespectarea acestor prevederi.
09:00
Shein vinde „păpuși sexuale” cu înfățișare de copil? Firma chinezească riscă să fie interzisă în Franța # NewsMaker
Retailerul chinezesc de modă rapidă Shein ar putea primi interdicția de a-și vinde produsele pe teritoriul Franței. O declarație în acest sens a fost făcută pe 3 noiembrie de ministrul Economiei de la Paris, Roland Lescure, după ce un raport al autorității naționale responsabile de protecția consumatorilor a arătat că firma comercializa „păpuși sexuale" cu înfățișare de copil.
09:00
Finul lui Plahotniuc critică serialul „Plaha”: „Atâtea împușcături nici la Nistru, la război, nu au fost” # NewsMaker
Președintele Asociației FEA (Fighting and Entertainment Association) Moldova, Dorin Damir, finul de cununie al fostului deputat Vlad Plahotniuc, a comentat serialul „Plaha" la emisiunea „Culisele Arenelor". El a spus că nu a urmărit serialul, dar a văzut trailerul și a fost surprins de exagerările prezentate. Damir critică faptul că echipa de producție nu a consultat specialiști în domeniu pentru a asigura autenticitatea scenelor de luptă.
09:00
(VIDEO) Țuțu va sta 15 ani la închisoare?/ De ce se scumpește benzina?/ Atenție la escrocheriile cu colete! # NewsMaker
Cele mai importante știri din Moldova și din lume în noua ediție NewsMaker!— Escocherie mascată în numele Serviciului Vamal— Bujor, satul unde tradiția adună copiii pe scenă— Sancțiunile SUA scumpesc carburanții în Moldova. Care este prețul?— Comisia Europeană va analiza progresele Moldovei pentru 2025— O grupare specializată în escrocherii a ajuns pe mâna poliției— Cutremur în Vrancea
09:00
Fosta președintă a organizației teritoriale Edineț a ex-Partidului „ȘOR", Svetlana Panciuc, a fost condamnată la 4 ani de închisoare pentru finanțare ilegală a formațiunii. Decizia a fost pronunțată de Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, pe 3 noiembrie. Potrivit materialelor dosarului, în perioada iulie – octombrie 2022, Panciuc a primit de la un grup criminal organizat condus de Ilan Șor sume de bani destinate finanțării ilegale a partidului.
09:00
Noaptea trecută, o casă de locuit din satul Bîrnova, raionul Ocnița, și o încăpere utilizată drept depozit au fost cuprinse de flăcări. Ajunși la fața locului, salvatorii au evacuat două butelii cu gaz propan-butan din interiorul locuinței, menționând că au prevenit astfel producerea unei explozii de proporții. Potrivit datelor preliminare, o altă butelie a deflagrat în timpul incendiului.
09:00
NM Espresso: Sandu a plecat la Bruxelles, Țuțu riscă 15 ani de închisoare, iar în noiembrie va fi mai cald decât de obicei # NewsMaker
Sandu la Bruxelles Președinta Maia Sandu a plecat astăzi într-o vizită de lucru la Bruxelles, unde se va întâlni cu înalți oficiali europeni, inclusiv cu comisara europeană pentru extindere, Marta Kos. Sandu va discuta cu aceștia despre următorii pași ai Republicii Moldova pe calea aderării la Uniunea Europeană. Guvernul Munteanu: încă o dată despre priorități Guvernul condus de Alexandru Munteanu, după depunerea jurământului, și-a reafirmat prioritățile: pregătirea țării pentru aderarea la UE, dezvoltarea economică și combaterea corupției.
09:00
Cetățeanul român prins sub dărâmăturile turnului din Roma a fost scos după 11 ore de intervenție a salvatorilor, însă a decedat la spital. Informația a fost comunicată de către Ministerul Afacerilor Externe și de președintele României. Potrivit ministerului, un alt român a fost, la fel, afectat de prăbușirea turnului. Conform instituției, acesta a fost evacuat și transportat la spital pentru îngrijiri medicale.
09:00
Cinci ani de aur: elevii din Moldova aduc o nouă medalie de la Olimpiada mondială de robotică # NewsMaker
Pentru al cincilea an consecutiv, elevii din Republica Moldova câștigă medalia de aur la cea mai mare Olimpiadă mondială de robotică pentru liceeni – FIRST Global Challenge. Anunțul a fost făcut pe 2 noiembrie de Ministerul Educației și Cercetării al Republicii Moldova. Potrivit ministerului, medalia de aur a fost obținută la categoria Inovație în Inginerie.
09:00
Prima medalie pentru Moldova la Campionatul European U23 de Judo, găzduit în premieră la Chișinău # NewsMaker
Judocanul din Republica Moldova, Mihail Latîșev, a devenit vicecampion european U23. Sportivul originar din Bălți a obținut argintul, prima medalie pentru țara noastră, la Campionatul European de Judo Under 23, care se desfășoară în premieră în Republica Moldova. Mihail Latîșev, în vârstă de 21 de ani, a concurat la categoria 90 kg. Potrivit Comitetului Național Olimpic și Sportiv, acesta este un rezultat remarcabil pentru sportul moldovenesc.
09:00
Zece persoane au fost rănite într-un atac cu cuțitul, care a avut loc în seara zilei de 1 noiembrie într-un tren din Marea Britanie. Nouă dintre victime sunt în stare critică, relatează BBC. Atacul a avut loc într-un tren din comitatul Cambridgeshire, care circula din orașul Doncaster, din nordul Angliei, către gara King's Cross din Londra.
09:00
De la AI la piețe exclusiv pentru fermieri. Noii miniștri și-au anunțat prioritățile după preluarea mandatului (VIDEO) # NewsMaker
Inteligența artificială (AI), programul Satul European 3, servicii publice pentru cetățenii din regiunea transnistreană la fel ca pentru cei din dreapta Nistrului, piețe dedicate exclusiv producătorilor agricoli, un sistem fiscal simplu, angajarea în câmpul muncii cu accent pe femei, precum și implementarea unor proiecte sociale menite să sporească atractivitatea serviciului militar sunt domeniile și prioritățile enunțate de noii miniștri după preluarea mandatului.
09:00
Bronz pentru Moldova: halterofila Adriana Conac, pe podium la Campionatul European din Albania FOTO # NewsMaker
Adriana Conac, halterofilă din Republica Moldova, a obținut medalia de bronz la proba de smuls la Campionatul European Under 20, anunță Comitetul Național Olimpic și Sportiv. Campionatul se desfășoară în Albania. Adriana Conac a concurat la categoria 69 kg. Potrivit Federației de Haltere din Moldova, sportiva a ridicat 92 kg în proba de smuls, clasându-se pe locul trei.
09:00
Săptămâna viitoare, în Republica Moldova, maximele vor ajunge până la +20°C la sud. De marți, temperaturile vor scădea, cu maxime de până la +10°C la nord, +13°C în centru și +15°C la
09:00
De mâine, 3 noiembrie, elevii din Republica Moldova revin la ore, după o vacanță de șapte zile. Următoarea vacanță va fi cea de iarnă, care va începe pe 25 decembrie. În perioada 27 octombrie–2 noiembrie, elevii din toate instituțiile de învățământ general din întreaga țară se află în vacanța de toamnă, care se încheie astăzi. […] The post De luni, elevii din Republica Moldova revin la ore. Când va fi următoarea vacanță? appeared first on NewsMaker.
09:00
(VIDEO) Un blogger poliglot a întâlnit la Viena o femeie din Găgăuzia și a vorbit cu ea în 4 limbi # NewsMaker
Bloggerul japonez poliglot Yuji Beleza, cunoscut pentru videoclipurile în care vorbește cu trecătorii în limba lor maternă, a întâlnit la Viena o femeie din Găgăuzia. Discuția cu ea a avut loc în română, rusă, bulgară și turcă. „În sfârșit am întâlnit regina limbilor”, a scris Yuji în descrierea videoclipului. Yuji a început să-și dezvolte blogul […] The post (VIDEO) Un blogger poliglot a întâlnit la Viena o femeie din Găgăuzia și a vorbit cu ea în 4 limbi appeared first on NewsMaker.
08:50
Alexandru Munteanu preia oficial conducerea Guvernului: Decretul de învestire semnat de Maia Sandu # NewsMaker
Membrii noului Guvern al Republicii Moldova, care au primit votul de încredere din partea Parlamentului pe 31 octombrie, au depus astăzi, 1 noiembrie, jurământul de învestire la Președinție. La ceremonia oficială au participat președinta Maia Sandu și președintele Parlamentului, Igor Grosu. Președinta Maia Sandu le-a adresat membrilor cabinetului un mesaj de responsabilitate și a subliniat […] The post Alexandru Munteanu preia oficial conducerea Guvernului: Decretul de învestire semnat de Maia Sandu appeared first on NewsMaker.
08:50
„Transparență și eficiență” — promisiunile premierului Alexandru Munteanu la preluarea mandatului # NewsMaker
După ceremonia de investire a noului Guvern, premierul Alexandru Munteanu a răspuns primelor întrebări ale presei despre prioritățile cabinetului său. Oficialul a subliniat că echipa sa va pune accent pe reforme economice și combaterea corupției. Munteanu a promis transparență în gestionarea fondurilor publice și colaborare strânsă cu Parlamentul. De asemenea, a reiterat angajamentul față de […] The post „Transparență și eficiență” — promisiunile premierului Alexandru Munteanu la preluarea mandatului appeared first on NewsMaker.
08:50
(VIDEO) Parlamentul a aprobat Guvernul Munteanu: promisiuni, dispute și primele provocări # NewsMaker
După opt ore de dezbateri aprinse și zeci de întrebări din partea deputaților, Guvernul condus de Alexandru Munteanu a primit votul de încredere al Parlamentului. Noul prim-ministru promite să fie „nu un populist, ci un premier care ascultă, respectă și muncește” și afirmă că obiectivul său este pregătirea Republicii Moldova pentru aderarea la Uniunea Europeană. […] The post (VIDEO) Parlamentul a aprobat Guvernul Munteanu: promisiuni, dispute și primele provocări appeared first on NewsMaker.
08:50
„O problemă rară: avem bani suficienți”. Ministrul Finanțelor despre capacitatea de investiții a Moldovei # NewsMaker
Noul ministru al Finanțelor, Adrian Gavriliță, a declarat după învestirea Guvernului Munteanu că prioritatea sa este eficientizarea investițiilor publice și modernizarea sistemului financiar, într-un context favorabil, în care statul dispune de resurse ample pentru dezvoltare. Adrian Gavriliță a subliniat că Moldova se află într-o situație rară, având fonduri suficiente pentru investiții publice. El a insistat […] The post „O problemă rară: avem bani suficienți”. Ministrul Finanțelor despre capacitatea de investiții a Moldovei appeared first on NewsMaker.
08:50
Fostul adjunct al SIS, Alexandru Bălan, acuzat că a transmis informații secrete KGB-ului din Belarus, rămâne în arest încă o lună # NewsMaker
Curtea de Apel din București a prelungit arestul lui Alexandru Balan, fostul adjunct al directorului Serviciului de Informații și Securitate (SIS) al Republicii Moldova, reținut în România sub suspiciunea că ar fi transmis informații secrete către KGB-ul Belarusului. Potrivit relatărilor din presă din 1 noiembrie, Balan va rămâne în arest încă 30 de zile. Balan […] The post Fostul adjunct al SIS, Alexandru Bălan, acuzat că a transmis informații secrete KGB-ului din Belarus, rămâne în arest încă o lună appeared first on NewsMaker.
08:50
Bulgaria impune interdicții de export pentru combustibili către UE din cauza sancțiunilor asupra Lukoil # NewsMaker
Bulgaria suspendă temporar exportul de motorină și combustibil pentru aviație pe fondul sancțiunilor impuse de SUA companiilor ruseștiBulgaria a decis să suspende temporar exporturile de motorină și combustibil pentru aviație, inclusiv către alte state membre ale Uniunii Europene, scrie DW. Măsura a fost adoptată în contextul noilor sancțiuni impuse de administrația președintelui american Donald Trump […] The post Bulgaria impune interdicții de export pentru combustibili către UE din cauza sancțiunilor asupra Lukoil appeared first on NewsMaker.
08:50
Începând cu 3 noiembrie 2025, consumatorii casnici se pot înregistra pe platforma compensatii.gov.md pentru a beneficia de compensații la energie destinate perioadei reci a anului 2025–2026. Programul are scopul de a sprijini gospodăriile vulnerabile în acoperirea costurilor la energie electrică și termică. Potrivit Ministerului Muncii și Protecției Sociale, mecanismul de acordare a compensațiilor va fi […] The post Se redeschide platforma pentru compensații la energie. Când încep înregistrările? appeared first on NewsMaker.
08:50
Două vinării din Moldova, incluse pe lista indicativă UNESCO. Consilier: „O nouă etapă de dezvoltare pentru localitate” # NewsMaker
Două vinării din Republica Moldova au fost incluse anul acesta pe lista indicativă UNESCO – prima etapă în procesul de înscriere a bunurilor în Lista Patrimoniului Mondial. Anunțul a fost făcut de consiliera municipală Anetta Dabija, care afirmă că o astfel de recunoaștere ar putea marca „începutul unei noi etape de dezvoltare” pentru Cricova și […] The post Două vinării din Moldova, incluse pe lista indicativă UNESCO. Consilier: „O nouă etapă de dezvoltare pentru localitate” appeared first on NewsMaker.
08:50
Bolojan felicită Guvernul Munteanu: „Drumul european ales de frații noștri este cel corect” # NewsMaker
Premierul României, Ilie Bolojan, a transmis felicitări noului Guvern al Republicii Moldova, condus de Alexandru Munteanu, care a depus jurământul la 1 noiembrie. În mesajul său, Bolojan și-a exprimat încrederea că relația bilaterală va continua „cu aceeași determinare în beneficiul cetățenilor de pe ambele maluri ale Prutului”. Șeful executivului român a subliniat că atât el, […] The post Bolojan felicită Guvernul Munteanu: „Drumul european ales de frații noștri este cel corect” appeared first on NewsMaker.
08:50
Începând cu 1 noiembrie și până pe 31 martie inclusiv, conducătorii auto sunt obligați să circule și pe timp de zi cu lumina de întâlnire conectată, anunță Poliția Republicii Moldova. Măsura are scopul de a crește vizibilitatea vehiculelor și de a reduce riscul de accidente, mai ales în condițiile meteo specifice sezonului rece: ceață, ploaie, […] The post În atenția șoferilor! Din 1 noiembrie, se circulă cu farurile aprinse și ziua appeared first on NewsMaker.
08:30
LOTUS își deschide oficial porțile în Moldova pe 15.11.2025: performanță britanică, acum mai aproape ca oricând # NewsMaker
Marca britanică de renume mondial, LOTUS Cars, a intrat oficial pe piața din Moldova prin deschiderea reprezentanței LOTUS Moldova | DAAC-Hermes. Este un moment istoric pentru pasionații de automobile sport și electrice de ultimă generație, care pot acum descoperi și testa modelele emblematice direct în Chișinău. Modelele disponibile în Moldova Noua reprezentanță va aduce clienților moldoveni acces […] The post LOTUS își deschide oficial porțile în Moldova pe 15.11.2025: performanță britanică, acum mai aproape ca oricând appeared first on NewsMaker.
08:30
„Vom apela la toate căile legale”. Nicolae Botgros, reacție la „acuzațiile grave la adresa familiei” sale # NewsMaker
Deputatul PAS și maestrul Nicolae Botgros a reacționat după informațiile apărute în spațiul public despre nepotul său, amenințând cu acțiuni în justiție. Parlamentarul respinge categoric orice asociere a numelui său sau al familiei sale cu decesul Andreei Cuciuc, și subliniază că informațiile vehiculate în mass-media sunt complet nefondate. Botgros a explicat că o viață întreagă […] The post „Vom apela la toate căile legale”. Nicolae Botgros, reacție la „acuzațiile grave la adresa familiei” sale appeared first on NewsMaker.
08:30
Directoarea Liceului Teoretic „Gheorghe Asachi” din Chișinău și reprezentantul unui agent economic din capitală, reținuți pentru fapte de corupție, au fost plasați în arest preventiv pe 30 de zile. Decizia a fost luată pe 31 octombrie, anunță Centrul Național Anticorupție (CNA). „Judecătoria Ciocana a decis aplicarea arestului preventiv în privința celor 2 persoane reținute, în […] The post Directoarea liceului „Gheorghe Asachi” – plasată în arest preventiv pentru 30 de zile appeared first on NewsMaker.
08:30
VIDEO Dezinformarea, testul alegerilor din 2025. Cum ne apărăm democrația fără să pierdem libertatea? Interviu NM cu Mihai Isac # NewsMaker
Alegerile parlamentare din 2025 au fost nu doar o confruntare politică, ci și un examen al rezistenței societății în fața dezinformării. Partidele au luptat pentru voturi și s-au acuzat reciproc de minciună și dezinformare, iar internetul a fost câmpul de luptă pentru mințile alegătorilor. Fake news-urile s-au amestecat cu informațiile reale, iar granița dintre adevăr […] The post VIDEO Dezinformarea, testul alegerilor din 2025. Cum ne apărăm democrația fără să pierdem libertatea? Interviu NM cu Mihai Isac appeared first on NewsMaker.
08:30
Constantin Țuțu rămâne după gratii. Curtea de Apel Centru a prelungit măsura de arest preventiv # NewsMaker
Ex-deputatul democrat Constantin Țuțu, cercetat penal pentru traversarea ilegală a frontierei și corupere, rămâne în arest preventiv. Curtea de Apel Centru a prelungit măsura preventivă pentru încă 30 de zile. Curtea de Apel Centru a examinat, pe 31 octombrie, recursul depus de Procuraturii pentru Combaterea Crimei Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS), după ce Judecătoria Chișinău […] The post Constantin Țuțu rămâne după gratii. Curtea de Apel Centru a prelungit măsura de arest preventiv appeared first on NewsMaker.
08:30
Parlamentul a acordat vot de încredere Cabinetului de miniștri propus de Alexandru Munteanu. Noul Executiv a fost susținut de cei 55 de deputați ai formațiunii de guvernământ PAS. Noul Cabinet de miniștri va avea următoarea componență: Precizăm că, în baza votului de încredere acordat de Parlament, președintele Republicii Moldova numește Guvernul prin decret, în termen […] The post Parlamentul a acordat vot de încredere Guvernului Munteanu. Ce urmează appeared first on NewsMaker.
08:30
Cum a învățat Moldova să reziste propagandei. Mihai Isac: „Impactul dezinformării s-a întors ca un bumerang împotriva celor care au inițiat-o” # NewsMaker
Republica Moldova a trecut printr-o serie de teste democratice consecutive în ultimii ani, de la alegeri locale și prezidențiale, la referendum și scrutin parlamentar. Experiența acumulată a ajutat cetățenii să conștientizeze pericolele dezinformării și influențelor externe, în special din partea Federației Ruse. Fenomene precum „șoristanul” și campaniile de rusificare în Găgăuzia sau în comunitățile etnice […] The post Cum a învățat Moldova să reziste propagandei. Mihai Isac: „Impactul dezinformării s-a întors ca un bumerang împotriva celor care au inițiat-o” appeared first on NewsMaker.
08:30
(VIDEO) Parlamentul a votat Guvernul/ Unde pleacă Nicu Popescu/ ONG-iști PAS, în cabinetul Munteanu? # NewsMaker
Cele mai importante știri din Moldova și din lume în noua ediție NewsMaker!— Directoarea liceului „Gheorghe Asachi”, în arestat preventiv pentru 30 de zile— Discuții aprinse în parlament despre ministrul desemnat al culturii— Guvernul Munteanu a fost votat— Alexandru Munteanu, despre un eventual vetting pentru avocați— Doi oameni din echipa lui Șor, condamnați— Planurile lui […] The post (VIDEO) Parlamentul a votat Guvernul/ Unde pleacă Nicu Popescu/ ONG-iști PAS, în cabinetul Munteanu? appeared first on NewsMaker.
08:30
Opt deputați și-au dat demisia. Mandatele vacante vor fi atribuite candidaților supleanți # NewsMaker
Parlamentul Republicii Moldova a luat act, în ședința din 31 octombrie, de demisia mai multor deputați ai fracțiunii PAS. Cinci dintre ei au renunțat la mandat după ce au fost numiți în funcții de miniștri în noul cabinet condus de prim-ministrul Alexandru Munteanu. Astfel, Vladimir Bolea va activa, în continuare, în funcția de vicepremier și […] The post Opt deputați și-au dat demisia. Mandatele vacante vor fi atribuite candidaților supleanți appeared first on NewsMaker.
16:10
Munteanu spune că va demisiona dacă Moldova nu semnează tratatul de aderare la UE până în 2028 # NewsMaker
Prim-ministru desemnat, Alexandru Munteanu, a declarat că își va da demisia de onoare din funcția de șef al Guvernului în cazul în care Republica Moldova nu va semna tratatul de aderare la Uniunea Europeană până în 2028. Precizarea a fost făcută pe 31 octombrie, în plenul Parlamentului, unde a venit pentru a cere votul de […] The post Munteanu spune că va demisiona dacă Moldova nu semnează tratatul de aderare la UE până în 2028 appeared first on NewsMaker.
16:10
Remorca unui TIR a fost cuprinsă de flăcări la Bălți. Patru echipe de pompieri au ajuns la fața locului. Focul a distrus toate bunurile materiale din autocamion. Potrivit Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU), acesta era încărcat cu cabluri. Potrivit IGSU, incidentul a avut loc vineri, 31 octombrie. Flăcările au cuprins remorca unui autocamion […] The post Remorca unui TIR, încărcată cu cabluri, a luat foc la Bălți: ce spun pompierii appeared first on NewsMaker.
16:10
Doi foști lideri locali ai Partidului „Șor” au fost condamnați la câte 4 ani de închisoare cu suspendare pentru implicare în finanțarea ilegală a formațiunii. Potrivit Procuraturii Anticorupție, aceștia ar fi acceptat peste 6,4 milioane de lei de la un grup criminal organizat, bani folosiți pentru plata protestelor și a salariilor „în plic” ale membrilor […] The post Șefii organizațiilor „Șor” din Criuleni și Ialoveni – condamnați la închisoare appeared first on NewsMaker.
